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Новини Політика України
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"Слуга народу" підтримує зменшення кількості нардепів до 300, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У партії "Слуга народу" підтримують зменшення кількісного складу народних депутатів до 300

Про це повідомив лідер партії, перший заступник голови парламентської фракції СН Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми готові законопроєкт про внесення змін до Конституції України щодо зменшення кількості народних депутатів щонайменше ще раз обговорити на фракції, але я не думаю, що багато хто буде проти, тому що є позиція президента, неодноразово озвучена, це було і в передвиборчій програмі партії", - сказав Корнієнко.

Він наголосив, що законопроєкт підготовлений і його можна виносити на голосування. "Почекаємо, коли законопроєкт опиниться в залі, і подивимося, як колеги за нього голосуватимуть", - зазначив народний депутат.

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Корнієнко також нагадав, що громадяни України підтримали зменшення складу парламенту до 300 народних депутатів і під час опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським у жовтні минулого року.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики 14 січня рекомендував Верховній Раді схвалити в цілому (фінальний варіант) зміни до Конституції про зменшення кількісного складу парламенту. 4 лютого 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до ст. 76 і 77 Конституції України", яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300 і обирати їх за пропорційною системою.
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Топ коментарі
+16
Точно. Потрібно зменшити. Закупка 300 депутан обійдеться бабломойському- ахметову дешевше.
Процвітаючі
Польща - 460 депутатів.
Франція - 577 депутатів.
Германія - 709 депутатів "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8142
І т.д.
Проблема не в кількості депутатів, а в якості того моностада та ригів, які сидять у ВР України.
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04.03.2021 17:41
+11
Прошу підтримати петицію про НЕПРИПУСТИМІСТЬ скорочення кількості депутатів ВРУ до 300:
https://petition.president.gov.ua/petition/112254
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04.03.2021 17:38
+10
Дуже великі витрати на підкуп депутатів тому, весь час ми чуємо про скоротшення корпусу. А я б навпаки довів до 600 аби корумповані скотиняки роззорилися на хабарах.
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04.03.2021 17:42
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и ста бездельников бы хватило "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 658
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04.03.2021 17:27 Відповісти
что ты несёшь убогий, ВР это единственный более ли менее адекватный орган в Украине
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04.03.2021 17:46 Відповісти
Доки? Доки різного роду махінаторам будуть створюватися в Україні тепличні умови?

-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:

а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,

б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)

в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам

г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах

д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)

є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування

з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету

ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)

и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування

То ще й ...

"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).

-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону

-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!

Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...

Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
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04.03.2021 18:21 Відповісти
клоун клоуну глаз не выбьет .
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04.03.2021 17:27 Відповісти
какая прелесть - и чтоб 290 были типа опзж и их прототипов, а остальные - бют... вот тогда заживем...
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04.03.2021 17:33 Відповісти
И я поддерживаю. Для начала выкинуть клоунов из ВР- как раз до 300 и останется. "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8371
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04.03.2021 17:35 Відповісти
ну так як клоуни монобільшість, а устроїли полювання на зажоп, то по-дурному казати, що вони самі себе випхають )))
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04.03.2021 21:08 Відповісти
Прошу підтримати петицію про НЕПРИПУСТИМІСТЬ скорочення кількості депутатів ВРУ до 300:
https://petition.president.gov.ua/petition/112254
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04.03.2021 17:38 Відповісти
До задниці ті петиції, яв ці ігри не граю з того часу, як Порошенко зарубав першу петицію, яка набрала більше ніж достатньо голосів.
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04.03.2021 17:43 Відповісти
За допомогою попереднього (тепер) аккаунту, - хер зайдеш.
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04.03.2021 17:52 Відповісти
Попередній спосіб входу (по ідент. коду) вже відключили ще місяців 3 тому. Тепер треба або по ЕЦП, або BankID.
БанкІД - можна отримати у банку, інтернет-банкінгом якого користуєтесь як фізична особа. Я сам так по БанкІД заходу (не Приват, не Моно, не російські банки)
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04.03.2021 17:56 Відповісти
Это ты меня послал за то, что я людям правду говорю?
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04.03.2021 18:39 Відповісти
Точно. Потрібно зменшити. Закупка 300 депутан обійдеться бабломойському- ахметову дешевше.
Процвітаючі
Польща - 460 депутатів.
Франція - 577 депутатів.
Германія - 709 депутатів "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8142
І т.д.
Проблема не в кількості депутатів, а в якості того моностада та ригів, які сидять у ВР України.
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04.03.2021 17:41 Відповісти
Ти диви, а я ще й скромний. Думаю що, німецька модель нам підійде і особисто я за 710 депутатів.
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04.03.2021 17:45 Відповісти
В нас нема депутатiв.В нас тадепути.Це як ложные опята грибочки "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9016
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04.03.2021 17:52 Відповісти
Причому здешевлення утримання 'своєї ВР' на всіх етапах. Менше треба вкладатися щоб провести свою фракцію, менше треба вкладатися в конверти протягом 5 років. Меншу кількість докупляти 'сторонніх' голосів, якщо на якісь голосування не хватає.
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04.03.2021 18:15 Відповісти
референдум 2000 року визначив відношення НАРОДУ УКРАЇНИ до питання кількості депутатів.
300.

