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Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запуск защищенной правительственной мобильной связи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в интервью заявил глава министерства Михаил Федоров.

"Мы хотим в этом году, вместе с Госспецсвязи, улучшить качество правительственной связи, заменить старые "желтые" телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Это тоже будет выполнять роль правительственной связи", - рассказал глава Минцифры.

По словам министра, уже в конце текущего года в Украине появятся первые такие смартфоны.

"Подобные решения работают в ряде стран, есть несколько вендоров, которые предлагают подобные решения. У каждого бренда есть свои кейсы, которые они приводят в пример", - отметил Федоров.

Глава Минцифры также сообщил, что указанный вопрос находится в ведении Госслужбы специальной связи и защиты информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Американцы используют для этой цели смартфоны Blackberry на одноименной системе.
Вы, конечно попытаетесь изобрести велосипед, но с вероятностью 100% ничего хорошего не придумаете, зато угробите миллионы бюджетных денег.
Ну и на закуску: вы сами сливаете кацапам всю информацию, поэтому можно предположить, что защита вам нужна исключительно для того, что бы ваши "договорняки" не стали достоянием общественности.
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04.03.2021 11:06
+4
Причем Полный!
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04.03.2021 11:04
+2
Хуавей? Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров - Цензор.НЕТ 9454
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04.03.2021 11:02
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Хуавей? Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров - Цензор.НЕТ 9454
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04.03.2021 11:02 Ответить
Причем Полный!
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04.03.2021 11:04 Ответить
Потрібна не урядова а військова мережа закритого зв'язку якої досі немає навіть на папері а чиновники просто отримають обмежений доступ до військової системи зв'язку! Будувати окремих систему зв'язку для чиновників під час війни не маючи військової системи зв'язку - це дебілізм!
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04.03.2021 18:21 Ответить
Бред. Значит слушать и писать компромат будут избранные для дальнейшего использования и шантажа. это как сейчас сливаются все электронные ведомости документы для лже кредиторов и рейдерства.
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04.03.2021 11:03 Ответить
Так? https://youtu.be/-UJEjfPN2Pg?t=350

Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров - Цензор.НЕТ 324
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04.03.2021 11:08 Ответить
Американцы используют для этой цели смартфоны Blackberry на одноименной системе.
Вы, конечно попытаетесь изобрести велосипед, но с вероятностью 100% ничего хорошего не придумаете, зато угробите миллионы бюджетных денег.
Ну и на закуску: вы сами сливаете кацапам всю информацию, поэтому можно предположить, что защита вам нужна исключительно для того, что бы ваши "договорняки" не стали достоянием общественности.
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04.03.2021 11:06 Ответить
Тепер ніхто не дізнається що анал-табу
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04.03.2021 11:11 Ответить
О я не знав що в Україні є міністерство цифрової трансформації...становіццо все чудесатее і чудесатее...
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04.03.2021 11:10 Ответить
Є. Спеціально для Фьодорова, куратора ботоферми ;ЗЕ!диджитал; тепленьке місце створили.
А ботофермою зараз керує рига Подоляк. До речі, а на біса їм захищені смартфони, якщо Зеленський зберігає свої файли на російському ;Яндекс диску;?
Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров - Цензор.НЕТ 2709
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04.03.2021 12:26 Ответить
Телефонное право возвращается с приходом совдеповских менеджеров Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров - Цензор.НЕТ 7156 При ЦК КПСС тоже была такая малая спец связь
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04.03.2021 11:15 Ответить
Данная спец связь защищает коррупцию в КУМОВСКОЙ Украине Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров - Цензор.НЕТ 6438
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04.03.2021 11:17 Ответить
по ходу группу в вайбере создадут. для чего потратят пару сотен лямов грн.
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04.03.2021 11:18 Ответить
"а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой" Источник: https://censor.net/ru/n3251382

Створити державного мобільного оператора з захищеними серверами? Де ви гроші на це візьмете? Бубочка від "великого крадівництва" не відмовиться!
Ну а про смартфон - насмішив! Де ви його плануєте виготовляти? Чи захищений зв'язок буде на смартфонах "Мейд ін Чіна" з ОС "мейд ін ЮеСеЙ"?
Вони там хоч уявляють: скільки грошей на це треба??? Де вони їх візьмуть?
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04.03.2021 13:10 Ответить
Интересно кто будет ключи для защищенной правительственной мобильной связи клепать, тот и будет слушать все переговоры. Для существующих в Украине старых "желтых" телефонные терминалов клепает росия, т.к. у нас нет своего производства ключей для спец аппаратуры как и самой спец-аппаратуры собственного производства.
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04.03.2021 16:18 Ответить
Захищений мобільний урядовий зв'язок запущений іще у 2005 році.
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04.03.2021 16:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CA5AJz_4W0s&feature=youtu.be
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04.03.2021 16:42 Ответить
 
 