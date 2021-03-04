Как только придет моя очередь, я с удовольствием провакцинируюсь, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль готов провакцинироваться от коронавируса, когда придет его очередь.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только будет возможность и придет моя очередь, я с удовольствием публично провакцинируюсь", - заявил он.

Он уточнил, что намерен сделать это, чтобы показать, что вакцинация - критически важная составляющая национальной безопасности государства.

Кроме этого премьер также отметил, что в Украине возможно будут немного смещены этапы вакцинации, чтобы избежать выбрасывания неиспользованных доз вакцин. По его словам, на вакцинацию будут приглашать людей из следующего этапа при наличии неиспользованных доз препарата.

Шмыгаль также уточнил, что когда будет сформирован список ожидавших на получение прививки, из него также, возможно, будут приглашать людей для проведения иммунизации в случае наличия неиспользованных доз.

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