В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу
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В Україні вже офіційно підтвердили два випадки так званого "британського" штаму коронавірусу. Новий штам виявили у двох хворих з Івано-Франківська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Сьогодні" повідомили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб.
Зараз хворі перебувають під наглядом медиків.
Лікарі зазначають, що щеплення проти COVID-19 можуть уберегти від цього штаму.
"Щодо "британського", то воно спрацює як треба. Що стосується інших штамів – тут треба дивитися. Люди, які будуть щеплені, вони не захворіють на "британський". А якщо вони захворіють на південно-африканський, хтось із них, то хвороба мине легко. І ніхто з них не помре", – сказала вірусологиня Алла Мироненко.
Як повідомлялося, "британський" штам коронавірусу почав мутувати. Зміни схожі з виявленими раніше у "бразильського" і "південноафриканського" видів.
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Теперь главное не останавливаться, а показать личным примером как нужно сидеть под артиллерийским и минометным огнем не отвечая.
Можно взять Хомчака для компании в блиндаж.😡
Не, мне Юля Владимировна такие рисует, я только ее перепощую
ви там все шариевци упоратие
как это можно доказать не проверив на практике (а не пустыми предположениями)
теория и практика иногда очень разнятся... а новая непроверенная вакцина тем более неизвестно как себя поведет...(тем более сдается что ее и притарили сюда чтоб проверить как жеж она справиться))))