В Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса
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В Украине уже официально подтвердили два случая так называемого "британского" штамма коронавируса. Новый штамм обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Сегодня" сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.
Сейчас больные находятся под наблюдением медиков.
Врачи отмечают, что прививки от COVID-19 могут уберечь от этого штамма.
"Относительно "британского", то оно сработает как надо. Что касается других штаммов – здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют "британским". А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет", – сказала вирусолог Алла Мироненко.
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Как сообщалось, "британский" штамм коронавируса начал мутировать. Изменения схожи с выявленными ранее у "бразильского" и "южноафриканского" видов.
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Теперь главное не останавливаться, а показать личным примером как нужно сидеть под артиллерийским и минометным огнем не отвечая.
Можно взять Хомчака для компании в блиндаж.😡
Не, мне Юля Владимировна такие рисует, я только ее перепощую
ви там все шариевци упоратие
как это можно доказать не проверив на практике (а не пустыми предположениями)
теория и практика иногда очень разнятся... а новая непроверенная вакцина тем более неизвестно как себя поведет...(тем более сдается что ее и притарили сюда чтоб проверить как жеж она справиться))))