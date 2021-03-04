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ОБСЕ (4795) Донбасс (26928) КПВВ (330) Линде Анн (50)

Председатель ОБСЕ Линде призвала к открытию всех КПВВ на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Председатель ОБСЕ Линде призвала к открытию всех КПВВ на Донбассе

Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность по поводу эскалации ситуации на Донбассе, а также призвала к открытию всех контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я обеспокоена последним сообщениям о жертвах на Востоке Украины. Критически важны консолидация и укрепление режима прекращения огня для облегчения гуманитарной ситуации", - заявила Линде.

Она также приветствовала тот факт, что в понедельник гуманитарный конвой смог проехать через КПВВ в Счастье.

"Необходимо открыть все пункты пропуска с обеих сторон и для гражданского населения", - заявила председатель ОБСЕ.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Проплную всю диряві публіку, яка проїхала через відкриті КПВВ одразу транзитом відправляти у Швецію.
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04.03.2021 21:02
+8
ОТкройте им свои границы,кормильцы вас накормят
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04.03.2021 21:02
+6
Заезжайте гости дорогие, чего ж там! Не в Европу же придут защитники Донбасса.
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04.03.2021 20:55
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Заезжайте гости дорогие, чего ж там! Не в Европу же придут защитники Донбасса.
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04.03.2021 20:55 Ответить
Об'＄покоєність...
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04.03.2021 20:58 Ответить
Председатель ОБСЕ Линде призвала к открытию всех КПВВ на Донбассе - Цензор.НЕТ 3658
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04.03.2021 21:01 Ответить
Проплную всю диряві публіку, яка проїхала через відкриті КПВВ одразу транзитом відправляти у Швецію.
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04.03.2021 21:02 Ответить
и пенсии в еврах платить по 1шт. минимум...
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05.03.2021 08:01 Ответить
А як без пенсії? Пенсії - то св'яте! То права людини! Ми можемо висловити "лютую озабочєнность".
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05.03.2021 08:42 Ответить
ОТкройте им свои границы,кормильцы вас накормят
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04.03.2021 21:02 Ответить
нах їх відкривати?
нех сидять у своїх говенях.
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04.03.2021 21:13 Ответить
Да нах они здесь нужны? Пусть Улусы Московские открывают и забирают назад саатечественникафф.
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04.03.2021 21:40 Ответить
господа ОБСЕранцы ,работающие на парашу,забирайте себе кацапо-лугандонов, - эти твари в Украине наЙУХ не нужны.
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04.03.2021 21:44 Ответить
да им они тоже не нужны, но обеспокоенность ведь тоже денег стоит, как у Жванецкого было - боремся за мир за деньги ... или наоборот - за деньги боремся за мир
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05.03.2021 01:29 Ответить
Годиков через 20 можно.
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04.03.2021 21:47 Ответить
Слишком рано, территория проветрится не успеет...
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05.03.2021 00:57 Ответить
Шведская тётка озвучивает требования путена.... Я бы посоветовал шведским спецслужбам проверить, какие ещё услуги кремлю оказывает эта сомнительная особа...
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04.03.2021 21:59 Ответить
 
 