Решение суда о конфискации Одесского НПЗ в пользу государства отменено, - Сарган
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Специальная конфискация в пользу государства имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода было отменено.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Спецконфискация Одесского НПЗ отменена. ... Для начала ст. 375 Уголовного кодекса Украины (принятие судьей заведомо неправосудного решения) в прошлом году признали неконституционной. Теперь продажную судейскую шкуру и его заказчиков к ответственности не привлечешь.
Следующим шагом уже в этом году постановлением абсолютно постороннего суда вернули 100 млн грн, которые в 2017 году суд по представлению ГПУ снял в ходе сделки с Александром Кацубой по делу так называемых "вышек Бойко". Сам Кацуба, который отсидел в тюрьме 9 месяцев за соучастие в этой афере, теперь инвестор и выставляет общие с Президентом фото", - рассказала Сарган.
По ее словам, "вчера отменили решение на 5 млрд грн о спецконфискации Одесского НПЗ.
Напомним, 21 июля 2017 вступило в законную силу решение Суворовского районного суда Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью.
По решению суда в пользу государства конфисковано нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. кв. м., а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн долларов или более чем 5 млрд грн.
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с помощью ручных судов отжимает все что видет
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Главное, что лохторату регулярно показывают полуголого преза.
Скоро видосы со стрептизом пойдут : "Смотреть всем! Смотрите какой он гибкий, подвижный бодрячок!".