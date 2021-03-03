В Польше развернут временные COVID-больницы из-за резкого скачка инфицирования

В девяти воеводствах Польши планируют развернуть временные больницы в связи с резким скачком инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня во время встречи правительственной группы по кризисному реагированию под председательством премьера Матеуша Моравецкого принято решение о развертывании временных больниц в девяти воеводствах, в частности в Поморском", - отметил Недзельский, обращая внимание на быстрое распространение третьей волны коронавируса.

По его словам, воеводы девяти воеводств декларируют быстрое введение в эксплуатацию этих больниц.

В Польше наблюдается резкий скачок числа инфицированных. За минувшие сутки в стране зафиксировано 15 698 новых случаев, что является самым высоким показателем с ноября прошлого года.

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