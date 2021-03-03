ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов

Сподіваюсь, "слуги народу" принесуть вибачення за обман громадян і образи на мою адресу та адресу Цензор.НЕТ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"ДБР викрило брехню Офісу Президента! Глава ДБР Олексій Сухачов офіційно визнав провал спецоперації із захоплення "вагнерівців", Єрмак пішов на допит! Ось ця подія! Особисто глава Офісу Президента Єрмак, всі підлеглі йому пропагандисти типу Арестовича розповідали понад 6 місяців на всю країну, що ніякого провалу спецоперації не було, тобто не було самої події злочину, нічого розслідувати, що все це я вигадав. Але в такому випадку справу треба було б уже давно закрити! Однак сьогодні виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов визнав - подія злочину була, справу про провал спецоперації розслідують, і Єрмак ходить на допити! Сподіваюся, "слуги народу" принесуть вибачення за обман громадян і образи на мою адресу та адресу Цензор.НЕТ. Все таємне стає явним", - заявив Бутусов.

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Нагадаємо, сьогодні в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов запевнив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитується кілька осіб, в тому числі, глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

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Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.