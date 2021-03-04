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Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Немецкая компания Uniper прекращает финансирование

Немецкая энергетическая компания Uniper решила прекратить финансирование строительства российского газопровода "Северный поток-2". Сколько именно средств уже вложено в проект, в компании не разглашают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

О прекращении финансирования заявил глава компании Андреас Ширенбек.

Он отказался ответить, сколько средств компания инвестировала в "Северный поток-2".

В целом строительство "Северного потока-2" финансировали пять европейских компаний: Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper. Вместе они должны были вложить 5 млрд евро.

Читайте на Цензор.НЕТ: Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ

Ранее о прекращении финансирования "Северного потока-2" заявила немецкая компания по добыче газа и нефти Wintershall Dea. Там объясняли, что уже вложили в проект 730 миллионов евро, хотя сначала планировали инвестировать 950 миллионов евро. Также от финансирования отказались OMV и Royal Dutch Shell.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
нужно Госдепу подсказать наложить санкции на грузовой расиянский порт Усть-Луга.. это очень поможет прибалтийским республикам и сильно подорвет кацапстанский бюджет..
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04.03.2021 23:06
+12
Балтииским Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4332
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04.03.2021 23:16
+8
Как жи ж так, а ??? Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4677
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04.03.2021 23:04
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Как жи ж так, а ??? Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4677
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04.03.2021 23:04 Ответить
Engie, твоё слово!))
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04.03.2021 23:05 Ответить
фошизды Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6816
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04.03.2021 23:05 Ответить
Русофобію затєвают, фашизди! Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8861
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04.03.2021 23:31 Ответить
нужно Госдепу подсказать наложить санкции на грузовой расиянский порт Усть-Луга.. это очень поможет прибалтийским республикам и сильно подорвет кацапстанский бюджет..
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04.03.2021 23:06 Ответить
Балтииским Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4332
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04.03.2021 23:16 Ответить
100% + Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3540
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04.03.2021 23:25 Ответить
Кстати да, свинорусня отстроила Усть-Лугу с нуля на лесистом берегу лишь бы навредить странам Балтии. Я бы добавил в список порт Приморск, построенный с той же целью.
А потом бы шандарахнул томагавками
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04.03.2021 23:30 Ответить
Ну да всё вдруг с ничего стали враждебными РФ. А как то то что РФ с ничего нападает и оккупирует чужие территории это не делает росийю враждебную всем?
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05.03.2021 06:25 Ответить
Кацап, сваливший из немытой в дойчланд, как истинный патриот параши рассказывает нам о том, как хреново русским жить на западе.
...и да, это НАТО окупировало часть Молдовы, Грузии и Украины.
...это НАТО нарушает международные договоренности
...это у НАТО на территории практически всех стран экс-СССР расположены военные базы

