Чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу
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Чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу, який формує глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти .
У Міносвіти зазначають, що кількість українських вищих навчальних закладів у рейтингах за спеціальностями 2021 року порівняно з попереднім роком зросла з двох до чотирьох. Цього року українські виші отримали 12 позицій в одному галузевому рейтингу і семи рейтингах за спеціальностями, торік вони отримали сім позицій в одному галузевому рейтингу і шести рейтингах за спеціальностями.
В рейтинги за спеціальностями найкращих університетів 2021 увійшли такі українські університети:
Серед українських вишів Київський національний університет імені Тараса Шевченка бере участь у найбільшій кількості рейтингів зі спеціальностей (в одному галузевому рейтингу і шести рейтингах за спеціальностями), а національний університет "Львівська політехніка" посідає найвищу позицію серед університетів України - 101-150 в рейтингу найкращих університетів з інженерних спеціальностей в галузі нафти і газу.
Вперше в рейтинги за спеціальностями найкращих університетів увійшли Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та національний університет "Львівська політехніка".
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Какое-то фуфельное агенство по словам самих преподов ВУЗов составило рейтинг, а Шкарлет его запостил. Сами себе подлизали и радости полные штаны.
Методологія
QS використовує чотири показники для складання рейтингів за спеціальностями:Академічна репутація: якісний показник, що розраховується на основі результатів опитування більш ніж 102 000 вчених, викладачів і керівників вузів;Репутація серед роботодавців: якісний показник, що розраховується на основі результатів опитування більш ніж 52 000 представників компаній-роботодавців;Кількість цитувань на одну публікацію: кількісний показник наукової продуктивності, який вимірює середню кількість цитувань на одну публікацію за даними міжнародної наукометричної платформи Scopus компанії Elsevier;Організаційний індекс Хірша: кількісний показник, що відображає наукову продуктивність і впливовість наукових досліджень за даними міжнародної наукометричної платформи Scopus компанії Elsevier.
У меня крестница сейчас после мехмата универа Шевченко учится в Париже. Так что я не из открыток Минобразования знаю о качетве преподавания там.
Это полный отстой по сравнению с западными университетами.
Но ты конечно можешь верить в эффективность образования, которое еще вчера дипломы кугутам за кабанчиков выдавало.
До речі, будь-яка освічена людина мала би розуміти, що потрапляння в міжнародні рейтинги - це виключно досягнення закладу вищої освіти, до якого міносвіти країни ніякого стосунку не може мати в принципі, не залежно від прізвища міністра та ставлення до нього.
Але якщо ти фахівець виключно із заготівлі хряків, то ти можеш розповідати про рейтинги будь-яку маячню, і для тебе це буде цілком нормально.
P.S. До Шкарлета особисто я ставлюся негативно.
А рейтинги сейчас любая общественная организация клепает.
Вопрос не к самому агентству. Вопрос в том насколько этот рейтинг отражает реальное положение вещей.
Возвращаясь к личному опыту, когда крестница (уже учась в Париже) приезжала в Киев для сдачи сессии в универе Шевченка на последних курсах, ее преподы откровенно недоумевали нафига ей оно надо, учитывая, что она уже учится во Франции. Т.е. сами преподаватели универа оценивают уровень своего ВУЗа, как полный отстой.
Тому в Україні університети дають не стільки конкретні ******* знання, корисні на світовому ринку праці, скільки вміння мислити та займатися самоосвітою.
А показники цього рейтингу є цілком прийнятними і поширеними в освітньо-науковому середовищі. Можна звісно оцінювати якість вишу за кількістю нобілевських лауретів серед випускників, але тоді жоден український заклад в рейтинг не потрапить, та й список рейтингу буде значно меншим.
В итоге учеба в украинском ВУЗе в лучшем случае - превозмагание преподавательского пофигизма и коррупции. А в худшем - отбывание номера с покупкой промежуточных результатов и диплома.
Именно поэтому манипуляции про вхождение наших ВУЗов в ТОП лучших в Мире выглядят, как издевательство.
Да - у нас дохрена граждан с вышкой (дипломами ВО). Но при этом у нас 73% откровенных идиотов, не владеющих ни элементарными знаниями, ни простой логикой.
І 95% викладачів вишів завжди допоможуть тим студентам, які реально прагнуть отримати знання. Але таких не більше половини. А друга половина задовольняється формальним отриманням документа, досягаючи цього вимолюванням, випрошуванням, видурюванням мінімальних балів. Ну, мабуть, і корупцією теж.
У результаті кожен отримує те, на що заслуговує. Одні за гроші (за контрактом) отримують документ, який дає їм права, але не гарантує можливості. А інші безкоштовно (бюджет - за рахунок держави) отримують і документ, і знання, які дають значно більше можливостей для кар'єри.
Тож, "кожен обирає по собі".
Не в 10-ку, не 20-ку, не в 50-ку, а в 450-ку.
Це і є майже відстій.
Але це не доводить, що рейтинг - лівий. Що особисто вас не влаштовує в індексі Хірша або кількості цитувань?
Кацапи верещали нєпадєцкі в Google навіть-ти перший а Я другий..)) Під іншим ніком ти а Я в "сауні", як завжди..))
Укрборонпром вон уже Ирокезы в Одессе начинал делать. Оказалось полное вранье.
Это на Министерство ЗЕленого плагиата шоле?
И мы должны верить херне, которую генерирует Шкарлет и товарищи?