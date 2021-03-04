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Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН

Здоров’ю українців загрожує не лише пандемія COVID-19, але й "інфодемія" - недостовірна і неточна інформація про те, як з нею боротися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у висновках дослідження, проведеного на прохання Програми розвитку ООН і Дитячого фонду (ЮНІСЕФ).

Його автори попереджають, що будь-які конспірологічні теорії і "рецепти" лікування призводять лише до зростання випадків зараження небезпечним вірусом і можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю.

Протягом дев'яти місяців - з березня по листопад 2020 року, використовуючи новітні інструменти моніторингу та аналізу, група експертів компанії SemanticForce на замовлення ООН проаналізувала в соціальних мережах і в українських онлайн-ЗМІ понад 30 мільйонів повідомлень, пов'язаних з тематикою COVID-19. У результаті було виявлено 250 тисяч повідомлень дезінформаційного характеру - від конспірологічних теорій про походження вірусу до відверто неправдивої інформації щодо щеплень, методів лікування та профілактики інфекції.

Також читайте: Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус

У ході дослідження було встановлено, що вся ця дезінформація негативно впливає на поведінку людей, зокрема їхню готовність дотримуватися необхідних заходів обережності - носити маски, дотримуватися фізичної дистанції тощо. Багато повідомлень направлені на підрив довіри населення до вакцин. Така "інфодемія", на думку авторів доповіді, загрожує зростанням рівня захворюваності на COVID-19.

У виявлених дезінформаційних постах у соцмережах і публікаціях використовуються різного роду маніпуляційні прийоми, в них подається нерідко свідомо неправдива інформація. У багатьох матеріалах читачам нав'язують конспірологічні теорії про походження вірусу або намагаються їх переконати в тому, що жодного вірусу немає взагалі.

"У процесі нашого дослідження було встановлено, що, об'єднуючи зусилля уряду, ЗМІ, громадських лідерів та інших надійних джерел, можна стимулювати поширення достовірної інформації про COVID-19 і долати небезпеку дезінформації", - зазначила постійна представниця Програми розвитку ООН Дафіна Герчева.

У межах дослідження паралельно з моніторингом соціальних медіа було опитано 1000 українців щодо того, що вони знають про пандемію. Приблизно третина з них вважають, що в них низькі шанси заразитися новим коронавірусом. У процесі цього опитування було встановлено, що основними джерелами інформації для громадян України є соціальні медіа. Про це сказали 42 відсотки опитаних. Для 26 відсотків головне джерело інформації - телебачення. Але при цьому більшість українців зазначали, що не завжди довіряють тому, що чують і читають, а покладаються переважно на інформацію від медиків.

Також читайте: МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
А что есть украинские соц сети? Украинские соцсети заполнены фейками о коронавирусе, - ООН - Цензор.НЕТ 7166 Украинские соцсети заполнены фейками о коронавирусе, - ООН - Цензор.НЕТ 4868 Украинские соцсети заполнены фейками о коронавирусе, - ООН - Цензор.НЕТ 4897
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04.03.2021 11:29
+3
Українські соцмережі заповнені недовірою до брехливої зелені.
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04.03.2021 11:29
+3
А это, дорогие товарищи из ООН, следствие того, что нигде больше в мире нет такой высокой концентрации вирусологов на тысячу населения, как в Украине!
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04.03.2021 12:30
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А что есть украинские соц сети? Украинские соцсети заполнены фейками о коронавирусе, - ООН - Цензор.НЕТ 7166 Украинские соцсети заполнены фейками о коронавирусе, - ООН - Цензор.НЕТ 4868 Украинские соцсети заполнены фейками о коронавирусе, - ООН - Цензор.НЕТ 4897
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04.03.2021 11:29 Відповісти
Ну Цензор, наприклад.
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04.03.2021 11:31 Відповісти
Цензор не соц сєть, а форум
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04.03.2021 11:33 Відповісти
Цензор - это кап сеть! Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 8844
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04.03.2021 11:45 Відповісти
форумьі входят в общее понятие соцсеть по определению "общение в интернете, обмен мнением"
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04.03.2021 12:22 Відповісти
однокласники, вконтакте, украинский сегмент фейсбука, и локальньіе форумьі.
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04.03.2021 12:21 Відповісти
однокласники и вконтакте - не украинские соцсети
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04.03.2021 12:28 Відповісти
так фейсбук тоже. но везьде есть укринский сегмент. не тупи.
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04.03.2021 12:35 Відповісти
1) однокласники и вконтакте в Украине официально забанены, а Фейсбук - нет

