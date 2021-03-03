Американскую вакцину от COVID-19 Novavax будут производить в Польше
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Биотехнологическая компания Mabion в польском Лодзи будет производить вакцину от COVID-19 американской компании Novavax.
О налаживании производства вакцин в Польше сообщил Павел Борис, глава Польского фонда развития, который профинансирует все необходимые инвестиции, выделив на эти цели 40 млн злотых (почти 9 млн евро), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Польша присоединится к группе стран, где производят вакцину от COVID-19", - написал Павел Борис на своей странице в Twitter.
Контракт на производство вакцины Novavax в Польше заключат на 3 года. Ожидается, что передача Польше соответствующих технологий американской стороной состоится уже во втором квартале этого года.
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Чехия сегодня:
Министерство здравоохранения Чехии отказалось купить миллион вакцин AstraZeneca против covid-19. Эти вакцины были сделаны в Индии и не имели разрешения в ЕС.
Это к вопросу почему так засекретили всю информацию о индийских вакцинах в Украине.
А и правда, если все так хорошо, как нам говорят, то почему НИГДЕ нет НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, что индийская вакцина признана Евросоюзом?
Європейський регулятор з лікарських засобів проводить аудит виробничого майданчика Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India, SII). Як повідомляє Reuters, це є необхідним кроком перед тим, як вакцина AstraZeneca від COVID-19, вироблена там, може бути експортована в блок. Індійський інститут сироваток, найбільший у світі виробник вакцин, випускає вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Джерело агентства зазначило, що точна причина аудиту виробничих процесів і виробничих потужностей SII не була зрозуміла, але «зелене світло» буде означати, що препарат може бути експортований в Європейський Союз.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія, які контролювали контракти на поставку з AstraZeneca, відмовилися коментувати конкретно аудит. SII і AstraZeneca також відмовилися коментувати це питання.
Днями виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив законодавцям ЄС, що сподівається збільшити поставки в блок з 27 країн в ІІ кварталі після падіння в перші три місяці року. Згідно з контрактом з ЄС, компанія зобов'язалася доставити 180 млн доз в ІІ кварталі. Він сказав, що компанія збільшить обсяг виробництва у ІІ кварталі, використовуючи заводи за межами ЄС, у яких не було виробничих проблем, в тому числі в США. Він не згадав SII. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь в переговорах з AstraZeneca, раніше повідомив Reuters, що SII може бути потенційним постачальником.
https://mind.ua/news/20222781-es-pereviryae-indijskogo-virobnika-vakcini-astrazeneca-reuters
В сухому залишку там про Covisheld навіть назви його не згадується. Вся стаття тільки про Covaxin (Коваксін), який був розроблений спільно Bharat Biotech International і Індійською радою медичних досліджень. Про власне Covisheld, доречі назву якого навіть не згадували, у наданному за посиланням матеріалі тільки два рядки:
Індія також схвалила вакцину місцевого партнера AstraZeneca, Serum Institute of India, але кампанія по вакцинації в перші тижні також була дуже млявою.