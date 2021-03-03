Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V"

Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід із правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Голова партії Za Ludí ("За народ") Вероніка Ремішова публічно висловила свою незгоду з присутністю прем'єр-міністра Ігоря Матовича в аеропорту і пресконференцією з приводу доставки російських вакцин.

"Не тільки я, але і деякі члени нашої партії відчувають відразу і розчарування", - сказала Ремішова, додавши, що це "абсолютно недоречно і негідно".

За її словами, партії "необхідно обговорити" ситуацію в коаліції та "ухвалити принципове рішення", піти або залишитися в уряді.

Ремішова неодноразово звинувачувала Матовича в поганому управлінні в ситуації з пандемією і відкрито вимагала відставки міністра охорони здоров'я Марека Крайчі. У Словаччині за останні тижні зафіксовано найвищий у світі рівень смертей від коронавірусу на душу населення.

Міністр економіки і голова Партії свободи і солідарності (SaS) Ріхард Сулік також розкритикував закупівлю російських вакцин і не виключив можливості виходу з коаліції.

"Всі можливості прямо зараз на столі", - заявив він.

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Якщо партії SaS та "За народ" вийдуть з коаліції, уряд Матовича втратить більшість у словацькому парламенті, що, швидше за все, призведе до дострокових виборів.

Прем'єр відкинув критику, заявивши, що не вважає рішення зустріти російську вакцину проблемою.

"Я зробив це, тому що відчував так, і я не думаю, що перейшов межу", - сказав Матович, додавши, що у партій немає причин виходити з коаліції.

Нагадаємо, 1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.