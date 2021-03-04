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Зеленський (17470) Медведчук (1324) олігарх (688)

Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена

У спробі зміцнити імідж і домогтися схвалення нової адміністрації США президент України Володимир Зеленський зробив ставку на битву зі "старою гвардією".

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що Зеленський минулого місяця закрив три телеканали, пов'язані з Медведчуком, а також заморозив активи олігарха і почав повертати у власність держави приватизований Медведчуком нафтопровід.

Виступ проти олігарха Financial Times називає "найважливішою зміною в політиці з дня перемоги Зеленського на виборах у 2019 році".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситник: "Боротьбу проти НАБУ у владі скеровують кілька людей, яких вже десятки років називають олігархами"

Видання нагадує, що Зеленський - колишній актор, який переміг на виборах завдяки обіцянкам "зламати систему" захопленої олігархами держави. Але досі він не поспішав починати боротьбу. Однак минулого тижня НАБУ затримало трьох колишніх директорів "ПриватБанку". І це, швидше за все, позитивно оцінять у новій адміністрації у Вашингтоні, зазначає FT.

Financial Times пише, що лояльні до олігархів депутати ВР заблокували реформи, необхідні для отримання фінансової допомоги від МВФ, США та ЄС.

"Зеленський штовхає парламент до прийняття реформи проблемної судової системи, в якій багаті й могутні люди користуються корумпованими суддями, щоб просувати свої політичні та бізнес-інтереси. Але навіть у його власній партії не знайшлося голосів, щоб провести реформу", - зазначає видання.

FT цитує Дарину Каленюк із "Центру протидії корупції". Вона каже, що наступ проти Медведчука став "великим позитивним сюрпризом".

"Однак, я не впевнена, чи готовий президент почати повномасштабну війну проти всіх олігархів. Щоб це зробити, йому потрібно позбутися горезвісних людей у його ж команді й перезапустити судову систему", - зазначила Каленюк, додавши, що корисливі діячі в адміністрації підривають такі реформи.
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Топ коментарі
+42
Скоріше робить вигляд, що бореться...
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03.03.2021 20:26
+33
Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 6652
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03.03.2021 20:33
+29
- пачему в 2014 вы отпустили меня в мацкву?
- пачему разрешили выступать перед боевиками ?
- пачему не отправили меня защищать крым???
- ПАЧЕМУ ???
Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 3886

...
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03.03.2021 20:43
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Скоріше робить вигляд, що бореться...
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03.03.2021 20:26 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
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03.03.2021 20:37 Відповісти
помню кинокомедию "Забытая мелодия для флейты" так вот ...
Единственный способ, Ярослав Степаныч, остановить стихийную инициативу (олигархию ремарка моя) - это организовать ее и возглавить! Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 7076
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03.03.2021 20:42 Відповісти
Ху із це "Дарья Каленюк"?
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03.03.2021 20:28 Відповісти
Подруга Шабуніна...
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03.03.2021 20:36 Відповісти
Навчалася в США. Стипендіат Fulbright Graduate Student Program 2010/2011.Магістерська програма з фінансового права
Illinois Institute of Technology, Chicago, IL.
Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції: «У кінці 2011 року ми з Віталієм Шабуніним, з котрим раніше розбудовували молодіжну організацію Всеукраїнська Фундація регіональних ініціатив, створили Центр Протидії Корупції».
Виходить, що Каленюк із Шабуніним займаються цією діяльністю з 2011 року. Проте, вже закінчується 2020 рік, а результату - 0.
З корабля - на бал!
І одразу з корабля - на бал - із США в Україну, і в тому самому 2011 році тут же організувалася їх компашка-разводилово українських людей на «антикорупцію».
Вже у лютому 2012 р., акурат після прибуття з США, Д. Каленюк, тоді ще активістка молодіжної організації «Фундація регіональних ініціатив, опублікувала статтю у газеті «День» під назвою «Системні зміни в Україні розпочнуться зі сходу: Про рецепт швидкого лікування України від синдрому тотальної кризи».

