Рада поддержала за основу законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища
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В Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Верховная Рада поддержала за основу соответствующий правительственный законопроект №4225.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 304 нардепа.
Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.
Заказчиком строительства мемориального кладбища является Министерство по делам ветеранов. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.
Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет министров.
Расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.
В проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.
Согласно закону, в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц.
Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.
Напомним, в конце октября Кабинет министров внес в парламент соответствующий законопроект №4225.
В сентябре прошлого года стало известно, что в Украине появится Национальное военное мемориальное кладбище, где будут похоронены борцы за независимость страны и воины, погибшие при выполнении боевых задач.
Пожалуйста, подождите...
А тепер - "по поличках":
1. У нас є купа земель під Києвом, щоб розвертать такий комплекс у вигляді Арлінгтонського кладовища, з реальними могилами? Ні...
2. Чи визначено перелік осіб, що мають право буть там похованими? Ні...
3. А хто-небудь згадав, що в Україні існують так звані "поминальні дні" ("гробки", "діди"), в які родичі традиційно відвідують могили близьких?
4. Яким чином це зможуть зробить люди, родич яких похований на цьому кладовищі, а решта родичів - під Харковом, в Закарпатті чи Одесі?
5. Чи часто зможуть ці люди кататься через половину України?
Думаю,досить... Хоча питання ще можуть виникнуть...
Не простіше створить Кенотаф, як у Британії? Таке існувало ще в античному світі. Коли людина гинула далеко від дому, то на батьківщині створювався символічний надгробок. Тіло могло лежать, де-завгодно - у таврійських степах, морському дні, в пісках Лівії, а дух його знаходився у символічному похованні, на батьківщині.
Те ж саме, тільки навпаки, можна зробить і у нас. Реально тіло поховать за місцем проживання родичів, а в меморіалі створить символічне поховання, з висіченим у граніті портретом, біографічними даними та вказівкою на обставини загибелі. Можна відпрацювать зразок надгробка, який виготовлявся-б, у двох екземплярах, і встановлювався у двох місцях - на домашньому кладовищі і на меморіальному... Вирішується купа проблем...
А реальні поховання там здійснювать лише за згодою рідних, чи у випадку, якщо людина не мала рідних, чи рідні проживають за межами України і не мають змоги забрать тіло...