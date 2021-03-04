Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2"

Немецкая энергетическая компания Uniper решила прекратить финансирование строительства российского газопровода "Северный поток-2". Сколько именно средств уже вложено в проект, в компании не разглашают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

О прекращении финансирования заявил глава компании Андреас Ширенбек.

Он отказался ответить, сколько средств компания инвестировала в "Северный поток-2".

В целом строительство "Северного потока-2" финансировали пять европейских компаний: Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper. Вместе они должны были вложить 5 млрд евро.

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Ранее о прекращении финансирования "Северного потока-2" заявила немецкая компания по добыче газа и нефти Wintershall Dea. Там объясняли, что уже вложили в проект 730 миллионов евро, хотя сначала планировали инвестировать 950 миллионов евро. Также от финансирования отказались OMV и Royal Dutch Shell.