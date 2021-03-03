УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13151 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоЗа кордоном
18 552 57
вакцина (3528) Росія (47279) Словаччина (559)

Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини

Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід із правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Голова партії Za Ludí ("За народ") Вероніка Ремішова публічно висловила свою незгоду з присутністю прем'єр-міністра Ігоря Матовича в аеропорту і пресконференцією з приводу доставки російських вакцин.

"Не тільки я, але і деякі члени нашої партії відчувають відразу і розчарування", - сказала Ремішова, додавши, що це "абсолютно недоречно і негідно".

За її словами, партії "необхідно обговорити" ситуацію в коаліції та "ухвалити принципове рішення", піти або залишитися в уряді.

Ремішова неодноразово звинувачувала Матовича в поганому управлінні в ситуації з пандемією і відкрито вимагала відставки міністра охорони здоров'я Марека Крайчі. У Словаччині за останні тижні зафіксовано найвищий у світі рівень смертей від коронавірусу на душу населення.

Міністр економіки і голова Партії свободи і солідарності (SaS) Ріхард Сулік також розкритикував закупівлю російських вакцин і не виключив можливості виходу з коаліції.

"Всі можливості прямо зараз на столі", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину

Якщо партії SaS та "За народ" вийдуть з коаліції, уряд Матовича втратить більшість у словацькому парламенті, що, швидше за все, призведе до дострокових виборів.

Прем'єр відкинув критику, заявивши, що не вважає рішення зустріти російську вакцину проблемою.

"Я зробив це, тому що відчував так, і я не думаю, що перейшов межу", - сказав Матович, додавши, що у партій немає причин виходити з коаліції.

Нагадаємо, 1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+28
Ніби слов'ни,а такі безтолкові.
показати весь коментар
03.03.2021 14:48
+25
А тех кто поддерживает кацапскую прививку привить ей публично
показати весь коментар
03.03.2021 14:48
+12
Им за взятки напарили.
показати весь коментар
03.03.2021 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніби слов'ни,а такі безтолкові.
показати весь коментар
03.03.2021 14:48 Відповісти
сміщно
показати весь коментар
03.03.2021 14:51 Відповісти
слов'яне корумповані москалями
показати весь коментар
11.03.2021 20:14 Відповісти
А тех кто поддерживает кацапскую прививку привить ей публично
показати весь коментар
03.03.2021 14:48 Відповісти
Це значить весь ЖОПОблок - Рабінович-ЖОЛУДЬ №1 Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 615
показати весь коментар
03.03.2021 15:55 Відповісти
расийская спутник для животных вакцына а не для людей.
показати весь коментар
03.03.2021 14:50 Відповісти
А хіба словаки не отримали для себе нормальної вакцини ?
Чи вони хотіли шмурдяк комусь перепродати ?
показати весь коментар
03.03.2021 14:52 Відповісти
Им за взятки напарили.
показати весь коментар
03.03.2021 14:56 Відповісти
Раша занимается тем , что коррупционирует страны бывшего соцлагеря - методично и постоянно
Партии предупреждали Матовича против покупки , но он все равно на это пошёл
Так что скорее всего отставка правительства
показати весь коментар
03.03.2021 16:21 Відповісти
Оце я називаю політичною відповідальністю перед суспільством.
В нас же уряд творить що хоче, і про відставку мови нема.
показати весь коментар
03.03.2021 16:39 Відповісти
Время рассудит. В конце концов жизни своих граждан важнее, чем кто что скажет.
показати весь коментар
03.03.2021 14:53 Відповісти
Все має свою ціну: є курви дорогі як керівництво Словакіі, а є дешеві як ти.
показати весь коментар
03.03.2021 14:55 Відповісти
Может, помойная крыса на вкус как цыпленок - я этого не узнаю, я не стану есть крысу. (с)
показати весь коментар
03.03.2021 15:10 Відповісти
Жить захочешь съешь.
показати весь коментар
03.03.2021 15:35 Відповісти
ї..ало Ковальчука життя,це замітно... Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 5043
показати весь коментар
03.03.2021 15:42 Відповісти
тут ведь как: кесарю - кесарево, слесарю - слесарево, а ковальчуку - ковальчуково Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 4847 suum cuique, так сказать
показати весь коментар
03.03.2021 19:20 Відповісти
Раніше дівчат по парках в пально дивував.
А тепер він президент, нікого не соромиться, чи шо..
показати весь коментар
03.03.2021 15:11 Відповісти
Вакциной имеет право называться то, что прошло все этапы испытания, ваше г вакциной не называется. Оно только проходит испытания на животных, то есть на вас, на кацапах.

