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Комерційна вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше літа-осені, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Комерційна вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше літа-осені, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що комерційного ринку вакцин проти коронавірусу в Україні не варто чекати до літа-осені цього року. За його словами, цей прогноз ґрунтується на переговорах із розробниками COVID-вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

Як пояснив міністр, виробникам вакцин проти коронавірусу просто не вистачає потужностей для виробництва препаратів ще й для комерційного ринку.

"Що стосується комерційного ринку вакцин. Я переконаний, виходячи з переговорів із виробниками, що раніше літа-осені це гарантовано не з'явиться ... Виходячи з переговорів виробників, у них до кінця року законтрактовано з урядами. У світі не вистачає потужностей для виробництва вакцин", - сказав він.

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Водночас Степанов додав, що в разі, якщо якась компанія захоче завести на український комерційний ринок COVID-вакцину, то МОЗ швидко проведе всі необхідні процедури.

"Якщо компанія хоче завести, вона завозить офіційно через лабораторне підтвердження. Ми гарантуємо, що швидко це зробимо, якщо хтось захоче завести (вакцину) на ринок України", - заявив міністр.
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Топ коментарі
+2
стєпашка, ізиді. ти вже наостпздв.
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04.03.2021 22:56
+1
Намек понятен.
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04.03.2021 22:48
+1
она уже давно появилась, по 3000 не гривен, но дело как-то умолкло, кто-то хорошо заработал из правильных пацанов
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04.03.2021 22:52
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Намек понятен.
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04.03.2021 22:48 Відповісти
Собсно, два нижних абзаца, ясно намекают, куда клонит степашка
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04.03.2021 22:50 Відповісти
она уже давно появилась, по 3000 не гривен, но дело как-то умолкло, кто-то хорошо заработал из правильных пацанов
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04.03.2021 22:52 Відповісти
стєпашка, ізиді. ти вже наостпздв.
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04.03.2021 22:56 Відповісти
Хто сьогодні писав, що буде вакцинуватись за гроші?

Таня! Твоя мрія здійсниться! 🥳
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04.03.2021 22:59 Відповісти
а рассказывали про бесплатную вакцинацию. Красавы
Комерційна вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше літа-осені, - Степанов - Цензор.НЕТ 8856
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04.03.2021 23:03 Відповісти
Люди почему-то лгут с особенной готовностью. Возможно потому, что ложь является быстрым и легким путём проявления к себе внимания и повышения себе цены, сделать в глазах окружающих карьеру, защитить репутацию, избежать наказания.
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04.03.2021 23:18 Відповісти
Я не буду змушувати робити як я, але скажу тільки за себе - вибачте, але я пас! Хочете - коліться, а я ні!
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04.03.2021 23:30 Відповісти
вон у кацапов,
если не хватает мощностей - они спутник на кухне варят
Источник: https://censor.net/ru/n3251567
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04.03.2021 23:33 Відповісти
Дві пори року: "лєто-осєнь" і "зіма-вєсна"
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04.03.2021 23:37 Відповісти
Иди на йух, придурок! Именно на коммерческий.
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04.03.2021 23:41 Відповісти
Степанов -" в случае, если какая-то компания захочет завести на украинский коммерческий рынок COVID-вакцину, то Минздрав быстро проведет все нужные процедуры. " .. ПЗДЦ Комерційна вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше літа-осені, - Степанов - Цензор.НЕТ 9846

Теперь у меня вопрос к Айболиту - КАКОЙ может быть коммерческий рынок Ковид-вакцин !?
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05.03.2021 01:19 Відповісти
Ну от тоді і розпочнеться справжня вакцинація, а не "ширяєво індійським шмурдяком".....
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05.03.2021 04:49 Відповісти
подделками рынок завалят раньше. Это бич в Украине. Доходит до диких случаев.
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05.03.2021 05:43 Відповісти
 
 