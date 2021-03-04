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В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні підтвердили перші випадки

В Україні вже офіційно підтвердили два випадки так званого "британського" штаму коронавірусу. Новий штам виявили у двох хворих з Івано-Франківська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Сьогодні" повідомили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб.

Зараз хворі перебувають під наглядом медиків.

Лікарі зазначають, що щеплення проти COVID-19 можуть уберегти від цього штаму.

"Щодо "британського", то воно спрацює як треба. Що стосується інших штамів – тут треба дивитися. Люди, які будуть щеплені, вони не захворіють на "британський". А якщо вони захворіють на південно-африканський, хтось із них, то хвороба мине легко. І ніхто з них не помре", – сказала вірусологиня Алла Мироненко.

Також читайте: В Україні циркулюють італійський та іспанський штами COVID-19, мутованого британського і з ПАР немає, - Степанов

Як повідомлялося, "британський" штам коронавірусу почав мутувати. Зміни схожі з виявленими раніше у "бразильського" і "південноафриканського" видів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ковишитом. Shit - по английски гавно. Как правильно его назвал Петр Алексевич в своем заявлении!!!
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04.03.2021 08:25
+5
Зеленский показал личным примером, как верховный главнокомандующий что нужно вакцинироваться. 😏
Теперь главное не останавливаться, а показать личным примером как нужно сидеть под артиллерийским и минометным огнем не отвечая.
Можно взять Хомчака для компании в блиндаж.😡
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04.03.2021 08:12
+4
Буковель - наше все!
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04.03.2021 08:06
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04.03.2021 07:55 Відповісти
Хто підтвердив, кацап степашка, в Ростов його з "кацапським " штамом, проффесор.
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04.03.2021 08:12 Відповісти
Дуже багато смертей по Україні - більше 200. Це 20000 реальних нових випадків за день. Негайно треба переводити учбові заклади на дистанційну освіту. Діти, заражаючи в переповнених класах, несуть вірус додому. Не треба чекати весняних канікул. Хотілось би не захворіти до вакцинації... В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 912
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04.03.2021 12:36 Відповісти
Люди не заболеют, если будут привиты ковищитом. Афигенный вирусолог. Наверное переболела, если такую х... несет
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04.03.2021 07:59 Відповісти
Ковишитом. Shit - по английски гавно. Как правильно его назвал Петр Алексевич в своем заявлении!!!
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04.03.2021 08:25 Відповісти
А ей нести что с горы катиться. Судя по статье она без должности и без звания. Просто вирусолог. Типа просто эксперт. Последнее время в инете экспертов разного пошиба пруд пруди. Теперь вот эксперты-вирусологи.
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04.03.2021 09:03 Відповісти
Буковель - наше все!
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04.03.2021 08:06 Відповісти
нищеброды -ваше фсё!
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04.03.2021 09:10 Відповісти
Зеленский показал личным примером, как верховный главнокомандующий что нужно вакцинироваться. 😏
Теперь главное не останавливаться, а показать личным примером как нужно сидеть под артиллерийским и минометным огнем не отвечая.
Можно взять Хомчака для компании в блиндаж.😡
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04.03.2021 08:12 Відповісти
Лєра аблігація прилітала до неньки борщу поїсти з Лондона?
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04.03.2021 08:16 Відповісти
Ні, віслюк оманський із своїм кодлом привіз з Буковеля.
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04.03.2021 08:26 Відповісти
Краще назвіть цей штам "нєлох буковельний"
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04.03.2021 08:26 Відповісти
В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 1383
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04.03.2021 08:42 Відповісти
ето тебе шарий картинку нарисовал ?
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04.03.2021 10:01 Відповісти
А водяной знак Цензора внизу не видишь? Шмарий уже Цензор купил? Во дела!
Не, мне Юля Владимировна такие рисует, я только ее перепощую В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 2466
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04.03.2021 10:07 Відповісти
с каких пор цензор стал рисовать водяние знаки?

ви там все шариевци упоратие
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04.03.2021 11:00 Відповісти
упоротыми бывают лишь пороховатники, и их зеркальные близнецы - кацапская ватка. Шмарики в том числе. А я юлёк, не путай меня в своем говнище
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04.03.2021 15:18 Відповісти
кто знает как отреагирует вакцинированный непойми чем именно на новый штам???
как это можно доказать не проверив на практике (а не пустыми предположениями)
теория и практика иногда очень разнятся... а новая непроверенная вакцина тем более неизвестно как себя поведет...(тем более сдается что ее и притарили сюда чтоб проверить как жеж она справиться))))
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04.03.2021 08:53 Відповісти
 
 