' Расскол' что это такое ? Ты с рассолом перепутал что ли
показати весь коментар
03.03.2021 15:06 Відповісти
отлічная от чего "вакцина " Спутнік 5"?
отлічная от говна
отлічная чєм?
ПРОЗРАЧНОСТЬЮ
ПОЧЕМУ ОТЛІЧНАЯ?
потому что ето НАНОТЕХНОЛОГИИ СКОЛКОВО ПО ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОВНА В СКРЕПы!
показати весь коментар
03.03.2021 15:47 Відповісти
Название кацапской вакцины надо читать наоборот - "В кинтупс"....
А куда её еще можно использовать ?
показати весь коментар
03.03.2021 15:00 Відповісти
Жодних проблем в кожній країні бути не може.
Хто бажає вакцинуватися "Супутником В" - нема питань.
Чемодан - вокзал - потяг на рашку.
Приїхав - вакцинувався - дав інтерв'ю Скабєєвій, як гарно в рашці дихати.
Повернувся - все.
Ну, навіщо градус накручувати?
Хоч в Словаччині, хоч в Німеччині - чемодан, вокзал...
показати весь коментар
03.03.2021 15:04 Відповісти
Холодный свет планет давно меня зовёт
На всё один ответ и это мой полёт
Ночные облака давно моя семья
Всё будет, а пока что делать знаю я
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
Я запускаю свой спутник
😄🤣
показати весь коментар
03.03.2021 15:13 Відповісти
Шо за вакцина була ?)
показати весь коментар
03.03.2021 15:19 Відповісти
Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2106 Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 6164
показати весь коментар
03.03.2021 15:16 Відповісти
Чехія купила,Словаччина купила,Угорщина купила.А ці країни наші сусіди,які є членами ЄС і НАТО.
показати весь коментар
03.03.2021 15:21 Відповісти
Неправда, Чехия не купила, хотя земан (чешский през.) в письме путе попросил о поставках, а путя ему их пообещал. Думаю, Чехии это не пройдёт...
показати весь коментар
03.03.2021 15:34 Відповісти
Alexandr Shapovalov Ну нехай буде так.Але подивимось.чи не купить.Я навіть не думав,що Словаччина купить.
показати весь коментар
03.03.2021 15:37 Відповісти
В Словакии из-за поставки спутника разразился политический кризис...
показати весь коментар
04.03.2021 08:33 Відповісти
угорщина на птичьих правах там везде
показати весь коментар
11.03.2021 20:16 Відповісти
З цим вірусом країни поводять себе неадекватно.А для москалів це геополітична перемога.Вони ж не можуть вважатися ворогами,якщо продають вакцини.І не важливо,що куплять небагато.Важливий сам факт купівлі.
показати весь коментар
03.03.2021 15:28 Відповісти
Вколоти "Спутник V" і ...окацапєть.
показати весь коментар
03.03.2021 15:31 Відповісти
Открываю страшную тайну.....Все вакцины делают в Индии! Самая мощная фарм.индустрия ,созданная англичанами, и по существу английская,производит широчайшую гамму лекарств и бак.препаратов. Покупая то или иное часто не задумываются где его сделали...Так вот и Зенеку и Пфайфер и Спутник: - всё делают в Индии.
показати весь коментар
03.03.2021 15:46 Відповісти
пфайзер только собираются делать в Индии, но мощности у них есть, да
показати весь коментар
11.03.2021 20:17 Відповісти
Зато бабла хапанули, на госслужбы там не заработаешь, знали на что идут 😁😁😁😁
показати весь коментар
03.03.2021 16:09 Відповісти
Кацапы планировали следующую многоходовочку:
- выпускаем вирус
- делаем лекарство
- спасаем мир
Но что-то пошло не так... Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2299
показати весь коментар
03.03.2021 16:16 Відповісти
Скорее всего так
показати весь коментар
03.03.2021 16:23 Відповісти
вирус сделала китаянка Ли Чженли. кацапы сибирскую язву только вокруг воронежа распылять могут)
показати весь коментар
11.03.2021 20:19 Відповісти
Ши Чженли, если точнее
показати весь коментар
11.03.2021 20:20 Відповісти
москалі знайшли декілька продажних словак в уряді і таки всучили їм свій шмурдяк для коней
показати весь коментар
03.03.2021 16:54 Відповісти
Короткая память у Словаков ,забыли уже сапог русни 😡
показати весь коментар
03.03.2021 17:41 Відповісти
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V строрною, я їм трохи допоможу.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25
показати весь коментар
10.03.2021 11:40 Відповісти
 
 