Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко
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Щеплення проти коронавірусу захищає краще, ніж антитіла, які виробляються в організмі людини після перенесеного COVID-19.
Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він підкреслив, що перенесена коронавірусна хвороба не є протипоказанням до вакцинації.
"Згідно з попереднім дослідженням, імунітет після вакцинації набагато більш тривалий і більш стійкий, ніж після перенесеної хвороби. Антитіла не додаються, формується захист організму проти інфекційної хвороби", - пояснив головний санлікар.
Топ коментарі
+13 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар04.03.2021 15:55
+7 Женя Калаш
показати весь коментар04.03.2021 15:55
+7 Палєо Мустьє
показати весь коментар04.03.2021 16:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Очевидно, що твоя маячня - безпідставна антиваксерська вигадка.
Летальність від потрапляння у відкритий космос без скафандру теж 100%. А яка ймовірність такого випадку?
*******фантазер
Человеческий гений не ограничен)).
Что будут делать бездарные популисты, неспособные ни на что доброе? Будут говорить, что "вакцину трудно купить, она нужна всем", "вакцинирование идет по плану" (30 человек в день?), "события развиваются нормально", "локдаун не за горами".
Вот про вакцинацию саме то, лясы поточить. Ума большого не надо. Раз сами санитары-министры такую чушь несут.
Агітацією я не займаюся, я просто виводжу на чисту воду побрехеньки антиваксерів.
У вакцины есть несколько взаимозаменяемых названий.
AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,
ChAdOx1-S,
COVID-19 Oxford Vaccine,
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,
Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine,
Covishield (это бренд нейм вакцины AZD1222, выпускаемой Serum Institute of India). Не могут они назвать товар названием другой фирмы. Ни Oxford, ни Astrazeneca. AZD1222 плохо подходит для названия. Придумали Covishield™.
ЭТО ВСЁ ОДНА ВАКЦИНА!
Источники:
Оф сайт Astrazeneca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cMD7AV1v8vYJ:https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-covid-19-vaccine-authorised-for-emergency-use-by-the-world-health-organization.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
Вики
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine
BBC "India's drug regulator has given the green light to Covishield (the local name for the Oxford-AstraZeneca vaccine developed in the UK)"
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124
New York Times
"vaccine - branded Covishield and developed by Oxford University and AstraZeneca - is safe and "a major catalyst to restoring livelihoods."
https://www.nytimes.com/live/2021/03/01/world/covid-19-coronavirus
Reuters "A healthcare worker prepares to administer a dose of the Oxford University-AstraZeneca vaccine, marketed by the Serum Institute of India (SII) as COVISHIELD"
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-india/uk-to-receive-10-million-astrazeneca-covid-19-vaccine-doses-from-indias-serum-institute-idUSKCN2AU2LW
Businessinsider
"Oxford-AstraZeneca's Covishield, which is manufactured by the Serum Institute of India (SII)"
https://www.businessinsider.in/science/health/news/heres-how-to-register-and-what-documents-to-carry-for-the-covid-19-vaccination-drive-from-march-1/articleshow/81268236.cms
CNBC
"Serum Institute of India is manufacturing the vaccine developed by British-Swedish pharma giant AstraZeneca and Oxford University, known locally as Covishield."
https://www.cnbc.com/2021/02/22/covid-19-vaccine-serum-institute-of-india-told-to-prioritize-domestic-demand.html