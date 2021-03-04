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Новости За рубежом
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40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против

40 американских сенаторов от Республиканской партии призвали президента США Джо Байдена ввести новые санкции против участников газотранзитного проекта "Северный поток-2".

Сенаторы направили письмо с соответствующим призывом 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"В этом письме мы выражаем глубокую обеспокоенность из-за отказа администрации от введения санкций против организаций, задействованных в проекте "Северный поток-2", - пишут сенаторы.

Они отметили, что названия кораблей и компаний, участвующих в проекте и подпадающих под санкции, широко известны, а законодатели от обеих партий в Конгрессе поддержали введение санкций против газпромовского проекта.

Читайте на Цензор.НЕТ: США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае, - Госдеп

"Этот проект делает наших союзников и партнеров в Европе более уязвимыми к давлению Москвы", - заявил один из подписантов письма Джон Баррассо.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Байден побачив "мир" в очах Ху"ла?
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04.03.2021 19:06
+6
це шо, Бідон ватнік, а Трамп був чьоткім пацаном?
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04.03.2021 19:09
+5
Ну хоть одна хорошая новость к концу недели!
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04.03.2021 18:47
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40 сенаторов и все украинцы! 40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1853
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04.03.2021 18:46 Ответить
Ну хоть одна хорошая новость к концу недели!
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04.03.2021 18:47 Ответить
А что в ней хорошего? Новость как раз о том, что Байден не хочет санкции вводить, аж сенаторы возмутились.
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04.03.2021 20:12 Ответить
Вони обурилися з самого початку. Я наводила тут оригінальні лінки, не один. Спочатку тягнули до останнього їхнє оголошення, поки до уряду ті ж сенатори не звернулися і не запитали: коли нарешті ?
А -санкції- щодо москальського суденця та тієї однієї компанії були введені попередньою адміністрацією.
Сенатори (республіканці) сказали, що вони цього так не залишать і вимагали пояснень. Тому що =животворящий= МУСИТЬ виконувати прийняті Сенатом рішення, а не забивати на них. А список компаній там був довгий.
Але тут цього не напишуть. І свідки секти =козака байди= не прочитають. Навіть, коли ти їм тулиш статтю. Ти - ворог, бо не б*єшся в екстазі п*ятий місяць, тому що маєш голову на плечах і вмієш аналізувати. Та й просто не сприймаєш на віру бла-бла-бла ...
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04.03.2021 20:23 Ответить
Самый мощный трубоукладчик "Северного потока-2" вышел в море

Трубоукладчик "Академик Черский" 4 марта должен покинуть немецкий порт Висмар и выйти в Балтийское море. Судно указывает, что направляется на морские работы. Однако присоединится ли оно к строительству "Северного потока-2" или снова пойдет на испытания к Калининграду, неизвестно.
Самый мощный трубоукладчик в распоряжении проекта пока так и не участвовал в строительстве. Об этом сообщает EurAsia Daily.
Четыре буксира выводят "Академик Черский" на рейд порта. По автоматической идентификационной системе (АИС) судно указывает, что 5 марта начнет морские работы.
"Академик Черский" считается основным судном по достройке "Северного потока-2". После дооснащения и модернизации его скорость трубоукладки может превышать два километра в сутки. Кроме того, он оснащен системой динамического позиционирования, которая позволяет удерживаться в заданной точке с помощью подруливающих винтов и не использовать якоря, на перестановку которых тратится значительное время.
Напомним, баржа-трубоукладчик "Фортуна" 3 марта завершила укладку десятого километра "Северного потока-2" в датских водах после возобновления строительства. За сутки судно уложило на дно около 800 метров газопровода. До конца участка осталось 39 километров, при благоприятной погоде "Фортуна" может пройти их за полтора месяца.https://news.obozrevatel.com/economics/economy/samyij-moschnyij-truboukladchik-severnogo-potoka-2-vyishel-v-more.htm
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04.03.2021 18:52 Ответить
"!Строительство газопровода «Северный поток-2» снова отложили, на этот раз - на полгода."

