В Польше развернут временные COVID-больницы из-за резкого скачка инфицирования
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В девяти воеводствах Польши планируют развернуть временные больницы в связи с резким скачком инфицирования COVID-19.
Об этом сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня во время встречи правительственной группы по кризисному реагированию под председательством премьера Матеуша Моравецкого принято решение о развертывании временных больниц в девяти воеводствах, в частности в Поморском", - отметил Недзельский, обращая внимание на быстрое распространение третьей волны коронавируса.
По его словам, воеводы девяти воеводств декларируют быстрое введение в эксплуатацию этих больниц.
В Польше наблюдается резкий скачок числа инфицированных. За минувшие сутки в стране зафиксировано 15 698 новых случаев, что является самым высоким показателем с ноября прошлого года.
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Наприклад я, яко особа з групи 1, щойно завтра буду вакцинуватися перший раз, а про другу дозу кажуть ніби аж в маю.
Хоча мені мабуть вистачить однієї дози, бо у кінці грудня у Львові перехворів ковідом: 10 днів у лікарні і ще зо два тижні вдома був сам не свій. Хоча з дихавкою проблем не було.
а Зеленский ковидные деньги типа направил на дороги, которых так и нет..