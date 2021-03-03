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Бутусов Юрій (3139) ПВК "Вагнер" (1476) ДБР (2567) Єрмак Андрій (1230) Офіс Президента (1753) Сухачов (55)

ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо

Сподіваюсь, "слуги народу" принесуть вибачення за обман громадян і образи на мою адресу та адресу Цензор.НЕТ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"ДБР викрило брехню Офісу Президента! Глава ДБР Олексій Сухачов офіційно визнав провал спецоперації із захоплення "вагнерівців", Єрмак пішов на допит! Ось ця подія! Особисто глава Офісу Президента Єрмак, всі підлеглі йому пропагандисти типу Арестовича розповідали понад 6 місяців на всю країну, що ніякого провалу спецоперації не було, тобто не було самої події злочину, нічого розслідувати, що все це я вигадав. Але в такому випадку справу треба було б уже давно закрити! Однак сьогодні виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов визнав - подія злочину була, справу про провал спецоперації розслідують, і Єрмак ходить на допити! Сподіваюся, "слуги народу" принесуть вибачення за обман громадян і образи на мою адресу та адресу Цензор.НЕТ. Все таємне стає явним", - заявив Бутусов.

Також читайте: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо вагнерівців, - Бутусов 01
ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо вагнерівців, - Бутусов 02

Нагадаємо, сьогодні в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов запевнив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитується кілька осіб, в тому числі, глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Дивіться також: Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+68
Ну так Зеля врет, как дышит. Все свое главное и тупое вранье начинает словами "Честно говоря...."
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03.03.2021 13:40
+66
ГБР разоблачило вранье ОП, официально признав провал спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6806
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03.03.2021 13:49
+51
Не дождётесь, Юрий. Это команда хамов, которые вместо извинений скажет:
"А что, при вашем Порошенко лучше было?"
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03.03.2021 13:40
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Агент "Пианист" вместе с "Козырем" пойдут по этапу?
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03.03.2021 15:23 Відповісти
Жаль сейчас смертной казни нет .
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03.03.2021 15:31 Відповісти
какой этап? шо вы все такие грубые? просто ФУ на вас! слушайте сюда бандерлоги - стильный город у моря Хайфа, кафе на побережье, теплый вечер с легким морским бризом шевелящим пейсы , вечерняя кава с коньячком, и воспоминания на тему а помнишь вова как мы ловко разводили хохлогоев??? а ты какой то этап выдумал! противный!!!
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03.03.2021 16:09 Відповісти
Пофантазуйте трохи в іншу сторону : Воронєж , або Твєрь , або ... А так правильно , навіщо на різні етапи витрачати кошти ? Отуди , на північний схід через кордон - вони самі в нашу тюрягу будуть тікати .
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04.03.2021 12:14 Відповісти
СПАСИБО ДЯДЕ СЭМУ И НОВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ США ! ТАК БЫ И ЖЕВАЛИ ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ НЕ ОДИН ГОД - ИНТЕРЕСНО ЖИРНЫЙ ЯРМАКЪ ПОБЕЖИТ У РАСТОВ ?
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03.03.2021 15:37 Відповісти
Сейчас эта ссу....я свора ищет способ навешать очередную порцию лапши лохторату.
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03.03.2021 15:42 Відповісти
бутусов реальный ипанат, просто феерический долбодятел
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03.03.2021 15:44 Відповісти
Обоснуй свой высер. Поступила команда срать очередями ?
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03.03.2021 15:48 Відповісти
та это люсик из оп ! ты шо его не узнал? привет люсик! я твій особливий ням нямчік..... запрыгали гниды чувствуют шо скоро разбегаться надо будет!
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03.03.2021 16:02 Відповісти
Вот что Беллингкат животворящий делает! Пришлось таки взяться за расследование
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03.03.2021 15:49 Відповісти
И что, кто-то реально верит в "расследование" от ГБР??? Все это шумиха для прикрытия и отбеливания дерьмака и клоуна перед выпуском фильма от bellingcat по этому поводу. Или все уже забыли про "расследование" продажи должностей воскресшим братцем дерьмака (или дело татарова) и чем для него это закончилось. Так там были часы видео записей с доказательствами преступления, и все "расследование" в итоге слили в унитаз, а тут какие-то свидетельства каких-то там офицеров разведки, зебильную погань такой "фигней" не возьмешь.
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03.03.2021 16:32 Відповісти
Ну, як ви гадаєте, буде результат з цього "розслідування"? Будуть зрадники притягнуті до відповідальності якщо в цьому замішаний сам Зеленський? ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9596
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03.03.2021 16:45 Відповісти
Ну, як ви гадаєте, буде результат з цього "розслідування"? Будуть зрадники притягнуті до відповідальності якщо в цьому замішаний сам Зеленський? ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1186
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03.03.2021 16:46 Відповісти
ну коли зелен-ий каже, що це все "видумана детективна історія", то формально він не бреше, а каже правду, бо це ж справді треба було придумати і видумати головою, а не сракою.... Десятки, а може і сотні людей працювали і думали над цим детективом, але в самому кінці їх обламали і підставили!
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03.03.2021 16:50 Відповісти
Ой раненько ти заяви робиш пан Бутусов...ой дуже раненько ....Сміється той хто сміється останнім. Не буть тобі міністром оборони...витримки не має)))
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03.03.2021 17:17 Відповісти
Подождите..скоро Христо Грозев из Bellingcat закончит съемки фильма (имея на руках наявную информацию по данному делу) и после выхода фильма начнется самое интересное.
Bellingcat - это структура где сидят отставные разведчики из разных стран и свое дело они знают).
Вот это будет ( как говорит Соня 99% Кошкина) ба-бах)))
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03.03.2021 17:39 Відповісти
Дерьмак должен сидеть!
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03.03.2021 17:44 Відповісти
Не потрібно тішитися ілюзіями. Нічого портновсько-татарівське ГБР не визнало і швидше за все не визнає. Справа яку ГБР зараз розслідує це спроба випустити пару, затягнути розслідування і зробити все щоб в результаті цього слідства не знайти ніякого провалу та зриву операції. Зате у них вже буде офіційна відмазка мовляв розслідування проведено нічого не знайшли, операції не було, зради не було, все класно.
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03.03.2021 17:53 Відповісти
"ГБР разоблачило вранье Офиса Президента! Глава ГБР Алексей Сухачев официально признал провал спецоперации по захвату "вагнеровцев", Ермак пошел на допрос! Источник: https://censor.net/ru/n3251201

