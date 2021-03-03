Правительство Словакии на грани распада из-за покупки российской вакцины "Спутник V"
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Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Председатель партии Za Ludí ("За народ") Вероника Ремишова публично выразила свое несогласие с присутствием премьер-министра Игоря Матович в аэропорту и пресс-конференцией по поводу доставки российских вакцин.
"Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование", - сказала Ремишова, добавив, что это "совершенно неуместно и недостойно".
По ее словам, партии "необходимо обсудить" ситуацию в коалиции и "принять принципиальное решение", уйти или остаться в правительстве.
Ремишова неоднократно обвиняла Матовича в плохом управлении в ситуации с пандемией и открыто требовала отставки министра здравоохранения Марека Крайчи. В Словакии за последние недели зафиксирован самый высокий в мире уровень смертей от коронавируса на душу населения.
Министр экономики и председатель Партии свободы и солидарности (SaS) Рихард Сулик также раскритиковал закупку российской вакцины и не исключил возможности выхода из коалиции.
"Все возможности прямо сейчас на столе", - заявил он.
Если партии SaS и "За народ" выйдут из коалиции, правительство Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, что, скорее всего, приведет к досрочным выборам.
Премьер отверг критику, заявив, что не считает решение встретить российскую вакцину проблемой.
"Я сделал это, потому что чувствовал так, и я не думаю, что перешел черту", - сказал Матович, добавив, что у партий нет причин выходить из коалиции.
Напомним, 1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.
Пожалуйста, подождите...
Чи вони хотіли шмурдяк комусь перепродати ?
Партии предупреждали Матовича против покупки , но он все равно на это пошёл
Так что скорее всего отставка правительства
В нас же уряд творить що хоче, і про відставку мови нема.
А тепер він президент, нікого не соромиться, чи шо..
' Расскол' что это такое ? Ты с рассолом перепутал что ли
отлічная от говна
отлічная чєм?
ПРОЗРАЧНОСТЬЮ
ПОЧЕМУ ОТЛІЧНАЯ?
потому что ето НАНОТЕХНОЛОГИИ СКОЛКОВО ПО ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОВНА В СКРЕПы!
А куда её еще можно использовать ?
Хто бажає вакцинуватися "Супутником В" - нема питань.
Чемодан - вокзал - потяг на рашку.
Приїхав - вакцинувався - дав інтерв'ю Скабєєвій, як гарно в рашці дихати.
Повернувся - все.
Ну, навіщо градус накручувати?
Хоч в Словаччині, хоч в Німеччині - чемодан, вокзал...
На всё один ответ и это мой полёт
Ночные облака давно моя семья
Всё будет, а пока что делать знаю я
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
😄🤣
- выпускаем вирус
- делаем лекарство
- спасаем мир
Но что-то пошло не так...
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25