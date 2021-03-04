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вуз (902) рейтинг (1614) Минобразования (1684) высшее образование (166)

Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира

Новости Цензор.НЕТ Общество

Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира

Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира, который формирует глобальное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В Минобразования отмечают, что количество украинских высших учебных заведений в рейтингах по специальностям 2021 г. по сравнению с предыдущим годом выросла с двух до четырех. В этом году украинские вузы получили 12 позиций в одном отраслевом рейтинге и семи рейтингах по специальностям, в прошлом году они получили семь позиций в одном отраслевом рейтинге и шести рейтингах по специальностям.

В рейтинги по специальностям лучших университетов 2021 вошли следующие украинские университеты:

Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира 01

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Среди украинских вузов Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко принимает участие в наибольшом количестве рейтингов по специальностям (в одном отраслевом рейтинге и шести рейтингах по специальностям), а национальный университет "Львовская политехника" занимает самую высокую позицию среди университетов Украины - 101-150 в рейтинге лучших университетов по инженерным специальностям в области нефти и газа.

Впервые в рейтинги по специальностям лучших университетов вошли Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и национальный университет "Львовская политехника".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
А где Трускавцы? В отраслевом рейтинге по специальности "Аферист" он был бы в топе. А может и выше.
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04.03.2021 20:16
+4
З якого боку ввійшли? Уточніть.
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04.03.2021 20:12
+4
И?

Какое-то фуфельное агенство по словам самих преподов ВУЗов составило рейтинг, а Шкарлет его запостил. Сами себе подлизали и радости полные штаны.

Методологія
QS використовує чотири показники для складання рейтингів за спеціальностями:Академічна репутація: якісний показник, що розраховується на основі результатів опитування більш ніж 102 000 вчених, викладачів і керівників вузів;Репутація серед роботодавців: якісний показник, що розраховується на основі результатів опитування більш ніж 52 000 представників компаній-роботодавців;Кількість цитувань на одну публікацію: кількісний показник наукової продуктивності, який вимірює середню кількість цитувань на одну публікацію за даними міжнародної наукометричної платформи Scopus компанії Elsevier;Організаційний індекс Хірша: кількісний показник, що відображає наукову продуктивність і впливовість наукових досліджень за даними міжнародної наукометричної платформи Scopus компанії Elsevier.



У меня крестница сейчас после мехмата универа Шевченко учится в Париже. Так что я не из открыток Минобразования знаю о качетве преподавания там.
Это полный отстой по сравнению с западными университетами.
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04.03.2021 20:55
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З якого боку ввійшли? Уточніть.
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04.03.2021 20:12 Ответить
З реального. Щось не подобається?
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04.03.2021 20:19 Ответить
Смущает, что это Министерство Шкарлета звиздит.
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04.03.2021 20:43 Ответить
Зайти не першоджерело релігія не дозволяє?
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04.03.2021 20:49 Ответить
И?

Какое-то фуфельное агенство по словам самих преподов ВУЗов составило рейтинг, а Шкарлет его запостил. Сами себе подлизали и радости полные штаны.

Методологія
QS використовує чотири показники для складання рейтингів за спеціальностями:Академічна репутація: якісний показник, що розраховується на основі результатів опитування більш ніж 102 000 вчених, викладачів і керівників вузів;Репутація серед роботодавців: якісний показник, що розраховується на основі результатів опитування більш ніж 52 000 представників компаній-роботодавців;Кількість цитувань на одну публікацію: кількісний показник наукової продуктивності, який вимірює середню кількість цитувань на одну публікацію за даними міжнародної наукометричної платформи Scopus компанії Elsevier;Організаційний індекс Хірша: кількісний показник, що відображає наукову продуктивність і впливовість наукових досліджень за даними міжнародної наукометричної платформи Scopus компанії Elsevier.



У меня крестница сейчас после мехмата универа Шевченко учится в Париже. Так что я не из открыток Минобразования знаю о качетве преподавания там.
Это полный отстой по сравнению с западными университетами.
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04.03.2021 20:55 Ответить
А сестра чоловіка своячениці твого шурина що каже з цього приводу?)))
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04.03.2021 20:59 Ответить
Я как-то родному человеку верю больше, чем Шкарлету и рейтингам незнамо кого.

Но ты конечно можешь верить в эффективность образования, которое еще вчера дипломы кугутам за кабанчиков выдавало.
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04.03.2021 21:14 Ответить
Ну, якщо ти вважаєш себе таким освіченим, то для тебе не буде проблемою зайти на QS Quacquarelli Symonds і перевірити, чи справді там є вищезгадані виші в рейтингах, чи ні.
До речі, будь-яка освічена людина мала би розуміти, що потрапляння в міжнародні рейтинги - це виключно досягнення закладу вищої освіти, до якого міносвіти країни ніякого стосунку не може мати в принципі, не залежно від прізвища міністра та ставлення до нього.
Але якщо ти фахівець виключно із заготівлі хряків, то ти можеш розповідати про рейтинги будь-яку маячню, і для тебе це буде цілком нормально.
P.S. До Шкарлета особисто я ставлюся негативно.
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05.03.2021 09:31 Ответить
Заходил смотрел. Часть методики процитировал. Сама методика аховая.
А рейтинги сейчас любая общественная организация клепает.

