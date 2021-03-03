"Порошенко - не ворог України", - Аваков
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не хотів би, щоб щодо п'ятого президента України і лідера "Європейської Солідарності" вводилися санкції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
"Порошенко - не ворог України. Порошенко - це наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії - ми його не обрали президентом. Ми його підтримуємо, а його значна частина населення все ще підтримує, - він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес", - зазначив глава МВС.
Водночас Аваков додав, що не хотів би, щоб стосовно Порошенка вводилися санкції.
"Є претензії до політика Порошенка? Пред'явіть їх в судовому порядку. Із захистом, з адвокатами, з прозорим судовим процесом", - зазначив міністр.
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Посмотрите, что они завоют к концу Зелиного срока!
плавали -знаем
По наявності цифрово-буквеного коду в ніках?
В мене нік без такого коду, я реальна людина (я реально на фейсбукує) і реально зараз відправлю вас в спам
Увечері авакян лайкнув Пєтю - і буде вишукуватися на тому лайні сметанка.
Зебіли , санкції на порожньому місці не уводять , то обгрунтуйте ж звинувачення . ! Цікаво послухати . .
Бо хитрих ангелів не буває.
Так що - розслабся. Тебе правильно назвали: народ скаже, як зав*яже (с)
И не друг, и не враг, а - так;