Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден принял решение продлить на год антироссийские санкции, введенные в связи с Украиной.
Об этом говорится в документе, опубликованном в среду в американском Федеральном реестре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В заявлении указано, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине режим ЧС, введенный 6 марта 2014 года, а также меры, принятые (...) в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года".
Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.
С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.
Читайте на Цензор.НЕТ: Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена
Пожалуйста, подождите...
Volodymyr Ogrysko@Ogrysko
Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
Цікаво- це на десятиліття чи на століття традиція?
.А тут про ***** .
Під час звіту про результати діяльності Кабміну під його головуванням за рік, прем'єр-міністр України Деніс Шмигаль повідомив про виплату авансового платежу на будівництво трьох нових транспортників Ан-178 ДП "Антонов".
"Вперше за роки Незалежності держава буде купувати у державного підприємства "Антонов" три нові українські літаки Ан-178. Їх отримає наша армія - контракти підписані, аванси проплачені", - повідомив Деніс Шмигаль.
Ймовірно, мова йде про перерахування коштів авіабудівнику з боку "Укрексімбанку" під державні гарантії, за відповідною угодою, щодо відкриття кредитної лінії із загальним лімітом у 2,98 мільярда гривень строком на 4 роки, яка була підписана 31 грудня минулого року.
Таким чином, Держава (принаймні частково, оскільки це аванс) виконала свої зобов'язання з підтримки держпідприємства й поповнення авіапарку ЗСУ новими літаками. Відтепер "м'яч на стороні" ДП "Антонов", і вже від держпідприємства залежить виконання цього надважливого для країни контракту.
https://defence-ua.com/news/**************************************************************************************************************-3039.html
Що потрібно, щоб втілити в життя цю ідею, розповів Mind військовий експерт Михайло Жирохов. https://mind.ua/openmind/20222845-svoyi-krashche-chi-mozhe-********-zrobiti-vazhkij-bezpilotnik
Самим свою Державу треба піднімати, свою Націю виховувати, свою Армію готувати, свою зброю кувати, свою господарку упорядковувати. Тільки опора на свій Народ, на свої власні сили. Всім решту на нас , даруйте, насрати, і кацапам, і ляхам, і туркам, і ЄС з НАТО, у т.ч. і Джо Байдену...Нинішній політичний режим Банкової вже вкотре наступає на ті ж граблі, що і хмельницькі з петлюрами, і януковичі з ющенками - замість укріплення своєї країни, армії і Нації шукає прихистку куди б "прихилити свою бідну головоньку"