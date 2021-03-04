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Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України планує запуск захищеного урядового мобільного зв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава міністерства Михайло Федоров.

"Ми хочемо в цьому році, разом з Держспецзв'язку, поліпшити якість урядового зв'язку, замінити старі "жовті" телефонні термінали на сучасні, а також почати запуск захищеного урядового мобільного зв'язку: розробити смартфони із захищеною операційною системою. Це теж буде виконувати роль урядового зв'язку", - розповів глава Мінцифри.

За словами міністра, вже в кінці поточного року в Україні з'являться перші такі смартфони.

Також читайте: До кінця року онлайн-прописку запустять по всій країні, - Федоров

"Подібні рішення працюють в низці країн, є кілька вендорів, які пропонують подібні рішення. У кожного бренду є свої кейси, які вони наводять як приклад", - зазначив Федоров.

Глава Мінцифри також повідомив, що зазначене питання перебуває у віданні Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Американцы используют для этой цели смартфоны Blackberry на одноименной системе.
Вы, конечно попытаетесь изобрести велосипед, но с вероятностью 100% ничего хорошего не придумаете, зато угробите миллионы бюджетных денег.
Ну и на закуску: вы сами сливаете кацапам всю информацию, поэтому можно предположить, что защита вам нужна исключительно для того, что бы ваши "договорняки" не стали достоянием общественности.
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04.03.2021 11:06
+4
Причем Полный!
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04.03.2021 11:04
+2
Хуавей? Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров - Цензор.НЕТ 9454
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04.03.2021 11:02
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Хуавей? Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров - Цензор.НЕТ 9454
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04.03.2021 11:02 Відповісти
Причем Полный!
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04.03.2021 11:04 Відповісти
Потрібна не урядова а військова мережа закритого зв'язку якої досі немає навіть на папері а чиновники просто отримають обмежений доступ до військової системи зв'язку! Будувати окремих систему зв'язку для чиновників під час війни не маючи військової системи зв'язку - це дебілізм!
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04.03.2021 18:21 Відповісти
Бред. Значит слушать и писать компромат будут избранные для дальнейшего использования и шантажа. это как сейчас сливаются все электронные ведомости документы для лже кредиторов и рейдерства.
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04.03.2021 11:03 Відповісти
Так? https://youtu.be/-UJEjfPN2Pg?t=350

Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров - Цензор.НЕТ 324
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04.03.2021 11:08 Відповісти
Американцы используют для этой цели смартфоны Blackberry на одноименной системе.
Вы, конечно попытаетесь изобрести велосипед, но с вероятностью 100% ничего хорошего не придумаете, зато угробите миллионы бюджетных денег.
Ну и на закуску: вы сами сливаете кацапам всю информацию, поэтому можно предположить, что защита вам нужна исключительно для того, что бы ваши "договорняки" не стали достоянием общественности.
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04.03.2021 11:06 Відповісти
Тепер ніхто не дізнається що анал-табу
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04.03.2021 11:11 Відповісти
О я не знав що в Україні є міністерство цифрової трансформації...становіццо все чудесатее і чудесатее...
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04.03.2021 11:10 Відповісти
Є. Спеціально для Фьодорова, куратора ботоферми ;ЗЕ!диджитал; тепленьке місце створили.
А ботофермою зараз керує рига Подоляк. До речі, а на біса їм захищені смартфони, якщо Зеленський зберігає свої файли на російському ;Яндекс диску;?
Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров - Цензор.НЕТ 2709
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04.03.2021 12:26 Відповісти
Телефонное право возвращается с приходом совдеповских менеджеров Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров - Цензор.НЕТ 7156 При ЦК КПСС тоже была такая малая спец связь
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04.03.2021 11:15 Відповісти
Данная спец связь защищает коррупцию в КУМОВСКОЙ Украине Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров - Цензор.НЕТ 6438
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04.03.2021 11:17 Відповісти
по ходу группу в вайбере создадут. для чего потратят пару сотен лямов грн.
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04.03.2021 11:18 Відповісти
"а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой" Источник: https://censor.net/ru/n3251382

Створити державного мобільного оператора з захищеними серверами? Де ви гроші на це візьмете? Бубочка від "великого крадівництва" не відмовиться!
Ну а про смартфон - насмішив! Де ви його плануєте виготовляти? Чи захищений зв'язок буде на смартфонах "Мейд ін Чіна" з ОС "мейд ін ЮеСеЙ"?
Вони там хоч уявляють: скільки грошей на це треба??? Де вони їх візьмуть?
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04.03.2021 13:10 Відповісти
Интересно кто будет ключи для защищенной правительственной мобильной связи клепать, тот и будет слушать все переговоры. Для существующих в Украине старых "желтых" телефонные терминалов клепает росия, т.к. у нас нет своего производства ключей для спец аппаратуры как и самой спец-аппаратуры собственного производства.
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04.03.2021 16:18 Відповісти
Захищений мобільний урядовий зв'язок запущений іще у 2005 році.
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04.03.2021 16:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CA5AJz_4W0s&feature=youtu.be
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04.03.2021 16:42 Відповісти
 
 