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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) Порошенко (19365)

"Порошенко - не враг Украины", - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не хотел бы, чтобы в отношении пятого президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" вводились санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Порошенко - не враг Украины. Порошенко - это наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии - мы его не избрали президентом. Мы его поддерживаем, а его значительная часть населения все еще поддерживает, - он получил представительство в парламенте. Это нормальный соревновательный процесс", - отметил глава МВД.

В то же время Аваков добавил, что не хотел бы, чтобы в отношении Порошенко вводились санкции.

"Есть претензии к политику Порошенко? Предъявите их в судебном порядке. С защитой, с адвокатами, с прозрачным судебным процессом", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подходит и говорит: "Надо – на 10 дней пойдешь и.о. министра внутренних дел". Семь лет сижу, - Аваков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+43
Якщо Порошенко не ворог Україні але він ворог Зеленському, принаймі, так вважає сам Зеленський. То хто ж тоді Зеленський Україні?
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03.03.2021 16:03
+38
Что-то чует нос Авакова.
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03.03.2021 16:05
+24
Например, Атрошенко, голосовавшего за законы 16 января, посадил в кресло головы Черниговской ОДА. А Макеенка посадил управлять своим прямым
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03.03.2021 16:05
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«Когда малодушный трус попадает в фавор, он наглеет и не боится оскорблять людей более значительных, чем он сам».© Мигель де Сервантес
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03.03.2021 16:19 Ответить
"Порошенко - не враг Украины", - Аваков/ Сигнал Байдену от Коломойского : Я больше не буду! Я -хороший!/ Для Порошенко нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!"
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03.03.2021 16:21 Ответить
Діло в тому, що скоро перед Бубою стане дилема - або видавати Бєню штатам або миритись з кримлівським окурком. Третього шляху нема. Хіба що інсульт.
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03.03.2021 16:24 Ответить
и политики и олигархи и проходимцы и пересичные - помните что среди нас Дунканов Маклаудов нет и не будет. все может повернуться вдруг вверх дрыгом и сразу станешь никем и ничем......
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03.03.2021 16:22 Ответить
Добре,що нагадав,хто кому ворог.
"Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 8685
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03.03.2021 16:24 Ответить
Враги все - кто пьет соки из Украины ! https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/ooo-poltavagaz-sbyt-prekratilo-postavlyat-gaz-naseleniyu
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03.03.2021 16:25 Ответить
Дебилы зеленые, там ваш главзедебил видосик снял, а там " мама дорогая" обижают бубочку, а вы тут про Порошенко по старым методичкам строчите. Брысь, кумира защищать.
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03.03.2021 16:30 Ответить
Как президент может не быть врагом народа?
Посмотрите, что они завоют к концу Зелиного срока!
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03.03.2021 16:47 Ответить
не враг, а просто ну очень сильно любит шекель, доллар, евро и вообще все
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03.03.2021 16:49 Ответить
Да, Зеля такой. Квартиры, дома в Украине, в Италии, в Израиле, в Лондоне, в Грузии.
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03.03.2021 16:56 Ответить
И НЕ ДРУГ И НЕ ВРАГ, А ТАК... "Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 5378
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03.03.2021 16:50 Ответить
Анекдот. Яник втік. Порошенка питають, ну ви же були потужним міністром у уряді Януковича. А Порошенко такий - з преступником (Фунтіком) Януковичем я не знайомий ))))))
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03.03.2021 16:52 Ответить
Аваков переобувается на ходу, чувствует что Порошенко станет 7м президентом Украины
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03.03.2021 16:57 Ответить
Причём довольно скоро)))
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03.03.2021 17:05 Ответить
НІКОЛИ БІЛЬШЕ!
плавали -знаем
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03.03.2021 17:09 Ответить
забыли у ваты спросить "Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 5350
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03.03.2021 17:27 Ответить
В Біробіджані.
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03.03.2021 19:20 Ответить
"Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 6506 нет быстрее человека, чем Аваков. Тот за миг переобувается
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03.03.2021 16:59 Ответить
Где мелькнула фамилия Порошенко уже куча тролей пасётся,но как то без огонька, без Липецка ,убитого и съеденного брата ну и далее по списку. Але тролины чё такие грустные? Хуже ж не будет да и вообще какая разница.
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03.03.2021 16:59 Ответить
