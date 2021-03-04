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Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена

В попытке укрепить имидж и добиться расположения новой администрации США президент Украины Владимир Зеленский сделал ставку на битву со "старой гвардией".

Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что Зеленский в прошлом месяце закрыл три телеканала, связанных с Медведчуком, а также заморозил активы олигарха и начал возвращать в собственность государства приватизированный Медведчуком нефтепровод.

Выступление против олигарха Financial Times называет "важнейшим изменением в политике со дня победы Зеленского на выборах в 2019 году".

Читайте на Цензор.НЕТ: Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков

Издание напоминает, что Зеленский - бывший актер, который победил на выборах благодаря обещаниям "сломать систему" захваченного олигархами государства. Но до сих пор он не спешил начинать борьбу. Однако, на прошлой неделе НАБУ задержало трех бывших директоров "ПриватБанка". И это, скорее всего, положительно расценят в новой администрации в Вашингтоне, отмечает FT.

Financial Times пишет, что лояльные к олигархам депутаты ВР заблокировали реформы, необходимые для получения финансовой помощи от МВФ, США и ЕС.

"Зеленский толкает парламент к принятию реформы проблемной судебной системы, в которой богатые и могущественные люди пользуются коррумпированными судьями, чтобы продвигать свои политические и бизнес-интересы. Но даже в его собственной партии не нашлось голосов, чтобы провести реформу", - отмечает издание.

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FT цитирует Дарью Каленюк из "Центра противодействия коррупции". Она говорит, что наступление против Медведчука стало "большим положительным сюрпризом".

"Однако, я не уверена, готов ли президент начать полномасштабную войну против всех олигархов. Чтобы это сделать, ему нужно избавиться от пресловутых людей в его же команде и перезапустить судебную систему", - отметила Каленюк, добавив, что корыстные деятели в администрации подрывают такие реформы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+42
Скоріше робить вигляд, що бореться...
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03.03.2021 20:26
+33
Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 6652
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03.03.2021 20:33
+29
- пачему в 2014 вы отпустили меня в мацкву?
- пачему разрешили выступать перед боевиками ?
- пачему не отправили меня защищать крым???
- ПАЧЕМУ ???
Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 3886

...
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03.03.2021 20:43
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Правила форума Совет форумчан
Скоріше робить вигляд, що бореться...
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03.03.2021 20:26 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
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03.03.2021 20:37 Ответить
помню кинокомедию "Забытая мелодия для флейты" так вот ...
Единственный способ, Ярослав Степаныч, остановить стихийную инициативу (олигархию ремарка моя) - это организовать ее и возглавить! Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 7076
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03.03.2021 20:42 Ответить
Ху із це "Дарья Каленюк"?
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03.03.2021 20:28 Ответить
Подруга Шабуніна...
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03.03.2021 20:36 Ответить
Навчалася в США. Стипендіат Fulbright Graduate Student Program 2010/2011.Магістерська програма з фінансового права
Illinois Institute of Technology, Chicago, IL.
Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції: «У кінці 2011 року ми з Віталієм Шабуніним, з котрим раніше розбудовували молодіжну організацію Всеукраїнська Фундація регіональних ініціатив, створили Центр Протидії Корупції».
Виходить, що Каленюк із Шабуніним займаються цією діяльністю з 2011 року. Проте, вже закінчується 2020 рік, а результату - 0.
З корабля - на бал!
І одразу з корабля - на бал - із США в Україну, і в тому самому 2011 році тут же організувалася їх компашка-разводилово українських людей на «антикорупцію».
Вже у лютому 2012 р., акурат після прибуття з США, Д. Каленюк, тоді ще активістка молодіжної організації «Фундація регіональних ініціатив, опублікувала статтю у газеті «День» під назвою «Системні зміни в Україні розпочнуться зі сходу: Про рецепт швидкого лікування України від синдрому тотальної кризи».