Т.е. вся деятельность этой тети заключается в бла-бла-бла.
Если ты погуглишь, то "цитирует Дарью Каленюк" - это единственное, что про нее знает Гугл.
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03.03.2021 20:36 Відповісти
да хоть гитлера, лишь бы гнобил ворюг
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03.03.2021 20:28 Відповісти
Шото я не уловил связи между борьбой двух ватных якодзун (ЗЕ и Медведчука) за электорат и борьбой с олигархами.
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03.03.2021 20:29 Відповісти
Це лялькі з однієї скрині,лялькі кремлівського лялькового балагана !!! Втілення в життя кремлівського сценарія розвитку України триває !!!)))
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03.03.2021 20:40 Відповісти
оце новина, так новина: зюзя бореться з олігархами!
ржунімагу!
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03.03.2021 20:29 Відповісти
Действительно умора)))
Ведь их еще порошенко поборол)))))
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04.03.2021 11:26 Відповісти
Калло Мойский уже сидит ?
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03.03.2021 20:29 Відповісти
Financial Times намагаються пережартувати Зеленського. Чи ця стаття, як піар ход на підняття рейтингу Зе?
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03.03.2021 20:29 Відповісти
Там розумні люди і все дуже добре бачать.
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03.03.2021 21:10 Відповісти
Подібні статті тупо купуються.
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03.03.2021 20:29 Відповісти
Зачем? Для украинцев эта статья - повод выругаться, для остальных неинтересна.
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03.03.2021 20:39 Відповісти
Ничего вы, америкосы, не понимаете в игре причинным местом на рояле!
Возьмите у Зели пару уроков!
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03.03.2021 20:30 Відповісти
Короче говоря,после сюсюканий с Трампом и уголовных дел на Байдена,Организм уписялся после прихода к власти новой администрации Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 3370
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03.03.2021 20:32 Відповісти
И все равно ничего против олигархов не делает.
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03.03.2021 20:34 Відповісти
Не сернул на папередника -не заплатили. Я рад,что столько жизней неудачников зависит от Порошенко финансово
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03.03.2021 20:35 Відповісти
Скорее делает вид,что борется. Пытаясь оправдаться за свои прошлые традиционные тупорылые косяки
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03.03.2021 20:33 Відповісти
Ляльказ ганчір"я,напхана тирсою,не спроможна на самостійні дії чи мислення , все відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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03.03.2021 20:49 Відповісти
Там у сраці рука калоМОЙШИ по лікоть.
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03.03.2021 21:30 Відповісти
Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 6652
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03.03.2021 20:33 Відповісти
Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 7018
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04.03.2021 11:18 Відповісти
Для профілактики посадовити разом з бужою.
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04.03.2021 18:54 Відповісти
Думає, що Байден поведеться на низькопробне шоу?
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03.03.2021 20:35 Відповісти
Надеются очень. Со своими же прокатывает золотой дождь
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03.03.2021 20:37 Відповісти
а шо такое случилось
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03.03.2021 20:37 Відповісти
Ніколи. Він все чудово розуміє.
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03.03.2021 21:13 Відповісти
ОНО борется со своим Я Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 8233
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03.03.2021 20:35 Відповісти
чего-чего? Какая такая борьба? Закрыли каналы. Есть четвертый, который не трогают, потому как в акционерах кореша зеленского. Представим слесаря, который заделал в трубе три дыры, из которых хлещет вода. Три заделал, остальные оставил. И все путем. Хлещет как и раньше, но зато какая борьба с трубой, просто загляденье. Time, не покупайте эту менделевскую труху. Не стоит она того. Ну и по дороге запомните: по природе вещей слуга не может бороться со своими хозяевами. А если и есть движение, то это хозяева так развлекаются. По-другому не бывает.
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03.03.2021 20:36 Відповісти
Тільки не вода ллється, а лайно з тих труб...
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03.03.2021 20:37 Відповісти
Да, верно. Зеленое
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03.03.2021 20:38 Відповісти
Закриття каналів ,це лише дія, з вистави кремлівського лялькового балагана !!)))
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03.03.2021 20:44 Відповісти
"...кореша зеленского". "Скажи мне, кто твой друг..."
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04.03.2021 18:57 Відповісти
Давай Зеля борись с олигархами, только не с одним а со всеми. Ты молодец
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03.03.2021 20:36 Відповісти
Весь кварталл 95 подключился со своим недалеким юмором
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03.03.2021 20:38 Відповісти
Печально Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 2621
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03.03.2021 20:38 Відповісти
Зеленский борется с олигархами.- Результат борьбы : Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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03.03.2021 20:37 Відповісти
вчера была новость про то что корбан купил "Цитрус". угу. ну как "купил"... как обычно

Корбан в житті нічого не купив і не купить.Він рейдер.Вот тепер і цитруса черга дійшла.Він його тупо віджав. "СЕО мережі "Цитрус" Вадим Лисюк заявив, що факту продажу акцій компанії "ЗТ-ІНВЕСТ" Геннадієві Корбану не було, співзасновник "Цитрусу" звернувся до суду." © сеть
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03.03.2021 20:37 Відповісти
Фастов. Весна. "великое крадивництво" холст, асфальт, жопа

Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 5575
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03.03.2021 20:39 Відповісти
Это под таблетки от ковида делала углубления власть рукожопых клоунов
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03.03.2021 20:42 Відповісти
Ничего ты не понимаешь. Это место битвы ЗЕ с олигархами - сплошные воронки.
Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 4928

Он их всех бомбил. Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 1268
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03.03.2021 20:43 Відповісти
Окружная?
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03.03.2021 20:44 Відповісти
народ пишет "район переезда". а где это х.з. я не местный
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03.03.2021 20:46 Відповісти
Там мэр такой, все подъезды к Фастову, особенно от Одесской трассы до Фастова отремонтировали в прошлом году.
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03.03.2021 21:12 Відповісти
асфальт растаял вместе со снегом
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03.03.2021 20:53 Відповісти
Пока кто-то не придавит короля Донбасса, шпилевого каталы и повелителя платежек за электричество, не поверю в борьбу с олигархами.
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03.03.2021 20:40 Відповісти
З цієї статті виходить,що цар хороший,а бояри погані.
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03.03.2021 20:40 Відповісти
Все презы обещали что начнут щемить паразитов(олигархов), только дальше попыток ничего не продвигалось. Как была Украина феодальной страной так и остается
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03.03.2021 20:42 Відповісти
Барабака
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03.03.2021 20:42 Відповісти
- пачему в 2014 вы отпустили меня в мацкву?
- пачему разрешили выступать перед боевиками ?
- пачему не отправили меня защищать крым???
- ПАЧЕМУ ???
Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена - Цензор.НЕТ 3886

...
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03.03.2021 20:43 Відповісти
Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 2707
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03.03.2021 20:45 Відповісти
Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 9728
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03.03.2021 20:45 Відповісти
я не ненавижу Порошенко, меня ту давно записали в порохоботы.

Но то что у Порошенко очень слабая команда - это очевидный факт. Причина, я думаю, в том, что нет честной партийной конкуренции, и в первых рядах идут не самые умные и языкатые, а по принципу ближе к телу 1 лица.

В результате все представители ЕС кто появляется в политических ток-шоу, выглядят очень жалко и неубедительно.
И это очень печально мне, как порохоботу.
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04.03.2021 10:52 Відповісти
Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 7228
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03.03.2021 20:45 Відповісти
А рассказывает изданию о борьбе Зели с олигархами "реформатор" Саакашвили.

Для хвалебных статей о работодателе Зеле мы содержим "штаб реформ" Саака?
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03.03.2021 20:47 Відповісти
Аж впотів так бореться
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03.03.2021 20:48 Відповісти
Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 9222
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03.03.2021 20:54 Відповісти
Симпатики пЄС підійдуть як найкраще!
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04.03.2021 11:53 Відповісти
Да хреново он борется, олигархи как грабили Украину и народ, так и продолжают грабить. Где его обещанные посадки, да только лишь на словах, брехло он самое настоящее.
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03.03.2021 20:57 Відповісти
Ах вот оно че! ))
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03.03.2021 21:11 Відповісти
Закрыл три телеканала и уже победил олигарха? Вбросили новый информационный шумок "страсти по Козаку и Медведчуку",а где уголовные дела за государственную измену и пособничество терроризму, приговор суда о конфискации имущества? Почему пособник терроризма до сих пор депутат ВР?... Да ЕСПЧ растрощит эти санкции и еще придется выплачивать компенсацию за моральный ущерб. Это не борьба,а очковтирательство.
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03.03.2021 21:11 Відповісти
Видно,матеріал готувався за стандартами бі-бі-сі.
Опитували таких авторитетів,як Саак ("Це величезна азартна гра і дуже сміливий крок. . . Ви говорите про дуже могутніх людей ", - сказав Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, який зараз є радником Зеленського. «Люди очікували, що Зеленський це зробить. . . Якщо ви хочете змінити правила гри, вам потрібно дотримуватися їх »),Данілов ("Буде більше - повірте, буде більше. . . ви побачите все більше і більше цікавих [акцій] »),Данилюк ("президент спочатку утримався від переслідування Медведчука "тому, що він боявся зіпсувати" спроби встановити мир з Росією.")
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03.03.2021 21:28 Відповісти
Ой зрадонька ! )
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03.03.2021 21:28 Відповісти
Вот жеж Зеленский, с олигархами борется, негодяй. И все только чтобы понравиться Байдену. Не то что рiшучий i потужний пэтр. тот с олигархами не то что не боролся, а и сам олигархом является, вот молодец.
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03.03.2021 21:53 Відповісти
Так хто на войне наживается?
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03.03.2021 21:54 Відповісти
Да. Бубочка борется. Но как то не убедительно, без огонька што-ли...Попердывает а толку нет.
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03.03.2021 21:53 Відповісти
Бубочка в основном попердывает.
А когда видит Пороха - жиденько обсирается. Зеленым. Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 5749 Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 5749 Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 5749
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04.03.2021 11:56 Відповісти
Якби ж це було правдою.
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03.03.2021 22:37 Відповісти
ФТ не в курсе, инфа не точная.
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03.03.2021 23:34 Відповісти
Ох да, ещё тот борец, лол
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03.03.2021 23:51 Відповісти
Байден животворящий рулит.
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04.03.2021 00:02 Відповісти
Вислюк и борьба---несопоставимые понятия, пародия на президента может только имитировать)))
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04.03.2021 00:23 Відповісти
вот когда зельц каломыйского отдаст американскому правосудию или посадит на кичу в Украине, только тогда я поверю в его самоотверженную борьбу с коррупцией ! а пока наблюдаю сплошной пиар... зеля всеравно ты больше пороха сделать не сможешь, у тебя кишка тонка!
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04.03.2021 00:41 Відповісти
Больше Порошенко? Осел окромя договора о признании водительских прав с ОАЭ ничего не подписал. Зеро.
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04.03.2021 06:29 Відповісти
Признание водительских прав с ОАЭ подписано было еще в 2007 году. Если не было чего подписывать, взяли продублировали старые договора.)
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04.03.2021 09:26 Відповісти
Зеленский борется с олигархами

