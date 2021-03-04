Нам треба знайти формат для виховання конкурентоспроможних фахівців, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань Стратегії розвитку освіти і науки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
На нараді йшлося про реалізацію проєкту "Нова українська школа", який має забезпечити успішне майбутнє для кожної дитини. Зокрема, пропонується підвищити якість освіти, соціальний статус педагога шляхом збільшення заробітної плати, створити інклюзивне середовище та продовжити цифровізацію навчального процесу.
Крім того, обговорили питання модернізації професійної та професійно-технічної освіти. У межах втілення цього проєкту заплановано реконструкцію наявних та відкриття нових центрів профосвіти, підвищення престижу педагогів та учнів, а також посилення взаємодії з роботодавцями.
Планується спростити вимоги до ліцензування закладів освіти та запровадити прозорі механізми вступу до вишів.
Окремої уваги потребує підвищення конкурентоспроможності дослідницької інфраструктури, яка забезпечує проведення наукових досліджень на високому рівні. Держава має сприяти розробці та впровадженню конкурентоспроможних наукових інновацій, а також високотехнологічної продукції.
"Державі потрібна нова якість менеджменту. Нам треба знайти формат, як студенти могли б отримувати знання і досвід, щоб Україна могла виховати прошарок сильних, конкурентоспроможних фахівців, серед них – і сильного менеджменту", – сказав Зеленський.
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Платформа построена (маломальский пту стал академией), потоки налажены, какая нах учеба?
Только самородки, тянущиеся к знаниям (и те на 90% самоучки!). А вы много таких знаете? Их от 2 до 10%%9
Ыліта нова..
Були вже "молоді ригоАнали" ..
Зараз знову за тухлу рибу гроші- "зе плєсєнь",
"зе піанєр", "зе жовтенята"..))
Відволікання уваги та гучні пуки в калюжу..
БОЛТ КАРПЕНКА
В Україні практикується проведення науково-технічних конференцій, на яких обговорюються шляхи та методи вирішення проблем і задач технічного прогресу нашої держави. В одній із таких і я брав участь. На відкритті заходу відповідальний президент однієї з наших чисельних академій − чи то всерйоз, чи то жартуючи − окреслюючи невирішені проблеми, у своєму пролозі повідомив, що Україна вже не здатна виготовити навіть хорошого болта, не кажучи про складнішу техніку. В цьому, на мій погляд, є вина і очолюваної ним академії. А хто цього не знає? На це вже давно жаліються і механізатори. Під враженням виступу президента я вирішив покращити наші болти, оскільки цього потребували і багато моїх розробок. Новий болт я винайшов (фото 1), оформив заявку на винахід та подав її до Укрпатенту, який проводить експертизу та перевіряє пропоноване на світову новизну та корисність суспільству. Оскільки експерт заявки виявився з низькою кваліфікацією, що в нас не рідкість, то розгляд заявки затягнувся. Щоб прискорити процес, я звернувся до відомого академіка згаданої академії за відгуком на мою пропозицію. На нашій зустрічі він сказав, що я хочу його підставити і мені краще звернутись з цим питанням в Організацію об'єднаних націй (ООН). Від нього я пішов до його колеги, теж академіка, який відказав, що в моєму болту немає нічого конструктивного. На противагу академікам болт сподобався районному бізнесмену та заводському слюсарю, який пообіцяв використовувати його у виробництві інноваційної техніки. Після мого протесту на відмовне рішення експерта та його начальників Апеляційна палата Укрпатенту довела, що мій болт відповідає критеріям винаходу світового рівня. Через 18 місяців з дати подання заявки мені видали патент України на винахід №113913 за моїм прізвищем та ще і на гайку до цього болта, якими найбільше пишаюсь, бо техніки є багато, а болт - один.
На пленарному засіданні наступної конференції я запитав у головуючого академіка, як за минулий рік покращилось становище з болтами в Україні. На це він відповів, що не пам'ятає сказаного президентом про болти, а представник міністерства заявив, що в Україні проблем з болтами не існує. Звичайно, їм згори видніше. Але чому Україну заполонила іноземна техніка, виготовлення якої дає роботу та зарплату не українцям? А придумані болти та гайки, які простіші та надійніше кріплять деталі я з успіхом використовую в розроблених мною конкурентних та за показниками якості кращими в своєму класі млинах-зернодробарках (фото 2), змішувачах, роторних безредукторних косарках (фото 3), коренерізках (фото 4), кормозбиральних комбайнах та в іншому. Більшість із вказаного виготовляю в своєму гаражі із українських матеріалів та комплектуючих. В нашому районі, області та державі використовується вже багато мною винайденого, але хочеться більшого на благо українців та України.
Але ж вам, зеленим, розумні не потрібні! Ви понабирали у свою команду тупих без вищої освіти або хитрих із сплагіаченими науковими роботами! Вам не потрібні інтелектуали та вчені на кшталт академіка Юхновського, Брюховецького, Мариновича, В'ятровича чи Ярослава Грицака, вам треба такі, як Арахамія, Юзік чи Потап, які вміють язиком тріпатися, але ніколи нічого високоінтелектуального сказати не здатні!
Виховують дітей і зрозуміло, чому дитина в дорослому тілі знає лише це слово.
Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок
Ці "вихователі" за українські COVID-тести хоч розрахувалися адже це не ВЕЛИКЕ
крадБУДІВНИЦТВО?
А раз вы назначаете кумов-сватов-актеров 95 квартала - то о какой конкуренции идет речь?