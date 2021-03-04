УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12223 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
7 726 26
ВООЗ (706) карантин (16073) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Україна повідомила ВООЗ про "британський" штам коронавірусу в Івано-Франківську, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна повідомила ВООЗ про

Британський штам COVID-19 не впливає на ефективність вакцини Pfizer, AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу "Прогнози та аналіз ситуації з поширенням COVID-19 в Україні. Хід кампанії з вакцинації" в Укрінформі повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні, 4 березня, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського НАМН виявив 2 мутованих штами коронавірусу саме з генетичними характеристиками, які відповідають британському варіанту. Мутацію виявили у зразках, відібраних два тижні тому на території міста Івано-Франківськ. Про це ми повідомили вже ВООЗ. Це свідчить про те, що на території України зафіксована циркуляція британського варіанту, який більш швидко передається від людини до людини. Наголошую, що, за існуючими даними, британська мутація вірусу не впливає на ефективність вакцини Pfizer, AstraZeneca, тому ми спокійно продовжуємо вакцинацію саме тими вакцинами, які є у нас. Паралельно ми будем проводити дослідження , оскільки вже з’являється інформація щодо ефективності вакцини до південно- африканського варіанту коронавірусу", - сказав Ляшко.

Він додав, що нині проходить дослідження ще 48 зразків, відібраних від важкохворих у Івано-Франківській області, результати очікуються 5 березня або 8 березня. Результати цього дослідження дозволять, за словами Ляшка, виявити, наскільки широко ці мутації поширені в Україні.

Ляшко зазначив, що поширеність різних штамів COVID-19 відрізняється в різних країнах. Наприклад, у Польщі серед усіх досліджень мутацій саме британський штам — це 9%. Водночас, у Данії, Великій Британії близько 40-45% усіх мутацій становить саме британський варіант.

В Україні за минулу добу, 3 березня, зафіксували 10 057 нових випадків COVID-19, померли 194 хворі. З початку пандемії на коронавірус захворіли 1 374 762 особи.

Читайте також: "Британський" штам коронавірусу не вплине на ефективність вакцинації, - Ляшко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Англичане отдыхали в Буковеле? Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко - Цензор.НЕТ 483
показати весь коментар
04.03.2021 19:07
+2
Нє язіку англійскому, тіль "по французьскі"!
)))
показати весь коментар
04.03.2021 19:09
+2
Долбанные турЫсты с Европы завезли
показати весь коментар
04.03.2021 19:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ляшко зрадів.
показати весь коментар
04.03.2021 19:05 Відповісти
Англичане отдыхали в Буковеле? Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко - Цензор.НЕТ 483
показати весь коментар
04.03.2021 19:07 Відповісти
сэр - лорд насиров... Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5147
показати весь коментар
04.03.2021 19:14 Відповісти
Долбанные турЫсты с Европы завезли
показати весь коментар
04.03.2021 19:33 Відповісти
Еще месяц назад говорил , что ждите британский штам в Западной Украине . Заробитчане притащут с Европы и разнесется по всей Украине . У нас в то время была реальная жопа , 60% всех зараженных - британский штам , на много заразнее и смертельнее .
показати весь коментар
04.03.2021 20:45 Відповісти
Кашмар!!!
Як ти ше живий остався?..
показати весь коментар
07.03.2021 01:08 Відповісти
Нє язіку англійскому, тіль "по французьскі"!
)))
показати весь коментар
04.03.2021 19:09 Відповісти
Молодец Ляшко, получи пирожок с полки.
показати весь коментар
04.03.2021 19:09 Відповісти
Китайские власти сделали ректальный тест на Соvid обязательным для посещающих страну туристов

The Timesсообщает:Американские и Японские дипломаты уже направили свои официальные ноты негодования

Конкурс на превращение человека в животное продолжается

https://www.thetimes.co.uk/article/china-makes-anal-swab-covid-tests-compulsory-for-foreign-arrivals-mvthjq8c7
China makes anal swab Covid tests compulsory for foreign arrivalsDidi Tang, BeijingWednesday March 03 2021, 5.00pm, The Times
показати весь коментар
04.03.2021 19:12 Відповісти
Буковель ще працює?
показати весь коментар
04.03.2021 19:14 Відповісти
Ага, и там куча британских туристов, которые и накашляли для франковцев британский штамм Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4541
показати весь коментар
04.03.2021 19:31 Відповісти
Ага, ви наче з іншого простору. Люди в одному окремому місці мають свій біном, якщо вони збираються разом десь на кшталт Буковелю, то змішують свої біологічні показники і починають хворіти на ті захворювання від яких не мають імунітету.
показати весь коментар
04.03.2021 19:40 Відповісти
Люди в одному окремому місці мають свій біном

*****
Біном Ньютона, надєюсь...
показати весь коментар
07.03.2021 01:14 Відповісти
Вибачаюся за біном, але все інше на совісті тих хто у пандемію відкрив гірськолижний курорт
показати весь коментар
07.03.2021 11:00 Відповісти
Тепер вся надія не прикладання , до чудотворящого асфальту Каламокши! Саме йому Янілох подарував ковідний фонд , на ремонт доріг !😈
показати весь коментар
04.03.2021 19:27 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

И в "желтой", и в "красной" , та хоть в "крапинку " санитарной зоне продолжает работать легендарный и неустрашимый "Буковель" Вопрос только один - кому и сколько ?
показати весь коментар
04.03.2021 19:36 Відповісти
Та вср...ся вам всем это Буковель, там что, были туристы из Европы, которые вам накашляли? Все вопросы к тупому местному быдлу, что поприезжало из европ и гуляло свадьбы и т.п. Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9592
показати весь коментар
04.03.2021 19:39 Відповісти
Это же ещё какую очередную па..люку носит по Британии - со всеми вытекающими для местного уrhаинского vbhyjuj населения?
показати весь коментар
04.03.2021 20:53 Відповісти
 
 