"Слуга народу" підтримує зменшення кількості нардепів до 300, - Корнієнко
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У партії "Слуга народу" підтримують зменшення кількісного складу народних депутатів до 300
Про це повідомив лідер партії, перший заступник голови парламентської фракції СН Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми готові законопроєкт про внесення змін до Конституції України щодо зменшення кількості народних депутатів щонайменше ще раз обговорити на фракції, але я не думаю, що багато хто буде проти, тому що є позиція президента, неодноразово озвучена, це було і в передвиборчій програмі партії", - сказав Корнієнко.
Він наголосив, що законопроєкт підготовлений і його можна виносити на голосування. "Почекаємо, коли законопроєкт опиниться в залі, і подивимося, як колеги за нього голосуватимуть", - зазначив народний депутат.
Корнієнко також нагадав, що громадяни України підтримали зменшення складу парламенту до 300 народних депутатів і під час опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським у жовтні минулого року.
Нагадаємо, комітет з питань правової політики 14 січня рекомендував Верховній Раді схвалити в цілому (фінальний варіант) зміни до Конституції про зменшення кількісного складу парламенту. 4 лютого 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до ст. 76 і 77 Конституції України", яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300 і обирати їх за пропорційною системою.
Будь ласка, зачекайте...
-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:
а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,
б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)
в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам
г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах
д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)
є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування
з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету
ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)
и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування
То ще й ...
"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).
-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону
-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!
Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...
Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
https://petition.president.gov.ua/petition/112254
БанкІД - можна отримати у банку, інтернет-банкінгом якого користуєтесь як фізична особа. Я сам так по БанкІД заходу (не Приват, не Моно, не російські банки)
Процвітаючі
Польща - 460 депутатів.
Франція - 577 депутатів.
Германія - 709 депутатів
І т.д.
Проблема не в кількості депутатів, а в якості того моностада та ригів, які сидять у ВР України.
300.
статистика від якогось чайки- до дупи..
бо це демагогія..
В 2000 році не було російської збройної агресії
-Ну,что вы!Это несчастные сироты.Жертвы войны и обстоятельств.Пропадут ведь без бюджета
Трійкою б все й вирішували...
І бабусє бєнє дешевше вийде...
ви йо..нулись!?
Партия должна существовать исключительно на членских взносах.
И потом если я голосовал за партию которая не прошла почему я должен оплачивать содержание слуг и опзж к примеру?
Хай их будет 1000, пусть пашут, их труднее (или дороже) буде купувати)))