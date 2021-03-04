РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4599 посетителей онлайн
Новости Происшествия
3 652 6
недвижимость (782) общежитие (165) Офис Генпрокурора (2045)

Незаконно отчужденные общежития Национального авиационного университета вернули в госсобственность, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Незаконно отчужденные общежития Национального авиационного университета вернули в госсобственность, - Офис Генпрокурора

При вмешательстве Киевской городской прокуратуры в государственную собственность возвращены незаконно отчужденные общежития Национального авиационного университета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Установлено, что в 2016 году на основании ряда поддельных документов незаконно выбыли в собственность коммерческой структуры помещения двух общежитий по ул. Ветряные Горы в Киеве площадью более 2 тыс кв. м. стоимостью более 24 млн грн, которые находились на балансе Национального авиационного университета", - говорится в сообщении.

В связи с этим, еще в декабре 2016 года Киевская местная прокуратура № 7 обратилась с иском в суд о возвращении общежитий государстве. Подольский районный суд города Киева в 2017 году и апелляционный суд города Киева в 2018 году в удовлетворении иска прокурора отказал.

Не соглашаясь с указанными судебными решениями, прокуратура обжаловала их в Верховном Суде. Суд кассационной инстанции, поддержав позицию прокуратуры, отменил решение апелляционного суда города Киева и направил дело на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановлением Киевского апелляционного суда иск прокурора удовлетворен. Указанные объекты недвижимости возращены в государственную собственность в пользу Министерства образования и науки Украины.

Также читайте: Процессуальные диверсии по уровню вреда для правосудия равносильны с фальсификацией доказательств, - прокурор по "делам Майдана" Донской

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из сотен не законно отчужденных общежитий вернули одно ... Это "победа"!
показать весь комментарий
04.03.2021 10:57 Ответить
Кстати , виновные изготовившие ряд поддельных документов прокуратуру и суд никак не заинтересовали? Или эти виновные предоставили уже не поддельные денежные знаки и всё стало тип-топ?
показать весь комментарий
04.03.2021 12:07 Ответить
пусть лучше вернут в гососбственность обгазы и месторождения газа украденные у украинцев
показать весь комментарий
04.03.2021 11:21 Ответить
Уже множество раз государственная система признавалась, что не способна эффективно управлять разного рода предприятиями, что порождало только коррупцию независимо от назначаемого лица в руководство - именно потому и распродавала.
показать весь комментарий
04.03.2021 14:21 Ответить
Установлено, что в 2016 году и яка свыня тоди була за головного барана?
показать весь комментарий
04.03.2021 16:30 Ответить
 
 