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Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко

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Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко

Щеплення проти коронавірусу захищає краще, ніж антитіла, які виробляються в організмі людини після перенесеного COVID-19.

Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він підкреслив, що перенесена коронавірусна хвороба не є протипоказанням до вакцинації.

"Згідно з попереднім дослідженням, імунітет після вакцинації набагато більш тривалий і більш стійкий, ніж після перенесеної хвороби. Антитіла не додаються, формується захист організму проти інфекційної хвороби", - пояснив головний санлікар.

Читайте також: Ляшко про високу смертність COVID-пацієнтів на ШВЛ: "Це не особливість України, це особливість хвороби"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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сам придумал?
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04.03.2021 15:55
+7
Тупорылые фантазии! Ну откуда ОНО это знает? Фуфло непонятное прикупили и впаривают людям.
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04.03.2021 15:55
+7
Коли це штучний імунітет був краще за природній?🥴
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04.03.2021 16:00
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Правила форума Рада форумчан
сам придумал?
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04.03.2021 15:55 Відповісти
это он про Пфайзер, а не про индийский шмурдяк Иммунитет после вакцинации более устойчивый, чем после перенесенного COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4999
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04.03.2021 15:56 Відповісти
это он менеджером по рекламе вакцины на пол-ставки устроился.
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05.03.2021 08:54 Відповісти
И Оиса на Банковой им уже темники нарисовали. Сейчас будут на ток шоу по циттнику шпарить какая эта фуфломицин офигенная и лучше всех пфайзеров.
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04.03.2021 15:57 Відповісти
Ні. З суфлера читає. Як і у кожній рекламі.
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04.03.2021 16:05 Відповісти
Тупорылые фантазии! Ну откуда ОНО это знает? Фуфло непонятное прикупили и впаривают людям.
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04.03.2021 15:55 Відповісти
На животных проверял
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04.03.2021 16:01 Відповісти
на Зеленском?! Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2862
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05.03.2021 08:55 Відповісти
Звичайно, що не знає. Ніхто не знає. Вакцина ще офіційно не пройшла всі випробування. Та й в Україні заледве тиждень.
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04.03.2021 16:06 Відповісти
Ну доказательной информации он никакой не предоставляет. Строчит ахинею как из пулемета. Даже не сказал за счет чего иммунитет более длительный чем после вакцинации. Вообще если даже включить просто обыкновенную логику, то данная ахинея не имеет вообще никакого смысла. За выработку защитных функций и наработку информации по вирусу отвечает иммунитет человека. И только. Вакцина в данном случае является спусковым крбчком данного процесса. Т.е., условно говоря, в идеале вакцина доставляет в организм ослабленный штамм вируса, т.е. "заражает" его так же как и болезнь, активируя иммунную систему организма для борьбы с ним. Есть конечно второй вариант, когда она на себя частично перебирает функции иммунитета и намеренно заставляет его генерировать определенные белки, т.е. грубо вмешивается в работу самого механизма иммунитета в целом. Но тогда эта вакцина крайне опасна, т.к.все тонкости работы механизма иммунитета до конца не изучены. И есть потенциальный риск в долгосрочной перспективе нарушить эту работу механизма вцелом. Так что как не крути а это, честно говоря, откровенное голимое фуфло эти его слова. Тем более ничем не подтвержденные. У них все под секретом. Кто произвел, кто поставил вакцину, по какой цене. Сплошная тайна. Но зато мы свято должны верить их словам о безвредности вакцины и ее эффективности. Да,да - верим, верим. Информация о вакцине у нас "прозрачна" шокапец просто. Я на одно только надеюсь, что когда пройдут следующие выборы и правительство сменится, то оно проведет тщательный аудит такой "активной" деятельности этих дельцов.
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04.03.2021 16:49 Відповісти
Коли це штучний імунітет був краще за природній?🥴
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04.03.2021 16:00 Відповісти
З вельми давніх часів. Візьмемо, наприклад, антирабічну вакцину. Її винайшов ще Луї Пастер. Імунітет від неї рік-два. А природнього імунітету немає взагалі, бо летальність від сказу 100%.
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04.03.2021 16:18 Відповісти
Не вдалий приклад. На цю хворобу його взагалі не існує. Хоча є версія, що у окремих груп південно-американських аборигенів він зустрічається. Як і у приблизно 5% Canis lupus. Але це вже інша історія.
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04.03.2021 16:26 Відповісти
Не бреши. Єгерям та ветеринарам регулярно роблять антирабічні щеплення з профілактичною метою. А от природного імунітету від сказу не існує. То який імунітет краще?
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04.03.2021 16:39 Відповісти
Де саме я брешу?
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04.03.2021 16:40 Відповісти
"На цю хворобу його взагалі не існує." - це брехня. Немає тільки природнього імунітету до сказу. Поствакцинальний імунітет до сказу є. Просто він не на все життя. Але порівняно з природнім, це, безсумнівно, краще.
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04.03.2021 16:47 Відповісти
Ви певно не уважно читаєте.
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04.03.2021 16:51 Відповісти
Навіщо імунітет від того, що є "вельми" рідкісним явищем? Особливо якщо не фальшувати діагнози і відокремити випадки смерті саме від сказу і випадки смерті від вакцини від сказу.
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04.03.2021 16:41 Відповісти
Відокремлюй випадки. Але обгунтовано, а не на основі голослівних вигадок.
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04.03.2021 16:53 Відповісти
А ковід діагностують обгрунтовано? Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9806
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04.03.2021 17:50 Відповісти
Так.
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04.03.2021 17:51 Відповісти
Ага, фальшивими тестами .які не призначені для діагностування вірусних інфекцій. Дуже обгрунтовано Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5225
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04.03.2021 17:52 Відповісти
Не мели дурниць. Всі тест-системи проходять валідацію. А у багатьох винаходів є такі застосування, про які їх творці і не здогадувалися.
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04.03.2021 17:57 Відповісти
Ти випадки вже відокремив, чи вирішив похапцем міняти тему? Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4817
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04.03.2021 17:58 Відповісти
А ти відокремив ковід від грипу? Чи тобі не за те платять? Залякуй, залякуй, роби свою роботу.
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04.03.2021 19:21 Відповісти
