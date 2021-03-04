Україна повідомила ВООЗ про "британський" штам коронавірусу в Івано-Франківську, - Ляшко

Британський штам COVID-19 не впливає на ефективність вакцини Pfizer, AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу "Прогнози та аналіз ситуації з поширенням COVID-19 в Україні. Хід кампанії з вакцинації" в Укрінформі повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні, 4 березня, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського НАМН виявив 2 мутованих штами коронавірусу саме з генетичними характеристиками, які відповідають британському варіанту. Мутацію виявили у зразках, відібраних два тижні тому на території міста Івано-Франківськ. Про це ми повідомили вже ВООЗ. Це свідчить про те, що на території України зафіксована циркуляція британського варіанту, який більш швидко передається від людини до людини. Наголошую, що, за існуючими даними, британська мутація вірусу не впливає на ефективність вакцини Pfizer, AstraZeneca, тому ми спокійно продовжуємо вакцинацію саме тими вакцинами, які є у нас. Паралельно ми будем проводити дослідження , оскільки вже з’являється інформація щодо ефективності вакцини до південно- африканського варіанту коронавірусу", - сказав Ляшко.

Він додав, що нині проходить дослідження ще 48 зразків, відібраних від важкохворих у Івано-Франківській області, результати очікуються 5 березня або 8 березня. Результати цього дослідження дозволять, за словами Ляшка, виявити, наскільки широко ці мутації поширені в Україні.

Ляшко зазначив, що поширеність різних штамів COVID-19 відрізняється в різних країнах. Наприклад, у Польщі серед усіх досліджень мутацій саме британський штам — це 9%. Водночас, у Данії, Великій Британії близько 40-45% усіх мутацій становить саме британський варіант.

В Україні за минулу добу, 3 березня, зафіксували 10 057 нових випадків COVID-19, померли 194 хворі. З початку пандемії на коронавірус захворіли 1 374 762 особи.

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