УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12012 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 374 56
Байден (2338) санкції (6880) США (14537) Північний потік (1366) Сенат США (441)

40 сенаторів закликають Байдена запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

40 сенаторів закликають Байдена запровадити нові санкції проти

40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена ввести нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту "Північний потік-2".

Сенатори направили лист із відповідним закликом 3 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"У цьому листі ми висловлюємо глибоку стурбованість через відмову адміністрації від введення санкцій проти організацій, задіяних у проєкті "Північний потік-2", - пишуть сенатори.

Вони зазначили, що назви кораблів і компаній, що беруть участь у проєкті і підпадають під санкції, широко відомі, а законодавці від обох партій у Конгресі підтримали введення санкцій проти газпромівського проєкту.

"Цей проєкт робить наших союзників і партнерів у Європі уразливішими до тиску Москви", - заявив один із підписантів листа Джон Баррассо.

Читайте також: Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Байден побачив "мир" в очах Ху"ла?
показати весь коментар
04.03.2021 19:06
+6
це шо, Бідон ватнік, а Трамп був чьоткім пацаном?
показати весь коментар
04.03.2021 19:09
+5
Ну хоть одна хорошая новость к концу недели!
показати весь коментар
04.03.2021 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
40 сенаторов и все украинцы! 40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1853
показати весь коментар
04.03.2021 18:46 Відповісти
Ну хоть одна хорошая новость к концу недели!
показати весь коментар
04.03.2021 18:47 Відповісти
А что в ней хорошего? Новость как раз о том, что Байден не хочет санкции вводить, аж сенаторы возмутились.
показати весь коментар
04.03.2021 20:12 Відповісти
Вони обурилися з самого початку. Я наводила тут оригінальні лінки, не один. Спочатку тягнули до останнього їхнє оголошення, поки до уряду ті ж сенатори не звернулися і не запитали: коли нарешті ?
А -санкції- щодо москальського суденця та тієї однієї компанії були введені попередньою адміністрацією.
Сенатори (республіканці) сказали, що вони цього так не залишать і вимагали пояснень. Тому що =животворящий= МУСИТЬ виконувати прийняті Сенатом рішення, а не забивати на них. А список компаній там був довгий.
Але тут цього не напишуть. І свідки секти =козака байди= не прочитають. Навіть, коли ти їм тулиш статтю. Ти - ворог, бо не б*єшся в екстазі п*ятий місяць, тому що маєш голову на плечах і вмієш аналізувати. Та й просто не сприймаєш на віру бла-бла-бла ...
показати весь коментар
04.03.2021 20:23 Відповісти
Самый мощный трубоукладчик "Северного потока-2" вышел в море

Трубоукладчик "Академик Черский" 4 марта должен покинуть немецкий порт Висмар и выйти в Балтийское море. Судно указывает, что направляется на морские работы. Однако присоединится ли оно к строительству "Северного потока-2" или снова пойдет на испытания к Калининграду, неизвестно.
Самый мощный трубоукладчик в распоряжении проекта пока так и не участвовал в строительстве. Об этом сообщает EurAsia Daily.
Четыре буксира выводят "Академик Черский" на рейд порта. По автоматической идентификационной системе (АИС) судно указывает, что 5 марта начнет морские работы.
"Академик Черский" считается основным судном по достройке "Северного потока-2". После дооснащения и модернизации его скорость трубоукладки может превышать два километра в сутки. Кроме того, он оснащен системой динамического позиционирования, которая позволяет удерживаться в заданной точке с помощью подруливающих винтов и не использовать якоря, на перестановку которых тратится значительное время.
Напомним, баржа-трубоукладчик "Фортуна" 3 марта завершила укладку десятого километра "Северного потока-2" в датских водах после возобновления строительства. За сутки судно уложило на дно около 800 метров газопровода. До конца участка осталось 39 километров, при благоприятной погоде "Фортуна" может пройти их за полтора месяца.https://news.obozrevatel.com/economics/economy/samyij-moschnyij-truboukladchik-severnogo-potoka-2-vyishel-v-more.htm
показати весь коментар
04.03.2021 18:52 Відповісти
"!Строительство газопровода «Северный поток-2» снова отложили, на этот раз - на полгода."