Т.е. вся деятельность этой тети заключается в бла-бла-бла.
Если ты погуглишь, то "цитирует Дарью Каленюк" - это единственное, что про нее знает Гугл.
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03.03.2021 20:36 Ответить
да хоть гитлера, лишь бы гнобил ворюг
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03.03.2021 20:28 Ответить
Шото я не уловил связи между борьбой двух ватных якодзун (ЗЕ и Медведчука) за электорат и борьбой с олигархами.
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03.03.2021 20:29 Ответить
Це лялькі з однієї скрині,лялькі кремлівського лялькового балагана !!! Втілення в життя кремлівського сценарія розвитку України триває !!!)))
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03.03.2021 20:40 Ответить
оце новина, так новина: зюзя бореться з олігархами!
ржунімагу!
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03.03.2021 20:29 Ответить
Действительно умора)))
Ведь их еще порошенко поборол)))))
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04.03.2021 11:26 Ответить
Калло Мойский уже сидит ?
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03.03.2021 20:29 Ответить
Financial Times намагаються пережартувати Зеленського. Чи ця стаття, як піар ход на підняття рейтингу Зе?
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03.03.2021 20:29 Ответить
Там розумні люди і все дуже добре бачать.
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03.03.2021 21:10 Ответить
Подібні статті тупо купуються.
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03.03.2021 20:29 Ответить
Зачем? Для украинцев эта статья - повод выругаться, для остальных неинтересна.
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03.03.2021 20:39 Ответить
Ничего вы, америкосы, не понимаете в игре причинным местом на рояле!
Возьмите у Зели пару уроков!
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03.03.2021 20:30 Ответить
Короче говоря,после сюсюканий с Трампом и уголовных дел на Байдена,Организм уписялся после прихода к власти новой администрации Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 3370
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03.03.2021 20:32 Ответить
И все равно ничего против олигархов не делает.
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03.03.2021 20:34 Ответить
Не сернул на папередника -не заплатили. Я рад,что столько жизней неудачников зависит от Порошенко финансово
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03.03.2021 20:35 Ответить
Скорее делает вид,что борется. Пытаясь оправдаться за свои прошлые традиционные тупорылые косяки
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03.03.2021 20:33 Ответить
Ляльказ ганчір"я,напхана тирсою,не спроможна на самостійні дії чи мислення , все відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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03.03.2021 20:49 Ответить
Там у сраці рука калоМОЙШИ по лікоть.
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03.03.2021 21:30 Ответить
Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 6652
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03.03.2021 20:33 Ответить
Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 7018
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04.03.2021 11:18 Ответить
Для профілактики посадовити разом з бужою.
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04.03.2021 18:54 Ответить
Думає, що Байден поведеться на низькопробне шоу?
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03.03.2021 20:35 Ответить
Надеются очень. Со своими же прокатывает золотой дождь
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03.03.2021 20:37 Ответить
а шо такое случилось
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03.03.2021 20:37 Ответить
Ніколи. Він все чудово розуміє.
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03.03.2021 21:13 Ответить
ОНО борется со своим Я Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 8233
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03.03.2021 20:35 Ответить
чего-чего? Какая такая борьба? Закрыли каналы. Есть четвертый, который не трогают, потому как в акционерах кореша зеленского. Представим слесаря, который заделал в трубе три дыры, из которых хлещет вода. Три заделал, остальные оставил. И все путем. Хлещет как и раньше, но зато какая борьба с трубой, просто загляденье. Time, не покупайте эту менделевскую труху. Не стоит она того. Ну и по дороге запомните: по природе вещей слуга не может бороться со своими хозяевами. А если и есть движение, то это хозяева так развлекаются. По-другому не бывает.
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03.03.2021 20:36 Ответить
Тільки не вода ллється, а лайно з тих труб...
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03.03.2021 20:37 Ответить
Да, верно. Зеленое
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03.03.2021 20:38 Ответить
Закриття каналів ,це лише дія, з вистави кремлівського лялькового балагана !!)))
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03.03.2021 20:44 Ответить
"...кореша зеленского". "Скажи мне, кто твой друг..."
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04.03.2021 18:57 Ответить
Давай Зеля борись с олигархами, только не с одним а со всеми. Ты молодец
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03.03.2021 20:36 Ответить
Весь кварталл 95 подключился со своим недалеким юмором
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03.03.2021 20:38 Ответить
Печально Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 2621
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03.03.2021 20:38 Ответить
Зеленский борется с олигархами.- Результат борьбы : Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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03.03.2021 20:37 Ответить
вчера была новость про то что корбан купил "Цитрус". угу. ну как "купил"... как обычно

Корбан в житті нічого не купив і не купить.Він рейдер.Вот тепер і цитруса черга дійшла.Він його тупо віджав. "СЕО мережі "Цитрус" Вадим Лисюк заявив, що факту продажу акцій компанії "ЗТ-ІНВЕСТ" Геннадієві Корбану не було, співзасновник "Цитрусу" звернувся до суду." © сеть
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03.03.2021 20:37 Ответить
Фастов. Весна. "великое крадивництво" холст, асфальт, жопа

Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 5575
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03.03.2021 20:39 Ответить
Это под таблетки от ковида делала углубления власть рукожопых клоунов
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03.03.2021 20:42 Ответить
Ничего ты не понимаешь. Это место битвы ЗЕ с олигархами - сплошные воронки.
Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 4928

Он их всех бомбил. Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 1268
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03.03.2021 20:43 Ответить
Окружная?
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03.03.2021 20:44 Ответить
народ пишет "район переезда". а где это х.з. я не местный
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03.03.2021 20:46 Ответить
Там мэр такой, все подъезды к Фастову, особенно от Одесской трассы до Фастова отремонтировали в прошлом году.
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03.03.2021 21:12 Ответить
асфальт растаял вместе со снегом
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03.03.2021 20:53 Ответить
Пока кто-то не придавит короля Донбасса, шпилевого каталы и повелителя платежек за электричество, не поверю в борьбу с олигархами.
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03.03.2021 20:40 Ответить
З цієї статті виходить,що цар хороший,а бояри погані.
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03.03.2021 20:40 Ответить
Все презы обещали что начнут щемить паразитов(олигархов), только дальше попыток ничего не продвигалось. Как была Украина феодальной страной так и остается
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03.03.2021 20:42 Ответить
Барабака
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03.03.2021 20:42 Ответить
- пачему в 2014 вы отпустили меня в мацкву?
- пачему разрешили выступать перед боевиками ?
- пачему не отправили меня защищать крым???
- ПАЧЕМУ ???
Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 3886

...
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03.03.2021 20:43 Ответить
Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 2707
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03.03.2021 20:45 Ответить
Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 9728
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03.03.2021 20:45 Ответить
я не ненавижу Порошенко, меня ту давно записали в порохоботы.

Но то что у Порошенко очень слабая команда - это очевидный факт. Причина, я думаю, в том, что нет честной партийной конкуренции, и в первых рядах идут не самые умные и языкатые, а по принципу ближе к телу 1 лица.

В результате все представители ЕС кто появляется в политических ток-шоу, выглядят очень жалко и неубедительно.
И это очень печально мне, как порохоботу.
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04.03.2021 10:52 Ответить
Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 7228
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03.03.2021 20:45 Ответить
А рассказывает изданию о борьбе Зели с олигархами "реформатор" Саакашвили.

Для хвалебных статей о работодателе Зеле мы содержим "штаб реформ" Саака?
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03.03.2021 20:47 Ответить
Аж впотів так бореться
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03.03.2021 20:48 Ответить
Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 9222
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03.03.2021 20:54 Ответить
Симпатики пЄС підійдуть як найкраще!
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04.03.2021 11:53 Ответить
Да хреново он борется, олигархи как грабили Украину и народ, так и продолжают грабить. Где его обещанные посадки, да только лишь на словах, брехло он самое настоящее.
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03.03.2021 20:57 Ответить
Ах вот оно че! ))
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03.03.2021 21:11 Ответить
Закрыл три телеканала и уже победил олигарха? Вбросили новый информационный шумок "страсти по Козаку и Медведчуку",а где уголовные дела за государственную измену и пособничество терроризму, приговор суда о конфискации имущества? Почему пособник терроризма до сих пор депутат ВР?... Да ЕСПЧ растрощит эти санкции и еще придется выплачивать компенсацию за моральный ущерб. Это не борьба,а очковтирательство.
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03.03.2021 21:11 Ответить
Видно,матеріал готувався за стандартами бі-бі-сі.
Опитували таких авторитетів,як Саак ("Це величезна азартна гра і дуже сміливий крок. . . Ви говорите про дуже могутніх людей ", - сказав Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, який зараз є радником Зеленського. «Люди очікували, що Зеленський це зробить. . . Якщо ви хочете змінити правила гри, вам потрібно дотримуватися їх »),Данілов ("Буде більше - повірте, буде більше. . . ви побачите все більше і більше цікавих [акцій] »),Данилюк ("президент спочатку утримався від переслідування Медведчука "тому, що він боявся зіпсувати" спроби встановити мир з Росією.")
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03.03.2021 21:28 Ответить
Ой зрадонька ! )
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03.03.2021 21:28 Ответить
Вот жеж Зеленский, с олигархами борется, негодяй. И все только чтобы понравиться Байдену. Не то что рiшучий i потужний пэтр. тот с олигархами не то что не боролся, а и сам олигархом является, вот молодец.
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03.03.2021 21:53 Ответить
Так хто на войне наживается?
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03.03.2021 21:54 Ответить
Да. Бубочка борется. Но как то не убедительно, без огонька што-ли...Попердывает а толку нет.
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03.03.2021 21:53 Ответить
Бубочка в основном попердывает.
А когда видит Пороха - жиденько обсирается. Зеленым. Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 5749 Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 5749 Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 5749
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04.03.2021 11:56 Ответить
Якби ж це було правдою.
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03.03.2021 22:37 Ответить
ФТ не в курсе, инфа не точная.
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03.03.2021 23:34 Ответить
Ох да, ещё тот борец, лол
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03.03.2021 23:51 Ответить
Байден животворящий рулит.
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04.03.2021 00:02 Ответить
Вислюк и борьба---несопоставимые понятия, пародия на президента может только имитировать)))
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04.03.2021 00:23 Ответить
вот когда зельц каломыйского отдаст американскому правосудию или посадит на кичу в Украине, только тогда я поверю в его самоотверженную борьбу с коррупцией ! а пока наблюдаю сплошной пиар... зеля всеравно ты больше пороха сделать не сможешь, у тебя кишка тонка!
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04.03.2021 00:41 Ответить
Больше Порошенко? Осел окромя договора о признании водительских прав с ОАЭ ничего не подписал. Зеро.
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04.03.2021 06:29 Ответить
Признание водительских прав с ОАЭ подписано было еще в 2007 году. Если не было чего подписывать, взяли продублировали старые договора.)
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04.03.2021 09:26 Ответить
Зеленский борется с олигархами

Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 9422
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04.03.2021 09:36 Ответить
Это неизвестная Financial Times нанайская борьба.
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04.03.2021 09:37 Ответить
Такі статті свідчать тільки про те що там взагалі не розуміють що відбувається в Україні.
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04.03.2021 10:40 Ответить
как раз наоборот. Видят что действия Зеленского изменились, и кардинально. Но и прекрасно осознают причины таких изменений.

И прекрасно понимают, как мало сделано. Потому Байден пока даже по телефону с Зелей не разговаривал.
Потому что Зеле на слово уже никто не верит. И денег дадут только после серьезных реформ. Пусть даже продиктованых посольством США.
Ну хотя бы так...
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04.03.2021 11:00 Ответить
Если американцы не будут пинать Зелю пенделями под зад, никаких реформ не будет.
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04.03.2021 11:59 Ответить
Текст статті писали гумористи з Кварталу-95?
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04.03.2021 11:52 Ответить
Ні, гумористи з 95 -ого писали сценарій, за яким ми всі живемо. Зараз вся Україна - сцена 95-ого, а ми всі клуб безправних, веселих і придурковатих. Якщо в нас можна безкарно скакати по Державному Прапору, то які претензії ми можемо висловлювати по відношенню до іноземних ЗМІ.
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04.03.2021 12:57 Ответить
Україна піднялась у рейтингу економічної свободи

У рейтингу економічної свободи організації Heritage Foundation Україна піднялась зі 134 на 127 місце. Нашими сусідами у рейтингу є Джибуті та Мавританія.
Рейтинг оприлюднено на сайті.
«Цього року рейтинг України дещо покращився в межах категорії «переважно невільних». Щоб підтримати рух до більшої економічної свободи, уряду потрібно підвищувати довіру інвесторів, продовжуючи вдосконалювати інвестиційне законодавство та проводячи глибокі та всебічні реформи для зміцнення верховенства закону та поліпшення захисту прав власності, судової ефективності, та цілісність уряду», - йдеться в рейтингу.
Лідером рейтингу економічної свободи, як торік, став Сінгапур, після нього Нова Зеландія і Австралія, Швейцарія, Ірландія. Найгірші результати продемонстрували Куба, Венесуела і Північна Корея.
Рейтинг економічної свободи був створений Heritage Foundation спільно з виданням The Wall Street Journal в 1995 році. Рейтинг відображає свободу підприємництва в країні.
Загалом враховувалися показники 178 держав.https://www.slovoidilo.ua/2021/03/04/novyna/ekonomika/********-pidnyalas-rejtynhu-ekonomichnoyi-svobody
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04.03.2021 12:08 Ответить
Для зелохов обычным языком: этот мальчик ради своей выгоды готов не то что раком стать а и в рот взять ради спасения своей шкуры.
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04.03.2021 12:52 Ответить
Борется за бабло.
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04.03.2021 13:09 Ответить
Какие то западные жёлтые газетёнки пишут проплаченую заказуху
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04.03.2021 13:13 Ответить
 
 