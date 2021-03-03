Американскую вакцину от COVID-19 Novavax будут производить в Польше

Биотехнологическая компания Mabion в польском Лодзи будет производить вакцину от COVID-19 американской компании Novavax.

О налаживании производства вакцин в Польше сообщил Павел Борис, глава Польского фонда развития, который профинансирует все необходимые инвестиции, выделив на эти цели 40 млн злотых (почти 9 млн евро), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Польша присоединится к группе стран, где производят вакцину от COVID-19", - написал Павел Борис на своей странице в Twitter.

Контракт на производство вакцины Novavax в Польше заключат на 3 года. Ожидается, что передача Польше соответствующих технологий американской стороной состоится уже во втором квартале этого года.

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