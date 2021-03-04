Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров
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Міністерство цифрової трансформації України планує запуск захищеного урядового мобільного зв'язку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава міністерства Михайло Федоров.
"Ми хочемо в цьому році, разом з Держспецзв'язку, поліпшити якість урядового зв'язку, замінити старі "жовті" телефонні термінали на сучасні, а також почати запуск захищеного урядового мобільного зв'язку: розробити смартфони із захищеною операційною системою. Це теж буде виконувати роль урядового зв'язку", - розповів глава Мінцифри.
За словами міністра, вже в кінці поточного року в Україні з'являться перші такі смартфони.
"Подібні рішення працюють в низці країн, є кілька вендорів, які пропонують подібні рішення. У кожного бренду є свої кейси, які вони наводять як приклад", - зазначив Федоров.
Глава Мінцифри також повідомив, що зазначене питання перебуває у віданні Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації.
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Вы, конечно попытаетесь изобрести велосипед, но с вероятностью 100% ничего хорошего не придумаете, зато угробите миллионы бюджетных денег.
Ну и на закуску: вы сами сливаете кацапам всю информацию, поэтому можно предположить, что защита вам нужна исключительно для того, что бы ваши "договорняки" не стали достоянием общественности.
А ботофермою зараз керує рига Подоляк. До речі, а на біса їм захищені смартфони, якщо Зеленський зберігає свої файли на російському ;Яндекс диску;?
Створити державного мобільного оператора з захищеними серверами? Де ви гроші на це візьмете? Бубочка від "великого крадівництва" не відмовиться!
Ну а про смартфон - насмішив! Де ви його плануєте виготовляти? Чи захищений зв'язок буде на смартфонах "Мейд ін Чіна" з ОС "мейд ін ЮеСеЙ"?
Вони там хоч уявляють: скільки грошей на це треба??? Де вони їх візьмуть?