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вакцина (3815) Россия (91317) Словакия (772)

Правительство Словакии на грани распада из-за покупки российской вакцины "Спутник V"

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Правительство Словакии на грани распада из-за покупки российской вакцины

Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Председатель партии Za Ludí ("За народ") Вероника Ремишова публично выразила свое несогласие с присутствием премьер-министра Игоря Матович в аэропорту и пресс-конференцией по поводу доставки российских вакцин.

"Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование", - сказала Ремишова, добавив, что это "совершенно неуместно и недостойно".

По ее словам, партии "необходимо обсудить" ситуацию в коалиции и "принять принципиальное решение", уйти или остаться в правительстве.

Ремишова неоднократно обвиняла Матовича в плохом управлении в ситуации с пандемией и открыто требовала отставки министра здравоохранения Марека Крайчи. В Словакии за последние недели зафиксирован самый высокий в мире уровень смертей от коронавируса на душу населения.

Министр экономики и председатель Партии свободы и солидарности (SaS) Рихард Сулик также раскритиковал закупку российской вакцины и не исключил возможности выхода из коалиции.

"Все возможности прямо сейчас на столе", - заявил он.

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Если партии SaS и "За народ" выйдут из коалиции, правительство Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, что, скорее всего, приведет к досрочным выборам.

Премьер отверг критику, заявив, что не считает решение встретить российскую вакцину проблемой.

"Я сделал это, потому что чувствовал так, и я не думаю, что перешел черту", - сказал Матович, добавив, что у партий нет причин выходить из коалиции.

Напомним, 1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.
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Топ комментарии
+28
Ніби слов'ни,а такі безтолкові.
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03.03.2021 14:48
+25
А тех кто поддерживает кацапскую прививку привить ей публично
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03.03.2021 14:48
+12
Им за взятки напарили.
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03.03.2021 14:56
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Ніби слов'ни,а такі безтолкові.
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03.03.2021 14:48 Ответить
сміщно
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03.03.2021 14:51 Ответить
слов'яне корумповані москалями
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11.03.2021 20:14 Ответить
А тех кто поддерживает кацапскую прививку привить ей публично
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03.03.2021 14:48 Ответить
Це значить весь ЖОПОблок - Рабінович-ЖОЛУДЬ №1 Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 615
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03.03.2021 15:55 Ответить
расийская спутник для животных вакцына а не для людей.
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03.03.2021 14:50 Ответить
А хіба словаки не отримали для себе нормальної вакцини ?
Чи вони хотіли шмурдяк комусь перепродати ?
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03.03.2021 14:52 Ответить
Им за взятки напарили.
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03.03.2021 14:56 Ответить
Раша занимается тем , что коррупционирует страны бывшего соцлагеря - методично и постоянно
Партии предупреждали Матовича против покупки , но он все равно на это пошёл
Так что скорее всего отставка правительства
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03.03.2021 16:21 Ответить
Оце я називаю політичною відповідальністю перед суспільством.
В нас же уряд творить що хоче, і про відставку мови нема.
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03.03.2021 16:39 Ответить
Время рассудит. В конце концов жизни своих граждан важнее, чем кто что скажет.
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03.03.2021 14:53 Ответить
Все має свою ціну: є курви дорогі як керівництво Словакіі, а є дешеві як ти.
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03.03.2021 14:55 Ответить
Может, помойная крыса на вкус как цыпленок - я этого не узнаю, я не стану есть крысу. (с)
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03.03.2021 15:10 Ответить
Жить захочешь съешь.
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03.03.2021 15:35 Ответить
ї..ало Ковальчука життя,це замітно... Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 5043
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03.03.2021 15:42 Ответить
тут ведь как: кесарю - кесарево, слесарю - слесарево, а ковальчуку - ковальчуково Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 4847 suum cuique, так сказать
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03.03.2021 19:20 Ответить
Раніше дівчат по парках в пально дивував.
А тепер він президент, нікого не соромиться, чи шо..
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03.03.2021 15:11 Ответить
Вакциной имеет право называться то, что прошло все этапы испытания, ваше г вакциной не называется. Оно только проходит испытания на животных, то есть на вас, на кацапах.

