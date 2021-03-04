Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира, который формирует глобальное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В Минобразования отмечают, что количество украинских высших учебных заведений в рейтингах по специальностям 2021 г. по сравнению с предыдущим годом выросла с двух до четырех. В этом году украинские вузы получили 12 позиций в одном отраслевом рейтинге и семи рейтингах по специальностям, в прошлом году они получили семь позиций в одном отраслевом рейтинге и шести рейтингах по специальностям.

В рейтинги по специальностям лучших университетов 2021 вошли следующие украинские университеты:

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Среди украинских вузов Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко принимает участие в наибольшом количестве рейтингов по специальностям (в одном отраслевом рейтинге и шести рейтингах по специальностям), а национальный университет "Львовская политехника" занимает самую высокую позицию среди университетов Украины - 101-150 в рейтинге лучших университетов по инженерным специальностям в области нефти и газа.

Впервые в рейтинги по специальностям лучших университетов вошли Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и национальный университет "Львовская политехника".

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