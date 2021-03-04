Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Немецкая энергетическая компания Uniper решила прекратить финансирование строительства российского газопровода "Северный поток-2". Сколько именно средств уже вложено в проект, в компании не разглашают.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
О прекращении финансирования заявил глава компании Андреас Ширенбек.
Он отказался ответить, сколько средств компания инвестировала в "Северный поток-2".
В целом строительство "Северного потока-2" финансировали пять европейских компаний: Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper. Вместе они должны были вложить 5 млрд евро.
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Ранее о прекращении финансирования "Северного потока-2" заявила немецкая компания по добыче газа и нефти Wintershall Dea. Там объясняли, что уже вложили в проект 730 миллионов евро, хотя сначала планировали инвестировать 950 миллионов евро. Также от финансирования отказались OMV и Royal Dutch Shell.
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А потом бы шандарахнул томагавками
...и да, это НАТО окупировало часть Молдовы, Грузии и Украины.
...это НАТО нарушает международные договоренности
...это у НАТО на территории практически всех стран экс-СССР расположены военные базы
Иди на сру.ру вещать свою "истину"
Совпадение? Не думаю!
Чтобы в таком хорошем настроении и голова легка (с)
тот в говне окажется !
ну и что, да и хер бы с ним
опускают трубу на дно
потому что пуйло - говно
І Україні і паРаші слід вже починати звикати до того що їхні труби скоро взагалі стануть нікому не потрібні . Крім пунктів прийому металобрухту .
Её убьют электромобили. Точнее доступные аккумуляторы э/э. Самая большая проблема альтернативной энергетики - погодозависимость. Её возможно сгладить аккумуляцией.