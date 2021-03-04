Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров
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Министерство цифровой трансформации Украины планирует запуск защищенной правительственной мобильной связи.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в интервью заявил глава министерства Михаил Федоров.
"Мы хотим в этом году, вместе с Госспецсвязи, улучшить качество правительственной связи, заменить старые "желтые" телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Это тоже будет выполнять роль правительственной связи", - рассказал глава Минцифры.
По словам министра, уже в конце текущего года в Украине появятся первые такие смартфоны.
"Подобные решения работают в ряде стран, есть несколько вендоров, которые предлагают подобные решения. У каждого бренда есть свои кейсы, которые они приводят в пример", - отметил Федоров.
Глава Минцифры также сообщил, что указанный вопрос находится в ведении Госслужбы специальной связи и защиты информации.
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Вы, конечно попытаетесь изобрести велосипед, но с вероятностью 100% ничего хорошего не придумаете, зато угробите миллионы бюджетных денег.
Ну и на закуску: вы сами сливаете кацапам всю информацию, поэтому можно предположить, что защита вам нужна исключительно для того, что бы ваши "договорняки" не стали достоянием общественности.
А ботофермою зараз керує рига Подоляк. До речі, а на біса їм захищені смартфони, якщо Зеленський зберігає свої файли на російському ;Яндекс диску;?
Створити державного мобільного оператора з захищеними серверами? Де ви гроші на це візьмете? Бубочка від "великого крадівництва" не відмовиться!
Ну а про смартфон - насмішив! Де ви його плануєте виготовляти? Чи захищений зв'язок буде на смартфонах "Мейд ін Чіна" з ОС "мейд ін ЮеСеЙ"?
Вони там хоч уявляють: скільки грошей на це треба??? Де вони їх візьмуть?