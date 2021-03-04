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"Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что мутировавший штамм коронавируса не влияет на ход вакцинальной кампании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Ляшко заявил в ходе пресс-конференции.

"Выявление британской мутации коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. Британская мутация не влияет эффективность вакцинации. Выявление британского штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости соблюдать противоэпидемические меры", - отметил главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила на анализ еще 48 образцов от тяжелых COVID-пациентов, чтобы узнать насколько распространен "британский" штамм.

Также читайте: Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививок в сутки, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Деяких блогерів купили, і вони вчора заволали дурними голосами:"Індійський шмурдяк - це АстраЗенека"
1. Эта индийская вакцина - не AstraZeneca.
Потому что ее производят не на мощностях AstraZeneca, а на собственном производстве - Serum institute of India.
Производят по технологическому процессу, предоставленному компанией AstraZenecа, но это не контрактное производство, а просто передача технологической документации.
То есть, никакого дополнительного контроля AstraZeneca ни над технологией производства, ни над результатом - там нет.
Поэтому вакцина называется CoviShield, а не «COVID-19 Vaccine AstraZeneca».

"Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3774

2. CoviShield и «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» - две абсолютно разных вакцины.
Тут даже не применим термин «дженерик», т.е. копия. Иммунобиологические препараты не бывают «копиями», они бывают биологически-подобными - «биосимилярами».
В частности, фармакологи говорят, что индусы на своем производстве неизбежно должны будут адаптировать техкарту переданного AstraZeneca процесса, например, в индийской вакцине будет однозначно больше консервантов и буферов, которые призваны обеспечить сохранность вакцины при более высоких температурах хранения. В Индии прямо сейчас проходят испытания AstraZeneca и CoviShield на предмет эффективности и побочных эффектов. Пока не в пользу завезённой к нам.

3. Никакого «дополнительного контроля качества» агентство Crown Agents, через которое закуплена эта вакцина, не производит, это не их деятельность. Они осуществляют консалтинг по организации закупки, и сопровождают процесс.

4. Главное, что особо настораживает.
Serum institute of India имеет достаточно поганое производство, у которого нет сертификата GMP, выданного страной со строгой регуляторной системой. У него есть только переквалификация ВОЗа, а это намного менее жесткие требования. В 2018 году наша украинская Гослекслужба отказалась выдать сертификат GMP этому производству, т.к. инспекция производства выявила три критических, и восемь существенных нарушений.
В целом, ВОЗ не рекомендует CoviShield, тем не менее она уже используется в Африке и некоторых странах Азии (Бутан, Бангладеш), причём поставки индийской вакцины бесплатные.

5. А про качество серумовских вакцин можно судить по массовым побочкам от их АКДСки и массовых отказов мам прививать детей вакцинами этого производителя. В 2008 году, проводилась массовая вакцинация от кори, вакциной этого же производителя, при этом 200 детей заболели и 1 ребенок умер, после чего в 2009 году вся оставшаяся партия вакцины была уничтожена.

6. Вот ещё важный момент: оказывается, в европейских странах CoviShield признана неэффективной для людей из наибольшей группы риска - 55-65 лет и старше (собственно, ради кого все эти карантины и локдауны вводились), в связи с чем ее применение этой категории НЕ показано.
Возникает вопрос: зачем ее вообще привезли в Украину?

7. Нет никаких гарантий в том, что вакцинация CoviShield позволит въехать в Европу.
Там уже ведутся консультации о т.н. «прививочном паспорте», но с ориентацией на Pfizer/BioNTech, Moderna и оригинальную AstraZeneca.
Таким образом, хотя и есть две вакцины, относящиеся к одному типу, но они НЕ равноценны по свойствам.
Мы закупили худшую. Ту, что осталась невостребованной.
Да ещё и не по рыночной цене: при отпускной в 2,74$ за дозу, мы заплатили из бюджета целых 17$.
Да к тому же - не всем подходящую. Такая вот она - провальная вакцинация...
А.Андреева
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04.03.2021 17:42
+6
Бедные сиротки, "слуги народа", всё о народе думают, бедолаги...

"Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3622
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04.03.2021 17:44
+4
Где это чучело откопали? Что Оно бредит? Его на освидетельствование в Павловскую , а не замминистра. Хотя видать он там с соратниками по разуму.
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04.03.2021 17:36
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Правила форума Совет форумчан
А що він може розказати? Не про повернення ж вакцини AstraZeneka з ПАР виробнику через неефективність до нових штамів https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/16/7283574/
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04.03.2021 17:32 Ответить
Где это чучело откопали? Что Оно бредит? Его на освидетельствование в Павловскую , а не замминистра. Хотя видать он там с соратниками по разуму.
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04.03.2021 17:36 Ответить
он как народный синоптик .
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04.03.2021 17:41 Ответить
скорее шарлатан составитель гороскопов.
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04.03.2021 17:44 Ответить
Деяких блогерів купили, і вони вчора заволали дурними голосами:"Індійський шмурдяк - це АстраЗенека"
1. Эта индийская вакцина - не AstraZeneca.
Потому что ее производят не на мощностях AstraZeneca, а на собственном производстве - Serum institute of India.
Производят по технологическому процессу, предоставленному компанией AstraZenecа, но это не контрактное производство, а просто передача технологической документации.
То есть, никакого дополнительного контроля AstraZeneca ни над технологией производства, ни над результатом - там нет.
Поэтому вакцина называется CoviShield, а не «COVID-19 Vaccine AstraZeneca».

"Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3774

2. CoviShield и «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» - две абсолютно разных вакцины.
Тут даже не применим термин «дженерик», т.е. копия. Иммунобиологические препараты не бывают «копиями», они бывают биологически-подобными - «биосимилярами».
В частности, фармакологи говорят, что индусы на своем производстве неизбежно должны будут адаптировать техкарту переданного AstraZeneca процесса, например, в индийской вакцине будет однозначно больше консервантов и буферов, которые призваны обеспечить сохранность вакцины при более высоких температурах хранения. В Индии прямо сейчас проходят испытания AstraZeneca и CoviShield на предмет эффективности и побочных эффектов. Пока не в пользу завезённой к нам.

3. Никакого «дополнительного контроля качества» агентство Crown Agents, через которое закуплена эта вакцина, не производит, это не их деятельность. Они осуществляют консалтинг по организации закупки, и сопровождают процесс.

4. Главное, что особо настораживает.
Serum institute of India имеет достаточно поганое производство, у которого нет сертификата GMP, выданного страной со строгой регуляторной системой. У него есть только переквалификация ВОЗа, а это намного менее жесткие требования. В 2018 году наша украинская Гослекслужба отказалась выдать сертификат GMP этому производству, т.к. инспекция производства выявила три критических, и восемь существенных нарушений.
В целом, ВОЗ не рекомендует CoviShield, тем не менее она уже используется в Африке и некоторых странах Азии (Бутан, Бангладеш), причём поставки индийской вакцины бесплатные.

5. А про качество серумовских вакцин можно судить по массовым побочкам от их АКДСки и массовых отказов мам прививать детей вакцинами этого производителя. В 2008 году, проводилась массовая вакцинация от кори, вакциной этого же производителя, при этом 200 детей заболели и 1 ребенок умер, после чего в 2009 году вся оставшаяся партия вакцины была уничтожена.

6. Вот ещё важный момент: оказывается, в европейских странах CoviShield признана неэффективной для людей из наибольшей группы риска - 55-65 лет и старше (собственно, ради кого все эти карантины и локдауны вводились), в связи с чем ее применение этой категории НЕ показано.
Возникает вопрос: зачем ее вообще привезли в Украину?