ПОЧАТОК ПОКЛАДЕНО ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6867

ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8433
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03.03.2021 18:10 Відповісти
Ермак ходить на допити ???!!! Білінгкоту не терба було погрожувати! татаров видно наказав!
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03.03.2021 18:22 Відповісти
А дипломати бабло з золотом Єрмаківсье перевозили?
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03.03.2021 18:23 Відповісти
Хочется после выхода фильма и окончания расследования увидеть **@ло псевдо-експерта Арестовича)))
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03.03.2021 18:39 Відповісти
Ну скільки ще можна чиновникам так нагло брехати?! Жодному слову немає довіри. Треба вже за подібні речі вводити кримінальну відповідальність.
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03.03.2021 18:47 Відповісти
Ну скільки ще можна чиновникам так нагло брехати?! Жодному слову немає довіри. Треба вже за подібні речі вводити кримінальну відповідальність.
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03.03.2021 18:48 Відповісти
Прочитав первый раз за провал операции по вагнеровцам.
Понял сразу, что операция была, она бы вошла в учебники истории разведки.
Но из за предательства и трусости, она сорвалась.
Спасибо Вам офицеры разведки, спецслужб.
Спасибо Вам Юрий Бутусов.
Вы достойные, героические ребята.
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03.03.2021 18:50 Відповісти
Bellingcat на подходе.
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03.03.2021 18:52 Відповісти
Дякую Ю. Бутусову.
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03.03.2021 20:00 Відповісти
Думки у букви:

Якщо, раптом, почнуться масштабні бойові дії (знову) - ця зелена зипдота буде зливати усе свинособакам (хто, куди, де і як). А вони, судячи з зірваної операції, тільки чекають нагоди.
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03.03.2021 20:05 Відповісти
"ЗЕЛЕНСКИЙ СОШЕЛ С УМА? Кто сливает украинских разведчиков?"
https://www.youtube.com/watch?v=7mf8M84K7Vg
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03.03.2021 20:06 Відповісти
ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5598
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03.03.2021 20:07 Відповісти
ЗРАДНИКАМ ТРИБУНАЛ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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03.03.2021 20:15 Відповісти
пане Бутусов прошу Вас заборонити давати всі коменти на вашому сайті не державною мовою. Держава Україна, державна мова українська.
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03.03.2021 20:19 Відповісти
В правом верхнем углу выбираете из UA RU EN нужный Вам вариант и читаете.
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04.03.2021 00:39 Відповісти
ЗЕНЕЛОХ должен быть первым на скамье подсудимых !
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03.03.2021 21:04 Відповісти
ЮРИЮ РЕСПЕКТ ЗА ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ!
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03.03.2021 21:38 Відповісти
Єрмак ходить на допити
А хіба цього Єрмака не можна возити на допити з СІЗО?
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03.03.2021 21:41 Відповісти
свои результаты можете засунуть в очко голобородьке, ждем результатов расследования Беллингкэт и роль малоПИД,,,роского нарко-Дурака с его кремлевской Крысой ермаком!!!!
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04.03.2021 07:29 Відповісти
Якщо Єрмака засвічено, а Татрова ні у походах на допити... То що виходить - Єрмак - падапєчний пацан Татарова при зміщеній до навпаки субординації з рангів , яку вони ніби-то займають?
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04.03.2021 11:53 Відповісти
Извинения? Должны быть наказаны!
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15.03.2021 18:33 Відповісти
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