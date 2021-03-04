40 сенаторів закликають Байдена запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"
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40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена ввести нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту "Північний потік-2".
Сенатори направили лист із відповідним закликом 3 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"У цьому листі ми висловлюємо глибоку стурбованість через відмову адміністрації від введення санкцій проти організацій, задіяних у проєкті "Північний потік-2", - пишуть сенатори.
Вони зазначили, що назви кораблів і компаній, що беруть участь у проєкті і підпадають під санкції, широко відомі, а законодавці від обох партій у Конгресі підтримали введення санкцій проти газпромівського проєкту.
"Цей проєкт робить наших союзників і партнерів у Європі уразливішими до тиску Москви", - заявив один із підписантів листа Джон Баррассо.
Будь ласка, зачекайте...
А -санкції- щодо москальського суденця та тієї однієї компанії були введені попередньою адміністрацією.
Сенатори (республіканці) сказали, що вони цього так не залишать і вимагали пояснень. Тому що =животворящий= МУСИТЬ виконувати прийняті Сенатом рішення, а не забивати на них. А список компаній там був довгий.
Але тут цього не напишуть. І свідки секти =козака байди= не прочитають. Навіть, коли ти їм тулиш статтю. Ти - ворог, бо не б*єшся в екстазі п*ятий місяць, тому що маєш голову на плечах і вмієш аналізувати. Та й просто не сприймаєш на віру бла-бла-бла ...
Трубоукладчик "Академик Черский" 4 марта должен покинуть немецкий порт Висмар и выйти в Балтийское море. Судно указывает, что направляется на морские работы. Однако присоединится ли оно к строительству "Северного потока-2" или снова пойдет на испытания к Калининграду, неизвестно.
Самый мощный трубоукладчик в распоряжении проекта пока так и не участвовал в строительстве. Об этом сообщает EurAsia Daily.
Четыре буксира выводят "Академик Черский" на рейд порта. По автоматической идентификационной системе (АИС) судно указывает, что 5 марта начнет морские работы.
"Академик Черский" считается основным судном по достройке "Северного потока-2". После дооснащения и модернизации его скорость трубоукладки может превышать два километра в сутки. Кроме того, он оснащен системой динамического позиционирования, которая позволяет удерживаться в заданной точке с помощью подруливающих винтов и не использовать якоря, на перестановку которых тратится значительное время.
Напомним, баржа-трубоукладчик "Фортуна" 3 марта завершила укладку десятого километра "Северного потока-2" в датских водах после возобновления строительства. За сутки судно уложило на дно около 800 метров газопровода. До конца участка осталось 39 километров, при благоприятной погоде "Фортуна" может пройти их за полтора месяца.https://news.obozrevatel.com/economics/economy/samyij-moschnyij-truboukladchik-severnogo-potoka-2-vyishel-v-more.htm
лента.сру
А сейчас де факто третий срок обамы
Та вы шо? Вся Украина была в групповом оргазме от "победы" Байдена на выборах, все уже потирали ручонки и говорили "ну сейчас Байден покажет Пуйлу!!!". И шо? Пуйло активизируется на фронте, С. Поток 2 начал достраиваться а Байден "забыл" о грозных обещаниях! Поздравляю украинцев с очередной (после выбора Зели в Презы) победой! Так держать, соотечественники!
Брешеш! Ніхто тебе не банив, писав все, що хотів і про Трампа, і про Байдена. Я добре пам'ятаю. Звичайна трампяча брехня та наклеп на Цензор.
Блаженний Пономар щодня строчив своїй відбитій пастві, як з кулемета - тепер на патреон перейшов, за гроші, затих. Там і плакали, і спати не могли, і Новий Рік був меншим святом, ніж інаугурація =козака= - з таким нетерпінням чекали. Мета в житті в багатьох з*явилася - вибори у США.
І, прости Господи, українська зе-влада, і опозиція - всі в екстазі, в ейфорії ... Ресурсики по сто новин в день шпарили, підігріваючи публіку.
Скільки питала і просила пояснити, на чому грунтується абсолютна переконаність, що =животворящий= впряжеться за Україну і знищить рашку - ніхто не відповів. Натомість - суцільне обзивання, приниження, оббріхування і спам.
Так, є кілька людей, які не поділяли загального екстазу, їм перепадало нарівні з нами.
Кожен має свою думку і форум для того, щоб її висловити. Але на темі штатівських виборів - оскаженіли і "демократичне" українське населення вкотре цькувало своїх через чужинця - він їм рідніший (я тут це сповна пройшла з мордатим істериком-апатридом. Тепер вони забули, як горлали -мішутка - давай-, -мішутка - прі-зі-дєнт- і дружно відхрестилися від свого кумира).
Алекс справді завжди дуже коректно писав, як і ті, хто намагався донести іншу думку.
Я особисто серйозно переглянула своє ставлення.
Ми вже й так =канадська хохлорня= (с), а не українці, =брудна піна= (с), =дезертири і вороги (с), =ковбасні емігранти= (с), =люди без прапора= (с), жінки - поголовно =шльондри= (с) (інші не виїжджають), а найголовніше - ми - =кацапи= (с), =рупор кремля= (с) і т.п.
Тут за свободу мене повністю заспамили (вранці була новина), мусила звертатися до адміна. Причому - тупе, нульове яке ще й обзиває мене =ольгіно= ... і лайкають ті, кого колись вважала притомним.
За те, що написала, що дуже стримано ставлюся до =животворящого= щодо його дій та політики відносно України - тепер ворог тут.
А на діаспору (найперше канадську, яка участі в американських виборах не бере) вже скільки виблювали нечистот на даному форумі через ті вибори.
Зате Ви та інші тепер знають теж справжнє ставлення населення України. Хоч в чомусь користь.
Я за свої слова відповідаю.
Бувайте.
Все фирмы и обьекты РФ какие там участвовали, УЖЕ под санкциями. Вводить "в два слоя"???
Иностранные фирмы и обьекты - вышли под угрозами санкций.
Возможности (ну по крайней мере реальные для США) накладывать дальнейшие санкции на саму РФ - практически исчерпаны. (всё что может нанести РФ урон - или уже введено, или невыгодно самим США, или РФ там подстраховалась и защитилась от таких возможностей)
Накладывать санкции на Германию? Да это торговая война против ЕС. А Байдену этого не надо. У него и так сейчас полно проблем.