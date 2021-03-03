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Новости Политика Украины
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конфискация (539) НПЗ (70) Одесская область (3106) Сарган (397)

Решение суда о конфискации Одесского НПЗ в пользу государства отменено, - Сарган

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение суда о конфискации Одесского НПЗ в пользу государства отменено, - Сарган

Специальная конфискация в пользу государства имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода было отменено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Спецконфискация Одесского НПЗ отменена. ... Для начала ст. 375 Уголовного кодекса Украины (принятие судьей заведомо неправосудного решения) в прошлом году признали неконституционной. Теперь продажную судейскую шкуру и его заказчиков к ответственности не привлечешь.
Следующим шагом уже в этом году постановлением абсолютно постороннего суда вернули 100 млн грн, которые в 2017 году суд по представлению ГПУ снял в ходе сделки с Александром Кацубой по делу так называемых "вышек Бойко". Сам Кацуба, который отсидел в тюрьме 9 месяцев за соучастие в этой афере, теперь инвестор и выставляет общие с Президентом фото", - рассказала Сарган.

По ее словам, "вчера отменили решение на 5 млрд грн о спецконфискации Одесского НПЗ.

Напомним,  21 июля 2017 вступило в законную силу решение Суворовского районного суда Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью.

По решению суда в пользу государства конфисковано нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. кв. м., а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн долларов или более чем 5 млрд грн.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Очередная зе-победа !
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03.03.2021 14:41
+18
Полный крах государства. Коррумпированная судебная система добивает Украину, как раковая опухоль.
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03.03.2021 14:41
+15
зебилы, зачем вам страна. Вам и так хорошо, без страны и без мозгов.
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03.03.2021 14:41
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Очередная зе-победа !
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03.03.2021 14:41 Ответить
зебилы, зачем вам страна. Вам и так хорошо, без страны и без мозгов.
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03.03.2021 14:41 Ответить
Пєцю і Зєлю на нари!
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03.03.2021 14:49 Ответить
свыня с югиком злонамеренно накосячили, но крайний клоун
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03.03.2021 15:01 Ответить
Вот я и говорю, на кой ляд вам мозги. Вам и так неплохо...
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03.03.2021 15:02 Ответить
Зебіли це 90 % нашого населення. Тільки не зебіли, а дебіли і туди входять всі і пецикові, і зелені, і риги, і юліні і вся інша шушара, що звикла шапки міняти і жити бездумно одним днем і ті ким олігархи злочинці грають та маніпулюють.
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03.03.2021 15:06 Ответить
Других нет. Если бы уже все было бы, то всего того что происходит, мы бы не наблюдали. А потому вывод: из того и с теми, что есть, надо сделать то, что нужно. И как бы кто не относился к Пороху, альтернатив просто нет. Можно предложить кого-то поумнее, посильнее и т.д. Но я таких предложений ни от кого не слышал. Ну а в результате получили клоуна в президентском кресле. Это итог прекрасных намерений дурней, которые хотели халявы и лучшей жизни.
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03.03.2021 15:27 Ответить
Альтернатива, конечно, есть. И всегда была. Просто нет мозга у большинства.
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03.03.2021 16:30 Ответить
Таково свойство любого большинства в любой стране. Украина не исключение ни в худшую ни в лучшую сторону. И в такой ситуации нужен вменяемый, адекватный человек, который сделает то, что нужно. И там, где такие люди находились, все более менее нормально. Там, где идет вечная война за "альтернативы", все рушится.
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03.03.2021 16:39 Ответить
Полный крах государства. Коррумпированная судебная система добивает Украину, как раковая опухоль.
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03.03.2021 14:41 Ответить
Чергова "перемога" підїхала
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03.03.2021 14:41 Ответить
Как много пользы от реформ!
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03.03.2021 14:43 Ответить
ОБОЄ РЯБОЄ

Решение суда о конфискации в пользу государства Одесского НПЗ отменено, - Сарган - Цензор.НЕТ 940
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03.03.2021 14:46 Ответить
это писец товари щи )))
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03.03.2021 15:10 Ответить
Клоун скажет, мол, я не знал, кто это, парень за автографом и селфи просто пАдАшол...
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03.03.2021 15:46 Ответить
Зеленский вошел во вкус:
с помощью ручных судов отжимает все что видет
реформа аднака
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03.03.2021 14:48 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с) Рішення суду про конфіскацію на користь держави Одеського НПЗ скасовано, - Сарган - Цензор.НЕТ 117
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03.03.2021 14:49 Ответить
Да это мелочи жизни ...
Главное, что лохторату регулярно показывают полуголого преза.
Скоро видосы со стрептизом пойдут : "Смотреть всем! Смотрите какой он гибкий, подвижный бодрячок!".
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03.03.2021 14:56 Ответить
Гнидоублюдки у власти...
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03.03.2021 15:00 Ответить
Та, як видно то, не має ніякої власті.
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03.03.2021 15:39 Ответить
Дуже шкодую, що у нас у керівництві держави немає справжніх патріотів. Одеський НПЗ до 12 року (якщо не помиляюсь) належав Лукойлу і він таки робив. Потім його вивели під Курченка (читай Януковича). В цей час він хоч і робив, але став прокладкою по ухиленню від сплати податків, махінацій зі скрапленим газом, зеленим тарифом. Після майдану фактичний контроль перейняв Бєня, залишок нафтопродуктів був вивезений. Деякий час завод слугував простою перевалкою нафтопродуктів. Далі почався безгосподарський безлад. Дійшло до того, що практично цілісний комплекс опинився без фактичної охорони, розпочались банальні крадіжки, включно до крадіжок кабельного обладнання, що призводило до пожеж на підстанціях і знеструмлення житлових будинків на Шкодовій горі ( невеличкий масив, живлення якого було від електросистеми заводу). Я працюю на промисловому об'єкті і лише люди, суміжні з моєю професією, зрозуміють: якщо п'ять років не підтримувати консервацію обладнання, то цей завод вже легше і дешевше порізати на метал. Дуже шкодую. Одеса портове місто. Зрозуміло, що ОНПЗ працював по нафтопроводу з РФ, але ж не питання було його перевезти на морськи поставки. Раз на два тижні стотисячний танкер, і разом 2 млн тонн на рік. 20 % потреб у нафтопродуктах, 2000 людей з зарплатою, Медведчук на х...Ру. Податки, зниження соціальної напруги, диверсифікація енергетичних потоків. Всі в шоколаді. ВІДКРИТИЙ ДО КОНСТРУКТИВНОЇ ПОЛЕМІКИ
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03.03.2021 15:27 Ответить
А чого вихотіли від Беніної ляльки. Ви думали цим жидам Україна потрібна.
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03.03.2021 15:58 Ответить
Зеленського товче його ж судова система. То, виносячи вирок Стерненку, то відміняючи рішення держави, скоро і закриття каналів визнають неконституційним.
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03.03.2021 15:38 Ответить
 
 