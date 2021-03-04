В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу

В Україні вже офіційно підтвердили два випадки так званого "британського" штаму коронавірусу. Новий штам виявили у двох хворих з Івано-Франківська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Сьогодні" повідомили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб.

Зараз хворі перебувають під наглядом медиків.

Лікарі зазначають, що щеплення проти COVID-19 можуть уберегти від цього штаму.

"Щодо "британського", то воно спрацює як треба. Що стосується інших штамів – тут треба дивитися. Люди, які будуть щеплені, вони не захворіють на "британський". А якщо вони захворіють на південно-африканський, хтось із них, то хвороба мине легко. І ніхто з них не помре", – сказала вірусологиня Алла Мироненко.

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Як повідомлялося, "британський" штам коронавірусу почав мутувати. Зміни схожі з виявленими раніше у "бразильського" і "південноафриканського" видів.