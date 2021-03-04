Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії затягнеться до осені, - ЗМІ

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії може затягнутися до осені. Раніше повідомлялося про інші строки - до кінця квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на Морське управління Данії (DMA).

Повідомляється, що сьогодні судно "Академік Черський" вийшло з німецького порту Вісмар і попрямувало в напрямку Калінінграда для проходження ходових випробувань. Після цього очікується, що судно візьме участь у прокладанні газопроводу у водах Данії.

"Nord Stream 2 AG направила відповідне повідомлення в Морське управління Данії (DMA). Всі роботи мають виконуватися згідно з наявними дозволами", - зазначили в компанії-операторі "Північного потоку-2".

Крім того, Морське управління Данії повідомило, що очікує завершення будівельних робіт до кінця вересня. Наразі в її водах працює інше російське судно "Фортуна".

Зазначимо, на сьогодні трубопровід майже завершено, залишилося прокласти близько 120 км труб у данських водах і майже 30 км у німецьких.

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