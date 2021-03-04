"Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что мутировавший штамм коронавируса не влияет на ход вакцинальной кампании.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Ляшко заявил в ходе пресс-конференции.
"Выявление британской мутации коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. Британская мутация не влияет эффективность вакцинации. Выявление британского штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости соблюдать противоэпидемические меры", - отметил главный санврач.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила на анализ еще 48 образцов от тяжелых COVID-пациентов, чтобы узнать насколько распространен "британский" штамм.
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+9 Маркиз
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+6 Маркиз
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+4 Женя Калаш
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1. Эта индийская вакцина - не AstraZeneca.
Потому что ее производят не на мощностях AstraZeneca, а на собственном производстве - Serum institute of India.
Производят по технологическому процессу, предоставленному компанией AstraZenecа, но это не контрактное производство, а просто передача технологической документации.
То есть, никакого дополнительного контроля AstraZeneca ни над технологией производства, ни над результатом - там нет.
Поэтому вакцина называется CoviShield, а не «COVID-19 Vaccine AstraZeneca».
2. CoviShield и «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» - две абсолютно разных вакцины.
Тут даже не применим термин «дженерик», т.е. копия. Иммунобиологические препараты не бывают «копиями», они бывают биологически-подобными - «биосимилярами».
В частности, фармакологи говорят, что индусы на своем производстве неизбежно должны будут адаптировать техкарту переданного AstraZeneca процесса, например, в индийской вакцине будет однозначно больше консервантов и буферов, которые призваны обеспечить сохранность вакцины при более высоких температурах хранения. В Индии прямо сейчас проходят испытания AstraZeneca и CoviShield на предмет эффективности и побочных эффектов. Пока не в пользу завезённой к нам.
3. Никакого «дополнительного контроля качества» агентство Crown Agents, через которое закуплена эта вакцина, не производит, это не их деятельность. Они осуществляют консалтинг по организации закупки, и сопровождают процесс.
4. Главное, что особо настораживает.
Serum institute of India имеет достаточно поганое производство, у которого нет сертификата GMP, выданного страной со строгой регуляторной системой. У него есть только переквалификация ВОЗа, а это намного менее жесткие требования. В 2018 году наша украинская Гослекслужба отказалась выдать сертификат GMP этому производству, т.к. инспекция производства выявила три критических, и восемь существенных нарушений.
В целом, ВОЗ не рекомендует CoviShield, тем не менее она уже используется в Африке и некоторых странах Азии (Бутан, Бангладеш), причём поставки индийской вакцины бесплатные.
5. А про качество серумовских вакцин можно судить по массовым побочкам от их АКДСки и массовых отказов мам прививать детей вакцинами этого производителя. В 2008 году, проводилась массовая вакцинация от кори, вакциной этого же производителя, при этом 200 детей заболели и 1 ребенок умер, после чего в 2009 году вся оставшаяся партия вакцины была уничтожена.
6. Вот ещё важный момент: оказывается, в европейских странах CoviShield признана неэффективной для людей из наибольшей группы риска - 55-65 лет и старше (собственно, ради кого все эти карантины и локдауны вводились), в связи с чем ее применение этой категории НЕ показано.
Возникает вопрос: зачем ее вообще привезли в Украину?
7. Нет никаких гарантий в том, что вакцинация CoviShield позволит въехать в Европу.
Там уже ведутся консультации о т.н. «прививочном паспорте», но с ориентацией на Pfizer/BioNTech, Moderna и оригинальную AstraZeneca.
Таким образом, хотя и есть две вакцины, относящиеся к одному типу, но они НЕ равноценны по свойствам.
Мы закупили худшую. Ту, что осталась невостребованной.
Да ещё и не по рыночной цене: при отпускной в 2,74$ за дозу, мы заплатили из бюджета целых 17$.
Да к тому же - не всем подходящую. Такая вот она - провальная вакцинация...
А.Андреева
Божа благодать!
Нині досить таки прибутковий бізнес - "вакцино-тури" в Росію. А там і підпільна вакцинація на підході. Тим паче що в Росії вже йде мова про вакцину у вигляді спрею.
На ефективність вакцинаціїї в Україні нічого не може вплинути, в тому числі і нові штами COVID.
Це я побачив, коли в Борисполі доторкнувся до коробки з індійською вакциною, яку привезли в Україну для тестування.
Так і відкрився дар нового пророка. Мабуть після відставки доведеться кормитися гаданням.
2 ч. ·
А у нашей власти все по одной схеме.
Ещё неделю назад рассказывали, что побороли коронавирус в стране. А теперь, когда завезли индийскую вакцину, которую никто не хочет добровольно себе колоть, Шмыгаль начал разгонять истерию про «третью волну коронавируса». Цель - все должны испугаться и побежать вакцинироваться.
Скучно...
Countries should conduct a benefit-risk assessment according to the local epidemiological situation including the extent of circulating virus variants."
але питання залишаються: https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine (там PDFка на завантаження)
For AMC92 countries, UNICEF will supply only 10-dose vials.
https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc ...то ви/вам її купили? за скільки? питання, питання...
і щодо "мутантів":
"As SARS-CoV-2 viruses undergo evolution, new variants may be associated with higher transmissibility, disease severity, risk of reinfection, or a change in antigenic composition. Preliminary findings of slightly reduced ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine effectiveness against B1.1.1.7 variant and marked reduction of ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine effectiveness in mild to moderate disease against B1.351 variant need to be demonstrated in ongoing clinical trials and post-implementation evaluations. This highlights the urgent need for a coordinated approach for surveillance and evaluation of variants and their potential impact on vaccine effectiveness."