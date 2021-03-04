Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії затягнеться до осені, - ЗМІ
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Будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії може затягнутися до осені. Раніше повідомлялося про інші строки - до кінця квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на Морське управління Данії (DMA).
Повідомляється, що сьогодні судно "Академік Черський" вийшло з німецького порту Вісмар і попрямувало в напрямку Калінінграда для проходження ходових випробувань. Після цього очікується, що судно візьме участь у прокладанні газопроводу у водах Данії.
"Nord Stream 2 AG направила відповідне повідомлення в Морське управління Данії (DMA). Всі роботи мають виконуватися згідно з наявними дозволами", - зазначили в компанії-операторі "Північного потоку-2".
Крім того, Морське управління Данії повідомило, що очікує завершення будівельних робіт до кінця вересня. Наразі в її водах працює інше російське судно "Фортуна".
Зазначимо, на сьогодні трубопровід майже завершено, залишилося прокласти близько 120 км труб у данських водах і майже 30 км у німецьких.
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Но все мы знаем, что: "нет ничего более постоянного, чем временное" - Альберт Джей Нок.
Ровно год назад перед отставкой правительства президент Владимир Зеленский требовал с трибуны Верховной Рады остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, опубликовав видео выступления президента Зеленского в Верховной Раде 4 марта 2020. "Владимир Зеленский требует закрыть преступный импорт тока из России. Ровно год назад в сессионном зале Президент однозначно заявил, что ни о каком импорт не может идти речь, пока украинские предприятия остаются без работы", - сообщила Буймистер.
Она напомнила, что после выступления Президента российский импорт был остановлен и украинские шахтеры смогли вернуться к нормальной работе. "К сожалению, деструктивные силы в Верховной Раде сегодня действуют вопреки позиции Президента и всеми силами защищают российский импорт. Их действия уже привели к тому, что наше государство заплатила стране-агрессору за это импорт почти 900 млн гривен с начала года", - добавила нардеп.
В прошлом году импорт электроэнергии из России и Беларуси стал причиной крупнейшего за все годы независимости кризиса на энергетическом рынке, который вылился в миллиардные убытки и остановку шахт.
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России - в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрогоhttps://news.obozrevatel.com/economics/destruktivnyie-silyi-v-rade-vsemi-silami-zaschischayut-import-toka-s-rf-bujmistr.htm?_gl=1*aklzs3*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNDg3NjY4MS40MjEuMS4xNjE0ODgwMjE3LjA.&_ga=2.265330895.1787078980.1613896770-111401458.1485467804
Ваши Коболевы пошли по беспределу и подняли цены на транзит более чем в два раза - ни где таких цен нет! - и после этого еще и какие то претензии предъявляете? Типа - давайте и дальше качайте через нашу трубу! А сколько завтра Коболев цену загнет, если не будет альтернативы? Скажу откровенно - шантаж, не самая лучшая форма общения в бизнесе и это не есть гуд! Как говорит народная пословица - если вас не утраивает как окружающие к вам относятся, то ищите причину в себе.