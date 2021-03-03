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У Польщі розгорнуть тимчасові COVID-лікарні через різкий стрибок інфікування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Польщі розгорнуть тимчасові COVID-лікарні через різкий стрибок інфікування

У дев'яти воєводствах Польщі планують розгорнути тимчасові лікарні в зв'язку з різким стрибком інфікування COVID-19.

Про це повідомив голова Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні під час зустрічі урядової групи з кризового реагування під головуванням прем'єра Матеуша Моравецького прийнято рішення про розгортання тимчасових лікарень у дев'яти воєводствах, зокрема в Поморському", - зазначив Недзельський, звертаючи увагу на швидке поширення третьої хвилі коронавірусу.

За його словами, воєводи дев'яти воєводств декларують швидке введення в експлуатацію цих лікарень.

У Польщі спостерігається різкий стрибок числа інфікованих. За минулу добу в країні зафіксовано 15 698 нових випадків, що є найвищим показником із листопада минулого року.

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Топ коментарі
+3
В Польше развернут временные COVID-больницы из-за резкого скачка инфицирования - Цензор.НЕТ 9797
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03.03.2021 17:30
+1
Шось не помагає вакцинація.
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03.03.2021 17:29
+1
Мабуть ляхи катались на лижах в Буковелі, бо такі курорти всюди закриті, а у нас працює і пофігу мороз.
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03.03.2021 17:49
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Шось не помагає вакцинація.
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03.03.2021 17:29 Відповісти
Вона допомагає через тиждень після того, як 75-80% одердать другу дозу вакцини. Там поки вакциновано близько 7%.
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03.03.2021 17:59 Відповісти
Ще майже ніхто не отримав двох доз.
Наприклад я, яко особа з групи 1, щойно завтра буду вакцинуватися перший раз, а про другу дозу кажуть ніби аж в маю.
Хоча мені мабуть вистачить однієї дози, бо у кінці грудня у Львові перехворів ковідом: 10 днів у лікарні і ще зо два тижні вдома був сам не свій. Хоча з дихавкою проблем не було.
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03.03.2021 19:29 Відповісти
это в Польше..

а Зеленский ковидные деньги типа направил на дороги, которых так и нет..
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03.03.2021 17:30 Відповісти
В Польше развернут временные COVID-больницы из-за резкого скачка инфицирования - Цензор.НЕТ 9797
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03.03.2021 17:30 Відповісти
У Польщі розгорнуть тимчасові COVID-лікарні через різкий стрибок інфікування - Цензор.НЕТ 3431
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03.03.2021 17:37 Відповісти
Ивано-Франковские в полном составе рванули к пшекам, как камикадзе что бы спасти от эпидемии родную Страну.
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03.03.2021 17:33 Відповісти
Мабуть ляхи катались на лижах в Буковелі, бо такі курорти всюди закриті, а у нас працює і пофігу мороз.
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03.03.2021 17:49 Відповісти
ну а як проколотись то шо мине, то тоді треба 2- 3 рази в рік
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03.03.2021 17:55 Відповісти
А кого там в спалахах звинувачують, чи так, на віру?
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03.03.2021 18:40 Відповісти
Повторю: стільки кричали, ставили Польщу в приклад з масочками та рештою заходів ...
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03.03.2021 19:17 Відповісти
Мабуть, також бажаючих ширнутись на 5 років вперед в чергу записано.
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03.03.2021 19:20 Відповісти
Зараз вже тільки хворий на голову іронізує про ковід. Деякі потвори ще й радіють, що у сусідів таке горе.
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03.03.2021 23:32 Відповісти
 
 