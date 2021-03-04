Украинские соцсети заполнены фейками о коронавирусе, - ООН
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Здоровью украинцев угрожает не только пандемия COVID-19, но и "инфодемия" - недостоверная и неточная информация о том, как с ней бороться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выводах исследования, проведенного по просьбе Программы развития ООН и Детского фонда (ЮНИСЕФ).
Его авторы предупреждают, что всякого рода конспирологические теории и "рецепты" лечения ведут только к росту случаев заражения опасным вирусом и могут нанести непоправимый вред здоровью.
В течение девяти месяцев - с марта по ноябрь 2020 года, используя новейшие инструменты мониторинга и анализа, группа экспертов компании "SemanticForce" по заказу ООН проанализировала в социальных сетях и в украинских онлайн СМИ более 30 миллионов сообщений, связанных с тематикой COVID-19. В результате было выявлено 250 тысяч сообщений дезинформационного характера - от конспирологических теорий о происхождении вируса до откровенно ложной информации относительно прививок, методов лечения и профилактики инфекции.
В ходе исследования было установлено, что вся эта дезинформация негативно влияет на поведение людей, в частности их готовность придерживаться необходимых мер предосторожности - носить маски, соблюдать физическую дистанцию и т.д.. Многие сообщения направлены на подрыв доверия населения к вакцинам. Такая "инфодемия", по мнению авторов доклада, чревата ростом уровня заболеваемости COVID-19.
В обнаруженных дезинформационных постах в соцсетях и публикациях используются разного рода манипуляционные приемы, в них подается нередко заведомо ложная информация. Во многих материалах читателям навязывают конспирологические теории о происхождении вируса, или пытаются их убедить в том, что никакого вируса нет вообще.
"В процессе нашего исследования было установлено, что, объединяя усилия правительства, СМИ, общественных лидеров и других надежных источников, можно стимулировать распространение достоверной информации о COVID-19 и преодолевать опасность дезинформации", - отметила постоянный представитель Программы развития ООН Дафина Герчева.
В рамках исследования параллельно с мониторингом социальных медиа было опрошено 1000 украинцев по поводу того, что они знают о пандемии. Примерно треть из них считают, что у них низкие шансы заразиться новым коронавирусом. В ходе этого опроса было установлено, что основными источниками информации для граждан Украины являются социальные медиа. Об этом сказали 42 процента опрошенных. Для 26 процентов главный источник информации – телевидение. Но при этом большинство украинцев отмечали, что не всегда доверяют тому, что слышат и читают, а полагаются, в основном, на информацию от медиков.
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2) о каком "укринский сегменте" речь? Фейсбук, например, локализован, там есть украинский интерфейс. в однокласниках и вконтакте - есть?
Покоління неучів та двійочників виросло і заполонило світ.
Просто новини науки доходять до ООН і ЮНІСЕФ регулярно, раз на 5 років за допомогою укрпошти!
""У процесі нашого дослідження було встановлено, що, об'єднуючи зусилля уряду, ЗМІ, громадських лідерів та інших надійних джерел, можна стимулювати поширення достовірної інформації про COVID-19 і долати небезпеку дезінформації", - зазначила постійна представниця Програми розвитку ООН Дафіна Герчева."- з кожного ануса віщає вже цей барановірус!
Дафіна Герчева -напевно планує стати міністром правди ООН?
Враги и полезные идиоты будут концентрировать все внимание именно на этих 2% умерших от осложнений.
Для выживания нации нужно в принудительном порядке вакцинировать всех. А враги(кацапы) разгоняя дичь про вакцинацию и вакцины у нас, у себя на кацапстане вакцинируют вату быстрыми темпами своей ветеринарной фуфло-псевдо-вакциной, потому шо понимают, это все равно лучше чем быть без иммунитета.
я вже такий мав минулого літа, вистачило однієї таблетки парацетамолу, щоб видужати
пухом земля
Может, прежде чем мониторить соцсети, ООН хотя бы "научные" журналы почистит?
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выводах исследования, проведенного по просьбе Программы развития ООН и Детского фонда (ЮНИСЕФ). Источник: https://censor.net/ru/n3251392
НЄ, А ШО, ВСЬО ПРАВІЛЬНО - НАФІГ СЛІДКУВАТИ ЗА ЗДОРОВЯМ, МОЖНА БУХАТИ, КУРИТИ, ЇСТИ СМІТТЯ, ГОЛОВНЕ ЩОБ ВАКЦИНОЮ ШИРНУТИСЬ І ВСЕ БУДЕ ГАРАЗД ЗІ ЗДОРОВЯМ
Почитайте, це рівень наших співгромадян.