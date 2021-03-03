Рада підтримала за основу законопроєкт про створення Національного військового меморіального кладовища
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В Україні може з'явитися Національне військове меморіальне кладовище. Верховна Рада підтримала за основу відповідний урядовий законопроєкт №4225.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію засідання ВР.
За документ проголосували 304 нардепи.
Згідно із законом, Національне військове меморіальне кладовище є об’єктом права державної власності та не підлягає приватизації або передачі в оренду.
Замовником будівництва меморіального кладовища є Міністерство у справах ветеранів. Його будівництво здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначає Кабінет Міністрів.
Витрати на поховання померлих на території такого кладовища здійснюються за рахунок коштів держбюджету.
У проєкті прописано, що зразок намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території кладовища, затверджує уряд.
Згідно із законом, у разі осквернення могил чи намогильних споруд відшкодовують матеріальні збитки за рахунок коштів держбюджету з наступним їх відшкодуванням коштом винних осіб.
Утримання в належному стані та охорона такого кладовища забезпечується за рахунок коштів держбюджету.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Кабінет Міністрів вніс до парламенту відповідний законопроєкт №4225.
У вересні минулого року стало відомо, що в Україні з'явиться Національне військове меморіальне кладовище, де будуть поховані борці за незалежність країни і воїни, що загинули під час виконання бойових завдань.
Будь ласка, зачекайте...
А тепер - "по поличках":
1. У нас є купа земель під Києвом, щоб розвертать такий комплекс у вигляді Арлінгтонського кладовища, з реальними могилами? Ні...
2. Чи визначено перелік осіб, що мають право буть там похованими? Ні...
3. А хто-небудь згадав, що в Україні існують так звані "поминальні дні" ("гробки", "діди"), в які родичі традиційно відвідують могили близьких?
4. Яким чином це зможуть зробить люди, родич яких похований на цьому кладовищі, а решта родичів - під Харковом, в Закарпатті чи Одесі?
5. Чи часто зможуть ці люди кататься через половину України?
Думаю,досить... Хоча питання ще можуть виникнуть...
Не простіше створить Кенотаф, як у Британії? Таке існувало ще в античному світі. Коли людина гинула далеко від дому, то на батьківщині створювався символічний надгробок. Тіло могло лежать, де-завгодно - у таврійських степах, морському дні, в пісках Лівії, а дух його знаходився у символічному похованні, на батьківщині.
Те ж саме, тільки навпаки, можна зробить і у нас. Реально тіло поховать за місцем проживання родичів, а в меморіалі створить символічне поховання, з висіченим у граніті портретом, біографічними даними та вказівкою на обставини загибелі. Можна відпрацювать зразок надгробка, який виготовлявся-б, у двох екземплярах, і встановлювався у двох місцях - на домашньому кладовищі і на меморіальному... Вирішується купа проблем...
А реальні поховання там здійснювать лише за згодою рідних, чи у випадку, якщо людина не мала рідних, чи рідні проживають за межами України і не мають змоги забрать тіло...