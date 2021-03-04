Нам треба знайти формат для виховання конкурентоспроможних фахівців, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань Стратегії розвитку освіти і науки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

На нараді йшлося про реалізацію проєкту "Нова українська школа", який має забезпечити успішне майбутнє для кожної дитини. Зокрема, пропонується підвищити якість освіти, соціальний статус педагога шляхом збільшення заробітної плати, створити інклюзивне середовище та продовжити цифровізацію навчального процесу.

Крім того, обговорили питання модернізації професійної та професійно-технічної освіти. У межах втілення цього проєкту заплановано реконструкцію наявних та відкриття нових центрів профосвіти, підвищення престижу педагогів та учнів, а також посилення взаємодії з роботодавцями.

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Планується спростити вимоги до ліцензування закладів освіти та запровадити прозорі механізми вступу до вишів.

Окремої уваги потребує підвищення конкурентоспроможності дослідницької інфраструктури, яка забезпечує проведення наукових досліджень на високому рівні. Держава має сприяти розробці та впровадженню конкурентоспроможних наукових інновацій, а також високотехнологічної продукції.

"Державі потрібна нова якість менеджменту. Нам треба знайти формат, як студенти могли б отримувати знання і досвід, щоб Україна могла виховати прошарок сильних, конкурентоспроможних фахівців, серед них – і сильного менеджменту", – сказав Зеленський.