Комерційна вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше літа-осені, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що комерційного ринку вакцин проти коронавірусу в Україні не варто чекати до літа-осені цього року. За його словами, цей прогноз ґрунтується на переговорах із розробниками COVID-вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

Як пояснив міністр, виробникам вакцин проти коронавірусу просто не вистачає потужностей для виробництва препаратів ще й для комерційного ринку.

"Що стосується комерційного ринку вакцин. Я переконаний, виходячи з переговорів із виробниками, що раніше літа-осені це гарантовано не з'явиться ... Виходячи з переговорів виробників, у них до кінця року законтрактовано з урядами. У світі не вистачає потужностей для виробництва вакцин", - сказав він.

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Водночас Степанов додав, що в разі, якщо якась компанія захоче завести на український комерційний ринок COVID-вакцину, то МОЗ швидко проведе всі необхідні процедури.

"Якщо компанія хоче завести, вона завозить офіційно через лабораторне підтвердження. Ми гарантуємо, що швидко це зробимо, якщо хтось захоче завести (вакцину) на ринок України", - заявив міністр.