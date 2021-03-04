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Коммерческая вакцина от коронавируса появится не раньше лета-осени, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Коммерческая вакцина от коронавируса появится не раньше лета-осени, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коммерческого рынка вакцин от коронавируса в Украине не стоит ждать до лета-осени этого года. По его словам, этот прогноз основывается на переговорах с разработчиками COVID-вакцин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шла речь в эфире программы "Право на владу".

Как пояснил министр, производителям вакцин от коронавируса просто не хватает мощностей для производства препаратов еще и для коммерческого рынка.

"Что касается коммерческого рынка вакцин. Я убежден, исходя из переговоров с производителями, что раньше лета-осени это гарантированно не появится... Исходя из переговоров производителей, у них до конца года законтрактовано с правительствами. В мире не хватает мощностей для производства вакцин", - сказал он.

В то же время Степанов добавил, что в случае, если какая-то компания захочет завести на украинский коммерческий рынок COVID-вакцину, то Минздрав быстро проведет все нужные процедуры.

"Если компания хочет завести, она завозит официально через лабораторное подтверждение. Мы гарантируем, что быстро это сделаем, если кто-то захочет завести (вакцину) на рынок Украины", - заявил министр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
стєпашка, ізиді. ти вже наостпздв.
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04.03.2021 22:56
+1
Намек понятен.
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04.03.2021 22:48
+1
она уже давно появилась, по 3000 не гривен, но дело как-то умолкло, кто-то хорошо заработал из правильных пацанов
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04.03.2021 22:52
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Намек понятен.
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04.03.2021 22:48 Ответить
Собсно, два нижних абзаца, ясно намекают, куда клонит степашка
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04.03.2021 22:50 Ответить
она уже давно появилась, по 3000 не гривен, но дело как-то умолкло, кто-то хорошо заработал из правильных пацанов
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04.03.2021 22:52 Ответить
стєпашка, ізиді. ти вже наостпздв.
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04.03.2021 22:56 Ответить
Хто сьогодні писав, що буде вакцинуватись за гроші?

Таня! Твоя мрія здійсниться! 🥳
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04.03.2021 22:59 Ответить
а рассказывали про бесплатную вакцинацию. Красавы
Комерційна вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше літа-осені, - Степанов - Цензор.НЕТ 8856
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04.03.2021 23:03 Ответить
Люди почему-то лгут с особенной готовностью. Возможно потому, что ложь является быстрым и легким путём проявления к себе внимания и повышения себе цены, сделать в глазах окружающих карьеру, защитить репутацию, избежать наказания.
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04.03.2021 23:18 Ответить
Я не буду змушувати робити як я, але скажу тільки за себе - вибачте, але я пас! Хочете - коліться, а я ні!
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04.03.2021 23:30 Ответить
вон у кацапов,
если не хватает мощностей - они спутник на кухне варят
Источник: https://censor.net/ru/n3251567
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04.03.2021 23:33 Ответить
Дві пори року: "лєто-осєнь" і "зіма-вєсна"
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04.03.2021 23:37 Ответить
Иди на йух, придурок! Именно на коммерческий.
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04.03.2021 23:41 Ответить
Степанов -" в случае, если какая-то компания захочет завести на украинский коммерческий рынок COVID-вакцину, то Минздрав быстро проведет все нужные процедуры. " .. ПЗДЦ Комерційна вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше літа-осені, - Степанов - Цензор.НЕТ 9846

Теперь у меня вопрос к Айболиту - КАКОЙ может быть коммерческий рынок Ковид-вакцин !?
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05.03.2021 01:19 Ответить
Ну от тоді і розпочнеться справжня вакцинація, а не "ширяєво індійським шмурдяком".....
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05.03.2021 04:49 Ответить
подделками рынок завалят раньше. Это бич в Украине. Доходит до диких случаев.
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05.03.2021 05:43 Ответить
 
 