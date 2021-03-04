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Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина сообщила ВОЗ о

Британский штамм COVID-19 не влияет на эффективность вакцины Pfizer, AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга "Прогнозы и анализ ситуации с распространением COVID-19 в Украине. Ход кампании по вакцинации" сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня, 4 марта, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН обнаружил 2 мутировавших штамма коронавируса именно с генетическими характеристиками, которые соответствуют британскому варианту. Мутацию обнаружили в образцах, отобранных две недели назад на территории города Ивано-Франковска. Об этом мы сообщили уже ВОЗ. Это свидетельствует о том, что на территории Украины зафиксирована циркуляция британского варианта, который более быстро передается от человека к человеку. Подчеркиваю, что, по имеющимся данным, британская мутация вируса не влияет на эффективность вакцины Pfizer, AstraZeneca, поэтому мы спокойно продолжаем вакцинацию именно теми вакцинами, которые есть у нас. Параллельно мы будем проводить исследования, поскольку уже появляется информация об эффективности вакцины к южно-африканскому варианту коронавируса", - сказал Ляшко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина направила на анализ еще 48 образцов от тяжелых COVID-пациентов, чтобы узнать насколько распространен "британский" штамм, - Ляшко. ВИДЕО

Он добавил, что сейчас проходит исследование еще 48 образцов, отобранных от тяжелобольных в Ивано-Франковской области, результаты ожидаются 5 марта или 8 марта. Результаты этого исследования позволят, по словам Ляшко, установить, насколько широко эти мутации распространены в Украине.

Ляшко подчеркнул, что распространенность различных штаммов COVID-19 отличается в разных странах. Например, в Польше среди всех исследований мутаций именно британский штамм - это 9%. В то же время, в Дании, Великобритании около 40-45% всех мутаций составляет именно британский вариант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Англичане отдыхали в Буковеле? Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко - Цензор.НЕТ 483
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04.03.2021 19:07
+2
Нє язіку англійскому, тіль "по французьскі"!
)))
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04.03.2021 19:09
+2
Долбанные турЫсты с Европы завезли
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04.03.2021 19:33
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Ляшко зрадів.
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04.03.2021 19:05 Ответить
Англичане отдыхали в Буковеле? Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко - Цензор.НЕТ 483
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04.03.2021 19:07 Ответить
сэр - лорд насиров... Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5147
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04.03.2021 19:14 Ответить
Долбанные турЫсты с Европы завезли
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04.03.2021 19:33 Ответить
Еще месяц назад говорил , что ждите британский штам в Западной Украине . Заробитчане притащут с Европы и разнесется по всей Украине . У нас в то время была реальная жопа , 60% всех зараженных - британский штам , на много заразнее и смертельнее .
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04.03.2021 20:45 Ответить
Кашмар!!!
Як ти ше живий остався?..
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07.03.2021 01:08 Ответить
Нє язіку англійскому, тіль "по французьскі"!
)))
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04.03.2021 19:09 Ответить
Молодец Ляшко, получи пирожок с полки.
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04.03.2021 19:09 Ответить
Китайские власти сделали ректальный тест на Соvid обязательным для посещающих страну туристов

The Timesсообщает:Американские и Японские дипломаты уже направили свои официальные ноты негодования

Конкурс на превращение человека в животное продолжается

https://www.thetimes.co.uk/article/china-makes-anal-swab-covid-tests-compulsory-for-foreign-arrivals-mvthjq8c7
China makes anal swab Covid tests compulsory for foreign arrivalsDidi Tang, BeijingWednesday March 03 2021, 5.00pm, The Times
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04.03.2021 19:12 Ответить
Буковель ще працює?
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04.03.2021 19:14 Ответить
Ага, и там куча британских туристов, которые и накашляли для франковцев британский штамм Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4541
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04.03.2021 19:31 Ответить
Ага, ви наче з іншого простору. Люди в одному окремому місці мають свій біном, якщо вони збираються разом десь на кшталт Буковелю, то змішують свої біологічні показники і починають хворіти на ті захворювання від яких не мають імунітету.
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04.03.2021 19:40 Ответить
Люди в одному окремому місці мають свій біном

*****
Біном Ньютона, надєюсь...
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07.03.2021 01:14 Ответить
Вибачаюся за біном, але все інше на совісті тих хто у пандемію відкрив гірськолижний курорт
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07.03.2021 11:00 Ответить
Тепер вся надія не прикладання , до чудотворящого асфальту Каламокши! Саме йому Янілох подарував ковідний фонд , на ремонт доріг !😈
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04.03.2021 19:27 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

И в "желтой", и в "красной" , та хоть в "крапинку " санитарной зоне продолжает работать легендарный и неустрашимый "Буковель" Вопрос только один - кому и сколько ?
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04.03.2021 19:36 Ответить
Та вср...ся вам всем это Буковель, там что, были туристы из Европы, которые вам накашляли? Все вопросы к тупому местному быдлу, что поприезжало из европ и гуляло свадьбы и т.п. Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9592
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04.03.2021 19:39 Ответить
Это же ещё какую очередную па..люку носит по Британии - со всеми вытекающими для местного уrhаинского vbhyjuj населения?
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04.03.2021 20:53 Ответить
 
 