Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко

Британский штамм COVID-19 не влияет на эффективность вакцины Pfizer, AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга "Прогнозы и анализ ситуации с распространением COVID-19 в Украине. Ход кампании по вакцинации" сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня, 4 марта, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН обнаружил 2 мутировавших штамма коронавируса именно с генетическими характеристиками, которые соответствуют британскому варианту. Мутацию обнаружили в образцах, отобранных две недели назад на территории города Ивано-Франковска. Об этом мы сообщили уже ВОЗ. Это свидетельствует о том, что на территории Украины зафиксирована циркуляция британского варианта, который более быстро передается от человека к человеку. Подчеркиваю, что, по имеющимся данным, британская мутация вируса не влияет на эффективность вакцины Pfizer, AstraZeneca, поэтому мы спокойно продолжаем вакцинацию именно теми вакцинами, которые есть у нас. Параллельно мы будем проводить исследования, поскольку уже появляется информация об эффективности вакцины к южно-африканскому варианту коронавируса", - сказал Ляшко.

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Он добавил, что сейчас проходит исследование еще 48 образцов, отобранных от тяжелобольных в Ивано-Франковской области, результаты ожидаются 5 марта или 8 марта. Результаты этого исследования позволят, по словам Ляшко, установить, насколько широко эти мутации распространены в Украине.

Ляшко подчеркнул, что распространенность различных штаммов COVID-19 отличается в разных странах. Например, в Польше среди всех исследований мутаций именно британский штамм - это 9%. В то же время, в Дании, Великобритании около 40-45% всех мутаций составляет именно британский вариант.

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