лента.сру
показати весь коментар
04.03.2021 19:30 Відповісти
І ні одного сенатора,від демократичної партії.
показати весь коментар
04.03.2021 18:53 Відповісти
А демократам это не особо надо.
показати весь коментар
04.03.2021 19:28 Відповісти
Байден не хочет с Меркель ссориться. Похоже, Путин победил в этой битве.
показати весь коментар
04.03.2021 18:56 Відповісти
Скорее затягивают рассию в яму , а потом на последнем этапе Меркель вспомнит путину как он её собачкой напугал. 40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8417
показати весь коментар
04.03.2021 19:01 Відповісти
Наивно
показати весь коментар
04.03.2021 21:22 Відповісти
Байдену теж іноді копнячків не завадить !!!)))
показати весь коментар
04.03.2021 18:58 Відповісти
Что то не договаривается . Многоходовочка.
показати весь коментар
04.03.2021 18:59 Відповісти
Байден побачив "мир" в очах Ху"ла?
показати весь коментар
04.03.2021 19:06 Відповісти
если Байдену нужны проблем на ровном месте в США ,то он их будет иметь ,не продлив санкции,которые ранее наложил Конгресс
показати весь коментар
04.03.2021 19:09 Відповісти
напомню, что обама/байден - наложили большое и толстое вето на конгресс - на решение по летальному оружию для Украины.
А сейчас де факто третий срок обамы
показати весь коментар
05.03.2021 03:00 Відповісти
це шо, Бідон ватнік, а Трамп був чьоткім пацаном?
показати весь коментар
04.03.2021 19:09 Відповісти
Бидон хитрожопый поц, а Лохматое Чмо - открытая путинская *******.
показати весь коментар
04.03.2021 19:21 Відповісти
Бадену главное было прокукарекать..., а там хоть солнце не всходи!
показати весь коментар
04.03.2021 19:24 Відповісти
"Призывают Байдена"??? Как же так? Грозный Байден, гроза паРаши и лучший друг Украины - и нуждается в призывах?
Та вы шо? Вся Украина была в групповом оргазме от "победы" Байдена на выборах, все уже потирали ручонки и говорили "ну сейчас Байден покажет Пуйлу!!!". И шо? Пуйло активизируется на фронте, С. Поток 2 начал достраиваться а Байден "забыл" о грозных обещаниях! Поздравляю украинцев с очередной (после выбора Зели в Презы) победой! Так держать, соотечественники!
показати весь коментар
04.03.2021 19:40 Відповісти
Так они призывают, Байден услышит их голос и наложит санкции.
показати весь коментар
04.03.2021 19:51 Відповісти
Ну не вся Україна була в оргазмі від Байдена, багато людей, що думають власною головою були за перемогу Трампа. Але ж голос умних людей завжди тоне в колективному беканні баранів.
показати весь коментар
04.03.2021 21:56 Відповісти
Может воно й так, але мене на цьому ресурсi банили за жодне слово в пiдтримку погляда вiдносно корисностi позицiii Трампа для Украiiни...
показати весь коментар
05.03.2021 01:38 Відповісти
Бідолашний! Чому терпів? Чому не пішов з Цензора? Чому діаспора не захищає своїх бійців?

Брешеш! Ніхто тебе не банив, писав все, що хотів і про Трампа, і про Байдена. Я добре пам'ятаю. Звичайна трампяча брехня та наклеп на Цензор.
показати весь коментар
05.03.2021 02:38 Відповісти
Я не приємно здивувалася сказу на ЦН і вирішила простежити по інших ресурсах (пройшлася по блогерах): одностайно =животворящий=. Такі пристрасті вирували, персонажі порозсварювалися з друзями зі Штатів, з якими дружили роками і десятками років через вибори. Уявляєте, наскільки зайшло ?
Блаженний Пономар щодня строчив своїй відбитій пастві, як з кулемета - тепер на патреон перейшов, за гроші, затих. Там і плакали, і спати не могли, і Новий Рік був меншим святом, ніж інаугурація =козака= - з таким нетерпінням чекали. Мета в житті в багатьох з*явилася - вибори у США.
І, прости Господи, українська зе-влада, і опозиція - всі в екстазі, в ейфорії ... Ресурсики по сто новин в день шпарили, підігріваючи публіку.
Скільки питала і просила пояснити, на чому грунтується абсолютна переконаність, що =животворящий= впряжеться за Україну і знищить рашку - ніхто не відповів. Натомість - суцільне обзивання, приниження, оббріхування і спам.
Так, є кілька людей, які не поділяли загального екстазу, їм перепадало нарівні з нами.
Кожен має свою думку і форум для того, щоб її висловити. Але на темі штатівських виборів - оскаженіли і "демократичне" українське населення вкотре цькувало своїх через чужинця - він їм рідніший (я тут це сповна пройшла з мордатим істериком-апатридом. Тепер вони забули, як горлали -мішутка - давай-, -мішутка - прі-зі-дєнт- і дружно відхрестилися від свого кумира).
Алекс справді завжди дуже коректно писав, як і ті, хто намагався донести іншу думку.
Я особисто серйозно переглянула своє ставлення.
показати весь коментар
05.03.2021 02:36 Відповісти
я не понял .. товарищ Байдин ватник или где?
показати весь коментар
04.03.2021 19:43 Відповісти
Не, не ватник. Он 1) выжил из ума, и 2) его использует неомарксистская закулиса как попку (вроде нашего Трюдо или французского Макрона и вашего Зели) для трансформации западного общества в неосоциалистическое рабство. Свободы слова мы тут уже лишились, на подходе ограничения других видов. Но это уже не по теме этой конкретной публикации...
показати весь коментар
04.03.2021 19:54 Відповісти
Зараз Вам прилетить.
Ми вже й так =канадська хохлорня= (с), а не українці, =брудна піна= (с), =дезертири і вороги (с), =ковбасні емігранти= (с), =люди без прапора= (с), жінки - поголовно =шльондри= (с) (інші не виїжджають), а найголовніше - ми - =кацапи= (с), =рупор кремля= (с) і т.п.

