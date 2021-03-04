Незаконно відчужені гуртожитки Національного авіаційного університету повернули в держвласність, - Офіс Генпрокурора

За втручання Київської міської прокуратури в державну власність повернуто незаконно відчужені гуртожитки Національного авіаційного університету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Встановлено, що у 2016 році на підставі низки підроблених документів незаконно вибули у власність комерційної структури приміщення двох гуртожитків по вул. Вітряні Гори у місті Києві площею понад 2 тис. кв. м вартістю понад 24 млн грн, які перебували на балансі Національного авіаційного університету" , - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, ще у грудні 2016 року Київська місцева прокуратура № 7 звернулася із позовом до суду про витребування гуртожитків державі. Подільський районний суд міста Києва у 2017 році та апеляційний суд міста Києва у 2018 році у задоволенні позову прокурора відмовили.

Не погоджуючись із цим судовими рішеннями, прокуратура оскаржила їх у Верховному Суді. Суд касаційної інстанції, підтримавши позицію прокуратури, скасував рішення апеляційного суду міста Києва та направив справу на повторний розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постановою Київського апеляційного суду позов прокурора задоволено. Зазначені об’єкти нерухомості витребувано у державну власність на користь Міністерства освіти і науки України.

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