Иди на сру.ру вещать свою "истину"
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05.03.2021 07:01 Ответить
Кто? Да та же Россия. В 1939м напала на Польшу, и в период с 39го по 41 оккупировала Латвия,Литву,Эстонию. Пробовола и Финляндию но получила кизды. Обратите внимание,ненависть самая большая к России именно в тех странах,которые были под ее оккупацией.
Совпадение? Не думаю!
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05.03.2021 07:25 Ответить
Good!
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04.03.2021 23:13 Ответить
оно уже два года заканчивается
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04.03.2021 23:17 Ответить
И попадать под санкции Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8456
Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4128
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04.03.2021 23:18 Ответить
Ну да, теперь по конечностям стрелять не будут. Сразу на глушняк Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8218
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04.03.2021 23:32 Ответить
Нужно читать между строк - когда Байден вошел в Парижский экологический клуб и запретил разработку новых месторождений, стало очевидным, что США выходит из гонки по добыче нефти и газа, а значит скоро и сама будет все это закупать. Так как США в последние годы были на первом месте по добыче нефти и газа, то после этих действий цена не нефть поползла в верх и не исключено, что скоро опять будет по 100 баксов за бочку.
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05.03.2021 04:04 Ответить
Нужно читать между строк - хм, можно ещё погадать на кофейной гуще, покрутить бутылочку.... После таких гаданий, за срупль дают 0,013бакса - офигенное достижение, я считаю Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9458
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05.03.2021 08:15 Ответить
Да, да, да - дивиденты...
Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2752
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04.03.2021 23:19 Ответить
Ты уже открыл карман для дивидендов,сказочник?))
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04.03.2021 23:52 Ответить
Та не, мокша! Теперь они могут ждать только пи&дюлей!😎
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05.03.2021 00:12 Ответить
А меркельша что скажет?
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04.03.2021 23:18 Ответить
Шо "нешмогла"!😆
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05.03.2021 00:15 Ответить
Скорее, фрау Макрель...
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05.03.2021 19:18 Ответить
После того как 99% профинансировано можно гордо прекратить это делать
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04.03.2021 23:18 Ответить
Ну,дотяните этот один процент.
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04.03.2021 23:53 Ответить
Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2393 Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6914
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04.03.2021 23:21 Ответить
Ostalos tolko francuzkoj Engie ujti,ta toze ujdiot u nix jest projekti amerike ,terminali zyzenogo gaza tak sto s amerikoj nebudet soristia izza meloci
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04.03.2021 23:21 Ответить
Видосик, ты в реальном мире живешь? Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3373
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04.03.2021 23:52 Ответить
A sto neverno napisal dumajes sto francuzkaja kompanija kotoraja raboatjet vo mnogix stranx budet soristsia s amerikansami i ocen xocet sankciji?Im svojio imia bolse znacyt cem kakoj ta projekt.Eta kompanija sami krupni importior zyzenogo gaza v Evrope,eto uze mnogo a ciom govorit
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05.03.2021 00:02 Ответить
С тобой глаз сломать можно, пока прочитаешь))) я не писал, что французская компания хочет санкций... всякая кампания будет блюсти свою контору, но... уже ничего не зависит от вложений от евросоюзников раши! Они уже! вложили все, чтобы газ им поступал. И никогда они от этого не откажутся. Германия от своих вложений еврорублЕй не откажутся, никогда! чтобы ни говорила Литва или Латвия или Эстония ... при всем к вам уважении, вы мало значите для Европы в экономическом поле...)
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05.03.2021 01:03 Ответить
Polsu eto bolse kasajetsia im dengi za tranzit nebudet platyt takze,a Baltiskije strani tut priciom?.A Polsa gorazdo bolse znacit cem raska,ekonomiceskom plane dlia toj ze Germaniji.Budet sudi,strafi, ogranicenyje potoka s POlsi storoni takze,tut tolko plati potom.Neperezyvajete nas toze slusajet ES,vot i sankciji dlia lukosenko ot nas i uslo i dalse budet idti,poka sovsem neizolirujem ego.Ekonomiceskom plane dlia nas ES toze jest glavni rynok,kak i dlia nix u nas glavni importior Germanija,
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05.03.2021 07:56 Ответить
Jesli takaja Vengrija gde VVP i zarplati nize cem Baltijskix stranax mogla blokirovat ES biudzet,tak Baltijskije strani jesli zaxotiat toze mozet svojio zdelat
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05.03.2021 08:37 Ответить
Не у грошах щастя (с).
