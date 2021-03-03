Американську вакцину від COVID-19 Novavax будуть виготовляти в Польщі
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Біотехнологічна компанія Mabion у польському Лодзі буде виготовляти вакцину від COVID-19 американської компанії Novavax.
Про налагодження виробництва вакцин у Польщі повідомив Павло Борис, голова Польського фонду розвитку, який профінансує всі необхідні інвестиції, виділивши на ці цілі 40 млн злотих (майже 9 млн євро), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Польща приєднається до групи країн, де виготовляють вакцину від COVID-19", - написав Павло Борис на своїй сторінці в Twitter.
Контракт на виробництво вакцини Novavax у Польщі укладуть на 3 роки. Очікується, що передача Польщі відповідних технологій американською стороною відбудеться вже в другому кварталі цього року.
Топ коментарі
+5 Andrew86
показати весь коментар03.03.2021 22:15
+3 Conan UA
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Чехия сегодня:
Министерство здравоохранения Чехии отказалось купить миллион вакцин AstraZeneca против covid-19. Эти вакцины были сделаны в Индии и не имели разрешения в ЕС.
Это к вопросу почему так засекретили всю информацию о индийских вакцинах в Украине.
А и правда, если все так хорошо, как нам говорят, то почему НИГДЕ нет НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, что индийская вакцина признана Евросоюзом?
Європейський регулятор з лікарських засобів проводить аудит виробничого майданчика Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India, SII). Як повідомляє Reuters, це є необхідним кроком перед тим, як вакцина AstraZeneca від COVID-19, вироблена там, може бути експортована в блок. Індійський інститут сироваток, найбільший у світі виробник вакцин, випускає вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Джерело агентства зазначило, що точна причина аудиту виробничих процесів і виробничих потужностей SII не була зрозуміла, але «зелене світло» буде означати, що препарат може бути експортований в Європейський Союз.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія, які контролювали контракти на поставку з AstraZeneca, відмовилися коментувати конкретно аудит. SII і AstraZeneca також відмовилися коментувати це питання.
Днями виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив законодавцям ЄС, що сподівається збільшити поставки в блок з 27 країн в ІІ кварталі після падіння в перші три місяці року. Згідно з контрактом з ЄС, компанія зобов'язалася доставити 180 млн доз в ІІ кварталі. Він сказав, що компанія збільшить обсяг виробництва у ІІ кварталі, використовуючи заводи за межами ЄС, у яких не було виробничих проблем, в тому числі в США. Він не згадав SII. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь в переговорах з AstraZeneca, раніше повідомив Reuters, що SII може бути потенційним постачальником.
https://mind.ua/news/20222781-es-pereviryae-indijskogo-virobnika-vakcini-astrazeneca-reuters
В сухому залишку там про Covisheld навіть назви його не згадується. Вся стаття тільки про Covaxin (Коваксін), який був розроблений спільно Bharat Biotech International і Індійською радою медичних досліджень. Про власне Covisheld, доречі назву якого навіть не згадували, у наданному за посиланням матеріалі тільки два рядки:
Індія також схвалила вакцину місцевого партнера AstraZeneca, Serum Institute of India, але кампанія по вакцинації в перші тижні також була дуже млявою.