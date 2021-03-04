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Незаконно відчужені гуртожитки Національного авіаційного університету повернули в держвласність, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Незаконно відчужені гуртожитки Національного авіаційного університету повернули в держвласність, - Офіс Генпрокурора

За втручання Київської міської прокуратури в державну власність повернуто незаконно відчужені гуртожитки Національного авіаційного університету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Встановлено, що у 2016 році на підставі низки підроблених документів незаконно вибули у власність комерційної структури приміщення двох гуртожитків по вул. Вітряні Гори у місті Києві площею понад 2 тис. кв. м вартістю понад 24 млн грн, які перебували на балансі Національного авіаційного університету" , - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, ще у грудні 2016 року Київська місцева прокуратура № 7 звернулася із позовом до суду про витребування гуртожитків державі. Подільський районний суд міста Києва у 2017 році та апеляційний суд міста Києва у 2018 році у задоволенні позову прокурора відмовили.

Не погоджуючись із цим судовими рішеннями, прокуратура оскаржила їх у Верховному Суді. Суд касаційної інстанції, підтримавши позицію прокуратури, скасував рішення апеляційного суду міста Києва та направив справу на повторний розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постановою Київського апеляційного суду позов прокурора задоволено. Зазначені об’єкти нерухомості витребувано у державну власність на користь Міністерства освіти і науки України.

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Автор: Наталя Джума
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Из сотен не законно отчужденных общежитий вернули одно ... Это "победа"!
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04.03.2021 10:57 Відповісти
Кстати , виновные изготовившие ряд поддельных документов прокуратуру и суд никак не заинтересовали? Или эти виновные предоставили уже не поддельные денежные знаки и всё стало тип-топ?
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04.03.2021 12:07 Відповісти
пусть лучше вернут в гососбственность обгазы и месторождения газа украденные у украинцев
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04.03.2021 11:21 Відповісти
Уже множество раз государственная система признавалась, что не способна эффективно управлять разного рода предприятиями, что порождало только коррупцию независимо от назначаемого лица в руководство - именно потому и распродавала.
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04.03.2021 14:21 Відповісти
Установлено, что в 2016 году и яка свыня тоди була за головного барана?
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04.03.2021 16:30 Відповісти
 
 