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04.03.2021 23:23 Ответить
Ну... такова селяви)))как не прискорбно...
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05.03.2021 01:06 Ответить
А в їх кількості))
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05.03.2021 07:07 Ответить
кто с паРашей свяжется -
тот в говне окажется !
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04.03.2021 23:30 Ответить
Байден НАРАЗУМЛЯЮЩИЙ ))
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04.03.2021 23:31 Ответить
Усё давно уплочено) можно и прекратить))) санкции - они только рассее на пользу (в чем я не сомневаюсь), а ФРГ как бы и ни к чему... Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 864
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04.03.2021 23:32 Ответить
Шо та мені здається що цей кремлядський проєкт ніколи не буде реалізований
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04.03.2021 23:32 Ответить
Нормально, пора фиксировать убытки ну и возможно принимать кадровые решения (увольнять *********, влошивсихся в этот блудняк).
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04.03.2021 23:36 Ответить
подыхает на дне норд стрим,
ну и что, да и хер бы с ним
опускают трубу на дно
потому что пуйло - говно
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04.03.2021 23:47 Ответить
сегодня прекращают а завтра снова достраивают...
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05.03.2021 00:05 Ответить
Просто кантора серьезная И не хочет пачкать репутацию ..... Вот и выходят .... Они уже турбинами Сименс научены .... Ну как дети малые - будто бы Сименс не знал куда пойдут турбины.... Просто никто не ожидал такого кипиша....С турбинами..... теперь будут как у ильфа и Петрова «труба и копыта 2» под зиц председателя Шрёдера ..... Я что-то не услышал продолжение про укр прокладки с венесуэльской доставкой? Все тихо? - суда ушли, перерегились под другие флаги .... а прокладки дяди Мони на «арнаутской 25» прикрыли Ъъъъъ Бугагагга - читайте классиков ..... Кореи 😂🤣😂
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05.03.2021 00:37 Ответить
Турбины Сименс были изготовлены на Питерском заводе "Силовых машин" по сименской технологии, так что Сименс тут не причем - она не поставляла эти турбины в Крым.
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05.03.2021 04:13 Ответить
Думаю, що рік в України є, Раша не запустить ПП-2 до наступної весни, щоб відмовитись від української труби. А тому ніяких повномаштабних агресій не буде. Нам треба використати з максимальною користю цей час.
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05.03.2021 00:20 Ответить
Нам це кому, нам з вами? Чи ви про дятлів при владі, які окрім власного збагачення нічим не переймаються?))
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05.03.2021 07:10 Ответить
Я понял ход мысли немцев....Достроим газопровод, а потом, когда рашка развалится, вся труба вместе с источниками станет наша.
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05.03.2021 00:28 Ответить
Похоже, что Пуйла заставляют самого себя обыгрывать: ставить себе мат в два хода. Так всегда поступают с особо одаренными шахматистами (именно таким он считается на 1/8 части целой планеты Земля). Это ведь он, Великий комбинатор 2.0, всех мастей и народов, устроил из геополитики шахматный турнир в своих Васюках и начал тырить на виду у всех фигуры. Да что там фигуры, стал клетки загораживать "зелеными" лошадями, по типу: Крым-наш. С таким гроскомбинатором, играть сложно. Можно наблюдать только со стороны, чем он успокоится. Украине, давно уже надо щемить своих воров, налогами, законами, разоблачениями, посадками, а не надеяться на эту дармовщину.
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05.03.2021 06:11 Ответить
Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 262 .Господи , який газ , які труби ,, які в хріна - сєвєрні потоки .? Люди добрі , та ви подивіться що в світі коїться ,, зелена енергетика розвивається шаленними темпами , бум електромобілів , в планах на найближчі 30 - 50 років , багатьох провідних країн світу - відмова від газу і нафти - як енергетичної сировини .

І Україні і паРаші слід вже починати звикати до того що їхні труби скоро взагалі стануть нікому не потрібні . Крім пунктів прийому металобрухту .
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05.03.2021 07:28 Ответить
"... в планах на найближчі 30-50 років...". - не має людство (цивілізоване, принаймні) ні 30, ні 50-ти років. Подивийся, "що у світі коїться..."
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05.03.2021 07:34 Ответить
Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 552 .А що трапилось .? До Землі летить якась комета ,, чи сонце за 30 років планує перетворитись в наднову . ??
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05.03.2021 07:38 Ответить
А харчеваться они где будут???
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05.03.2021 08:58 Ответить
Через 10 лет эти газовые трубы никому будут не нужны!
Её убьют электромобили. Точнее доступные аккумуляторы э/э. Самая большая проблема альтернативной энергетики - погодозависимость. Её возможно сгладить аккумуляцией.
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05.03.2021 10:01 Ответить
 
 