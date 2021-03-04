Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена

У спробі зміцнити імідж і домогтися схвалення нової адміністрації США президент України Володимир Зеленський зробив ставку на битву зі "старою гвардією".

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що Зеленський минулого місяця закрив три телеканали, пов'язані з Медведчуком, а також заморозив активи олігарха і почав повертати у власність держави приватизований Медведчуком нафтопровід.

Виступ проти олігарха Financial Times називає "найважливішою зміною в політиці з дня перемоги Зеленського на виборах у 2019 році".

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Видання нагадує, що Зеленський - колишній актор, який переміг на виборах завдяки обіцянкам "зламати систему" захопленої олігархами держави. Але досі він не поспішав починати боротьбу. Однак минулого тижня НАБУ затримало трьох колишніх директорів "ПриватБанку". І це, швидше за все, позитивно оцінять у новій адміністрації у Вашингтоні, зазначає FT.

Financial Times пише, що лояльні до олігархів депутати ВР заблокували реформи, необхідні для отримання фінансової допомоги від МВФ, США та ЄС.

"Зеленський штовхає парламент до прийняття реформи проблемної судової системи, в якій багаті й могутні люди користуються корумпованими суддями, щоб просувати свої політичні та бізнес-інтереси. Але навіть у його власній партії не знайшлося голосів, щоб провести реформу", - зазначає видання.

FT цитує Дарину Каленюк із "Центру протидії корупції". Вона каже, що наступ проти Медведчука став "великим позитивним сюрпризом".

"Однак, я не впевнена, чи готовий президент почати повномасштабну війну проти всіх олігархів. Щоб це зробити, йому потрібно позбутися горезвісних людей у його ж команді й перезапустити судову систему", - зазначила Каленюк, додавши, що корисливі діячі в адміністрації підривають такі реформи.