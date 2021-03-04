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Голова ОБСЄ Лінде закликала до відкриття всіх КПВВ на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Голова ОБСЄ Лінде закликала до відкриття всіх КПВВ на Донбасі

Голова ОБСЄ, глава МЗС Швеції Анн Лінде висловила стурбованість з приводу ескалації ситуації на Донбасі, а також закликала до відкриття всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я стурбована останніми повідомленнями про жертви на Сході України. Критично важливі консолідація та зміцнення режиму припинення вогню для полегшення гуманітарної ситуації", - заявила Лінде.

Вона також привітала той факт, що у понеділок гуманітарний конвой зміг проїхати через КПВВ у Щастя.

"Необхідно відкрити всі пункти пропуску по обидва боки і для цивільного населення", - заявила голова ОБСЄ.

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Топ коментарі
+10
Проплную всю диряві публіку, яка проїхала через відкриті КПВВ одразу транзитом відправляти у Швецію.
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04.03.2021 21:02
+8
ОТкройте им свои границы,кормильцы вас накормят
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04.03.2021 21:02
+6
Заезжайте гости дорогие, чего ж там! Не в Европу же придут защитники Донбасса.
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04.03.2021 20:55
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Заезжайте гости дорогие, чего ж там! Не в Европу же придут защитники Донбасса.
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04.03.2021 20:55 Відповісти
Об'＄покоєність...
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04.03.2021 20:58 Відповісти
Председатель ОБСЕ Линде призвала к открытию всех КПВВ на Донбассе - Цензор.НЕТ 3658
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04.03.2021 21:01 Відповісти
Проплную всю диряві публіку, яка проїхала через відкриті КПВВ одразу транзитом відправляти у Швецію.
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04.03.2021 21:02 Відповісти
и пенсии в еврах платить по 1шт. минимум...
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05.03.2021 08:01 Відповісти
А як без пенсії? Пенсії - то св'яте! То права людини! Ми можемо висловити "лютую озабочєнность".
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05.03.2021 08:42 Відповісти
ОТкройте им свои границы,кормильцы вас накормят
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04.03.2021 21:02 Відповісти
нах їх відкривати?
нех сидять у своїх говенях.
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04.03.2021 21:13 Відповісти
Да нах они здесь нужны? Пусть Улусы Московские открывают и забирают назад саатечественникафф.
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04.03.2021 21:40 Відповісти
господа ОБСЕранцы ,работающие на парашу,забирайте себе кацапо-лугандонов, - эти твари в Украине наЙУХ не нужны.
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04.03.2021 21:44 Відповісти
да им они тоже не нужны, но обеспокоенность ведь тоже денег стоит, как у Жванецкого было - боремся за мир за деньги ... или наоборот - за деньги боремся за мир
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05.03.2021 01:29 Відповісти
Годиков через 20 можно.
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04.03.2021 21:47 Відповісти
Слишком рано, территория проветрится не успеет...
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05.03.2021 00:57 Відповісти
Шведская тётка озвучивает требования путена.... Я бы посоветовал шведским спецслужбам проверить, какие ещё услуги кремлю оказывает эта сомнительная особа...
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04.03.2021 21:59 Відповісти
 
 