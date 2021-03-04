Байден на рік продовжив санкції проти РФ, запроваджені через Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден прийняв рішення продовжити на рік антиросійські санкції, запроваджені у зв'язку з Україною.
Про це йдеться в документі, опублікованому в середу в американському Федеральному реєстрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У заяві зазначено, що ситуація навколо України "і надалі становить серйозну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США. З цієї причини режим НС, введений 6 березня 2014 року, а також заходи, прийняті (...) у відповідь на кризу, повинні залишатися в силі й після 6 березня 2021 року".
Санкції проти Росії щодо ситуації в Україні були введені адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році. Перші обмежувальні заходи набули чинності 6 березня 2014 року, пізніше - 16 березня, 20 березня і 19 грудня того ж року - санкції розширювалися.
З моменту введення санкцій вони щорічно продовжуються на 12 місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Volodymyr Ogrysko@Ogrysko
Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
Цікаво- це на десятиліття чи на століття традиція?
.А тут про ***** .
Під час звіту про результати діяльності Кабміну під його головуванням за рік, прем'єр-міністр України Деніс Шмигаль повідомив про виплату авансового платежу на будівництво трьох нових транспортників Ан-178 ДП "Антонов".
"Вперше за роки Незалежності держава буде купувати у державного підприємства "Антонов" три нові українські літаки Ан-178. Їх отримає наша армія - контракти підписані, аванси проплачені", - повідомив Деніс Шмигаль.
Ймовірно, мова йде про перерахування коштів авіабудівнику з боку "Укрексімбанку" під державні гарантії, за відповідною угодою, щодо відкриття кредитної лінії із загальним лімітом у 2,98 мільярда гривень строком на 4 роки, яка була підписана 31 грудня минулого року.
Таким чином, Держава (принаймні частково, оскільки це аванс) виконала свої зобов'язання з підтримки держпідприємства й поповнення авіапарку ЗСУ новими літаками. Відтепер "м'яч на стороні" ДП "Антонов", і вже від держпідприємства залежить виконання цього надважливого для країни контракту.
https://defence-ua.com/news/**************************************************************************************************************-3039.html
Що потрібно, щоб втілити в життя цю ідею, розповів Mind військовий експерт Михайло Жирохов. https://mind.ua/openmind/20222845-svoyi-krashche-chi-mozhe-********-zrobiti-vazhkij-bezpilotnik
Самим свою Державу треба піднімати, свою Націю виховувати, свою Армію готувати, свою зброю кувати, свою господарку упорядковувати. Тільки опора на свій Народ, на свої власні сили. Всім решту на нас , даруйте, насрати, і кацапам, і ляхам, і туркам, і ЄС з НАТО, у т.ч. і Джо Байдену...Нинішній політичний режим Банкової вже вкотре наступає на ті ж граблі, що і хмельницькі з петлюрами, і януковичі з ющенками - замість укріплення своєї країни, армії і Нації шукає прихистку куди б "прихилити свою бідну головоньку"