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"Порошенко - не ворог України", - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не хотів би, щоб щодо п'ятого президента України і лідера "Європейської Солідарності" вводилися санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Порошенко - не ворог України. Порошенко - це наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії - ми його не обрали президентом. Ми його підтримуємо, а його значна частина населення все ще підтримує, - він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес", - зазначив глава МВС.

Водночас Аваков додав, що не хотів би, щоб стосовно Порошенка вводилися санкції.

"Є претензії до політика Порошенка? Пред'явіть їх в судовому порядку. Із захистом, з адвокатами, з прозорим судовим процесом", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися "послугами" Печерського суду. ДОКУМЕНТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Якщо Порошенко не ворог Україні але він ворог Зеленському, принаймі, так вважає сам Зеленський. То хто ж тоді Зеленський Україні?
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03.03.2021 16:03
+38
Что-то чует нос Авакова.
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03.03.2021 16:05
+24
Например, Атрошенко, голосовавшего за законы 16 января, посадил в кресло головы Черниговской ОДА. А Макеенка посадил управлять своим прямым
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03.03.2021 16:05
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«Когда малодушный трус попадает в фавор, он наглеет и не боится оскорблять людей более значительных, чем он сам».© Мигель де Сервантес
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03.03.2021 16:19 Відповісти
"Порошенко - не враг Украины", - Аваков/ Сигнал Байдену от Коломойского : Я больше не буду! Я -хороший!/ Для Порошенко нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!"
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03.03.2021 16:21 Відповісти
Діло в тому, що скоро перед Бубою стане дилема - або видавати Бєню штатам або миритись з кримлівським окурком. Третього шляху нема. Хіба що інсульт.
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03.03.2021 16:24 Відповісти
и политики и олигархи и проходимцы и пересичные - помните что среди нас Дунканов Маклаудов нет и не будет. все может повернуться вдруг вверх дрыгом и сразу станешь никем и ничем......
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03.03.2021 16:22 Відповісти
Добре,що нагадав,хто кому ворог.
"Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 8685
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03.03.2021 16:24 Відповісти
Враги все - кто пьет соки из Украины ! https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/ooo-poltavagaz-sbyt-prekratilo-postavlyat-gaz-naseleniyu
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03.03.2021 16:25 Відповісти
Дебилы зеленые, там ваш главзедебил видосик снял, а там " мама дорогая" обижают бубочку, а вы тут про Порошенко по старым методичкам строчите. Брысь, кумира защищать.
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03.03.2021 16:30 Відповісти
Как президент может не быть врагом народа?
Посмотрите, что они завоют к концу Зелиного срока!
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03.03.2021 16:47 Відповісти
не враг, а просто ну очень сильно любит шекель, доллар, евро и вообще все
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03.03.2021 16:49 Відповісти
Да, Зеля такой. Квартиры, дома в Украине, в Италии, в Израиле, в Лондоне, в Грузии.
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03.03.2021 16:56 Відповісти
И НЕ ДРУГ И НЕ ВРАГ, А ТАК... "Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 5378
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03.03.2021 16:50 Відповісти
Анекдот. Яник втік. Порошенка питають, ну ви же були потужним міністром у уряді Януковича. А Порошенко такий - з преступником (Фунтіком) Януковичем я не знайомий ))))))
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03.03.2021 16:52 Відповісти
Аваков переобувается на ходу, чувствует что Порошенко станет 7м президентом Украины
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03.03.2021 16:57 Відповісти
Причём довольно скоро)))
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03.03.2021 17:05 Відповісти
НІКОЛИ БІЛЬШЕ!
плавали -знаем
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03.03.2021 17:09 Відповісти
забыли у ваты спросить "Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 5350
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03.03.2021 17:27 Відповісти
В Біробіджані.
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03.03.2021 19:20 Відповісти
"Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 6506 нет быстрее человека, чем Аваков. Тот за миг переобувается
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03.03.2021 16:59 Відповісти
Где мелькнула фамилия Порошенко уже куча тролей пасётся,но как то без огонька, без Липецка ,убитого и съеденного брата ну и далее по списку. Але тролины чё такие грустные? Хуже ж не будет да и вообще какая разница.
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03.03.2021 16:59 Відповісти
интересно , во сколько Олигарху обходится ботоферма Дякул? Посмотрите как бістро они всей стаей заспамивают антиПороховы комменты "Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 6607
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03.03.2021 17:17 Відповісти
Щель з ушами закукарекала
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03.03.2021 17:31 Відповісти
Тупой и ниже ещё тупее ))) пардон с сами напросились!
