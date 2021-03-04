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Новини За кордоном
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Байден (2328) Росія (47286) санкції (6860) США (14502)

Байден на рік продовжив санкції проти РФ, запроваджені через Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден на рік продовжив санкції проти РФ, запроваджені через Україну

Президент США Джо Байден прийняв рішення продовжити на рік антиросійські санкції, запроваджені у зв'язку з Україною.

Про це йдеться в документі, опублікованому в середу в американському Федеральному реєстрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У заяві зазначено, що ситуація навколо України "і надалі становить серйозну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США. З цієї причини режим НС, введений 6 березня 2014 року, а також заходи, прийняті (...) у відповідь на кризу, повинні залишатися в силі й після 6 березня 2021 року".

Санкції проти Росії щодо ситуації в Україні були введені адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році. Перші обмежувальні заходи набули чинності 6 березня 2014 року, пізніше - 16 березня, 20 березня і 19 грудня того ж року - санкції розширювалися.

З моменту введення санкцій вони щорічно продовжуються на 12 місяців.

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Топ коментарі
+14
Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины - Цензор.НЕТ 7535
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03.03.2021 21:13
+12


Volodymyr Ogrysko@Ogrysko





Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
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03.03.2021 21:09
+10
Гарна традиція для президентів США.
Цікаво- це на десятиліття чи на століття традиція?
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03.03.2021 21:11
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Volodymyr Ogrysko@Ogrysko





Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
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03.03.2021 21:09 Відповісти
Козломордым санкций побольше и потолще Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины - Цензор.НЕТ 753
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03.03.2021 21:11 Відповісти
И полезнее
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03.03.2021 21:13 Відповісти
Зеле и так непросто смотреть в очко путину а тут еще Байден путина напрягает санкциями .
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03.03.2021 21:10 Відповісти
он посмотрел в его очко и увидел там мир
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03.03.2021 21:31 Відповісти
Гарна традиція для президентів США.
Цікаво- це на десятиліття чи на століття традиція?
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03.03.2021 21:11 Відповісти
Біле Пальто Ці санкції назавжди. Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 5045
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03.03.2021 21:18 Відповісти
Біле Пальто Ці санкції вже не знімуть.Я ж не жартував.
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03.03.2021 21:35 Відповісти
Спіть сьогодні спокійно ,українці ...Нехай нам усім присниться Байден. Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины - Цензор.НЕТ 1370
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03.03.2021 21:12 Відповісти
А ты почему флажок меняешь? Власовской тряпки стесняешься?
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03.03.2021 21:14 Відповісти
Тобі, тобі. У вилизуванні старечої дупи ти перевершив сам себе. Тьху, аж огидно. Яке ж ти жалюгідне...
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03.03.2021 21:46 Відповісти
Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины - Цензор.НЕТ 7535
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03.03.2021 21:13 Відповісти
Куда подевались все те пид.расты которые тут за Трампа топили 2 месяца назад ??? Ау, где вы ??? 🧐😀
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03.03.2021 21:17 Відповісти
Вони в темі про .*солодкого * . Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 2800
.А тут про ***** .
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03.03.2021 21:37 Відповісти
Радоваться пока преждевременно, но я вас понимаю: хочется верить в лучшее.
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03.03.2021 21:44 Відповісти
Тут я. С нетерпением жду когда, мне объяснят когда будут те страшные санкции, которые обещали те, кто топил за Байдена 2 месяца. Продлить санкции, которые накладывал Трамп это конечно же хорошо. Но как-то мало похоже на "Вот придет Байден, России будет хана! Капец будет Путину". Пока нефть растет ()так-как Байден закрывает сланцевый бизнес в США) и Северный поток 2 строится.
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03.03.2021 22:59 Відповісти
Щось не спішать Вам пояснювати.
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04.03.2021 05:45 Відповісти
Какой моЩьний старік! Продовжив аж на цілий рік! Правда, водночас продовжив і договір про стратегічні ядерні озброєння, який Трамп продовжувати не збирався, бо, на його думку, він був невигідним для Америки. Гонка озброєнь, яка почалася б після непродовження, стала б одним зі цвяхів у труну рахи (як це сталося свого часу з совком). По-друге, "друг" України, професійний корупціонер чжоу бай-ден своїми указами фактично згортає виробництво американської нафти, в результаті чого її ціна виросла і виросте іще. Гадаю, це було зроблено не за просто так - пуйло віддячив своєму благодійнику, як віддячили йому свого часу китайці через синочка хУнтера. Тутешні форумні глобалісти (вони ж за сумісництвом і порохоботи), всілякі гиги, яри холодні, неди старки та акмурзи, чудово розуміють, що окрім цього продовження санкцій дементивна маріонетка глобалістів вже нічого робити не буде, але встатовлення істини - не їхнє завдання. Їхнє завдання - відроБЛЯти шекелі тої публіки, яка щороку збирається в давосі й вирішує, як жити людству. До речі, тутешні глобалістичні боти шифруються під українських патріотів (хоча пишуть, загалом, російською), але люто ненавидять українських націоналістів - так само, як американські глобалісти люто ненавидять націоналіста Трампа.
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04.03.2021 06:22 Відповісти
Чекають.) Зараз Байден яаак введе санкції, вони мені покажуть де раки зимують)
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04.03.2021 16:15 Відповісти
Байден продовжив внєшнєє управлєніє кацапстаном ще на рік. Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 1193
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03.03.2021 21:18 Відповісти
Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 6751
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03.03.2021 21:19 Відповісти
Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 8787
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03.03.2021 21:34 Відповісти
Кто девушку танцует, тот её и кормит.
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04.03.2021 06:30 Відповісти
Очільник українського Уряду офіційно підтвердив початок фінансування будівництва нових транспортних літаків для Збройних сил
Під час звіту про результати діяльності Кабміну під його головуванням за рік, прем'єр-міністр України Деніс Шмигаль повідомив про виплату авансового платежу на будівництво трьох нових транспортників Ан-178 ДП "Антонов".
"Вперше за роки Незалежності держава буде купувати у державного підприємства "Антонов" три нові українські літаки Ан-178. Їх отримає наша армія - контракти підписані, аванси проплачені", - повідомив Деніс Шмигаль.
Ймовірно, мова йде про перерахування коштів авіабудівнику з боку "Укрексімбанку" під державні гарантії, за відповідною угодою, щодо відкриття кредитної лінії із загальним лімітом у 2,98 мільярда гривень строком на 4 роки, яка була підписана 31 грудня минулого року.
Таким чином, Держава (принаймні частково, оскільки це аванс) виконала свої зобов'язання з підтримки держпідприємства й поповнення авіапарку ЗСУ новими літаками. Відтепер "м'яч на стороні" ДП "Антонов", і вже від держпідприємства залежить виконання цього надважливого для країни контракту.
https://defence-ua.com/news/**************************************************************************************************************-3039.html
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03.03.2021 21:33 Відповісти
Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 6076 Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 9539
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03.03.2021 21:39 Відповісти
Ну що ж 😁,мої вітання катсапам. Більше санкцій-різних та корисних рашисти прокляті😠
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03.03.2021 21:42 Відповісти
Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 4041 Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 2780
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03.03.2021 21:48 Відповісти
Агов, коцаби, полоскочить свої піськандери, бо вони щось вже не сміються... Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 1053
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03.03.2021 21:56 Відповісти
как говорят, все что людям на пользу касабам смерть.
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03.03.2021 22:04 Відповісти
И настойчиво попросил ЗЕленого мальчика не путаться под ногами и слушаться взрослых дядей, а не капризничать.
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03.03.2021 22:04 Відповісти
Зеленський працює
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03.03.2021 22:08 Відповісти
Спасибо товарищу Байдину за наше счастливое будущее!
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03.03.2021 22:16 Відповісти
Байден на рік продовжив санкції проти РФ, введені через Україну - Цензор.НЕТ 8388
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03.03.2021 22:20 Відповісти
Міноборони, «Укроборонпром» і низка представників оборонних підприємств України під час наради на ДП «Антонов» обговорили можливість створення в Україні конкурентоспроможного важкого висотного ударно-розвідувального безпілотного авіаційного комплексу (БПЛА).
Що потрібно, щоб втілити в життя цю ідею, розповів Mind військовий експерт Михайло Жирохов. https://mind.ua/openmind/20222845-svoyi-krashche-chi-mozhe-********-zrobiti-vazhkij-bezpilotnik
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03.03.2021 22:27 Відповісти
Эти все санкции Путину до заднего места. Надо включать программу "Нефть в обмен на продукты" и полное эмбарго
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03.03.2021 22:33 Відповісти
В чем радость? Это не санкции, а посмешище.
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03.03.2021 23:39 Відповісти
А скільки було крику! Ща' як прийде байден, як вріже пуйлу у вухо - аж загуде! Але тутешні глобалістичні боти вдають, що сталося щось надзвичайно важливе й вистрибують з трусів від радості. Робота у них така.
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04.03.2021 06:26 Відповісти
Ні "вистрибування з трусів", ні посипання голів попелом від того, що зробить (чи не зробить) для нас Д.Байден - то марна справа.
Самим свою Державу треба піднімати, свою Націю виховувати, свою Армію готувати, свою зброю кувати, свою господарку упорядковувати. Тільки опора на свій Народ, на свої власні сили. Всім решту на нас , даруйте, насрати, і кацапам, і ляхам, і туркам, і ЄС з НАТО, у т.ч. і Джо Байдену...Нинішній політичний режим Банкової вже вкотре наступає на ті ж граблі, що і хмельницькі з петлюрами, і януковичі з ющенками - замість укріплення своєї країни, армії і Нації шукає прихистку куди б "прихилити свою бідну головоньку"
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04.03.2021 11:32 Відповісти
 
 