Тут за свободу мене повністю заспамили (вранці була новина), мусила звертатися до адміна. Причому - тупе, нульове яке ще й обзиває мене =ольгіно= ... і лайкають ті, кого колись вважала притомним.

За те, що написала, що дуже стримано ставлюся до =животворящого= щодо його дій та політики відносно України - тепер ворог тут.
А на діаспору (найперше канадську, яка участі в американських виборах не бере) вже скільки виблювали нечистот на даному форумі через ті вибори.

Зате Ви та інші тепер знають теж справжнє ставлення населення України. Хоч в чомусь користь.
показати весь коментар
04.03.2021 20:16 Відповісти
А ничего что єто могли быть кремлеботы?
показати весь коментар
04.03.2021 20:58 Відповісти
Ні, вони - не кремлеботи. Всі давно на ЦН. Я тут з літа 2014, всіх знаю. Як і мене вони всі знають.
показати весь коментар
04.03.2021 21:07 Відповісти
Так ви й Зелю давно знаєте, то він не кремлебот?
показати весь коментар
04.03.2021 22:17 Відповісти
Якщо Ви хочете блазнювати - це не до мене.
показати весь коментар
04.03.2021 22:19 Відповісти
Якщо ви хочете всіх кого знаєте записати у некремлеботи, вам місце на кухні біля каструль та сковороди.
показати весь коментар
04.03.2021 22:23 Відповісти
Свої "рекомендації" лишіть при собі.
Я за свої слова відповідаю.
Бувайте.
показати весь коментар
04.03.2021 22:27 Відповісти
Не звертай уваги ,воно схоже саме клієнт дурки №1!!!))))
показати весь коментар
04.03.2021 22:30 Відповісти
А ти схоже перший парубок на закладі №!.
показати весь коментар
04.03.2021 22:40 Відповісти
Свои рекомендації до ваших фантазій шо я там "хочу" пишіть у мемуарах.Не відповідайте більше.
показати весь коментар
04.03.2021 22:38 Відповісти
Так, здаЕться вони там усi збожеволiли... Мене тут банять постiйно, хоча я притримуюсь коректностi. Але якщо я не топлю за Байдена, то я з Ольгiно. Там щось кладуть у воду, я вважаю...
показати весь коментар
04.03.2021 21:26 Відповісти
Я весь час наголошую ,що надмірна ейфорія , це дуже шкідлива річ ,як для справи так і для здоров"я !!!!))))
показати весь коментар
04.03.2021 22:28 Відповісти
Байден, введи! Байден, введи санкции!!!!!!! поставь крест на том вонючем потоке.
показати весь коментар
04.03.2021 19:52 Відповісти
Не хочет и упирается.
показати весь коментар
04.03.2021 21:25 Відповісти
Просто интересно: Какие ЕЩЁ санкции он может ввести?

Все фирмы и обьекты РФ какие там участвовали, УЖЕ под санкциями. Вводить "в два слоя"???
Иностранные фирмы и обьекты - вышли под угрозами санкций.
Возможности (ну по крайней мере реальные для США) накладывать дальнейшие санкции на саму РФ - практически исчерпаны. (всё что может нанести РФ урон - или уже введено, или невыгодно самим США, или РФ там подстраховалась и защитилась от таких возможностей)

