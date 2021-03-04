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Новости За рубежом
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Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год антироссийские санкции, введенные в связи с Украиной.

Об этом говорится в документе, опубликованном в среду в американском Федеральном реестре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В заявлении указано, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине режим ЧС, введенный 6 марта 2014 года, а также меры, принятые (...) в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года".

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины - Цензор.НЕТ 7535
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03.03.2021 21:13
+12


Volodymyr Ogrysko@Ogrysko





Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
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03.03.2021 21:09
+10
Гарна традиція для президентів США.
Цікаво- це на десятиліття чи на століття традиція?
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03.03.2021 21:11
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Volodymyr Ogrysko@Ogrysko





Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
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03.03.2021 21:09 Ответить
Козломордым санкций побольше и потолще Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины - Цензор.НЕТ 753
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03.03.2021 21:11 Ответить
И полезнее
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03.03.2021 21:13 Ответить
Зеле и так непросто смотреть в очко путину а тут еще Байден путина напрягает санкциями .
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03.03.2021 21:10 Ответить
он посмотрел в его очко и увидел там мир
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03.03.2021 21:31 Ответить
Гарна традиція для президентів США.
Цікаво- це на десятиліття чи на століття традиція?
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03.03.2021 21:11 Ответить
Біле Пальто Ці санкції назавжди. Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 5045
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03.03.2021 21:18 Ответить
Біле Пальто Ці санкції вже не знімуть.Я ж не жартував.
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03.03.2021 21:35 Ответить
Спіть сьогодні спокійно ,українці ...Нехай нам усім присниться Байден. Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины - Цензор.НЕТ 1370
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03.03.2021 21:12 Ответить
А ты почему флажок меняешь? Власовской тряпки стесняешься?
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03.03.2021 21:14 Ответить
Тобі, тобі. У вилизуванні старечої дупи ти перевершив сам себе. Тьху, аж огидно. Яке ж ти жалюгідне...
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03.03.2021 21:46 Ответить
Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины - Цензор.НЕТ 7535
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03.03.2021 21:13 Ответить
Куда подевались все те пид.расты которые тут за Трампа топили 2 месяца назад ??? Ау, где вы ??? 🧐😀
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03.03.2021 21:17 Ответить
Вони в темі про .*солодкого * . Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 2800
.А тут про ***** .
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03.03.2021 21:37 Ответить
Радоваться пока преждевременно, но я вас понимаю: хочется верить в лучшее.
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03.03.2021 21:44 Ответить
Тут я. С нетерпением жду когда, мне объяснят когда будут те страшные санкции, которые обещали те, кто топил за Байдена 2 месяца. Продлить санкции, которые накладывал Трамп это конечно же хорошо. Но как-то мало похоже на "Вот придет Байден, России будет хана! Капец будет Путину". Пока нефть растет ()так-как Байден закрывает сланцевый бизнес в США) и Северный поток 2 строится.
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03.03.2021 22:59 Ответить
Щось не спішать Вам пояснювати.
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04.03.2021 05:45 Ответить
Какой моЩьний старік! Продовжив аж на цілий рік! Правда, водночас продовжив і договір про стратегічні ядерні озброєння, який Трамп продовжувати не збирався, бо, на його думку, він був невигідним для Америки. Гонка озброєнь, яка почалася б після непродовження, стала б одним зі цвяхів у труну рахи (як це сталося свого часу з совком). По-друге, "друг" України, професійний корупціонер чжоу бай-ден своїми указами фактично згортає виробництво американської нафти, в результаті чого її ціна виросла і виросте іще. Гадаю, це було зроблено не за просто так - пуйло віддячив своєму благодійнику, як віддячили йому свого часу китайці через синочка хУнтера. Тутешні форумні глобалісти (вони ж за сумісництвом і порохоботи), всілякі гиги, яри холодні, неди старки та акмурзи, чудово розуміють, що окрім цього продовження санкцій дементивна маріонетка глобалістів вже нічого робити не буде, але встатовлення істини - не їхнє завдання. Їхнє завдання - відроБЛЯти шекелі тої публіки, яка щороку збирається в давосі й вирішує, як жити людству. До речі, тутешні глобалістичні боти шифруються під українських патріотів (хоча пишуть, загалом, російською), але люто ненавидять українських націоналістів - так само, як американські глобалісти люто ненавидять націоналіста Трампа.
