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Американскую вакцину от COVID-19 Novavax будут производить в Польше

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Американскую вакцину от COVID-19 Novavax будут производить в Польше

Биотехнологическая компания Mabion в польском Лодзи будет производить вакцину от COVID-19 американской компании Novavax.

О налаживании производства вакцин в Польше сообщил Павел Борис, глава Польского фонда развития, который профинансирует все необходимые инвестиции, выделив на эти цели 40 млн злотых (почти 9 млн евро), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Польша присоединится к группе стран, где производят вакцину от COVID-19", - написал Павел Борис на своей странице в Twitter.

Контракт на производство вакцины Novavax в Польше заключат на 3 года. Ожидается, что передача Польше соответствующих технологий американской стороной состоится уже во втором квартале этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше развернут временные COVID-больницы из-за резкого скачка инфицирования

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Думайте сами, решайте сами.
Чехия сегодня:
Министерство здравоохранения Чехии отказалось купить миллион вакцин AstraZeneca против covid-19. Эти вакцины были сделаны в Индии и не имели разрешения в ЕС.
Это к вопросу почему так засекретили всю информацию о индийских вакцинах в Украине.
А и правда, если все так хорошо, как нам говорят, то почему НИГДЕ нет НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, что индийская вакцина признана Евросоюзом?
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03.03.2021 22:15
+3
Кстати, почему в Украине никто еще никакой вакцины не собирается производить? Ковид с нами надолго. Не министр здравоохранения, а ходячая лживая дырка.
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03.03.2021 22:23
+2
Мне любопытно изменят поляки название данной вакцины или нет. Если нет, то это косвенно подтвердит, что индийский Covisheld не идентичен AstraZeneca, а является ее аналогом.
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03.03.2021 23:31
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Думайте сами, решайте сами.
Чехия сегодня:
Министерство здравоохранения Чехии отказалось купить миллион вакцин AstraZeneca против covid-19. Эти вакцины были сделаны в Индии и не имели разрешения в ЕС.
Это к вопросу почему так засекретили всю информацию о индийских вакцинах в Украине.
А и правда, если все так хорошо, как нам говорят, то почему НИГДЕ нет НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, что индийская вакцина признана Евросоюзом?
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03.03.2021 22:15 Ответить
Кстати, почему в Украине никто еще никакой вакцины не собирается производить? Ковид с нами надолго. Не министр здравоохранения, а ходячая лживая дырка.
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03.03.2021 22:23 Ответить
Американську вакцину від COVID-19 Novavax будуть виготовляти в Польщі - Цензор.НЕТ 1125Ексзаступник очільниці МОЗ Уляни Супрун - Павло Ковтонюк для більшої наочності проілюстрував темпи вакцинації в деяких країнах і Україні в розрахунку на 1 млн населення. Вийшло, що Україна опинилася в самому низу:
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03.03.2021 23:50 Ответить
ЄС перевіряє індійського виробника вакцини AstraZeneca - Reuters

Європейський регулятор з лікарських засобів проводить аудит виробничого майданчика Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India, SII). Як повідомляє Reuters, це є необхідним кроком перед тим, як вакцина AstraZeneca від COVID-19, вироблена там, може бути експортована в блок. Індійський інститут сироваток, найбільший у світі виробник вакцин, випускає вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Джерело агентства зазначило, що точна причина аудиту виробничих процесів і виробничих потужностей SII не була зрозуміла, але «зелене світло» буде означати, що препарат може бути експортований в Європейський Союз.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія, які контролювали контракти на поставку з AstraZeneca, відмовилися коментувати конкретно аудит. SII і AstraZeneca також відмовилися коментувати це питання.
Днями виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив законодавцям ЄС, що сподівається збільшити поставки в блок з 27 країн в ІІ кварталі після падіння в перші три місяці року. Згідно з контрактом з ЄС, компанія зобов'язалася доставити 180 млн доз в ІІ кварталі. Він сказав, що компанія збільшить обсяг виробництва у ІІ кварталі, використовуючи заводи за межами ЄС, у яких не було виробничих проблем, в тому числі в США. Він не згадав SII. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь в переговорах з AstraZeneca, раніше повідомив Reuters, що SII може бути потенційним постачальником.
https://mind.ua/news/20222781-es-pereviryae-indijskogo-virobnika-vakcini-astrazeneca-reuters
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03.03.2021 22:24 Ответить
Ковишелд разрешена только для клинических испытаний. Она еще не прошла третьей стадии испытаний
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03.03.2021 23:44 Ответить
Американську вакцину від COVID-19 Novavax будуть виготовляти в Польщі - Цензор.НЕТ 1807
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04.03.2021 01:54 Ответить
До тех пор пока на Банковой будет сидеть Осел наркоман , в Украине не кто и не фига производить не будет .
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03.03.2021 22:19 Ответить
Согласен. Хотя президент не осел и не знаю наркоман ли. Но он точно не справляется с работой.
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03.03.2021 22:25 Ответить
Найцікавіше вочевидь чекає нас попереду. Швидше за все Євросоюз, як вимогу в'їзду у свою зону, буде вимагати паспорт вакцинації. І це ще велике питання, чи будуть допущені у країни Єврозони українці, у паспорті вакцинації яких буде зазначена індійська репліка Астри-Зенеки з власною назвою КовіШілд.
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03.03.2021 22:29 Ответить
Молодцы там делают а потом болтают а у нас одни понты а потом как жаренные в жопу бегают крича лучшая вакцина из хужших Американську вакцину від COVID-19 Novavax будуть виготовляти в Польщі - Цензор.НЕТ 8368
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03.03.2021 22:34 Ответить
Мне любопытно изменят поляки название данной вакцины или нет. Если нет, то это косвенно подтвердит, что индийский Covisheld не идентичен AstraZeneca, а является ее аналогом.
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03.03.2021 23:31 Ответить
Розкритикована індійська вакцина показала ефективність у 81% https://mind.ua/news/20222912-rozkritikovana-indijska-vakcina-pokazala-efektivnist-u-81
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03.03.2021 22:38 Ответить
Ви самі читали статтю. Чи тільки заголовок?
В сухому залишку там про Covisheld навіть назви його не згадується. Вся стаття тільки про Covaxin (Коваксін), який був розроблений спільно Bharat Biotech International і Індійською радою медичних досліджень. Про власне Covisheld, доречі назву якого навіть не згадували, у наданному за посиланням матеріалі тільки два рядки:
Індія також схвалила вакцину місцевого партнера AstraZeneca, Serum Institute of India, але кампанія по вакцинації в перші тижні також була дуже млявою.
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03.03.2021 23:28 Ответить
 
 