2) о каком "укринский сегменте" речь? Фейсбук, например, локализован, там есть украинский интерфейс. в однокласниках и вконтакте - есть?
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04.03.2021 12:45 Відповісти
самое большое стадо в мире- это рашистское. Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 435
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04.03.2021 13:21 Відповісти
там стадо не только украинских парнокопытных. это платформа для граждан ссср, которые до сих пор отказываются признавать реальность и, кто открыто, кто в глубине души, мечтают о возрождении "великой" страны с самым вкусным мороженым. а сколько такой скотинки испражняется в ютьюбе...
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04.03.2021 14:06 Відповісти
и тьі хочешь сказать, что там не срут в голову на тему прививок?
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04.03.2021 14:09 Відповісти
нет, не хочу - там таки срут. но это не украинский ресурс.
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04.03.2021 14:12 Відповісти
пока там есть украинцьі, то єто и их ресурс. и там срут им в голову. если срут русским, то отлично. єто стадо должно вьіделятся в нормальной толпе.
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04.03.2021 14:14 Відповісти
ну, если так, то украинцы туда не ходят. там пасется стадо совков. и если они хотят, чтобы им срали в голову, то пусть. і якщо вони дослухавши сі до "мудрих" порад всі геть повиздихають я за ними не сумуватиму
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04.03.2021 14:21 Відповісти
блеан, так совков и в Украине валом. и они там сидят. и получают в голову контрольную дозу. Даже русские училки в Германии все еще срут детям совком в голову.
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04.03.2021 14:26 Відповісти
я не пастух брату моему (с) каждый - кузнец своего несчастья.
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04.03.2021 14:51 Відповісти
так а че тьі тут спорил-то?
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04.03.2021 15:26 Відповісти
действительно, спорить не о чем - однокласники и вконтакте - не украинские соцсети
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04.03.2021 15:28 Відповісти
но там срут в голову.
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04.03.2021 15:32 Відповісти
масса украинской ваты пуская слюну смотрит киселева, соловьева и прочий помет но это не делает сруТВ украинским медиа
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04.03.2021 15:44 Відповісти
но признаешь, что срут. єтого достаточно.
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04.03.2021 15:54 Відповісти
Українські соцмережі заповнені недовірою до брехливої зелені.
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04.03.2021 11:29 Відповісти
САМИ ЭТО И ДЕЛАЮТ И БОРЯТСЯ С САМИМ СОБОЙ ,,,,, что бы бабло выделенное раздеребанить ,,,,,,,,,,,,,, обычные схемы вороватого правительсва уже и в школах знают !!!!!!!!!
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04.03.2021 11:31 Відповісти
І у першу чергу дезінформація йде з "Мінсраву.
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04.03.2021 11:31 Відповісти
З ВОЗу, де й досі все вивчають, встановлюють, передбачають.
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04.03.2021 12:02 Відповісти
подготовка к законодательному закручиванию гаек в свободе интернет общения и выражения своего мнения.
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04.03.2021 11:33 Відповісти
Украинские соцсети заполнены фейками о коронавирусе, - ООН - Цензор.НЕТ 8331
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04.03.2021 11:33 Відповісти
так может не было и буковеля? и людям всё это приснилось? )
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04.03.2021 11:34 Відповісти
"...с марта по ноябрь 2020 года..." саме тоді в нас з'явились і"велюри" і "чемпіони" ...і "велике будівництво"...то опублікували лише зараз Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 6614 ..в свинячий голос...
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04.03.2021 16:29 Відповісти
Особенно удивляют оценки вакцин.....эта плохая -это лучше !??? Господа ,ВСЕ вакцины (абсолютное большинство) делают в Индии ! Мощнейшая фарм .индустрия создана англичанами и производит широчайшую гамму лекарств и бак.препаратов. Люди часто даже не догадываются где произведено то или иное средство. Сегодня и Зенеку и Пфайфер и Спутник и т.д. -всё выпускают в Индии.
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04.03.2021 11:40 Відповісти
Для Европы Пфайзер в Бельгии делают например.
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04.03.2021 12:06 Відповісти
у Пфайзера завод в Германии.
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04.03.2021 12:30 Відповісти
и в США.
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04.03.2021 13:03 Відповісти
я про Европу. но у них четкое разделение труда - на заводе в Германии, наример, делают препараты для всего мира, в том числе и для рынка США
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04.03.2021 14:10 Відповісти
Вражає те, що у більшості не виникає сумнівів щодо абсолютно маніпулятивних і шахрайських методів оцінки "ефективності" цих вакцин.
Покоління неучів та двійочників виросло і заполонило світ.
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04.03.2021 13:41 Відповісти
"250 тисяч повідомлень дезінформаційного характеру - від конспірологічних теорій про походження вірусу до відверто неправдивої інформації щодо щеплень, методів лікування та профілактики інфекції."- Це тому що CDC у свому звіті признала що крім барановірусу інших не виділено в жодній лабораторії світу.
Просто новини науки доходять до ООН і ЮНІСЕФ регулярно, раз на 5 років за допомогою укрпошти! Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 3007
""У процесі нашого дослідження було встановлено, що, об'єднуючи зусилля уряду, ЗМІ, громадських лідерів та інших надійних джерел, можна стимулювати поширення достовірної інформації про COVID-19 і долати небезпеку дезінформації", - зазначила постійна представниця Програми розвитку ООН Дафіна Герчева."- з кожного ануса віщає вже цей барановірус!
Дафіна Герчева -напевно планує стати міністром правди ООН? Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 707
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04.03.2021 11:49 Відповісти
Согласен, вакцинироваться нужно абсолютно всем. Если говорить цинично, то, что 2 % умрут в результате осложнений - это факт. Но это в разы меньше, чем умрет людей от Ковида не вакцинированных.
Враги и полезные идиоты будут концентрировать все внимание именно на этих 2% умерших от осложнений.

