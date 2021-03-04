Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2"

Німецька енергетична компанія Uniper вирішила припинити фінансування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Скільки саме коштів вже вкладено в проєкт, в компанії не розголошують.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Про припинення фінансування заявив глава компанії Андреас Шіренбек.

Він відмовився відповісти, скільки коштів компанія інвестувала в "Північний потік-2".

Загалом будівництво "Північного потоку-2" фінансували п'ять європейських компаній: Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell і Uniper. Разом вони повинні були вкласти 5 млрд євро.

Раніше про припинення фінансування "Північного потоку-2" заявила німецька компанія з видобутку газу і нафти Wintershall Dea. Там пояснювали, що вже вклали в проєкт 730 мільйонів євро, хоча спочатку планували інвестувати 950 мільйонів євро. Також від фінансування відмовилися OMV і Royal Dutch Shell.

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