"якщо не фальшувати діагнози і відокремити випадки смерті саме від сказу і випадки смерті від вакцини від сказу." - це була твоя пропозиція (04.03.2021 16:41), тобі її і виконувати.
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05.03.2021 10:05 Відповісти
Це пропозиція медикам. Це очевидно навіть для дебілів, але не для тебе.
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05.03.2021 10:17 Відповісти
Тобто ти це написав, не маючи ніяких підстав.
Очевидно, що твоя маячня - безпідставна антиваксерська вигадка.
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05.03.2021 10:21 Відповісти
Ага. Така ж маячня, як і фальшиві діагнози "ковід-19" тим, хто наспраді хворіє давно відомими хворобами. Йди *****, нікчема.
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05.03.2021 10:28 Відповісти
Знову твої кацапські штучки "нема аргументів - переходь на матюки". Ти жалюгідний.
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05.03.2021 10:34 Відповісти
Луї Пастер - шахрай.
Летальність від потрапляння у відкритий космос без скафандру теж 100%. А яка ймовірність такого випадку?
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04.03.2021 16:40 Відповісти
Офіційно зареєстрований лише один випадок одужання хворого. Було застосовано "Протокол Мілуокі".
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04.03.2021 16:43 Відповісти
Із діагностуванням сказу є великі проблеми. Сказом дуже часто медики помилково називають інші інфекції.
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04.03.2021 16:44 Відповісти
Можливо. Але не зустрічав такої статистики.
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04.03.2021 16:46 Відповісти
Там більше одного випадку, але виживаємість вкрай низька. Як показав аналіз, всі випадки одужання після заражень від кажанів. у них доволі специфічний вид вірусу, не схожий на звичайний. Але про імунітет у одужавших ніяких свідчень немає.
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04.03.2021 16:51 Відповісти
Про більше не читав. Про специфічний вірус кажанів зустрічав. Про теоритичну можливість існування популяцій з природним імунітетом теж зустрічав інформацію.
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04.03.2021 16:57 Відповісти
В 2005 году 15-летняя девушка из США Джина Гис смогла выздороветь после заражения вирусом бешенства без вакцинации, когда лечение было начато уже после появления клинических симптомов. При лечении девушка была введена в искусственную кому, и затем ей были введены препараты, стимулирующие иммунную активность организма. Метод базировался на предположении, что вирус бешенства не вызывает необратимых поражений центральной нервной системы, а вызывает лишь временное расстройство её функций, и, таким образом, если временно «отключить» бо́льшую часть функций мозга, то организм постепенно сможет выработать достаточное количество антител, чтобы победить вирус. После недели нахождения в коме и последующего лечения Гис через несколько месяцев была выписана из больницы без признаков поражения вирусом бешенства[18][48]. Последующие попытки использовать тот же метод на других пациентах не привели к стабильному успеху - выживала приблизительно пятая часть пациентов. Среди медиков до сих пор не прекращаются дискуссии о том, почему выздоровела Джина Гис, некоторые учёные предполагают, что она была заражена другим штаммом вируса, менее опасным для человека, чем обычный. При проведении эпидемиологических расследований оказалось, что пациентов, которых удалось вылечить с помощью Милуокского протокола, кусали летучие мыши
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04.03.2021 17:03 Відповісти
Цікаво наскільки дослідження цього Водовозова є грунтовні.
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04.03.2021 17:13 Відповісти
А мене зараз більше цікавить на скількі грунтовні дослідження щодо вакцини від ковіду, про які зараз чешу Ляшко з Степановим.
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04.03.2021 17:17 Відповісти
Розтин покаже😏
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04.03.2021 17:29 Відповісти
Не думаю, що дослідження проводив сам Водовозов. Просто він написам популярну статтю на цю тему.
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04.03.2021 17:46 Відповісти
Треба буде почитати та подивитись на кого він посилається бо навіть 20% успіху виглядає досить фантастично, як і широке застосування протоколу бо вартість, принаймні у випадку Джини Ґіз, сягала 400000 доларів.
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04.03.2021 18:02 Відповісти
Ну, там потрібна велика робота анестезіологів, а вони в США нерідко мають зарплатню більшу, ніж у хірургів.
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04.03.2021 18:06 Відповісти
Это как онанизм лучше секса
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04.03.2021 16:19 Відповісти
згоден. Приклад із нашого повсякденного життя. Всі знают вакцину КПК. Ін'єкції необхідно повторювати доволі часто у дитинстві та раз на 10 років для дорослих. Дружина перехворіла на краснуху та "свинку" у дитинстві, ще й досі у неї (у продовж 35 років з часу хвороби) є стійкі антітіла. Обов'язковий аналіз під час вагітності. Так шо Ляшко ******* фантазер
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04.03.2021 17:04 Відповісти
За схемою, прийнятою в ЕС та в Україні вакцину КПК вводять в 1 рік і в 7 років.
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04.03.2021 17:48 Відповісти
Ти, явно, тут для того, щоб впарювати людям казку про месійні вакцини.
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04.03.2021 19:08 Відповісти
Четыре месяца уже прошло после короновируса и что то повторно не заболел а звездели что три месяца иммунитет держится
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04.03.2021 16:00 Відповісти
От 1,5 до 9 месяцев. Пока такие данные встречал.
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04.03.2021 16:03 Відповісти
А откуда такие цифры? И почему именно такие?
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04.03.2021 16:53 Відповісти
Ведь вся пандемия едва год как длится.
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04.03.2021 16:54 Відповісти
Минимальный порог это в общении с лечащим врачом узнал. Из опыта их больницы. А максимальный -недавно читал об исследованиях тех самых британских ученых.
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04.03.2021 16:58 Відповісти
Ну "британские ученые" в инете последнее время вообще отжигают нипадецки по любому поводу. Ранее так эксперты всякого рода отжигали. Я вот просто пытаюсь предстваить как можно проверить есть иммунитет или нет. Они что, переболевших ковидом, повторно периодически инфицировали да не один раз, чтобы понять как долго иммунитет держится?
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04.03.2021 17:03 Відповісти
Есть же анализы на наличие антител. Могут брать у группы переболевших с какой то периодичностью, например, раз в неделю и отслеживать динамику изменения их количества во времени.
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04.03.2021 17:08 Відповісти
А Вы в курсе, что иммунитет состоит не только из антител? У него есть еще механизм долговременной памяти, который позволяет ему в случае заражения мгновенно вырабатывать необходимые антитела? Так что отсутствие антител ни о чем еще не говорит.
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04.03.2021 17:11 Відповісти
Я не иммунолог. Просто предполагаю варианты. Как то же строят научные прогнозы в данном случае. Возможно, по аналогии с похожими вирусами, которые были изучены ранее.