Для выживания нации нужно в принудительном порядке вакцинировать всех. А враги(кацапы) разгоняя дичь про вакцинацию и вакцины у нас, у себя на кацапстане вакцинируют вату быстрыми темпами своей ветеринарной фуфло-псевдо-вакциной, потому шо понимают, это все равно лучше чем быть без иммунитета.
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04.03.2021 11:55 Відповісти
ко не с нами тот против нас? было, проходили, в 38м.
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04.03.2021 13:03 Відповісти
навіщо усіх? 99.5% інфікованих мають легкий та середній перебіг, а інфікуються далеко не всі
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04.03.2021 13:39 Відповісти
Сподіваюсь, що саме ти легко здохнеш від легкого та середнього перебігу.
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04.03.2021 13:49 Відповісти
на те він і легкий, що від нього не здихають, тупа ти дурепа
я вже такий мав минулого літа, вистачило однієї таблетки парацетамолу, щоб видужати
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04.03.2021 13:50 Відповісти
Брешеш, падло! Тупа нікчема ти троляча.
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04.03.2021 13:52 Відповісти
йди вже вколися водою з Гангу і здохни
пухом земля
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04.03.2021 13:54 Відповісти
Нульовка срана? Ти звідки тут взялося?
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04.03.2021 13:57 Відповісти
Це платна інформація.
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04.03.2021 13:58 Відповісти
Зараз модератор безкоштовно з тобою розбереться.
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04.03.2021 14:00 Відповісти
Просто жах. Я ж не переживу.
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04.03.2021 14:02 Відповісти
Звичайно, що не переживеш. Горбатько ж твій не пережив, дотриндівся. Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 6826
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04.03.2021 14:25 Відповісти
Мене так радує, як ти борешся за своє право жити у всеохоплюючій брехні.
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04.03.2021 14:28 Відповісти
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04.03.2021 14:40 Відповісти
В тебе дуже багатий словниковий запас.
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04.03.2021 16:36 Відповісти
Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 402 Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 6773
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04.03.2021 16:40 Відповісти
Бот якийсь. Ще й глючний.
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04.03.2021 16:43 Відповісти
Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 3367
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04.03.2021 16:49 Відповісти
Я 100 разів на день чую маячню , а вакцинуватися буду при першій можливості . Так може не змі і соцмережі винні , а брани , які вірять різній ху..і ?
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04.03.2021 12:08 Відповісти
ну не всі такі як ти. кожен рік у світ зі школи виходять нові і нові продукти недоколиханої школи.
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04.03.2021 12:24 Відповісти
Перепрошую , я Вас не зрозумів . І чому на "ти" ? Ми , здається , не знайомі .
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04.03.2021 19:32 Відповісти
о, ти новенький, ще дикий. а я не розумію, чого ти як вчилка причепився до ТИ, коли тобі дали позитивний комент, який на тебе аж ніяк не наїзжає і ніяк не критикує, а констатує факт, що окрім тебе розумного є можливо 73% недоумків.
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04.03.2021 20:00 Відповісти
"які вірять різній ху..і" пише безмізкий раб зомбоящика
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04.03.2021 13:38 Відповісти
Дивлюсь , Ви встигли багатьом розповісти про себе . Мені більше не треба , дякую .
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04.03.2021 19:36 Відповісти
Це ніби хтось заліз в соцмережі, а не науковий журнал Природна медицина і не доктор Ральф Барік на весь світ заявив ось в цій статті"A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence за цим посилання https://www.nature.com/articles/nm.3985 Щоб довго мурижити статтю скажу коротко. Був вірус підковоносного кажана, від був не заразний для людини, але ми тут в США в лабораторії зробили з нього настільки патогенним що його не беруть навіть ліки від вірусу *****. Далі говорить не лікар горлоухоніс районної поліклініки, а Нобелівський лауреат він сказав наступне - COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу ». Далі коли в ЄС об'явили пандемію (про яку довго з 2015 року попереджував Білл Гейтс , що працьовав над Віндоус, а виявляється думав про пандемії), вірно - 13 березня в п'ятницю 2020, хоч ВООЗ об'явила пандемію 11 березня 2020. Тобто, є над чим потерти потилиці в трибуналі ООН. Тут пахне недобрими ігрищами мальтузіанців.
