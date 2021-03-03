Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V"
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Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід із правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.
Голова партії Za Ludí ("За народ") Вероніка Ремішова публічно висловила свою незгоду з присутністю прем'єр-міністра Ігоря Матовича в аеропорту і пресконференцією з приводу доставки російських вакцин.
"Не тільки я, але і деякі члени нашої партії відчувають відразу і розчарування", - сказала Ремішова, додавши, що це "абсолютно недоречно і негідно".
За її словами, партії "необхідно обговорити" ситуацію в коаліції та "ухвалити принципове рішення", піти або залишитися в уряді.
Ремішова неодноразово звинувачувала Матовича в поганому управлінні в ситуації з пандемією і відкрито вимагала відставки міністра охорони здоров'я Марека Крайчі. У Словаччині за останні тижні зафіксовано найвищий у світі рівень смертей від коронавірусу на душу населення.
Міністр економіки і голова Партії свободи і солідарності (SaS) Ріхард Сулік також розкритикував закупівлю російських вакцин і не виключив можливості виходу з коаліції.
"Всі можливості прямо зараз на столі", - заявив він.
Якщо партії SaS та "За народ" вийдуть з коаліції, уряд Матовича втратить більшість у словацькому парламенті, що, швидше за все, призведе до дострокових виборів.
Прем'єр відкинув критику, заявивши, що не вважає рішення зустріти російську вакцину проблемою.
"Я зробив це, тому що відчував так, і я не думаю, що перейшов межу", - сказав Матович, додавши, що у партій немає причин виходити з коаліції.
Нагадаємо, 1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".
До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.
Будь ласка, зачекайте...
Чи вони хотіли шмурдяк комусь перепродати ?
Партии предупреждали Матовича против покупки , но он все равно на это пошёл
Так что скорее всего отставка правительства
В нас же уряд творить що хоче, і про відставку мови нема.
А тепер він президент, нікого не соромиться, чи шо..
' Расскол' что это такое ? Ты с рассолом перепутал что ли
отлічная от говна
отлічная чєм?
ПРОЗРАЧНОСТЬЮ
ПОЧЕМУ ОТЛІЧНАЯ?
потому что ето НАНОТЕХНОЛОГИИ СКОЛКОВО ПО ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОВНА В СКРЕПы!
А куда её еще можно использовать ?
Хто бажає вакцинуватися "Супутником В" - нема питань.
Чемодан - вокзал - потяг на рашку.
Приїхав - вакцинувався - дав інтерв'ю Скабєєвій, як гарно в рашці дихати.
Повернувся - все.
Ну, навіщо градус накручувати?
Хоч в Словаччині, хоч в Німеччині - чемодан, вокзал...
На всё один ответ и это мой полёт
Ночные облака давно моя семья
Всё будет, а пока что делать знаю я
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
😄🤣
- выпускаем вирус
- делаем лекарство
- спасаем мир
Но что-то пошло не так...
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25