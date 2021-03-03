Решение суда о конфискации Одесского НПЗ в пользу государства отменено, - Сарган

Специальная конфискация в пользу государства имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода было отменено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Спецконфискация Одесского НПЗ отменена. ... Для начала ст. 375 Уголовного кодекса Украины (принятие судьей заведомо неправосудного решения) в прошлом году признали неконституционной. Теперь продажную судейскую шкуру и его заказчиков к ответственности не привлечешь.

Следующим шагом уже в этом году постановлением абсолютно постороннего суда вернули 100 млн грн, которые в 2017 году суд по представлению ГПУ снял в ходе сделки с Александром Кацубой по делу так называемых "вышек Бойко". Сам Кацуба, который отсидел в тюрьме 9 месяцев за соучастие в этой афере, теперь инвестор и выставляет общие с Президентом фото", - рассказала Сарган.

По ее словам, "вчера отменили решение на 5 млрд грн о спецконфискации Одесского НПЗ.

Напомним, 21 июля 2017 вступило в законную силу решение Суворовского районного суда Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью.

По решению суда в пользу государства конфисковано нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. кв. м., а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн долларов или более чем 5 млрд грн.

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