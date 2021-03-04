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Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Строительство

Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании может затянуться до осени. Ранее сообщалось о других сроках - до конца апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на Морское управление Дании (DMA).

Сообщается, что сегодня судно "Академик Черский" вышло из немецкого порта Висмар и проследовало в направлении Калининграда для прохождения ходовых испытаний. После этого ожидается, что судно примет участие в прокладке газопровода в водах Дании.

"Nord Stream 2 AG направила соответствующее уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы должны выполняться в соответствии с имеющимися разрешениями", - отметили в компании-операторе "Северного потока-2".

Кроме того, Морское управление Дании сообщило, что ожидает завершения строительных работ к концу сентября. В настоящее время в ее водах работает другое российское судно "Фортуна".

Отметим, на сегодня трубопровод почти завершен, осталось проложить около 120 км труб в датских водах и почти 30 км в немецких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ - Цензор.НЕТ 3956
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04.03.2021 20:02
+3
До осени этого года.... Кремль хочет приурочить окончание бесполезного закапывания денег в морское дно к дню похорон кремлёвской крысы.... Но , скорее всего, не успеют - кремлёвская крыса уже пять раз сгниёт в кремлёвской стене, пока закончится стройка...
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04.03.2021 20:04
+2
Заголовок противоречит тексту. Пишут, что к проекту подключается ещё одно судно. Это скорее ускорит, чем затянет сроки сдачи СП-2.
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04.03.2021 19:53
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Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ - Цензор.НЕТ 9340
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04.03.2021 19:47 Ответить
Россия всех убаюкивает: "это - временно".
Но все мы знаем, что: "нет ничего более постоянного, чем временное" - Альберт Джей Нок.
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04.03.2021 19:48 Ответить
Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ - Цензор.НЕТ 9400
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04.03.2021 20:29 Ответить
До осені якого року ?
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04.03.2021 19:49 Ответить
До осени этого года.... Кремль хочет приурочить окончание бесполезного закапывания денег в морское дно к дню похорон кремлёвской крысы.... Но , скорее всего, не успеют - кремлёвская крыса уже пять раз сгниёт в кремлёвской стене, пока закончится стройка...
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04.03.2021 20:04 Ответить
В конце апреля ветки будут завершены. Потом еще два месяца на отладку и техн. прокачку
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04.03.2021 22:47 Ответить
Согласен с Вами полностью.... Сразу видно, что и Вы имеете доступ к секретной кремлёвской информации. Действительно, в конце апреля 2085 года..... Точнее, 32-38 апреля, во второй половине дня сделают последний шов на подводной металлической свалке.... А потом ещё будет несколько месяцев пробной прокачки дерьма и других нечистот, чтобы выявить протечки..... Потом ещё несколько лет на устранение всех проблем.... И опять пробный запуск говна в обе стороны....
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05.03.2021 06:58 Ответить
не всякий черский доплывёт до средины датских вод ))
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04.03.2021 19:49 Ответить
Он уже там. С завтрашнего дня приступает к работе.
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04.03.2021 22:48 Ответить
Заголовок противоречит тексту. Пишут, что к проекту подключается ещё одно судно. Это скорее ускорит, чем затянет сроки сдачи СП-2.
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04.03.2021 19:53 Ответить
А потом кто-то в Минфине США чихнёт - и нет ни судна, ни сертификатора, ни аудитора, ни страховщика - и опять пошла раздача бабла по-новому кругу...
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04.03.2021 20:07 Ответить
Мой прогноз - в этом году СП-2 запустят. А нам скажут - ну извините, не получилось, сами видите - мы сделали всё возможное, держитесь, мысленно мы с вами и т.п.
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04.03.2021 20:27 Ответить
а!! это они черский в архангельск перебрасывают! переправу из труб строить )))
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04.03.2021 19:54 Ответить
Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії затягнеться до осені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3979 Чершкий в датских водах и завтра приступает к укладке трубы. Примерно 3 км в сутки. так как якорьная стоянка ему не нужна
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04.03.2021 22:58 Ответить
Деструктивные силы в Раде всеми силами защищают импорт тока с РФ, - народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер

Ровно год назад перед отставкой правительства президент Владимир Зеленский требовал с трибуны Верховной Рады остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, опубликовав видео выступления президента Зеленского в Верховной Раде 4 марта 2020. "Владимир Зеленский требует закрыть преступный импорт тока из России. Ровно год назад в сессионном зале Президент однозначно заявил, что ни о каком импорт не может идти речь, пока украинские предприятия остаются без работы", - сообщила Буймистер.
Она напомнила, что после выступления Президента российский импорт был остановлен и украинские шахтеры смогли вернуться к нормальной работе. "К сожалению, деструктивные силы в Верховной Раде сегодня действуют вопреки позиции Президента и всеми силами защищают российский импорт. Их действия уже привели к тому, что наше государство заплатила стране-агрессору за это импорт почти 900 млн гривен с начала года", - добавила нардеп.
В прошлом году импорт электроэнергии из России и Беларуси стал причиной крупнейшего за все годы независимости кризиса на энергетическом рынке, который вылился в миллиардные убытки и остановку шахт.
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России - в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрогоhttps://news.obozrevatel.com/economics/destruktivnyie-silyi-v-rade-vsemi-silami-zaschischayut-import-toka-s-rf-bujmistr.htm?_gl=1*aklzs3*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNDg3NjY4MS40MjEuMS4xNjE0ODgwMjE3LjA.&_ga=2.265330895.1787078980.1613896770-111401458.1485467804
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04.03.2021 19:55 Ответить
Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ - Цензор.НЕТ 3956
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04.03.2021 20:02 Ответить
Данці - справжні українські друзі. Чим пізніше буде запущений ПП-2, тим краще для України
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04.03.2021 20:29 Ответить
"справжні друзі " України - німецькі фашисти , котрі зговорилися із московськими рашистами.Одні окупували український Крим,другі допомогли окупантам українського Криму окупувати ще частину українського Донбассу. Німецькі фашисти ,для отримання платежів за свої послуги, протиснули в Європі будівництво газогону, і ще й тут обікрали Україну на 3 млрд доларів.Маючи таких "друзів" ,Україні ворогів більше не потрібно
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04.03.2021 20:42 Ответить
Обокрали Украину на 3 млрд. долл.? Отказываться от услуг в вашем понимании обокрасть?
Ваши Коболевы пошли по беспределу и подняли цены на транзит более чем в два раза - ни где таких цен нет! - и после этого еще и какие то претензии предъявляете? Типа - давайте и дальше качайте через нашу трубу! А сколько завтра Коболев цену загнет, если не будет альтернативы? Скажу откровенно - шантаж, не самая лучшая форма общения в бизнесе и это не есть гуд! Как говорит народная пословица - если вас не утраивает как окружающие к вам относятся, то ищите причину в себе.
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05.03.2021 05:08 Ответить
- Чтобы Милюта небыл пустозвоном и балаболом - "ваши Коболевы пошли по беспределу и подняли цены на транзит более чем в два раза - ни где таких цен нет!" - должен привести цену транзита 1000 кубов газа на 100 км территорией Украины,Германии ,Франции и стоимость газа ,в некоторые годы рашистских беспредельщиков для Украины ,не говоря о том,что безпредельщищи в одностороннем порядке закрывали газ вообще для всей Европы,что в будущем рашистский безпредельщик может повторить в любой момент и для любой страны , Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії затягнеться до осені, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4894
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05.03.2021 11:03 Ответить
напольза для русни?
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04.03.2021 21:04 Ответить
"Очередная задержка" - это нюансы перерерайтов информации. Нет секрета в том, что сейчас тянут только одну нитку, ее укладку в датских водах и планируют завершить в апреле. На сейчас каждый день судно проходит какое-то расстояние, остановок нет. Но это только 1 нитка. Естественно, потом придется путь заново проходить для укладки второй нитки.
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04.03.2021 21:51 Ответить
Не пиши тупой ерунды... Чершский способен укладывать 2 км трубы в сутки ибо ему не нужно каждый раз переставлять якоря... Полное завершение работ - конец апреля. Ну и плюс месяц-два на отладку системы
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04.03.2021 22:45 Ответить
ЗБ уже хотел увидеть как сруские шампанское пьёт, что опять шоу откладывает фошизды-руцкофобы.
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04.03.2021 22:41 Ответить
Господи. учи хоть немного матчасть...
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04.03.2021 22:45 Ответить
Как только будет достроен сп2 путин начнет открытую войну с Украиной. Первый же подрыв украинской гтс и германия даст зеленый свет на прокчку газа по сп2 без какой-либо сертификции. Европа уже давно слила Украину ху.лу. Спасение Украины только в быстром создании военного альянса со США, БРИТАНИЕЙ, КАНАДОЙ, ТУРЦИЕЙ и другими серьезными м странами. Большая война Укггграине становится неизбежной. Начало этой войны - весна 2022 года.Остался год для подготовки. Украинцы просыпайтесь!!!
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05.03.2021 01:31 Ответить
Могу утешить тебя Мыкола, но **** вовсе не нужна война с Украиной, ему только надо, чтобы Украина не вошла в НАТО, а так делайте чего хотите. И напряженность на Донбассе ему только в пользу - отвлекает население от насущных проблем, так что можешь спать спокойно и если власти Украины не вынудят ****, как Грузию принуждать к миру, то ни чего страшного не будет.
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05.03.2021 05:23 Ответить
 
 