' Расскол' что это такое ? Ты с рассолом перепутал что ли
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03.03.2021 15:06 Ответить
отлічная от чего "вакцина " Спутнік 5"?
отлічная от говна
отлічная чєм?
ПРОЗРАЧНОСТЬЮ
ПОЧЕМУ ОТЛІЧНАЯ?
потому что ето НАНОТЕХНОЛОГИИ СКОЛКОВО ПО ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОВНА В СКРЕПы!
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03.03.2021 15:47 Ответить
Название кацапской вакцины надо читать наоборот - "В кинтупс"....
А куда её еще можно использовать ?
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03.03.2021 15:00 Ответить
Жодних проблем в кожній країні бути не може.
Хто бажає вакцинуватися "Супутником В" - нема питань.
Чемодан - вокзал - потяг на рашку.
Приїхав - вакцинувався - дав інтерв'ю Скабєєвій, як гарно в рашці дихати.
Повернувся - все.
Ну, навіщо градус накручувати?
Хоч в Словаччині, хоч в Німеччині - чемодан, вокзал...
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03.03.2021 15:04 Ответить
Холодный свет планет давно меня зовёт
На всё один ответ и это мой полёт
Ночные облака давно моя семья
Всё будет, а пока что делать знаю я
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
😄🤣
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03.03.2021 15:13 Ответить
Шо за вакцина була ?)
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03.03.2021 15:19 Ответить
Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2106 Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 6164
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03.03.2021 15:16 Ответить
Чехія купила,Словаччина купила,Угорщина купила.А ці країни наші сусіди,які є членами ЄС і НАТО.
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03.03.2021 15:21 Ответить
Неправда, Чехия не купила, хотя земан (чешский през.) в письме путе попросил о поставках, а путя ему их пообещал. Думаю, Чехии это не пройдёт...
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03.03.2021 15:34 Ответить
Alexandr Shapovalov Ну нехай буде так.Але подивимось.чи не купить.Я навіть не думав,що Словаччина купить.
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03.03.2021 15:37 Ответить
В Словакии из-за поставки спутника разразился политический кризис...
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04.03.2021 08:33 Ответить
угорщина на птичьих правах там везде
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11.03.2021 20:16 Ответить
З цим вірусом країни поводять себе неадекватно.А для москалів це геополітична перемога.Вони ж не можуть вважатися ворогами,якщо продають вакцини.І не важливо,що куплять небагато.Важливий сам факт купівлі.
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03.03.2021 15:28 Ответить
Вколоти "Спутник V" і ...окацапєть.
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03.03.2021 15:31 Ответить
Открываю страшную тайну.....Все вакцины делают в Индии! Самая мощная фарм.индустрия ,созданная англичанами, и по существу английская,производит широчайшую гамму лекарств и бак.препаратов. Покупая то или иное часто не задумываются где его сделали...Так вот и Зенеку и Пфайфер и Спутник: - всё делают в Индии.
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03.03.2021 15:46 Ответить
пфайзер только собираются делать в Индии, но мощности у них есть, да
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11.03.2021 20:17 Ответить
Зато бабла хапанули, на госслужбы там не заработаешь, знали на что идут 😁😁😁😁
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03.03.2021 16:09 Ответить
Кацапы планировали следующую многоходовочку:
- выпускаем вирус
- делаем лекарство
- спасаем мир
Но что-то пошло не так... Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2299
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03.03.2021 16:16 Ответить
Скорее всего так
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03.03.2021 16:23 Ответить
вирус сделала китаянка Ли Чженли. кацапы сибирскую язву только вокруг воронежа распылять могут)
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11.03.2021 20:19 Ответить
Ши Чженли, если точнее
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11.03.2021 20:20 Ответить
москалі знайшли декілька продажних словак в уряді і таки всучили їм свій шмурдяк для коней
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03.03.2021 16:54 Ответить
Короткая память у Словаков ,забыли уже сапог русни 😡
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03.03.2021 17:41 Ответить
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V строрною, я їм трохи допоможу.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25
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10.03.2021 11:40 Ответить
 
 