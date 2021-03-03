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В Польше развернут временные COVID-больницы из-за резкого скачка инфицирования

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Польше развернут временные COVID-больницы из-за резкого скачка инфицирования

В девяти воеводствах Польши планируют развернуть временные больницы в связи с резким скачком инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня во время встречи правительственной группы по кризисному реагированию под председательством премьера Матеуша Моравецкого принято решение о развертывании временных больниц в девяти воеводствах, в частности в Поморском", - отметил Недзельский, обращая внимание на быстрое распространение третьей волны коронавируса.

По его словам, воеводы девяти воеводств декларируют быстрое введение в эксплуатацию этих больниц.

В Польше наблюдается резкий скачок числа инфицированных. За минувшие сутки в стране зафиксировано 15 698 новых случаев, что является самым высоким показателем с ноября прошлого года.

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Топ комментарии
+3
В Польше развернут временные COVID-больницы из-за резкого скачка инфицирования - Цензор.НЕТ 9797
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03.03.2021 17:30
+1
Шось не помагає вакцинація.
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03.03.2021 17:29
+1
Мабуть ляхи катались на лижах в Буковелі, бо такі курорти всюди закриті, а у нас працює і пофігу мороз.
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03.03.2021 17:49
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Шось не помагає вакцинація.
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03.03.2021 17:29 Ответить
Вона допомагає через тиждень після того, як 75-80% одердать другу дозу вакцини. Там поки вакциновано близько 7%.
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03.03.2021 17:59 Ответить
Ще майже ніхто не отримав двох доз.
Наприклад я, яко особа з групи 1, щойно завтра буду вакцинуватися перший раз, а про другу дозу кажуть ніби аж в маю.
Хоча мені мабуть вистачить однієї дози, бо у кінці грудня у Львові перехворів ковідом: 10 днів у лікарні і ще зо два тижні вдома був сам не свій. Хоча з дихавкою проблем не було.
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03.03.2021 19:29 Ответить
это в Польше..

а Зеленский ковидные деньги типа направил на дороги, которых так и нет..
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03.03.2021 17:30 Ответить
В Польше развернут временные COVID-больницы из-за резкого скачка инфицирования - Цензор.НЕТ 9797
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03.03.2021 17:30 Ответить
У Польщі розгорнуть тимчасові COVID-лікарні через різкий стрибок інфікування - Цензор.НЕТ 3431
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03.03.2021 17:37 Ответить
Ивано-Франковские в полном составе рванули к пшекам, как камикадзе что бы спасти от эпидемии родную Страну.
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03.03.2021 17:33 Ответить
Мабуть ляхи катались на лижах в Буковелі, бо такі курорти всюди закриті, а у нас працює і пофігу мороз.
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03.03.2021 17:49 Ответить
ну а як проколотись то шо мине, то тоді треба 2- 3 рази в рік
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03.03.2021 17:55 Ответить
А кого там в спалахах звинувачують, чи так, на віру?
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03.03.2021 18:40 Ответить
Повторю: стільки кричали, ставили Польщу в приклад з масочками та рештою заходів ...
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03.03.2021 19:17 Ответить
Мабуть, також бажаючих ширнутись на 5 років вперед в чергу записано.
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03.03.2021 19:20 Ответить
Зараз вже тільки хворий на голову іронізує про ковід. Деякі потвори ще й радіють, що у сусідів таке горе.
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03.03.2021 23:32 Ответить
 
 