Financial Times: Зеленський бореться з олігархами, намагаючись здобути прихильність Байдена - Цензор.НЕТ 9422
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04.03.2021 09:36 Відповісти
Это неизвестная Financial Times нанайская борьба.
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04.03.2021 09:37 Відповісти
Такі статті свідчать тільки про те що там взагалі не розуміють що відбувається в Україні.
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04.03.2021 10:40 Відповісти
как раз наоборот. Видят что действия Зеленского изменились, и кардинально. Но и прекрасно осознают причины таких изменений.

И прекрасно понимают, как мало сделано. Потому Байден пока даже по телефону с Зелей не разговаривал.
Потому что Зеле на слово уже никто не верит. И денег дадут только после серьезных реформ. Пусть даже продиктованых посольством США.
Ну хотя бы так...
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04.03.2021 11:00 Відповісти
Если американцы не будут пинать Зелю пенделями под зад, никаких реформ не будет.
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04.03.2021 11:59 Відповісти
Текст статті писали гумористи з Кварталу-95?
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04.03.2021 11:52 Відповісти
Ні, гумористи з 95 -ого писали сценарій, за яким ми всі живемо. Зараз вся Україна - сцена 95-ого, а ми всі клуб безправних, веселих і придурковатих. Якщо в нас можна безкарно скакати по Державному Прапору, то які претензії ми можемо висловлювати по відношенню до іноземних ЗМІ.
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04.03.2021 12:57 Відповісти
Україна піднялась у рейтингу економічної свободи

У рейтингу економічної свободи організації Heritage Foundation Україна піднялась зі 134 на 127 місце. Нашими сусідами у рейтингу є Джибуті та Мавританія.
Рейтинг оприлюднено на сайті.
«Цього року рейтинг України дещо покращився в межах категорії «переважно невільних». Щоб підтримати рух до більшої економічної свободи, уряду потрібно підвищувати довіру інвесторів, продовжуючи вдосконалювати інвестиційне законодавство та проводячи глибокі та всебічні реформи для зміцнення верховенства закону та поліпшення захисту прав власності, судової ефективності, та цілісність уряду», - йдеться в рейтингу.
Лідером рейтингу економічної свободи, як торік, став Сінгапур, після нього Нова Зеландія і Австралія, Швейцарія, Ірландія. Найгірші результати продемонстрували Куба, Венесуела і Північна Корея.
Рейтинг економічної свободи був створений Heritage Foundation спільно з виданням The Wall Street Journal в 1995 році. Рейтинг відображає свободу підприємництва в країні.
Загалом враховувалися показники 178 держав.https://www.slovoidilo.ua/2021/03/04/novyna/ekonomika/********-pidnyalas-rejtynhu-ekonomichnoyi-svobody
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04.03.2021 12:08 Відповісти
Для зелохов обычным языком: этот мальчик ради своей выгоды готов не то что раком стать а и в рот взять ради спасения своей шкуры.
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04.03.2021 12:52 Відповісти
Борется за бабло.
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04.03.2021 13:09 Відповісти
Какие то западные жёлтые газетёнки пишут проплаченую заказуху
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04.03.2021 13:13 Відповісти
 
 