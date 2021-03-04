Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год антироссийские санкции, введенные в связи с Украиной.

Об этом говорится в документе, опубликованном в среду в американском Федеральном реестре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В заявлении указано, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине режим ЧС, введенный 6 марта 2014 года, а также меры, принятые (...) в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года".

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

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