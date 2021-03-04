Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена
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В попытке укрепить имидж и добиться расположения новой администрации США президент Украины Владимир Зеленский сделал ставку на битву со "старой гвардией".
Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Издание напоминает, что Зеленский в прошлом месяце закрыл три телеканала, связанных с Медведчуком, а также заморозил активы олигарха и начал возвращать в собственность государства приватизированный Медведчуком нефтепровод.
Выступление против олигарха Financial Times называет "важнейшим изменением в политике со дня победы Зеленского на выборах в 2019 году".
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Издание напоминает, что Зеленский - бывший актер, который победил на выборах благодаря обещаниям "сломать систему" захваченного олигархами государства. Но до сих пор он не спешил начинать борьбу. Однако, на прошлой неделе НАБУ задержало трех бывших директоров "ПриватБанка". И это, скорее всего, положительно расценят в новой администрации в Вашингтоне, отмечает FT.
Financial Times пишет, что лояльные к олигархам депутаты ВР заблокировали реформы, необходимые для получения финансовой помощи от МВФ, США и ЕС.
"Зеленский толкает парламент к принятию реформы проблемной судебной системы, в которой богатые и могущественные люди пользуются коррумпированными судьями, чтобы продвигать свои политические и бизнес-интересы. Но даже в его собственной партии не нашлось голосов, чтобы провести реформу", - отмечает издание.
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FT цитирует Дарью Каленюк из "Центра противодействия коррупции". Она говорит, что наступление против Медведчука стало "большим положительным сюрпризом".
"Однако, я не уверена, готов ли президент начать полномасштабную войну против всех олигархов. Чтобы это сделать, ему нужно избавиться от пресловутых людей в его же команде и перезапустить судебную систему", - отметила Каленюк, добавив, что корыстные деятели в администрации подрывают такие реформы.
Пожалуйста, подождите...
Единственный способ, Ярослав Степаныч, остановить стихийную инициативу (олигархию ремарка моя) - это организовать ее и возглавить!
Illinois Institute of Technology, Chicago, IL.
Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції: «У кінці 2011 року ми з Віталієм Шабуніним, з котрим раніше розбудовували молодіжну організацію Всеукраїнська Фундація регіональних ініціатив, створили Центр Протидії Корупції».
Виходить, що Каленюк із Шабуніним займаються цією діяльністю з 2011 року. Проте, вже закінчується 2020 рік, а результату - 0.
З корабля - на бал!
І одразу з корабля - на бал - із США в Україну, і в тому самому 2011 році тут же організувалася їх компашка-разводилово українських людей на «антикорупцію».
Вже у лютому 2012 р., акурат після прибуття з США, Д. Каленюк, тоді ще активістка молодіжної організації «Фундація регіональних ініціатив, опублікувала статтю у газеті «День» під назвою «Системні зміни в Україні розпочнуться зі сходу: Про рецепт швидкого лікування України від синдрому тотальної кризи».
Т.е. вся деятельность этой тети заключается в бла-бла-бла.
Если ты погуглишь, то "цитирует Дарью Каленюк" - это единственное, что про нее знает Гугл.
ржунімагу!
Ведь их еще порошенко поборол)))))
Возьмите у Зели пару уроков!
Корбан в житті нічого не купив і не купить.Він рейдер.Вот тепер і цитруса черга дійшла.Він його тупо віджав. "СЕО мережі "Цитрус" Вадим Лисюк заявив, що факту продажу акцій компанії "ЗТ-ІНВЕСТ" Геннадієві Корбану не було, співзасновник "Цитрусу" звернувся до суду." © сеть
Он их всех бомбил.
- пачему разрешили выступать перед боевиками ?
- пачему не отправили меня защищать крым???
- ПАЧЕМУ ???
...
Но то что у Порошенко очень слабая команда - это очевидный факт. Причина, я думаю, в том, что нет честной партийной конкуренции, и в первых рядах идут не самые умные и языкатые, а по принципу ближе к телу 1 лица.
В результате все представители ЕС кто появляется в политических ток-шоу, выглядят очень жалко и неубедительно.
И это очень печально мне, как порохоботу.
Для хвалебных статей о работодателе Зеле мы содержим "штаб реформ" Саака?
Опитували таких авторитетів,як Саак ("Це величезна азартна гра і дуже сміливий крок. . . Ви говорите про дуже могутніх людей ", - сказав Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, який зараз є радником Зеленського. «Люди очікували, що Зеленський це зробить. . . Якщо ви хочете змінити правила гри, вам потрібно дотримуватися їх »),Данілов ("Буде більше - повірте, буде більше. . . ви побачите все більше і більше цікавих [акцій] »),Данилюк ("президент спочатку утримався від переслідування Медведчука "тому, що він боявся зіпсувати" спроби встановити мир з Росією.")
А когда видит Пороха - жиденько обсирается. Зеленым.
И прекрасно понимают, как мало сделано. Потому Байден пока даже по телефону с Зелей не разговаривал.
Потому что Зеле на слово уже никто не верит. И денег дадут только после серьезных реформ. Пусть даже продиктованых посольством США.
Ну хотя бы так...
У рейтингу економічної свободи організації Heritage Foundation Україна піднялась зі 134 на 127 місце. Нашими сусідами у рейтингу є Джибуті та Мавританія.
Рейтинг оприлюднено на сайті.
«Цього року рейтинг України дещо покращився в межах категорії «переважно невільних». Щоб підтримати рух до більшої економічної свободи, уряду потрібно підвищувати довіру інвесторів, продовжуючи вдосконалювати інвестиційне законодавство та проводячи глибокі та всебічні реформи для зміцнення верховенства закону та поліпшення захисту прав власності, судової ефективності, та цілісність уряду», - йдеться в рейтингу.
Лідером рейтингу економічної свободи, як торік, став Сінгапур, після нього Нова Зеландія і Австралія, Швейцарія, Ірландія. Найгірші результати продемонстрували Куба, Венесуела і Північна Корея.
Рейтинг економічної свободи був створений Heritage Foundation спільно з виданням The Wall Street Journal в 1995 році. Рейтинг відображає свободу підприємництва в країні.
Загалом враховувалися показники 178 держав.https://www.slovoidilo.ua/2021/03/04/novyna/ekonomika/********-pidnyalas-rejtynhu-ekonomichnoyi-svobody