"Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В партии "Слуга народа" поддерживают уменьшение количественного состава народных депутатов до 300.
Об этом сообщил глава партии, первый заместитель главы парламентской фракции СН Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы готовы законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об уменьшении количества народных депутатов как минимум еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что существует позиция президента, неоднократно озвученная, это было и в предвыборной программе партии", - сказал Корниенко.
Он подчеркнул, что законопроект подготовлен и его можно выносить на голосование. "Подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как коллеги за него будут голосовать", - отметил народный депутат.
Корниенко также напомнил, что граждане Украины поддержали уменьшение состава парламента до 300 народных депутатов и во время опроса, инициированного президентом Зеленским в октябре прошлого года.
Напоминаем, Комитет по вопросам правовой политики 14 января рекомендовал Верховной Раде одобрить в целом (финальный вариант) изменения в Конституцию об уменьшении количественного состава парламента. 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.
Пожалуйста, подождите...
-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:
а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,
б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)
в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам
г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах
д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)
є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування
з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету
ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)
и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування
То ще й ...
"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).
-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону
-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!
Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...
Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
https://petition.president.gov.ua/petition/112254
БанкІД - можна отримати у банку, інтернет-банкінгом якого користуєтесь як фізична особа. Я сам так по БанкІД заходу (не Приват, не Моно, не російські банки)
Процвітаючі
Польща - 460 депутатів.
Франція - 577 депутатів.
Германія - 709 депутатів
І т.д.
Проблема не в кількості депутатів, а в якості того моностада та ригів, які сидять у ВР України.
300.
статистика від якогось чайки- до дупи..
бо це демагогія..
В 2000 році не було російської збройної агресії
-Ну,что вы!Это несчастные сироты.Жертвы войны и обстоятельств.Пропадут ведь без бюджета
Трійкою б все й вирішували...
І бабусє бєнє дешевше вийде...
ви йо..нулись!?
Партия должна существовать исключительно на членских взносах.
И потом если я голосовал за партию которая не прошла почему я должен оплачивать содержание слуг и опзж к примеру?
Хай их будет 1000, пусть пашут, их труднее (или дороже) буде купувати)))