Накладывать санкции на Германию? Да это торговая война против ЕС. А Байдену этого не надо. У него и так сейчас полно проблем. 40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9690
показати весь коментар
04.03.2021 22:41 Відповісти
чтож тогда ху...йло так нервничает? раньше веселились, бахвалили, что санкции только на пользу пойдут.... теперь визжат, как недорезанные свиньи, все в соплях и угрожают за введение новых санкций...
показати весь коментар
05.03.2021 11:49 Відповісти
CП-2 финал истории...40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 604
показати весь коментар
04.03.2021 19:52 Відповісти
Жду іконок і пАтретиків =козака=.
показати весь коментар
04.03.2021 20:17 Відповісти
40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7723 40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9031
показати весь коментар
04.03.2021 20:27 Відповісти
То це ж з самого початку було зрозуміло що рашистька влада мріяла про Байдена. Цікаво дивитися на реакцію лохів, яких розвели - Байден зараз швидко перетвориться на "чмо". Бо політика демократів - казати багато гарних слів, але робити за принципом "бізнес, та нічого особистого". Ті хто тут волали за Байдена, ще будуть на колінах Трампа просити повернутися. Жертви реверсивної психології, ******.
показати весь коментар
04.03.2021 21:52 Відповісти
Нічого надзвичайного не трапилось ,те що відбувається лише черговий раз доводить ,що сподіватись треба лише на себе !!!))))
показати весь коментар
04.03.2021 22:35 Відповісти
Сорок сенаторов направили Байдену письмо с призывом "быстро, в полной мере и адекватно" ввести санкции против "Северного потока - 2".Текст послания опубликовал на своем сайте конгрессмен Джон Баррассо.Члены сената раскритиковали Белый дом за отказ ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Доклад Госдепа по фирмам подлежащим санкциям, они назвали "абсолютно неадекватным".Полный текст письма (и ссылка) ниже:3 марта 2021 г.Достопочтенный Джозеф БайденПрезидент СШАБелый дом1600 Пенсильвания-авеню, северо-западВашингтон, округ Колумбия 20500Уважаемый президент Байден,Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность отказом Администрации ввести санкции в отношении организаций, участвующих в газопроводе «Северный поток-2». Поскольку в настоящее время ведутся строительные работы по проекту, в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в деятельности, подпадающей под санкции. Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние. Мы призываем администрацию исправить свои ошибочные действия, быстро и полностью выполнив санкции, введенные США. закон.Закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с поправками, внесенными в Закон о защите Европы в области энергетической безопасности (PEESCA), предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в трубопроводе Nord Stream II. Закон требует санкций против организаций, устанавливающих трубы, участвующих в трубоукладочных работах или страхующих или сертифицирующих эту установку, эти действия и другие виды деятельности, связанные с трубопроводом. Поскольку строительство идет полным ходом, время играет важную роль. Соединенные Штаты должны действовать сейчас, чтобы не допустить завершения строительства трубопровода.В течение многих лет политика Соединенных Штатов заключалась в том, чтобы противостоять газопроводу «Северный поток-2», по которому природный газ из России через Балтийское море будет транспортироваться в Германию. Намерения Конгресса предельно ясны. Конгресс подавляющим большинством принял несколько двухпартийных законодательных актов, вводящих санкции в отношении этого проекта, включая Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), PEESA и PEESCA. Администрация не может закрывать глаза на нарушителей наших законов. Мы просим администрацию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для немедленного введения дополнительных санкций, особенно последнего раунда санкций в PEESCA, который обе палаты Конгресса срочно и неоднократно принимали в прошлом году.19 февраля 2021 года администрация представила утвержденный Конгрессом отчет об организациях, активно поддерживающих, помогающих и работающих с теми, кто участвует в Северном потоке II. Администрация приняла тревожное решение идентифицировать только российское трубоукладочное судно Fortuna и его владельца KVT-RUS, которые уже находились под санкциями администрацией Трампа в январе. В отчете также перечислены 18 организаций, которые прекратили свое участие в проекте из-за обширных дипломатических усилий администрации Трампа по свертыванию их деятельности. Этот совершенно неадекватный отчет подрывает двухпартийные усилия Конгресса и предыдущих администраций, не перечисляя другие суда, участвующие в трубоукладке и трубоукладке, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги.Мы призываем вас исправить эту
показати весь коментар
05.03.2021 02:56 Відповісти
Ни одно государство больше не участвует в строительстве СП-2 и все фирмы вышли из строительных работ, кроме фирм РФ. Никто кроме РФ не финансирует строительство - так какие претензии к Байдену, все уже сделано и санкции на все что можно наложены - они что прессу не читают?
показати весь коментар
05.03.2021 06:41 Відповісти
Та і ми всі просимо. Підпишіть, пане Байдене!
показати весь коментар
05.03.2021 08:54 Відповісти
 
 