Председатель ОБСЕ Линде призвала к открытию всех КПВВ на Донбассе

Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность по поводу эскалации ситуации на Донбассе, а также призвала к открытию всех контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я обеспокоена последним сообщениям о жертвах на Востоке Украины. Критически важны консолидация и укрепление режима прекращения огня для облегчения гуманитарной ситуации", - заявила Линде.

Она также приветствовала тот факт, что в понедельник гуманитарный конвой смог проехать через КПВВ в Счастье.

"Необходимо открыть все пункты пропуска с обеих сторон и для гражданского населения", - заявила председатель ОБСЕ.

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