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03.03.2021 17:50 Відповісти
А як ви відрізняєте ботів від реальних людей?
По наявності цифрово-буквеного коду в ніках?
В мене нік без такого коду, я реальна людина (я реально на фейсбукує) і реально зараз відправлю вас в спам
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03.03.2021 17:33 Відповісти
А перед виборами і одразу після була інша риторика. Що пендель животворящий з людьми робить))
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03.03.2021 17:18 Відповісти
Сегодня Авакова очень много.
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03.03.2021 17:30 Відповісти
Йой, Арсенчик, шо такоє? Щось вже відчув? Соломки настилає?
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03.03.2021 17:43 Відповісти
Зеленскьлкий свадєбний генерал у рясі Презика, Яценюк прем"єр, Порох міністр закордоннних справ, Разумков спікер, Юля віцеспікер, Аваков продовжує чортом - перехідний уряд народної довіри
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03.03.2021 18:18 Відповісти
Просто ще одне підтвердження того, що Зеленський це політичний труп )
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03.03.2021 18:27 Відповісти
Зранку авакяна змішали з лайном, бо назвав виступи за Стерненка рашинськими провокаціями.
Увечері авакян лайкнув Пєтю - і буде вишукуватися на тому лайні сметанка.
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03.03.2021 18:45 Відповісти
Не слишком ли много Сабакова в медиапространстве?
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03.03.2021 18:46 Відповісти
Та добре що хоч не на брифінгу.
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03.03.2021 21:10 Відповісти
А санкції вводити ЗА ЩО ?? . Що протизаконного вчиняє Порошенко , по відношеню до країни .. ? "Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 3567 .
Зебіли , санкції на порожньому місці не уводять , то обгрунтуйте ж звинувачення . ! Цікаво послухати . "Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 6255 .
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03.03.2021 18:50 Відповісти
Ми знаємо, що ти - хитрий чорт, Авакян.
Бо хитрих ангелів не буває.
Так що - розслабся. Тебе правильно назвали: народ скаже, як зав*яже (с)
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03.03.2021 19:27 Відповісти
Прошу прощения, а самого Авакова кто выбирал?
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03.03.2021 19:35 Відповісти
Он "избранный" и на своём посту бессмертен как Маклауд.
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03.03.2021 21:12 Відповісти
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так;
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03.03.2021 19:49 Відповісти
зенелоха видно уже проиграли в карты
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03.03.2021 20:09 Відповісти
Порошенко - не враг Украины. ----- Он на много хуже и вреда принёс больше чем пользы так как просрал время на свои 146 реформ.
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03.03.2021 20:17 Відповісти
100%
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03.03.2021 22:01 Відповісти
Ясновидящий, вещий Аваков оракул, прорицатель, провидец, кудесник, прозорливец и предвестник интегрированным в собственный организЬм детектором врагов Украины чётко запеленговал и детектировал у Порохатого Барыги отсутствие враждебных намерений к Незалежной. Ну разве что так, насунуть из бюджета пару-тройку лярдов бакинских, но ведь это истинным и глубоким патриотическим порывам и устремлениям не помеха.
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03.03.2021 21:41 Відповісти
"Порошенко - не ворог України", - Аваков - Цензор.НЕТ 2583 Нелох почти два года ждет того, кто найдет хотя бы что-то, что доказывало факт насунутых из бюджета лярдов..... даже не лярдов, хотя бы ляма завалящего, на худой конец жалкой тысчонки. Он даже Героя Украины не задумываясь вручит, Чего ждёте? Бегите к БЕНЕдиктовой, из вас икону делать будут, только дайте им хоть щось доказуемое.
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04.03.2021 00:14 Відповісти
Якщо таке каже чорт аваков, значить точно ворог.
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04.03.2021 00:54 Відповісти
Вот, что Байден животворящий с чертами делает!
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04.03.2021 00:58 Відповісти
+ + +
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04.03.2021 01:38 Відповісти
порошенко герой украіни а зеленський ганьба украіни
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04.03.2021 05:50 Відповісти
Походу, пан Аваков этим заявлением подписал зебику приговор. Не каждый при власти на это решится.
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04.03.2021 14:11 Відповісти
так ни кто не говорит что он враг. он Вор
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04.03.2021 14:51 Відповісти
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