лента.сру
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04.03.2021 19:30 Ответить
І ні одного сенатора,від демократичної партії.
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04.03.2021 18:53 Ответить
А демократам это не особо надо.
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04.03.2021 19:28 Ответить
Байден не хочет с Меркель ссориться. Похоже, Путин победил в этой битве.
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04.03.2021 18:56 Ответить
Скорее затягивают рассию в яму , а потом на последнем этапе Меркель вспомнит путину как он её собачкой напугал. 40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8417
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04.03.2021 19:01 Ответить
Наивно
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04.03.2021 21:22 Ответить
Байдену теж іноді копнячків не завадить !!!)))
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04.03.2021 18:58 Ответить
Что то не договаривается . Многоходовочка.
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04.03.2021 18:59 Ответить
Байден побачив "мир" в очах Ху"ла?
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04.03.2021 19:06 Ответить
если Байдену нужны проблем на ровном месте в США ,то он их будет иметь ,не продлив санкции,которые ранее наложил Конгресс
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04.03.2021 19:09 Ответить
напомню, что обама/байден - наложили большое и толстое вето на конгресс - на решение по летальному оружию для Украины.
А сейчас де факто третий срок обамы
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05.03.2021 03:00 Ответить
це шо, Бідон ватнік, а Трамп був чьоткім пацаном?
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04.03.2021 19:09 Ответить
Бидон хитрожопый поц, а Лохматое Чмо - открытая путинская *******.
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04.03.2021 19:21 Ответить
Бадену главное было прокукарекать..., а там хоть солнце не всходи!
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04.03.2021 19:24 Ответить
"Призывают Байдена"??? Как же так? Грозный Байден, гроза паРаши и лучший друг Украины - и нуждается в призывах?
Та вы шо? Вся Украина была в групповом оргазме от "победы" Байдена на выборах, все уже потирали ручонки и говорили "ну сейчас Байден покажет Пуйлу!!!". И шо? Пуйло активизируется на фронте, С. Поток 2 начал достраиваться а Байден "забыл" о грозных обещаниях! Поздравляю украинцев с очередной (после выбора Зели в Презы) победой! Так держать, соотечественники!
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04.03.2021 19:40 Ответить
Так они призывают, Байден услышит их голос и наложит санкции.
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04.03.2021 19:51 Ответить
Ну не вся Україна була в оргазмі від Байдена, багато людей, що думають власною головою були за перемогу Трампа. Але ж голос умних людей завжди тоне в колективному беканні баранів.
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04.03.2021 21:56 Ответить
Может воно й так, але мене на цьому ресурсi банили за жодне слово в пiдтримку погляда вiдносно корисностi позицiii Трампа для Украiiни...
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05.03.2021 01:38 Ответить
Бідолашний! Чому терпів? Чому не пішов з Цензора? Чому діаспора не захищає своїх бійців?

Брешеш! Ніхто тебе не банив, писав все, що хотів і про Трампа, і про Байдена. Я добре пам'ятаю. Звичайна трампяча брехня та наклеп на Цензор.
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05.03.2021 02:38 Ответить
Я не приємно здивувалася сказу на ЦН і вирішила простежити по інших ресурсах (пройшлася по блогерах): одностайно =животворящий=. Такі пристрасті вирували, персонажі порозсварювалися з друзями зі Штатів, з якими дружили роками і десятками років через вибори. Уявляєте, наскільки зайшло ?
Блаженний Пономар щодня строчив своїй відбитій пастві, як з кулемета - тепер на патреон перейшов, за гроші, затих. Там і плакали, і спати не могли, і Новий Рік був меншим святом, ніж інаугурація =козака= - з таким нетерпінням чекали. Мета в житті в багатьох з*явилася - вибори у США.
І, прости Господи, українська зе-влада, і опозиція - всі в екстазі, в ейфорії ... Ресурсики по сто новин в день шпарили, підігріваючи публіку.
Скільки питала і просила пояснити, на чому грунтується абсолютна переконаність, що =животворящий= впряжеться за Україну і знищить рашку - ніхто не відповів. Натомість - суцільне обзивання, приниження, оббріхування і спам.
Так, є кілька людей, які не поділяли загального екстазу, їм перепадало нарівні з нами.
Кожен має свою думку і форум для того, щоб її висловити. Але на темі штатівських виборів - оскаженіли і "демократичне" українське населення вкотре цькувало своїх через чужинця - він їм рідніший (я тут це сповна пройшла з мордатим істериком-апатридом. Тепер вони забули, як горлали -мішутка - давай-, -мішутка - прі-зі-дєнт- і дружно відхрестилися від свого кумира).
Алекс справді завжди дуже коректно писав, як і ті, хто намагався донести іншу думку.
Я особисто серйозно переглянула своє ставлення.
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05.03.2021 02:36 Ответить
я не понял .. товарищ Байдин ватник или где?
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04.03.2021 19:43 Ответить
Не, не ватник. Он 1) выжил из ума, и 2) его использует неомарксистская закулиса как попку (вроде нашего Трюдо или французского Макрона и вашего Зели) для трансформации западного общества в неосоциалистическое рабство. Свободы слова мы тут уже лишились, на подходе ограничения других видов. Но это уже не по теме этой конкретной публикации...
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04.03.2021 19:54 Ответить
Зараз Вам прилетить.
Ми вже й так =канадська хохлорня= (с), а не українці, =брудна піна= (с), =дезертири і вороги (с), =ковбасні емігранти= (с), =люди без прапора= (с), жінки - поголовно =шльондри= (с) (інші не виїжджають), а найголовніше - ми - =кацапи= (с), =рупор кремля= (с) і т.п.

