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Буде проведено дослідження рівня колективного імунітету до COVID-19 в Україні, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Буде проведено дослідження рівня колективного імунітету до COVID-19 в Україні, - Ляшко

В Україні буде проведено дослідження рівня колективного імунітету у COVID-19. До нього залучать близько 10 тисяч українців.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сірковоепідеміологічне дослідження в Україні проводиться за ініціативою апарату РНБО. До вибірки залучать 10 тисяч українців, у них буде забрана кров. У крові буде досліджено наявність імуноглобуліну G до вірусу SARS-CoV-2", - сказав Ляшко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Хто вже вакцінувався, не забувайте періодично підходити до вишок 5G, щоб оновити прошивку чіпу.
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04.03.2021 15:06 Відповісти
Сметанат борщу

Хто вже вакцінувався, не забувайте періодично підходити до вишок 5G, щоб оновити прошивку чіпу.
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04.03.2021 15:09 Відповісти
Это, что, уже больше не на чем воровать? Потому решили своровать на "исследованиях"?
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04.03.2021 15:21 Відповісти
Може інтелект з іммунітетом переплутав??🤔
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04.03.2021 15:26 Відповісти
Це у творчому колективі 95 Кварталу?
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04.03.2021 15:52 Відповісти
 
 