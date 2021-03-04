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Щойно прийде моя черга, я із задоволенням провакцинуюся, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Щойно прийде моя черга, я із задоволенням провакцинуюся, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль готовий провакцинуватися від коронавірусу, коли прийде його черга.

Про це сьогодні в ході пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки буде можливість і прийде моя черга, я з задоволенням публічно провакцинуюся", - заявив він.

Він уточнив, що має намір зробити це, щоб показати, що вакцинація - критично важлива складова національної безпеки держави.

Крім цього, прем'єр також зазначив, що в Україні можливо будуть трохи зміщені етапи вакцинації, щоб уникнути викидання невикористаних доз вакцин. За його словами, на вакцинацію запрошуватимуть людей з наступного етапу за наявності невикористаних доз препарату.

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Шмигаль також уточнив, що коли буде сформований список тих, хто очікує на отримання щеплення, з нього також, можливо, будуть запрошувати людей для проведення імунізації в разі наявності невикористаних доз.

Автор: Анастасія Потіха
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04.03.2021 12:49 Відповісти
А навіщо чекати черги, є залишок у флаконі, щоб не виливати, взяв і провакцинувався...?Легко...! А може він там щось знає таке...?
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04.03.2021 13:23 Відповісти
шмигаль-брехло і ссучене чьмо.
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04.03.2021 12:52 Відповісти
Даже отмазаться от этого индийско-китайского говна не способно по-человечески.
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04.03.2021 12:53 Відповісти
Пошел бы только без брюк на камеру укололся витаминами, и делов, потому что с голым верхом уже фоткались.
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04.03.2021 12:56 Відповісти
мышьяком.
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04.03.2021 13:00 Відповісти
ну вот как можно ему верить- говорит , что стоит в очереди
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04.03.2021 13:02 Відповісти
Лохів розводить...?
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04.03.2021 13:24 Відповісти
Із задоволенням? Та сим вони там коляться, вибачте, вакцинуються, що після ін'єкції у них стільки задоволення? І чому там у них така черга?
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04.03.2021 13:05 Відповісти
прям із задоволенням? це якесь збочення?
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04.03.2021 13:23 Відповісти
вы же говорили что утилизируете неиспользованные вакцины из вскрытой упаковки, мог бы ими и уколоться, если бы умел организовать процесс...
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04.03.2021 13:39 Відповісти
Шмигаль не знає від чого задоволення отримують? Бреше. Або ж імпотент.
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04.03.2021 14:06 Відповісти
Да он уже провакцинироваля американской вакциной еще в январе одним из первых.
А теперь отмораживается, ведь это секрет.
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04.03.2021 15:52 Відповісти
 
 