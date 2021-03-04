Будет проведено исследование уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине, - Ляшко

В Украине будет проведено исследование уровня коллективного иммунитета у COVID-19. К нему привлекут около 10 тысяч украинцев.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сероэпидемиологическое исследование в Украине проводится за инициативой аппарата СНБО. К выборке привлекут 10 тысяч украинцев, у них будет забрана кровь. В крови будет исследовано наличие иммуноглобулина G к вирусу SARS-CoV-2", - сказал Ляшко.

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