Человеческий гений не ограничен)).
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04.03.2021 17:53 Відповісти
С последним Вашим утверждением полностью соглашусь. Особенно если это гений наших властных торбохватов относительно распила бюджетного бабла. Тут гений и полет фантазии просто космических масштабов. А относительно остального, то я тоже не иммунолог. И вот и печалит то, что вот именно они молчат как рыбы. Но вот простая житейская логика и те скудные познания, что по ходу жизни насмыканы из разных источников, и заставляют меня думать, что подобные заявления далеки от истины.
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04.03.2021 18:30 Відповісти
Існує ще неспецифічний (загальний, клітинний) імунітет. І він набагато більш ефективний проти ГРВІ, ніж специфічний (на антитілах). Але Вам і Вашим рідним про це не розкажуть, бо треба впарити вакцини.
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04.03.2021 16:46 Відповісти
Что должно делать правительство, в котором работают умные, дальновидные люди в период эпидемии? Будут делать все, чтобы вакцинировать даже тем количеством вакцин как можно больше людей.
Что будут делать бездарные популисты, неспособные ни на что доброе? Будут говорить, что "вакцину трудно купить, она нужна всем", "вакцинирование идет по плану" (30 человек в день?), "события развиваются нормально", "локдаун не за горами".
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04.03.2021 16:05 Відповісти
Найдите в коллективе хотя бы одного ковидного. Но об этом не интересно. Не возбуждает.
Вот про вакцинацию саме то, лясы поточить. Ума большого не надо. Раз сами санитары-министры такую чушь несут.
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04.03.2021 16:22 Відповісти
Кто знает , болел или не болел . Год назад у меня и жены был нетипичный кашель пару недель . Тогда еще не знали , что это может быть новый вирус . У знакомого (с ним в это время не общался. Примечание : для плюющих на большое расстояние ядом) болела вся родня . Многое зависит от иммунитета каждого .
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04.03.2021 16:07 Відповісти
Если год назад, то уже по барабану ковидом ты болел или нет.
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04.03.2021 16:41 Відповісти
Довбик, а в тебе наказ ігнорувати існування неспецифічного імунітету?
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04.03.2021 16:42 Відповісти
Сам ти довбик і хамло.
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04.03.2021 17:06 Відповісти
Він тут під кожною статтею агітує вакцинацію. Ботік
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04.03.2021 19:09 Відповісти
Маю на увазі антипа 61
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04.03.2021 19:10 Відповісти
Ви фразу "Если год назад, то уже по барабану ковидом ты болел или нет." вважаєте агітацією чи відображенням реального стану речей?
Агітацією я не займаюся, я просто виводжу на чисту воду побрехеньки антиваксерів.
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05.03.2021 07:03 Відповісти
Если степень иммунизации становится выше нормы,- это путь к всевозможным аллергиям и пр... Лучшее - враг хорошего. Этот принцип действует и в живой природе.
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04.03.2021 16:16 Відповісти
ляшки шмиголі вони кращє за природу знають...у остапа бендера було багато засобів
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04.03.2021 16:20 Відповісти
Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4691
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04.03.2021 16:20 Відповісти
Не верю.
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04.03.2021 16:22 Відповісти
Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7017
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04.03.2021 16:27 Відповісти
От навіть не знаю, хто б переміг у конкурсі брехунів: шляшко чи степашка?
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04.03.2021 16:37 Відповісти
Гарна спроба, гарна, але йди у дупу.
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04.03.2021 20:17 Відповісти
Страшно не то, что брешет (это даже весело как у Барона Мюнхаузена) страшно когда найдутся дураки которые поверят.
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04.03.2021 22:43 Відповісти
Кацапские боты распространяют дезинформацию по поводу вакцины, чтобы помешать эффективной вакцинации в Украине. НЕ ДАЙТЕ СОБОЙ МАНИПУЛИРОВАТЬ КАЦАПСКИМ БОТАМ!