Тут за свободу мене повністю заспамили (вранці була новина), мусила звертатися до адміна. Причому - тупе, нульове яке ще й обзиває мене =ольгіно= ... і лайкають ті, кого колись вважала притомним.

За те, що написала, що дуже стримано ставлюся до =животворящого= щодо його дій та політики відносно України - тепер ворог тут.
А на діаспору (найперше канадську, яка участі в американських виборах не бере) вже скільки виблювали нечистот на даному форумі через ті вибори.

Зате Ви та інші тепер знають теж справжнє ставлення населення України. Хоч в чомусь користь.
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04.03.2021 20:16 Ответить
А ничего что єто могли быть кремлеботы?
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04.03.2021 20:58 Ответить
Ні, вони - не кремлеботи. Всі давно на ЦН. Я тут з літа 2014, всіх знаю. Як і мене вони всі знають.
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04.03.2021 21:07 Ответить
Так ви й Зелю давно знаєте, то він не кремлебот?
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04.03.2021 22:17 Ответить
Якщо Ви хочете блазнювати - це не до мене.
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04.03.2021 22:19 Ответить
Якщо ви хочете всіх кого знаєте записати у некремлеботи, вам місце на кухні біля каструль та сковороди.
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04.03.2021 22:23 Ответить
Свої "рекомендації" лишіть при собі.
Я за свої слова відповідаю.
Бувайте.
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04.03.2021 22:27 Ответить
Не звертай уваги ,воно схоже саме клієнт дурки №1!!!))))
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04.03.2021 22:30 Ответить
А ти схоже перший парубок на закладі №!.
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04.03.2021 22:40 Ответить
Свои рекомендації до ваших фантазій шо я там "хочу" пишіть у мемуарах.Не відповідайте більше.
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04.03.2021 22:38 Ответить
Так, здаЕться вони там усi збожеволiли... Мене тут банять постiйно, хоча я притримуюсь коректностi. Але якщо я не топлю за Байдена, то я з Ольгiно. Там щось кладуть у воду, я вважаю...
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04.03.2021 21:26 Ответить
Я весь час наголошую ,що надмірна ейфорія , це дуже шкідлива річ ,як для справи так і для здоров"я !!!!))))
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04.03.2021 22:28 Ответить
Байден, введи! Байден, введи санкции!!!!!!! поставь крест на том вонючем потоке.
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04.03.2021 19:52 Ответить
Не хочет и упирается.
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04.03.2021 21:25 Ответить
Просто интересно: Какие ЕЩЁ санкции он может ввести?

Все фирмы и обьекты РФ какие там участвовали, УЖЕ под санкциями. Вводить "в два слоя"???
Иностранные фирмы и обьекты - вышли под угрозами санкций.
Возможности (ну по крайней мере реальные для США) накладывать дальнейшие санкции на саму РФ - практически исчерпаны. (всё что может нанести РФ урон - или уже введено, или невыгодно самим США, или РФ там подстраховалась и защитилась от таких возможностей)

