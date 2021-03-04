Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німецька енергетична компанія Uniper вирішила припинити фінансування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Скільки саме коштів вже вкладено в проєкт, в компанії не розголошують.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Про припинення фінансування заявив глава компанії Андреас Шіренбек.
Він відмовився відповісти, скільки коштів компанія інвестувала в "Північний потік-2".
Загалом будівництво "Північного потоку-2" фінансували п'ять європейських компаній: Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell і Uniper. Разом вони повинні були вкласти 5 млрд євро.
Раніше про припинення фінансування "Північного потоку-2" заявила німецька компанія з видобутку газу і нафти Wintershall Dea. Там пояснювали, що вже вклали в проєкт 730 мільйонів євро, хоча спочатку планували інвестувати 950 мільйонів євро. Також від фінансування відмовилися OMV і Royal Dutch Shell.
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А потом бы шандарахнул томагавками
...и да, это НАТО окупировало часть Молдовы, Грузии и Украины.
...это НАТО нарушает международные договоренности
...это у НАТО на территории практически всех стран экс-СССР расположены военные базы
Иди на сру.ру вещать свою "истину"
Совпадение? Не думаю!
Чтобы в таком хорошем настроении и голова легка (с)
тот в говне окажется !
ну и что, да и хер бы с ним
опускают трубу на дно
потому что пуйло - говно
І Україні і паРаші слід вже починати звикати до того що їхні труби скоро взагалі стануть нікому не потрібні . Крім пунктів прийому металобрухту .
Её убьют электромобили. Точнее доступные аккумуляторы э/э. Самая большая проблема альтернативной энергетики - погодозависимость. Её возможно сгладить аккумуляцией.