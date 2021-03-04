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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В партии "Слуга народа" поддерживают уменьшение количественного состава народных депутатов до 300.

Об этом сообщил глава партии, первый заместитель главы парламентской фракции СН Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы готовы законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об уменьшении количества народных депутатов как минимум еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что существует позиция президента, неоднократно озвученная, это было и в предвыборной программе партии", - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что законопроект подготовлен и его можно выносить на голосование. "Подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как коллеги за него будут голосовать", - отметил народный депутат.

Корниенко также напомнил, что граждане Украины поддержали уменьшение состава парламента до 300 народных депутатов и во время опроса, инициированного президентом Зеленским в октябре прошлого года.

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Напоминаем, Комитет по вопросам правовой политики 14 января рекомендовал Верховной Раде одобрить в целом (финальный вариант) изменения в Конституцию об уменьшении количественного состава парламента. 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Точно. Потрібно зменшити. Закупка 300 депутан обійдеться бабломойському- ахметову дешевше.
Процвітаючі
Польща - 460 депутатів.
Франція - 577 депутатів.
Германія - 709 депутатів "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8142
І т.д.
Проблема не в кількості депутатів, а в якості того моностада та ригів, які сидять у ВР України.
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04.03.2021 17:41
+11
Прошу підтримати петицію про НЕПРИПУСТИМІСТЬ скорочення кількості депутатів ВРУ до 300:
https://petition.president.gov.ua/petition/112254
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04.03.2021 17:38
+10
Дуже великі витрати на підкуп депутатів тому, весь час ми чуємо про скоротшення корпусу. А я б навпаки довів до 600 аби корумповані скотиняки роззорилися на хабарах.
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04.03.2021 17:42
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и ста бездельников бы хватило "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 658
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04.03.2021 17:27 Ответить
что ты несёшь убогий, ВР это единственный более ли менее адекватный орган в Украине
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04.03.2021 17:46 Ответить
Доки? Доки різного роду махінаторам будуть створюватися в Україні тепличні умови?

-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:

а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,

б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)

в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам

г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах

д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)

є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування

з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету

ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)

и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування

То ще й ...

"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).

-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону

-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!

Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...

Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
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04.03.2021 18:21 Ответить
клоун клоуну глаз не выбьет .
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04.03.2021 17:27 Ответить
какая прелесть - и чтоб 290 были типа опзж и их прототипов, а остальные - бют... вот тогда заживем...
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04.03.2021 17:33 Ответить
И я поддерживаю. Для начала выкинуть клоунов из ВР- как раз до 300 и останется. "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8371
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04.03.2021 17:35 Ответить
ну так як клоуни монобільшість, а устроїли полювання на зажоп, то по-дурному казати, що вони самі себе випхають )))
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04.03.2021 21:08 Ответить
Прошу підтримати петицію про НЕПРИПУСТИМІСТЬ скорочення кількості депутатів ВРУ до 300:
https://petition.president.gov.ua/petition/112254
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04.03.2021 17:38 Ответить
До задниці ті петиції, яв ці ігри не граю з того часу, як Порошенко зарубав першу петицію, яка набрала більше ніж достатньо голосів.
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04.03.2021 17:43 Ответить
За допомогою попереднього (тепер) аккаунту, - хер зайдеш.
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04.03.2021 17:52 Ответить
Попередній спосіб входу (по ідент. коду) вже відключили ще місяців 3 тому. Тепер треба або по ЕЦП, або BankID.
БанкІД - можна отримати у банку, інтернет-банкінгом якого користуєтесь як фізична особа. Я сам так по БанкІД заходу (не Приват, не Моно, не російські банки)
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04.03.2021 17:56 Ответить
Это ты меня послал за то, что я людям правду говорю?
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04.03.2021 18:39 Ответить
Точно. Потрібно зменшити. Закупка 300 депутан обійдеться бабломойському- ахметову дешевше.
Процвітаючі
Польща - 460 депутатів.
Франція - 577 депутатів.
Германія - 709 депутатів "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8142
І т.д.
Проблема не в кількості депутатів, а в якості того моностада та ригів, які сидять у ВР України.
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04.03.2021 17:41 Ответить
Ти диви, а я ще й скромний. Думаю що, німецька модель нам підійде і особисто я за 710 депутатів.
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04.03.2021 17:45 Ответить
В нас нема депутатiв.В нас тадепути.Це як ложные опята грибочки "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9016
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04.03.2021 17:52 Ответить
Причому здешевлення утримання 'своєї ВР' на всіх етапах. Менше треба вкладатися щоб провести свою фракцію, менше треба вкладатися в конверти протягом 5 років. Меншу кількість докупляти 'сторонніх' голосів, якщо на якісь голосування не хватає.
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04.03.2021 18:15 Ответить
референдум 2000 року визначив відношення НАРОДУ УКРАЇНИ до питання кількості депутатів.
300.

