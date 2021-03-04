"Британський" штам коронавірусу не вплине на ефективність вакцинації, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що мутований штам коронавірусу не впливає на хід вакцинальної кампанії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Ляшко заявив під час пресконференції.
"Виявлення британської мутації коронавірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії. Британська мутація не впливає ефективність вакцинації. Виявлення британського штаму має ще раз нагадати українцям про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів", - зазначив головний санлікар.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна направила на аналіз ще 48 зразків від важких COVID-пацієнтів, щоб дізнатися наскільки поширений "британський" штам.
Топ коментарі
+9 Маркиз
показати весь коментар04.03.2021 17:42
+6 Маркиз
показати весь коментар04.03.2021 17:44
+4 Женя Калаш
показати весь коментар04.03.2021 17:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
1. Эта индийская вакцина - не AstraZeneca.
Потому что ее производят не на мощностях AstraZeneca, а на собственном производстве - Serum institute of India.
Производят по технологическому процессу, предоставленному компанией AstraZenecа, но это не контрактное производство, а просто передача технологической документации.
То есть, никакого дополнительного контроля AstraZeneca ни над технологией производства, ни над результатом - там нет.
Поэтому вакцина называется CoviShield, а не «COVID-19 Vaccine AstraZeneca».
2. CoviShield и «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» - две абсолютно разных вакцины.
Тут даже не применим термин «дженерик», т.е. копия. Иммунобиологические препараты не бывают «копиями», они бывают биологически-подобными - «биосимилярами».
В частности, фармакологи говорят, что индусы на своем производстве неизбежно должны будут адаптировать техкарту переданного AstraZeneca процесса, например, в индийской вакцине будет однозначно больше консервантов и буферов, которые призваны обеспечить сохранность вакцины при более высоких температурах хранения. В Индии прямо сейчас проходят испытания AstraZeneca и CoviShield на предмет эффективности и побочных эффектов. Пока не в пользу завезённой к нам.
3. Никакого «дополнительного контроля качества» агентство Crown Agents, через которое закуплена эта вакцина, не производит, это не их деятельность. Они осуществляют консалтинг по организации закупки, и сопровождают процесс.
4. Главное, что особо настораживает.
Serum institute of India имеет достаточно поганое производство, у которого нет сертификата GMP, выданного страной со строгой регуляторной системой. У него есть только переквалификация ВОЗа, а это намного менее жесткие требования. В 2018 году наша украинская Гослекслужба отказалась выдать сертификат GMP этому производству, т.к. инспекция производства выявила три критических, и восемь существенных нарушений.
В целом, ВОЗ не рекомендует CoviShield, тем не менее она уже используется в Африке и некоторых странах Азии (Бутан, Бангладеш), причём поставки индийской вакцины бесплатные.
5. А про качество серумовских вакцин можно судить по массовым побочкам от их АКДСки и массовых отказов мам прививать детей вакцинами этого производителя. В 2008 году, проводилась массовая вакцинация от кори, вакциной этого же производителя, при этом 200 детей заболели и 1 ребенок умер, после чего в 2009 году вся оставшаяся партия вакцины была уничтожена.
6. Вот ещё важный момент: оказывается, в европейских странах CoviShield признана неэффективной для людей из наибольшей группы риска - 55-65 лет и старше (собственно, ради кого все эти карантины и локдауны вводились), в связи с чем ее применение этой категории НЕ показано.
Возникает вопрос: зачем ее вообще привезли в Украину?
7. Нет никаких гарантий в том, что вакцинация CoviShield позволит въехать в Европу.
Там уже ведутся консультации о т.н. «прививочном паспорте», но с ориентацией на Pfizer/BioNTech, Moderna и оригинальную AstraZeneca.
Таким образом, хотя и есть две вакцины, относящиеся к одному типу, но они НЕ равноценны по свойствам.
Мы закупили худшую. Ту, что осталась невостребованной.
Да ещё и не по рыночной цене: при отпускной в 2,74$ за дозу, мы заплатили из бюджета целых 17$.
Да к тому же - не всем подходящую. Такая вот она - провальная вакцинация...
А.Андреева
Божа благодать!
Нині досить таки прибутковий бізнес - "вакцино-тури" в Росію. А там і підпільна вакцинація на підході. Тим паче що в Росії вже йде мова про вакцину у вигляді спрею.
На ефективність вакцинаціїї в Україні нічого не може вплинути, в тому числі і нові штами COVID.
Це я побачив, коли в Борисполі доторкнувся до коробки з індійською вакциною, яку привезли в Україну для тестування.
Так і відкрився дар нового пророка. Мабуть після відставки доведеться кормитися гаданням.
2 ч. ·
А у нашей власти все по одной схеме.
Ещё неделю назад рассказывали, что побороли коронавирус в стране. А теперь, когда завезли индийскую вакцину, которую никто не хочет добровольно себе колоть, Шмыгаль начал разгонять истерию про «третью волну коронавируса». Цель - все должны испугаться и побежать вакцинироваться.
Скучно...
Countries should conduct a benefit-risk assessment according to the local epidemiological situation including the extent of circulating virus variants."
але питання залишаються: https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine (там PDFка на завантаження)
For AMC92 countries, UNICEF will supply only 10-dose vials.
https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc ...то ви/вам її купили? за скільки? питання, питання...
і щодо "мутантів":
"As SARS-CoV-2 viruses undergo evolution, new variants may be associated with higher transmissibility, disease severity, risk of reinfection, or a change in antigenic composition. Preliminary findings of slightly reduced ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine effectiveness against B1.1.1.7 variant and marked reduction of ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine effectiveness in mild to moderate disease against B1.351 variant need to be demonstrated in ongoing clinical trials and post-implementation evaluations. This highlights the urgent need for a coordinated approach for surveillance and evaluation of variants and their potential impact on vaccine effectiveness."