7. Нет никаких гарантий в том, что вакцинация CoviShield позволит въехать в Европу.
Там уже ведутся консультации о т.н. «прививочном паспорте», но с ориентацией на Pfizer/BioNTech, Moderna и оригинальную AstraZeneca.
Таким образом, хотя и есть две вакцины, относящиеся к одному типу, но они НЕ равноценны по свойствам.
Мы закупили худшую. Ту, что осталась невостребованной.
Да ещё и не по рыночной цене: при отпускной в 2,74$ за дозу, мы заплатили из бюджета целых 17$.
Да к тому же - не всем подходящую. Такая вот она - провальная вакцинация...
А.Андреева
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04.03.2021 17:42 Ответить
Пане, Маркиз, дякую за інформацію, яка допоможе хоча б комусь, нехай тим, хто не входить в 73%, зробити правильний вибір.
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05.03.2021 15:04 Ответить
І що дивно ! Всі як один , арійці !😆
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04.03.2021 17:46 Ответить
А вакцинация повлияет на эффективность британского штампа ?
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04.03.2021 17:44 Ответить
Будуть вакцинувать шмурдяком в три дорога , навіть якщо почнеться землетрус . Потрібно всім прикладаться , до чудотворного асфальту , Каламокши . Саме йому передав Янілох , ковідний фонд , на ремонт доріг!😈
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04.03.2021 17:44 Ответить
Кто бы сомневался! Индийская вакцина, половина происхождения которой засекречено. Как бы там вообще Спутник-5 не оказался. Эффективность никакая.
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04.03.2021 17:44 Ответить
особливо на вакцинацією водою з священного Гангу
Божа благодать!
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04.03.2021 17:51 Ответить
Не знаю,що Ляшко мав на увазi.В принципе так.Как штамм может влиять на уже принятые решения о вакцинации?!Никак.Но с другой стороны представьте как будет себя чувствовать человек намешавший пиво,водку и вино.Тут тоже самое.Если китайский вирус водка,то английский штамм,це вже як пиво "Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8304
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04.03.2021 18:07 Ответить
В Украине зафиксировано появление "британского" штамма вируса SARS-CoV-2 - B.1.525B.1.525 . Когда мы говорим о биохимических особенностях каких то вакцин читатели обычно воспринимают это абстрактно-удаленно .Но вот теперь есть возможность конкретного сравнения вакцин COVISHIELD ChAdOx1 (Индия) и AZD1222 AstraZeneca, о тождественности которых трубит наш минздрав и их посол.. AZD1222 AstraZeneca эффективна против этого штамма, а вот COVISHIELD ChAdOx1 - нет. (с)
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04.03.2021 18:12 Ответить
Звичайно що не вплине....... Люди як не хотіли колотись цим індійським "шмурдяком" так і не хочуть.
Нині досить таки прибутковий бізнес - "вакцино-тури" в Росію. А там і підпільна вакцинація на підході. Тим паче що в Росії вже йде мова про вакцину у вигляді спрею.
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04.03.2021 18:13 Ответить
Скоро на всіх базарах цигани будуть торгувати підпільною вакциною (с) Пророцтва Ляшка
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04.03.2021 20:05 Ответить
Тобто ми маємо розуміти це так: вірус - окремо, вакцинальна кампанія - окремо. Ляшко, ну ти ж це мав на увазі? Тоді скажи, шоб Зєля знов маску напялив, бо він все не так зрозумів.
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04.03.2021 18:53 Ответить
Бачу!!! Бачу!!! Бачу майбутнє!!! Що є, що буде, все скажу!!!
На ефективність вакцинаціїї в Україні нічого не може вплинути, в тому числі і нові штами COVID.
Це я побачив, коли в Борисполі доторкнувся до коробки з індійською вакциною, яку привезли в Україну для тестування.
Так і відкрився дар нового пророка. Мабуть після відставки доведеться кормитися гаданням.
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04.03.2021 19:59 Ответить
Дмитрий Корнейчук

2 ч. ·

А у нашей власти все по одной схеме.

Ещё неделю назад рассказывали, что побороли коронавирус в стране. А теперь, когда завезли индийскую вакцину, которую никто не хочет добровольно себе колоть, Шмыгаль начал разгонять истерию про «третью волну коронавируса». Цель - все должны испугаться и побежать вакцинироваться.

Скучно...
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04.03.2021 21:03 Ответить
що не вплине, то зрозуміло:"SARS-CoV-2 variants --- WHO currently recommends the use of ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine according to prioritization roadmap, even if the variants are present in a country.
Countries should conduct a benefit-risk assessment according to the local epidemiological situation including the extent of circulating virus variants."
але питання залишаються: https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine (там PDFка на завантаження)
For AMC92 countries, UNICEF will supply only 10-dose vials.

https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc ...то ви/вам її купили? за скільки? питання, питання...

і щодо "мутантів":
"As SARS-CoV-2 viruses undergo evolution, new variants may be associated with higher transmissibility, disease severity, risk of reinfection, or a change in antigenic composition. Preliminary findings of slightly reduced ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine effectiveness against B1.1.1.7 variant and marked reduction of ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine effectiveness in mild to moderate disease against B1.351 variant need to be demonstrated in ongoing clinical trials and post-implementation evaluations. This highlights the urgent need for a coordinated approach for surveillance and evaluation of variants and their potential impact on vaccine effectiveness."
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04.03.2021 23:55 Ответить
Українці! Головне ваше завдання - не захворіти! Після ковіду ваше здоров'я вже ніколи не буде як раніше. В Італії цей британський штам вже косить людей. Італійці як цілувались при зустрічі - так і продовжують це робити. Тому їх знову зачиняють і правильно роблять.
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05.03.2021 05:23 Ответить
 
 