У вакцины есть несколько взаимозаменяемых названий.
AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,
ChAdOx1-S,
COVID-19 Oxford Vaccine,
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,
Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine,

Covishield (это бренд нейм вакцины AZD1222, выпускаемой Serum Institute of India). Не могут они назвать товар названием другой фирмы. Ни Oxford, ни Astrazeneca. AZD1222 плохо подходит для названия. Придумали Covishield™.

ЭТО ВСЁ ОДНА ВАКЦИНА!

Источники:

Оф сайт Astrazeneca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cMD7AV1v8vYJ:https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-covid-19-vaccine-authorised-for-emergency-use-by-the-world-health-organization.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d

Вики
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine

BBC "India's drug regulator has given the green light to Covishield (the local name for the Oxford-AstraZeneca vaccine developed in the UK)"
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124

New York Times
"vaccine - branded Covishield and developed by Oxford University and AstraZeneca - is safe and "a major catalyst to restoring livelihoods."
https://www.nytimes.com/live/2021/03/01/world/covid-19-coronavirus

Reuters "A healthcare worker prepares to administer a dose of the Oxford University-AstraZeneca vaccine, marketed by the Serum Institute of India (SII) as COVISHIELD"
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-india/uk-to-receive-10-million-astrazeneca-covid-19-vaccine-doses-from-indias-serum-institute-idUSKCN2AU2LW

Businessinsider
"Oxford-AstraZeneca's Covishield, which is manufactured by the Serum Institute of India (SII)"
https://www.businessinsider.in/science/health/news/heres-how-to-register-and-what-documents-to-carry-for-the-covid-19-vaccination-drive-from-march-1/articleshow/81268236.cms

CNBC
"Serum Institute of India is manufacturing the vaccine developed by British-Swedish pharma giant AstraZeneca and Oxford University, known locally as Covishield."
https://www.cnbc.com/2021/02/22/covid-19-vaccine-serum-institute-of-india-told-to-prioritize-domestic-demand.html
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05.03.2021 03:56 Відповісти
ну і брехло!!!!
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05.03.2021 11:14 Відповісти
 
 