Вопрос не к самому агентству. Вопрос в том насколько этот рейтинг отражает реальное положение вещей.

Возвращаясь к личному опыту, когда крестница (уже учась в Париже) приезжала в Киев для сдачи сессии в универе Шевченка на последних курсах, ее преподы откровенно недоумевали нафига ей оно надо, учитывая, что она уже учится во Франции. Т.е. сами преподаватели универа оценивают уровень своего ВУЗа, как полный отстой.
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05.03.2021 10:11 Ответить
Для високої якості освіти потрібна в першу чергу матеріальна база. А звідки їй взятися, якщо наші виші за обладнанням відстають від світових лідерів на 30-40 років?
Тому в Україні університети дають не стільки конкретні ******* знання, корисні на світовому ринку праці, скільки вміння мислити та займатися самоосвітою.
А показники цього рейтингу є цілком прийнятними і поширеними в освітньо-науковому середовищі. Можна звісно оцінювати якість вишу за кількістю нобілевських лауретів серед випускників, але тоді жоден український заклад в рейтинг не потрапить, та й список рейтингу буде значно меншим.
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05.03.2021 11:48 Ответить
С этим спорить глупо. Но, помимо отсутствия, базы есть еще и тяжелое наследие прошлого, которое не только не нивелируется со временем, но культивируется.
В итоге учеба в украинском ВУЗе в лучшем случае - превозмагание преподавательского пофигизма и коррупции. А в худшем - отбывание номера с покупкой промежуточных результатов и диплома.

Именно поэтому манипуляции про вхождение наших ВУЗов в ТОП лучших в Мире выглядят, как издевательство.

Да - у нас дохрена граждан с вышкой (дипломами ВО). Но при этом у нас 73% откровенных идиотов, не владеющих ни элементарными знаниями, ни простой логикой.
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05.03.2021 15:06 Ответить
Той, хто хоче навчитися чомусь, врешті-решт зробить це навіть без сторонньої допомоги.
І 95% викладачів вишів завжди допоможуть тим студентам, які реально прагнуть отримати знання. Але таких не більше половини. А друга половина задовольняється формальним отриманням документа, досягаючи цього вимолюванням, випрошуванням, видурюванням мінімальних балів. Ну, мабуть, і корупцією теж.
У результаті кожен отримує те, на що заслуговує. Одні за гроші (за контрактом) отримують документ, який дає їм права, але не гарантує можливості. А інші безкоштовно (бюджет - за рахунок держави) отримують і документ, і знання, які дають значно більше можливостей для кар'єри.
Тож, "кожен обирає по собі".
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06.03.2021 12:00 Ответить
в країні, яка не може вибудувати свою економіку, і яка наздоганяє Африку, не може бути хорошої освіти апріорі.
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04.03.2021 21:20 Ответить
Згідно з цим рейтингом мехмат Шевченка потрапляє в категорію 401-450.
Не в 10-ку, не 20-ку, не в 50-ку, а в 450-ку.
Це і є майже відстій.
Але це не доводить, що рейтинг - лівий. Що особисто вас не влаштовує в індексі Хірша або кількості цитувань?
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05.03.2021 09:42 Ответить
Мабуть ці 4 вузи їм батьки-мильардери з братви 90-х построїла. Аж бла 4 вузі, курви.
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04.03.2021 20:25 Ответить
А где Трускавцы? В отраслевом рейтинге по специальности "Аферист" он был бы в топе. А может и выше.
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04.03.2021 20:16 Ответить
Колись разом були головними русофобами, Саньк..
Кацапи верещали нєпадєцкі в Google навіть-ти перший а Я другий..)) Під іншим ніком ти а Я в "сауні", як завжди..))
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04.03.2021 20:49 Ответить
Я і зараз не русофіл.
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04.03.2021 20:50 Ответить
Тай на здоров'я!!))
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04.03.2021 20:52 Ответить
Для початку піде.
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04.03.2021 20:21 Ответить
Вот только это Шкарлет и товарищи клюкву развешивают.

Укрборонпром вон уже Ирокезы в Одессе начинал делать. Оказалось полное вранье.
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04.03.2021 20:41 Ответить
Читай, там де хрестики, вище...))
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04.03.2021 20:50 Ответить
Это до срамоты мало! Нужно вкладывать больше денег в образование и культуру!
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04.03.2021 20:25 Ответить
Вкладайте, в чому проблема?
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04.03.2021 20:35 Ответить
я плачу налоги и я и вкладаю. тратятся деньги не туда и воруются еще и всех налогоплательщиков грабят. конченная система по мафией и вся страна в их заложниках и все работает не так, как должно работать. Пока не линчуют олигархов и всю мафию, до тех пор все будет говно в этой стране!
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04.03.2021 21:22 Ответить
"Национализируйте " для начала эти и другие ВУЗы.... А то мы не знаем как и кто ими руководит, кто доит бюджет, кто кормится с общаг.... и т.д.!
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04.03.2021 20:26 Ответить
со ссылкой на пресс-службу Минобразования

Это на Министерство ЗЕленого плагиата шоле?
И мы должны верить херне, которую генерирует Шкарлет и товарищи?
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04.03.2021 20:40 Ответить
 
 