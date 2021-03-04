Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України планує запуск захищеного урядового мобільного зв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава міністерства Михайло Федоров.

"Ми хочемо в цьому році, разом з Держспецзв'язку, поліпшити якість урядового зв'язку, замінити старі "жовті" телефонні термінали на сучасні, а також почати запуск захищеного урядового мобільного зв'язку: розробити смартфони із захищеною операційною системою. Це теж буде виконувати роль урядового зв'язку", - розповів глава Мінцифри.

За словами міністра, вже в кінці поточного року в Україні з'являться перші такі смартфони.

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"Подібні рішення працюють в низці країн, є кілька вендорів, які пропонують подібні рішення. У кожного бренду є свої кейси, які вони наводять як приклад", - зазначив Федоров.

Глава Мінцифри також повідомив, що зазначене питання перебуває у віданні Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації.