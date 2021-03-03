"Порошенко - не ворог України", - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не хотів би, щоб щодо п'ятого президента України і лідера "Європейської Солідарності" вводилися санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Порошенко - не ворог України. Порошенко - це наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії - ми його не обрали президентом. Ми його підтримуємо, а його значна частина населення все ще підтримує, - він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес", - зазначив глава МВС.

Водночас Аваков додав, що не хотів би, щоб стосовно Порошенка вводилися санкції.

"Є претензії до політика Порошенка? Пред'явіть їх в судовому порядку. Із захистом, з адвокатами, з прозорим судовим процесом", - зазначив міністр.

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