Судьи КС не поделили кресло Тупицкого и устроили перепалку: У нас что изменилась схема рассадки в зале? Займите свое место
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Заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого в четверг во время рассмотрения дела по представлению Уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".
По этому поводу состоялась перепалка между Головатым и судьей Александром Литвиновым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой нга Укринформ.
"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?" - спросил Литвинов.
"Я оставлю этот вопрос без ответа", - парировал Головатый.
"Займите тогда свое место", - продолжал Литвинов, на что Головатый не ответил.
"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного Суда Украины", - настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.
На период отстранения председателя КС Тупицкого на заседаниях Большой Палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый, однако до 4 марта он это осуществлял со своего места.
29 декабря 2020 года Президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Такое решение он принял "после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайство Офиса Генерального прокурора". Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в даче ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. 26 февраля 2021 года Президент продлил еще на месяц отстранение Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда. 19 января Управление госохраны сообщило, что не допустило Тупицкого в здание КС по результатам запроса Государственного бюро расследований. В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию производства в отношении него. 3 февраля Верховный Суд отказался открывать производство по отстранению председателя КСУ.
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а може то головна вимога для такого статусу у тій канторі.
Скажи лиш, як сідать! -
Щоб буть музикою, потрібне тут уміння
Та трохи тонших би ушей,- їм одмовляє Соловей,-
Тож, як сідати - сварки марні,
Бо з вас музики незугарні.
Первый сезон "95 квартал: Выше закона."
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
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"І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу?" (с)