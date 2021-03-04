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Как только придет моя очередь, я с удовольствием провакцинируюсь, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Как только придет моя очередь, я с удовольствием провакцинируюсь, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль готов провакцинироваться от коронавируса, когда придет его очередь.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только будет возможность и придет моя очередь, я с удовольствием публично провакцинируюсь", - заявил он.

Он уточнил, что намерен сделать это, чтобы показать, что вакцинация - критически важная составляющая национальной безопасности государства.

Кроме этого премьер также отметил, что в Украине возможно будут немного смещены этапы вакцинации, чтобы избежать выбрасывания неиспользованных доз вакцин. По его словам, на вакцинацию будут приглашать людей из следующего этапа при наличии неиспользованных доз препарата.

Шмыгаль также уточнил, что когда будет сформирован список ожидавших на получение прививки, из него также, возможно, будут приглашать людей для проведения иммунизации в случае наличия неиспользованных доз.

Читайте также: За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль

Автор: Ірина Дашківська
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04.03.2021 12:49 Ответить
А навіщо чекати черги, є залишок у флаконі, щоб не виливати, взяв і провакцинувався...?Легко...! А може він там щось знає таке...?
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04.03.2021 13:23 Ответить
шмигаль-брехло і ссучене чьмо.
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04.03.2021 12:52 Ответить
Даже отмазаться от этого индийско-китайского говна не способно по-человечески.
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04.03.2021 12:53 Ответить
Пошел бы только без брюк на камеру укололся витаминами, и делов, потому что с голым верхом уже фоткались.
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04.03.2021 12:56 Ответить
мышьяком.
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04.03.2021 13:00 Ответить
ну вот как можно ему верить- говорит , что стоит в очереди
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04.03.2021 13:02 Ответить
Лохів розводить...?
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04.03.2021 13:24 Ответить
Із задоволенням? Та сим вони там коляться, вибачте, вакцинуються, що після ін'єкції у них стільки задоволення? І чому там у них така черга?
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04.03.2021 13:05 Ответить
прям із задоволенням? це якесь збочення?
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04.03.2021 13:23 Ответить
вы же говорили что утилизируете неиспользованные вакцины из вскрытой упаковки, мог бы ими и уколоться, если бы умел организовать процесс...
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04.03.2021 13:39 Ответить
Шмигаль не знає від чого задоволення отримують? Бреше. Або ж імпотент.
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04.03.2021 14:06 Ответить
Да он уже провакцинироваля американской вакциной еще в январе одним из первых.
А теперь отмораживается, ведь это секрет.
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04.03.2021 15:52 Ответить
 
 