Накладывать санкции на Германию? Да это торговая война против ЕС. А Байдену этого не надо. У него и так сейчас полно проблем. 40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9690
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04.03.2021 22:41 Ответить
чтож тогда ху...йло так нервничает? раньше веселились, бахвалили, что санкции только на пользу пойдут.... теперь визжат, как недорезанные свиньи, все в соплях и угрожают за введение новых санкций...
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05.03.2021 11:49 Ответить
CП-2 финал истории...40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 604
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04.03.2021 19:52 Ответить
Жду іконок і пАтретиків =козака=.
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04.03.2021 20:17 Ответить
40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7723 40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9031
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04.03.2021 20:27 Ответить
То це ж з самого початку було зрозуміло що рашистька влада мріяла про Байдена. Цікаво дивитися на реакцію лохів, яких розвели - Байден зараз швидко перетвориться на "чмо". Бо політика демократів - казати багато гарних слів, але робити за принципом "бізнес, та нічого особистого". Ті хто тут волали за Байдена, ще будуть на колінах Трампа просити повернутися. Жертви реверсивної психології, ******.
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04.03.2021 21:52 Ответить
Нічого надзвичайного не трапилось ,те що відбувається лише черговий раз доводить ,що сподіватись треба лише на себе !!!))))
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04.03.2021 22:35 Ответить
Сорок сенаторов направили Байдену письмо с призывом "быстро, в полной мере и адекватно" ввести санкции против "Северного потока - 2".Текст послания опубликовал на своем сайте конгрессмен Джон Баррассо.Члены сената раскритиковали Белый дом за отказ ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Доклад Госдепа по фирмам подлежащим санкциям, они назвали "абсолютно неадекватным".Полный текст письма (и ссылка) ниже:3 марта 2021 г.Достопочтенный Джозеф БайденПрезидент СШАБелый дом1600 Пенсильвания-авеню, северо-западВашингтон, округ Колумбия 20500Уважаемый президент Байден,Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность отказом Администрации ввести санкции в отношении организаций, участвующих в газопроводе «Северный поток-2». Поскольку в настоящее время ведутся строительные работы по проекту, в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в деятельности, подпадающей под санкции. Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние. Мы призываем администрацию исправить свои ошибочные действия, быстро и полностью выполнив санкции, введенные США. закон.Закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с поправками, внесенными в Закон о защите Европы в области энергетической безопасности (PEESCA), предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в трубопроводе Nord Stream II. Закон требует санкций против организаций, устанавливающих трубы, участвующих в трубоукладочных работах или страхующих или сертифицирующих эту установку, эти действия и другие виды деятельности, связанные с трубопроводом. Поскольку строительство идет полным ходом, время играет важную роль. Соединенные Штаты должны действовать сейчас, чтобы не допустить завершения строительства трубопровода.В течение многих лет политика Соединенных Штатов заключалась в том, чтобы противостоять газопроводу «Северный поток-2», по которому природный газ из России через Балтийское море будет транспортироваться в Германию. Намерения Конгресса предельно ясны. Конгресс подавляющим большинством принял несколько двухпартийных законодательных актов, вводящих санкции в отношении этого проекта, включая Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), PEESA и PEESCA. Администрация не может закрывать глаза на нарушителей наших законов. Мы просим администрацию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для немедленного введения дополнительных санкций, особенно последнего раунда санкций в PEESCA, который обе палаты Конгресса срочно и неоднократно принимали в прошлом году.19 февраля 2021 года администрация представила утвержденный Конгрессом отчет об организациях, активно поддерживающих, помогающих и работающих с теми, кто участвует в Северном потоке II. Администрация приняла тревожное решение идентифицировать только российское трубоукладочное судно Fortuna и его владельца KVT-RUS, которые уже находились под санкциями администрацией Трампа в январе. В отчете также перечислены 18 организаций, которые прекратили свое участие в проекте из-за обширных дипломатических усилий администрации Трампа по свертыванию их деятельности. Этот совершенно неадекватный отчет подрывает двухпартийные усилия Конгресса и предыдущих администраций, не перечисляя другие суда, участвующие в трубоукладке и трубоукладке, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги.Мы призываем вас исправить эту
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05.03.2021 02:56 Ответить
Ни одно государство больше не участвует в строительстве СП-2 и все фирмы вышли из строительных работ, кроме фирм РФ. Никто кроме РФ не финансирует строительство - так какие претензии к Байдену, все уже сделано и санкции на все что можно наложены - они что прессу не читают?
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05.03.2021 06:41 Ответить
Та і ми всі просимо. Підпишіть, пане Байдене!
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05.03.2021 08:54 Ответить
 
 