статистика від якогось чайки- до дупи..
бо це демагогія..
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04.03.2021 18:16 Ответить
Не треба маніпулювати!
В 2000 році не було російської збройної агресії
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04.03.2021 18:43 Ответить
в Англии - 1400 (2 палаты).
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05.03.2021 00:32 Ответить
Дуже великі витрати на підкуп депутатів тому, весь час ми чуємо про скоротшення корпусу. А я б навпаки довів до 600 аби корумповані скотиняки роззорилися на хабарах.
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04.03.2021 17:42 Ответить
Это эти объедают старушек?Предлагают попросить их выйти вон.
-Ну,что вы!Это несчастные сироты.Жертвы войны и обстоятельств.Пропадут ведь без бюджета
"Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3556 "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8726
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04.03.2021 17:45 Ответить
А чому не до трьох???
Трійкою б все й вирішували...
І бабусє бєнє дешевше вийде...
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04.03.2021 17:46 Ответить
Достаточно сделать выборы только на мажоритарной основе. А членство в партии (за счёт её имиджа) должно давать кандидату преимущество в выборной гонке. Запретить любые официальные коалиции и объединения в раде (каждый должен сам отвечать за свои действия). И тогда олигархам будет очень сложно и дорого влиять на депутатов.
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04.03.2021 17:49 Ответить
знову мажоритарка?
ви йо..нулись!? "Слуга народу" підтримує зменшення кількості нардепів до 300, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9308
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04.03.2021 18:17 Ответить
На самом деле то шо нам выдают за выборы на партийной основе по факту в нормальных странах мажоритарка.
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04.03.2021 18:22 Ответить
Ну и мне не очень хочется платить на содержание чьих то партий)
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04.03.2021 18:25 Ответить
нехай тоді партії утримує коломойський. Він же гроші дає виключно на суспільне благо, так само і на ваше.
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04.03.2021 19:31 Ответить
У нас все партии карманные. И мы только удешевляем их содержание владельцам.
Партия должна существовать исключительно на членских взносах.
И потом если я голосовал за партию которая не прошла почему я должен оплачивать содержание слуг и опзж к примеру?
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04.03.2021 20:52 Ответить
згоден, але допоки в нас не побудована судова система, жодна партія в нас навіть не виникне.
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04.03.2021 21:12 Ответить
І населення до 3 мільйонів. Більше обслуги непотрібно.
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04.03.2021 17:53 Ответить
Логіка олігархів зрозуміла: чим менша кількість депутатів, тим легше їх купити або шантажувати. А тупий нарід тішиться, ніби-то від зменшення кількості депутатів їм відразу пАкращання настане. Тут навпаки, потрібно збільшувати їх кількість, щоб максимально збільшити представництво народу (не наріду) у законодавчому органі.
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04.03.2021 18:06 Ответить
если нормально работать, то и 450 шт очень мало. проблема в том, что собралось кодло даунов в большинстве своем.
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04.03.2021 18:07 Ответить
количество депутатов уменьшат, а вот расходы на содержание Рады останется таким же, вот увидите! а олигархам купить 300 депутатов - раз плюнуть
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05.03.2021 00:29 Ответить
Меньше депутатів, меньше грошів на їх підкуп. Подівіться на кількість депутатів в інших країнах виходячи із чисельності населення. Просто потрібно прийняти міри які б зменшити підкуп і в рази збдільшити терміни увязнення А особливо простий спосіб відкликання депутата і його арешт за порушення норм законів і невиконнання своїх обіцянок.
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04.03.2021 18:09 Ответить
ще одна ідіотична ідея-надіятись на якийсь "відклик депутата" "Слуга народу" підтримує зменшення кількості нардепів до 300, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6822
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04.03.2021 18:20 Ответить
згоден. Треба їх вибирати пожиттєво і зробити можливим передавати у спадщину.
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04.03.2021 19:33 Ответить
А я за збiльшення депутатского корпусу и за зменшення його обслуги та пiльг!
Хай их будет 1000, пусть пашут, их труднее (или дороже) буде купувати)))
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04.03.2021 20:26 Ответить
Хоть что то полезное может и примут!
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04.03.2021 23:20 Ответить
Як я бачу то, нормальна Конституція і установчі закони приймаються тільки тими, хто силою засновував держави. Тільки люди, які піднімали народ і клали життя за державу здатні закладати фундаменти. Оця вся шваль, яка за крадені гроші купила собі "благородсттво" може тільки розвалювати.
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05.03.2021 08:57 Ответить
 
 