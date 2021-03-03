Приговор политзаключенному Приходько - месть оккупантов за его проукраинскую позицию, - Денисова
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Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова призывает международное сообщество продолжать давление на РФ и требовать немедленного освобождения всех пленников Кремля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова сообщила на странице в сети Facebook.
"Сегодня Южный окружной военный суд, в Ростове-на-Дону вынес нашему соотечественнику незаконный приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года", - отметила Денисова.
Омбудсмен подчеркивает, что наш согражданин в почтенном возрасте и с тяжелыми хроническими заболеваниями может не выдержать таких условий содержания.
"Осуждаю незаконный приговор российского суда и считаю это местью оккупационной власти господину Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединение Крыма к России.
Напомним, российский суд приговорил украинского политзаключенного Приходько к 5 годам заключения.
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