статистика від якогось чайки- до дупи..
бо це демагогія..
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04.03.2021 18:16 Відповісти
Не треба маніпулювати!
В 2000 році не було російської збройної агресії
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04.03.2021 18:43 Відповісти
в Англии - 1400 (2 палаты).
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05.03.2021 00:32 Відповісти
Дуже великі витрати на підкуп депутатів тому, весь час ми чуємо про скоротшення корпусу. А я б навпаки довів до 600 аби корумповані скотиняки роззорилися на хабарах.
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04.03.2021 17:42 Відповісти
Это эти объедают старушек?Предлагают попросить их выйти вон.
-Ну,что вы!Это несчастные сироты.Жертвы войны и обстоятельств.Пропадут ведь без бюджета
"Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3556 "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8726
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04.03.2021 17:45 Відповісти
А чому не до трьох???
Трійкою б все й вирішували...
І бабусє бєнє дешевше вийде...
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04.03.2021 17:46 Відповісти
Достаточно сделать выборы только на мажоритарной основе. А членство в партии (за счёт её имиджа) должно давать кандидату преимущество в выборной гонке. Запретить любые официальные коалиции и объединения в раде (каждый должен сам отвечать за свои действия). И тогда олигархам будет очень сложно и дорого влиять на депутатов.
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04.03.2021 17:49 Відповісти
знову мажоритарка?
ви йо..нулись!? "Слуга народу" підтримує зменшення кількості нардепів до 300, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9308
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04.03.2021 18:17 Відповісти
На самом деле то шо нам выдают за выборы на партийной основе по факту в нормальных странах мажоритарка.
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04.03.2021 18:22 Відповісти
Ну и мне не очень хочется платить на содержание чьих то партий)
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04.03.2021 18:25 Відповісти
нехай тоді партії утримує коломойський. Він же гроші дає виключно на суспільне благо, так само і на ваше.
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04.03.2021 19:31 Відповісти
У нас все партии карманные. И мы только удешевляем их содержание владельцам.
Партия должна существовать исключительно на членских взносах.
И потом если я голосовал за партию которая не прошла почему я должен оплачивать содержание слуг и опзж к примеру?
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04.03.2021 20:52 Відповісти
згоден, але допоки в нас не побудована судова система, жодна партія в нас навіть не виникне.
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04.03.2021 21:12 Відповісти
І населення до 3 мільйонів. Більше обслуги непотрібно.
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04.03.2021 17:53 Відповісти
Логіка олігархів зрозуміла: чим менша кількість депутатів, тим легше їх купити або шантажувати. А тупий нарід тішиться, ніби-то від зменшення кількості депутатів їм відразу пАкращання настане. Тут навпаки, потрібно збільшувати їх кількість, щоб максимально збільшити представництво народу (не наріду) у законодавчому органі.
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04.03.2021 18:06 Відповісти
если нормально работать, то и 450 шт очень мало. проблема в том, что собралось кодло даунов в большинстве своем.
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04.03.2021 18:07 Відповісти
количество депутатов уменьшат, а вот расходы на содержание Рады останется таким же, вот увидите! а олигархам купить 300 депутатов - раз плюнуть
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05.03.2021 00:29 Відповісти
Меньше депутатів, меньше грошів на їх підкуп. Подівіться на кількість депутатів в інших країнах виходячи із чисельності населення. Просто потрібно прийняти міри які б зменшити підкуп і в рази збдільшити терміни увязнення А особливо простий спосіб відкликання депутата і його арешт за порушення норм законів і невиконнання своїх обіцянок.
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04.03.2021 18:09 Відповісти
ще одна ідіотична ідея-надіятись на якийсь "відклик депутата" "Слуга народу" підтримує зменшення кількості нардепів до 300, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6822
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04.03.2021 18:20 Відповісти
згоден. Треба їх вибирати пожиттєво і зробити можливим передавати у спадщину.
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04.03.2021 19:33 Відповісти
А я за збiльшення депутатского корпусу и за зменшення його обслуги та пiльг!
Хай их будет 1000, пусть пашут, их труднее (или дороже) буде купувати)))
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04.03.2021 20:26 Відповісти
Хоть что то полезное может и примут!
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04.03.2021 23:20 Відповісти
Як я бачу то, нормальна Конституція і установчі закони приймаються тільки тими, хто силою засновував держави. Тільки люди, які піднімали народ і клали життя за державу здатні закладати фундаменти. Оця вся шваль, яка за крадені гроші купила собі "благородсттво" може тільки розвалювати.
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05.03.2021 08:57 Відповісти
 
 