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04.03.2021 06:22 Ответить
Чекають.) Зараз Байден яаак введе санкції, вони мені покажуть де раки зимують)
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04.03.2021 16:15 Ответить
Байден продовжив внєшнєє управлєніє кацапстаном ще на рік. Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 1193
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03.03.2021 21:18 Ответить
Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 6751
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03.03.2021 21:19 Ответить
Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 8787
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03.03.2021 21:34 Ответить
Кто девушку танцует, тот её и кормит.
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04.03.2021 06:30 Ответить
Очільник українського Уряду офіційно підтвердив початок фінансування будівництва нових транспортних літаків для Збройних сил
Під час звіту про результати діяльності Кабміну під його головуванням за рік, прем'єр-міністр України Деніс Шмигаль повідомив про виплату авансового платежу на будівництво трьох нових транспортників Ан-178 ДП "Антонов".
"Вперше за роки Незалежності держава буде купувати у державного підприємства "Антонов" три нові українські літаки Ан-178. Їх отримає наша армія - контракти підписані, аванси проплачені", - повідомив Деніс Шмигаль.
Ймовірно, мова йде про перерахування коштів авіабудівнику з боку "Укрексімбанку" під державні гарантії, за відповідною угодою, щодо відкриття кредитної лінії із загальним лімітом у 2,98 мільярда гривень строком на 4 роки, яка була підписана 31 грудня минулого року.
Таким чином, Держава (принаймні частково, оскільки це аванс) виконала свої зобов'язання з підтримки держпідприємства й поповнення авіапарку ЗСУ новими літаками. Відтепер "м'яч на стороні" ДП "Антонов", і вже від держпідприємства залежить виконання цього надважливого для країни контракту.
https://defence-ua.com/news/**************************************************************************************************************-3039.html
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03.03.2021 21:33 Ответить
Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 6076 Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 9539
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03.03.2021 21:39 Ответить
Ну що ж 😁,мої вітання катсапам. Більше санкцій-різних та корисних рашисти прокляті😠
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03.03.2021 21:42 Ответить
Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 4041 Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 2780
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03.03.2021 21:48 Ответить
Агов, коцаби, полоскочить свої піськандери, бо вони щось вже не сміються... Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 1053
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03.03.2021 21:56 Ответить
как говорят, все что людям на пользу касабам смерть.
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03.03.2021 22:04 Ответить
И настойчиво попросил ЗЕленого мальчика не путаться под ногами и слушаться взрослых дядей, а не капризничать.
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03.03.2021 22:04 Ответить
Зеленський працює
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03.03.2021 22:08 Ответить
Спасибо товарищу Байдину за наше счастливое будущее!
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03.03.2021 22:16 Ответить
Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 8388
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03.03.2021 22:20 Ответить
Міноборони, «Укроборонпром» і низка представників оборонних підприємств України під час наради на ДП «Антонов» обговорили можливість створення в Україні конкурентоспроможного важкого висотного ударно-розвідувального безпілотного авіаційного комплексу (БПЛА).
Що потрібно, щоб втілити в життя цю ідею, розповів Mind військовий експерт Михайло Жирохов. https://mind.ua/openmind/20222845-svoyi-krashche-chi-mozhe-********-zrobiti-vazhkij-bezpilotnik
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03.03.2021 22:27 Ответить
Эти все санкции Путину до заднего места. Надо включать программу "Нефть в обмен на продукты" и полное эмбарго
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03.03.2021 22:33 Ответить
В чем радость? Это не санкции, а посмешище.
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03.03.2021 23:39 Ответить
А скільки було крику! Ща' як прийде байден, як вріже пуйлу у вухо - аж загуде! Але тутешні глобалістичні боти вдають, що сталося щось надзвичайно важливе й вистрибують з трусів від радості. Робота у них така.
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04.03.2021 06:26 Ответить
Ні "вистрибування з трусів", ні посипання голів попелом від того, що зробить (чи не зробить) для нас Д.Байден - то марна справа.
Самим свою Державу треба піднімати, свою Націю виховувати, свою Армію готувати, свою зброю кувати, свою господарку упорядковувати. Тільки опора на свій Народ, на свої власні сили. Всім решту на нас , даруйте, насрати, і кацапам, і ляхам, і туркам, і ЄС з НАТО, у т.ч. і Джо Байдену...Нинішній політичний режим Банкової вже вкотре наступає на ті ж граблі, що і хмельницькі з петлюрами, і януковичі з ющенками - замість укріплення своєї країни, армії і Нації шукає прихистку куди б "прихилити свою бідну головоньку"
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04.03.2021 11:32 Ответить
 
 