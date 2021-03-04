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Будет проведено исследование уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Будет проведено исследование уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине, - Ляшко

В Украине будет проведено исследование уровня коллективного иммунитета у COVID-19. К нему привлекут около 10 тысяч украинцев.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сероэпидемиологическое исследование в Украине проводится за инициативой аппарата СНБО. К выборке привлекут 10 тысяч украинцев, у них будет забрана кровь. В крови будет исследовано наличие иммуноглобулина G к вирусу SARS-CoV-2", - сказал Ляшко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Хто вже вакцінувався, не забувайте періодично підходити до вишок 5G, щоб оновити прошивку чіпу.
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04.03.2021 15:06 Ответить
Сметанат борщу

Хто вже вакцінувався, не забувайте періодично підходити до вишок 5G, щоб оновити прошивку чіпу.
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04.03.2021 15:09 Ответить
Это, что, уже больше не на чем воровать? Потому решили своровать на "исследованиях"?
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04.03.2021 15:21 Ответить
Може інтелект з іммунітетом переплутав??🤔
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04.03.2021 15:26 Ответить
Це у творчому колективі 95 Кварталу?
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04.03.2021 15:52 Ответить
 
 