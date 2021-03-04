Председатель ОБСЕ Линде призвала к открытию всех КПВВ на Донбассе
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Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность по поводу эскалации ситуации на Донбассе, а также призвала к открытию всех контрольных пунктов въезда-выезда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я обеспокоена последним сообщениям о жертвах на Востоке Украины. Критически важны консолидация и укрепление режима прекращения огня для облегчения гуманитарной ситуации", - заявила Линде.
Она также приветствовала тот факт, что в понедельник гуманитарный конвой смог проехать через КПВВ в Счастье.
"Необходимо открыть все пункты пропуска с обеих сторон и для гражданского населения", - заявила председатель ОБСЕ.
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