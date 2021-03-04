Незаконно отчужденные общежития Национального авиационного университета вернули в госсобственность, - Офис Генпрокурора

При вмешательстве Киевской городской прокуратуры в государственную собственность возвращены незаконно отчужденные общежития Национального авиационного университета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Установлено, что в 2016 году на основании ряда поддельных документов незаконно выбыли в собственность коммерческой структуры помещения двух общежитий по ул. Ветряные Горы в Киеве площадью более 2 тыс кв. м. стоимостью более 24 млн грн, которые находились на балансе Национального авиационного университета", - говорится в сообщении.

В связи с этим, еще в декабре 2016 года Киевская местная прокуратура № 7 обратилась с иском в суд о возвращении общежитий государстве. Подольский районный суд города Киева в 2017 году и апелляционный суд города Киева в 2018 году в удовлетворении иска прокурора отказал.

Не соглашаясь с указанными судебными решениями, прокуратура обжаловала их в Верховном Суде. Суд кассационной инстанции, поддержав позицию прокуратуры, отменил решение апелляционного суда города Киева и направил дело на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановлением Киевского апелляционного суда иск прокурора удовлетворен. Указанные объекты недвижимости возращены в государственную собственность в пользу Министерства образования и науки Украины.

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