интересно , во сколько Олигарху обходится ботоферма Дякул? Посмотрите как бістро они всей стаей заспамивают антиПороховы комменты "Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 6607
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03.03.2021 17:17 Ответить
Щель з ушами закукарекала
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03.03.2021 17:31 Ответить
Тупой и ниже ещё тупее ))) пардон с сами напросились!
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03.03.2021 17:50 Ответить
А як ви відрізняєте ботів від реальних людей?
По наявності цифрово-буквеного коду в ніках?
В мене нік без такого коду, я реальна людина (я реально на фейсбукує) і реально зараз відправлю вас в спам
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03.03.2021 17:33 Ответить
А перед виборами і одразу після була інша риторика. Що пендель животворящий з людьми робить))
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03.03.2021 17:18 Ответить
Сегодня Авакова очень много.
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03.03.2021 17:30 Ответить
Йой, Арсенчик, шо такоє? Щось вже відчув? Соломки настилає?
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03.03.2021 17:43 Ответить
Зеленскьлкий свадєбний генерал у рясі Презика, Яценюк прем"єр, Порох міністр закордоннних справ, Разумков спікер, Юля віцеспікер, Аваков продовжує чортом - перехідний уряд народної довіри
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03.03.2021 18:18 Ответить
Просто ще одне підтвердження того, що Зеленський це політичний труп )
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03.03.2021 18:27 Ответить
Зранку авакяна змішали з лайном, бо назвав виступи за Стерненка рашинськими провокаціями.
Увечері авакян лайкнув Пєтю - і буде вишукуватися на тому лайні сметанка.
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03.03.2021 18:45 Ответить
Не слишком ли много Сабакова в медиапространстве?
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03.03.2021 18:46 Ответить
Та добре що хоч не на брифінгу.
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03.03.2021 21:10 Ответить
А санкції вводити ЗА ЩО ?? . Що протизаконного вчиняє Порошенко , по відношеню до країни .. ? "Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 3567 .
Зебіли , санкції на порожньому місці не уводять , то обгрунтуйте ж звинувачення . ! Цікаво послухати . "Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 6255 .
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03.03.2021 18:50 Ответить
Ми знаємо, що ти - хитрий чорт, Авакян.
Бо хитрих ангелів не буває.
Так що - розслабся. Тебе правильно назвали: народ скаже, як зав*яже (с)
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03.03.2021 19:27 Ответить
Прошу прощения, а самого Авакова кто выбирал?
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03.03.2021 19:35 Ответить
Он "избранный" и на своём посту бессмертен как Маклауд.
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03.03.2021 21:12 Ответить
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так;
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03.03.2021 19:49 Ответить
зенелоха видно уже проиграли в карты
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03.03.2021 20:09 Ответить
Порошенко - не враг Украины. ----- Он на много хуже и вреда принёс больше чем пользы так как просрал время на свои 146 реформ.
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03.03.2021 20:17 Ответить
100%
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03.03.2021 22:01 Ответить
Ясновидящий, вещий Аваков оракул, прорицатель, провидец, кудесник, прозорливец и предвестник интегрированным в собственный организЬм детектором врагов Украины чётко запеленговал и детектировал у Порохатого Барыги отсутствие враждебных намерений к Незалежной. Ну разве что так, насунуть из бюджета пару-тройку лярдов бакинских, но ведь это истинным и глубоким патриотическим порывам и устремлениям не помеха.
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03.03.2021 21:41 Ответить
"Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 2583 Нелох почти два года ждет того, кто найдет хотя бы что-то, что доказывало факт насунутых из бюджета лярдов..... даже не лярдов, хотя бы ляма завалящего, на худой конец жалкой тысчонки. Он даже Героя Украины не задумываясь вручит, Чего ждёте? Бегите к БЕНЕдиктовой, из вас икону делать будут, только дайте им хоть щось доказуемое.
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04.03.2021 00:14 Ответить
Якщо таке каже чорт аваков, значить точно ворог.
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04.03.2021 00:54 Ответить
Вот, что Байден животворящий с чертами делает!
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04.03.2021 00:58 Ответить
+ + +
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04.03.2021 01:38 Ответить
порошенко герой украіни а зеленський ганьба украіни
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04.03.2021 05:50 Ответить
Походу, пан Аваков этим заявлением подписал зебику приговор. Не каждый при власти на это решится.
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04.03.2021 14:11 Ответить
так ни кто не говорит что он враг. он Вор
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04.03.2021 14:51 Ответить
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