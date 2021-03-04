Судьи КС не поделили кресло Тупицкого и устроили перепалку: У нас что изменилась схема рассадки в зале? Займите свое место

Заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого в четверг во время рассмотрения дела по представлению Уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

По этому поводу состоялась перепалка между Головатым и судьей Александром Литвиновым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой нга Укринформ.

"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?" - спросил Литвинов.

"Я оставлю этот вопрос без ответа", - парировал Головатый.

"Займите тогда свое место", - продолжал Литвинов, на что Головатый не ответил.

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"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного Суда Украины", - настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.

На период отстранения председателя КС Тупицкого на заседаниях Большой Палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый, однако до 4 марта он это осуществлял со своего места.

29 декабря 2020 года Президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Такое решение он принял "после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайство Офиса Генерального прокурора". Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в даче ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. 26 февраля 2021 года Президент продлил еще на месяц отстранение Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда. 19 января Управление госохраны сообщило, что не допустило Тупицкого в здание КС по результатам запроса Государственного бюро расследований. В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию производства в отношении него. 3 февраля Верховный Суд отказался открывать производство по отстранению председателя КСУ.