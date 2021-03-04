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В Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине подтвердили первые случаи

В Украине уже официально подтвердили два случая так называемого "британского" штамма коронавируса. Новый штамм обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Сегодня" сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

Сейчас больные находятся под наблюдением медиков.

Врачи отмечают, что прививки от COVID-19 могут уберечь от этого штамма.

"Относительно "британского", то оно сработает как надо. Что касается других штаммов – здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют "британским". А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет", – сказала вирусолог Алла Мироненко.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине циркулируют итальянский и испанский штаммы COVID-19, мутировавшего британского и из ЮАР нет, - Степанов

Как сообщалось, "британский" штамм коронавируса начал мутировать. Изменения схожи с выявленными ранее у "бразильского" и "южноафриканского" видов.
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Топ комментарии
+6
Ковишитом. Shit - по английски гавно. Как правильно его назвал Петр Алексевич в своем заявлении!!!
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04.03.2021 08:25
+5
Зеленский показал личным примером, как верховный главнокомандующий что нужно вакцинироваться. 😏
Теперь главное не останавливаться, а показать личным примером как нужно сидеть под артиллерийским и минометным огнем не отвечая.
Можно взять Хомчака для компании в блиндаж.😡
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04.03.2021 08:12
+4
Буковель - наше все!
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04.03.2021 08:06
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04.03.2021 07:55 Ответить
Хто підтвердив, кацап степашка, в Ростов його з "кацапським " штамом, проффесор.
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04.03.2021 08:12 Ответить
Дуже багато смертей по Україні - більше 200. Це 20000 реальних нових випадків за день. Негайно треба переводити учбові заклади на дистанційну освіту. Діти, заражаючи в переповнених класах, несуть вірус додому. Не треба чекати весняних канікул. Хотілось би не захворіти до вакцинації... В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 912
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04.03.2021 12:36 Ответить
Люди не заболеют, если будут привиты ковищитом. Афигенный вирусолог. Наверное переболела, если такую х... несет
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04.03.2021 07:59 Ответить
Ковишитом. Shit - по английски гавно. Как правильно его назвал Петр Алексевич в своем заявлении!!!
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04.03.2021 08:25 Ответить
А ей нести что с горы катиться. Судя по статье она без должности и без звания. Просто вирусолог. Типа просто эксперт. Последнее время в инете экспертов разного пошиба пруд пруди. Теперь вот эксперты-вирусологи.
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04.03.2021 09:03 Ответить
Буковель - наше все!
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04.03.2021 08:06 Ответить
нищеброды -ваше фсё!
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04.03.2021 09:10 Ответить
Зеленский показал личным примером, как верховный главнокомандующий что нужно вакцинироваться. 😏
Теперь главное не останавливаться, а показать личным примером как нужно сидеть под артиллерийским и минометным огнем не отвечая.
Можно взять Хомчака для компании в блиндаж.😡
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04.03.2021 08:12 Ответить
Лєра аблігація прилітала до неньки борщу поїсти з Лондона?
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04.03.2021 08:16 Ответить
Ні, віслюк оманський із своїм кодлом привіз з Буковеля.
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04.03.2021 08:26 Ответить
Краще назвіть цей штам "нєлох буковельний"
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04.03.2021 08:26 Ответить
В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 1383
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04.03.2021 08:42 Ответить
ето тебе шарий картинку нарисовал ?
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04.03.2021 10:01 Ответить
А водяной знак Цензора внизу не видишь? Шмарий уже Цензор купил? Во дела!
Не, мне Юля Владимировна такие рисует, я только ее перепощую В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 2466
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04.03.2021 10:07 Ответить
с каких пор цензор стал рисовать водяние знаки?

ви там все шариевци упоратие
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04.03.2021 11:00 Ответить
упоротыми бывают лишь пороховатники, и их зеркальные близнецы - кацапская ватка. Шмарики в том числе. А я юлёк, не путай меня в своем говнище
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04.03.2021 15:18 Ответить
кто знает как отреагирует вакцинированный непойми чем именно на новый штам???
как это можно доказать не проверив на практике (а не пустыми предположениями)
теория и практика иногда очень разнятся... а новая непроверенная вакцина тем более неизвестно как себя поведет...(тем более сдается что ее и притарили сюда чтоб проверить как жеж она справиться))))
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04.03.2021 08:53 Ответить
 
 