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04.03.2021 12:08 Відповісти
Читайте : "Для дома і сємьі" , "шахмати на сєлє" і "молодой агроном" . Не хочете ? А навіщо тоді таке ґ цитуєте ?
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04.03.2021 19:40 Відповісти
А ти що можеш процитувати окрім брехні з дебіловізору?
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05.03.2021 00:30 Відповісти
Цитую тобі останній раз : від'є..сь !
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05.03.2021 06:28 Відповісти
Це точно! І восновному їх ці фейки розповсюджують такі, як степанов, ляшко і інша шушара, що на цій "пандемії" гарно руки нагріють...
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04.03.2021 12:16 Відповісти
Особисто мене переконати у чомусь майже неможливо, багато хто пробував та нічого у них не вийшло. Всі хто поширює фейки про ковід та не втомлюється переконувати, що ковід - це вигадка, всі ці злодії обов'язково захворіють. Захворіють у важкій формі, тому що карму ще ніхто не відміняв.
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04.03.2021 12:17 Відповісти
Головне для тебе й далі сліпо вірити дебіловізору. Там говорять лише чисту правду.
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04.03.2021 13:37 Відповісти
Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 2563
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04.03.2021 13:49 Відповісти
правда в очі коле? іди ще послухай казочки степанова
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04.03.2021 13:51 Відповісти
Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 6701
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04.03.2021 13:53 Відповісти
Только украинские?! Соцсети?! Мне сегодня форумчанин Цензора прислал ссылку на статью в НАУЧНОМ индийском журнале, где Ковид был назван РЕТРОВИРУСОМ. То есть, поставлен в одном ряду с ВИЧ, который необратимо встраивается в геном клеток организма (отсюда и сложности в его лечении и вакцине от него).
Может, прежде чем мониторить соцсети, ООН хотя бы "научные" журналы почистит?
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04.03.2021 12:18 Відповісти
А это, дорогие товарищи из ООН, следствие того, что нигде больше в мире нет такой высокой концентрации вирусологов на тысячу населения, как в Украине!
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04.03.2021 12:30 Відповісти
Зате дебілів, які сліпо вірять зомбоящику, позбавлені критичного мислення і бажання інтелектуально розвиватися, хоть греблю гати.
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04.03.2021 13:36 Відповісти
Украинские?Соцсети? Ню-ню....
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04.03.2021 12:54 Відповісти
на фига было сложные исследования проводить.? Спросили бы у меня, я бы и так им то же самое рассказал
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04.03.2021 13:08 Відповісти
Здоровью украинцев угрожает не только пандемия COVID-19, но и "инфодемия" - недостоверная и неточная информация о том, как с ней бороться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выводах исследования, проведенного по просьбе Программы развития ООН и Детского фонда (ЮНИСЕФ). Источник: https://censor.net/ru/n3251392

НЄ, А ШО, ВСЬО ПРАВІЛЬНО - НАФІГ СЛІДКУВАТИ ЗА ЗДОРОВЯМ, МОЖНА БУХАТИ, КУРИТИ, ЇСТИ СМІТТЯ, ГОЛОВНЕ ЩОБ ВАКЦИНОЮ ШИРНУТИСЬ І ВСЕ БУДЕ ГАРАЗД ЗІ ЗДОРОВЯМ Українські соцмережі заповнені фейками про коронавірус, - ООН - Цензор.НЕТ 4615
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04.03.2021 15:06 Відповісти
https://pogliad.ua/ru/news/chernovtsy/piket-pid-cherniveckoyu-oda-**********-obicyayut-viyti-na-robochi-miscya-403668#comments

Почитайте, це рівень наших співгромадян.
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04.03.2021 15:20 Відповісти
Я мав на увазі коменти.
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04.03.2021 15:21 Відповісти
А який Ваш рівень? Бути юридично безграмотним бидлом, яке не розуміє, що за діючим законодавством карантин не може бути введений без надзвичайного стану?
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05.03.2021 00:33 Відповісти
вот тут на сайте потужно-боты фейки мечут.
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04.03.2021 19:34 Відповісти
 
 